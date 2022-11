Espanha domina Costa Rica e aplica maior goleada da Copa do Catar

Dani Olmo, Asensio, Gavi, Ferran Torres (2x) e Morata (2x) balançaram as redes para a equipe europeia no terceiro jogo desta quarta, 23 de novembro. Partida terminou em 7 a 0

A Espanha goleou a Costa Rica por 7 a 0 no terceiro jogo do quarto dia de Copa do Mundo 2022. Dani Olmo, Asensio e Ferran Torres balançaram as redes na primeira etapa para a equipe espanhola. O camisa 11, juntamente com Gavi e Morata (2x) ampliaram o marcador nos 45 minutos finais. Com o resultado, o time de Luis Enrique é líder do grupo E, ficando na frente do Japão por conta do saldo de gols.

Desde os minutos iniciais, a Espanha se mostrou superior no domínio da posse de bola e também do jogo. Logo aos 11 minutos, Dani Olmo abriu o placar. Nove minutos depois, Asensio ampliou. De pênalti, Ferran Torres ainda complementou a vitória aos 30 minutos.

No segundo tempo, confirmando o próprio domínio, a Espanha voltou a marcar com o camisa 11. Aos 30 minutos, Gavi também entrou na lista de marcadores da partida e Morata finalizou o placar após os 40 minutos com dois gols marcados.

O time europeu volta a campo no próximo domingo, 27, quando enfrenta a Alemanha às 16 horas. No mesmo dia, às 7 horas, o Japão joga contra a Costa Rica.

Copa do Mundo: resultados de hoje, 23 de novembro (23/11)

Antes da vitória da Espanha por 7 a 0 diante da Costa Rica, Marrocos e Croácia abriram o quarto dia de Copa do Mundo com um empate em 0 a 0. Logo depois, a Alemanha viu o Japão construir uma vitória de virada por 2 a 1.

Espanha x Costa Rica: saiba como foi a partida

A Espanha começou melhor a partida e, aproveitando a posse de bola dos primeiros minutos de jogo, incomodou a Costa Rica. Pedri deu bom passe para Dani Olmo, que finalizou com perigo ao gol de Navas. Na sequência, Asensio arriscou e quase abriu o placar.

Depois dessas chegadas, a La Roja abriu o placar aos 10 com gol de Dani Olmo. Mantendo a pressão, o time de Luis Enrique ampliou aos 21. Alba recebeu bom lançamento na esquerda e tocou para o meio, encontrando Asensio, que, de primeira, estufou a rede.

Ainda antes dos 30 minutos de jogo, o árbitro da partida assinalou uma penalidade a favor da Espanha, após Jordi Alba ser derrubado na área. Na cobrança, Ferran Torres converteu. Nos acréscimos, Asensio desperdiçou a chance marcar mais um depois de receber bom passe de Gavi na área. O camisa 10, porém, finalizou para fora.

O cenário continuou o mesmo na segunda etapa, com a Espanha dominando o jogo. Aos oito minutos, Gavi tocou para Ferrán Torres, que foi bloqueado ao finalizar. O camisa 11 insistiu, recuperou e balançou a rede mais uma vez para fazer o quarto gol.

Controlando a partida, os comandados de Luís Enrique seguiram ocupando o campo de ataque, arriscando chutes ao gol. Opção do técnico para o segundo tempo, Morata recebeu na área, mas errou o chute. Não satisfeita com o placar, a Espanha fez o quinto aos 28. Sem espaço para abter, Morata cruzou para Gavi, que mandou para o gol.

Já na reta final, aos 44 minutos, a Espanha fez o sexto gol. Soler aproveitou o rebote de Navas e bateu sem chance para o goleiro. Nos acréscimos, depois de perder algumas oportunidades, Morata recebeu bom passe de Dani Olmo e deu números finais à partida ao marcar pela sétima vez para os espanhóis.

