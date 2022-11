7 x 0: Goleada da Espanha é uma das maiores da história da Copa

A partida histórica entre Espanha e Costa Rica no Catar não é a única grande goleada da história da Copa do Mundo; confira a lista das maiores goleadas

A Copa do Mundo 2022 não é alheia às goleadas e o jogo entre a Inglaterra e o Irã na segunda-feira, 21, já entregou um placar de 6 a 2. Mas a surpresa da semana ficou a cargo da Espanha na disputa contra a Costa Rica, marcando 7 a 0 nesta quarta-feira, 23.

Os gols que garantiram o espaço da Espanha entre as maiores goleadas da Copa do Mundo foram garantidos pelos jogadores Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres, Gavi, Carlos Soler e Álvaro Morata; os times da Espanha e da Costa Rica fazem parte do Grupo E.

Ao lado das surpresas proporcionadas pelo Mundial de 2022 no Catar, a história da Copa do Mundo leva a sua maior goleada para a edição de 1982, ocorrida na Espanha. A disputa marcava a estreia da Hungria na competição contra El Salvador, onde o time europeu foi o vencedor, com placar de 10 a 1.

A segunda maior goleada também pertence à Hungria em seu jogo contra a Coreia do Sul na Copa de 1954. O placar do evento, que teve a Suíça como país-sede, foi de 9 a 0, resultado repetido em 1974 pela então Iugoslávia (futuramente Bósnia-Herzegovina, Croácia e Montenegro) contra Zaire (República Democrática do Congo).

O Brasil também entra na lista em duas ocasiões, 1950 e 2014, quando foi o anfitrião da competição em ambas. Na primeira, a seleção brasileira superou o time adversário da Suécia, pontuando 7 a 1; já em 2014, o time perdeu com placar também de 7 a 1, mas para a Alemanha.

Confira as 14 maiores goleadas na história das Copas do Mundo

1. Hungria 10 x 1 El Salvador (1982)

2. Hungria 9 x 0 Coreia do Sul (1954)

3. Iugoslávia 9 x 0 Zaire (1974)

4. Suécia 8 x 0 Cuba (1938)

5. Uruguai 8 x 0 Bolívia (1950)

6. Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita (2002)

7. Espanha 7 x 0 Costa Rica (2022)

8. Uruguai 7 x 0 Escócia (1954)

9. Turquia 7 x 0 Coreia do Sul (1954)

10. Polônia 7 x 0 Haiti (1974)

11. Portugal 7 x 0 Coreia do Norte (2010)

12. Itália 7 x 1 Estados Unidos (1934)

13. Brasil 7 x 1 Suécia (1950)

14. Alemanha 7 x 1 Brasil (2014)

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2022?

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

Copa do Mundo 2022: calendário por fase



Fase de grupos: 20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia)



20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia) Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia)



3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia) Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)



9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia) Semifinais: 13 e 14 de dezembro



13 e 14 de dezembro Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro

Copa do Mundo 2022: grupos



Confira a seguir a relação dos grupos da Copa do Mundo de 2022. A Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia, Suíça e Camarões:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda



Catar, Equador, Senegal, Holanda Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales



Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia



Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia Grupo D: França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia



França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia Grupo E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão



Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia



Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões



Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Copa do Mundo 2022: horários dos jogos



Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h)



7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h) Oitavas e quartas: 12h e 16h



12h e 16h Semifinal: 16h



16h Decisão do 3º lugar e final: 12h

Copa do mundo 2022: CURIOSIDADES sobre o Catar

