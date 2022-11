Rodrygo ressalta força mental da seleção brasileira em vitória diante da Sérvia

O atacante do Real Madrid entrou em campo na segunda etapa, quando o Brasil já estava à frente no placar por 2 a 0

O Brasil começou sua campanha na Copa do Mundo com o pé direito. Diante da Sérvia, a Seleção Brasileira venceu por 2 a 0, com dois gols de Richarlison, e já assumiu a ponta do Grupo G ao final da primeira rodada da fase de grupos. Em um jogo bastante disputado, o atacante Rodrygo exaltou a força mental dos brasileiros.

Durante o primeiro tempo, a Seleção Brasileira teve dificuldades para furar a marcação, mas, para o atacante do Real Madrid, o time soube lidar com o momento difícil do jogo.

"O Tite sempre fala uma frase que eu gosto muito, 'a gente está mentalmente forte'. A gente sabe que é uma Copa do Mundo, então vamos ter momentos difíceis. O primeiro tempo foi um pouco mais difícil, pode ser também por ser a estreia, tem um certo nervosismo", avaliou em entrevista à SporTV.

Rodrygo entrou em campo já na segunda etapa, quando o Brasil já estava à frente no placar por 2 a 0. Para o jogador, foi justamente no segundo tempo que o Brasil subiu de produção.

"No segundo tempo, a gente voltou muito melhor, então acho que essa frasezinha se encaixa muito bem, então a gente usa ela em todos os momentos. A gente sabe que tem momentos que a gente vai sofrer, então tem que estar preparado, e depois quando, a gente dominou o jogo, é desfrutar, fazer o que a gente mais sabe e saíram os gols", concluiu

Uma preocupação



Em contramão ao clima festivo da vitória por 2 a 0 na estreia da Copa do Mundo, uma notícia preocupa a delegação brasileira. Neymar, destaque da Seleção, deixou o campo com dores no tornozelo direito após entrada de Milenkovic. Rodrygo falou sobre a possível lesão.

"Não vi ainda. Só perguntei para ele dentro de campo e ele disse que tinha virado. Não sei o que aconteceu. Vou ver ali com ele e tomara que não seja nada de grave".