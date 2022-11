Alemanha leva virada do Japão e estreia com derrota na Copa

Com o resultado, os alemães ficam zerados no grupo E e vão pressionados para o segundo jogo, enquanto os japoneses somam três pontos. O outro jogo da chave, entre Espanha e Costa Rica, acontece às 13 horas (de Brasília) desta quarta

Outra zebra na Copa do Mundo do Catar. Nesta quarta-feira, 23, Alemanha e Japão se enfrentaram pela primeira rodada da fase de grupos. No khalifa International Stadium, na cidade de Al Rayyan, no Catar, o time de Hansi Flick saiu na frente com Gundogan, mas viu a equipe asiática virar com tentos de Doan e Asano.

Com o resultado, os alemães ficam zerados no grupo E e vão pressionados para o segundo jogo, enquanto os japoneses somam três pontos. O outro jogo da chave, entre Espanha e Costa Rica, acontece às 13 horas (de Brasília) desta quarta.

Na próxima rodada, a Alemanha vai encarar a Espanha, domingo, no Al Bayt Stadium, às 16 horas (de Brasília). Já o Japão enfrenta a Costa Rica, no mesmo dia, no Ahmad Bin Ali Stadium, às 7 horas (de Brasília).

O jogo



A primeira chegada de perigo foi do Japão, aos sete minutos. Ito cruzou rasteiro na área e Maeda empurrou para o fundo das redes, mas a jogada foi anulada por impedimento.

Aos 15, foi a vez da Alemanha ter a primeira oportunidade. Após cobrança de escanteio na segunda trave, Rudiger subiu, cabeceou e a bola passou raspando a trave.

No minuto 32, os alemães abriram o placar. Raum recebeu de Kimmich dentro da área, foi derrubado pelo goleiro Gonda e o árbitro assinalou o pênalti. Gundogan foi para a cobrança e converteu.

Nos acréscimos, foi a vez da Alemanha ter um gol anulado. Gnabry pegou a sobra na área e tocou Havertz mandar para o fundo das redes, mas o atacante estava em posição irregular.

Na segunda etapa, Gundogan teve uma grande oportunidade de ampliar para a Alemanha aos 14 minutos. O meio-campista do Manchester City recebeu na entrada da área e bateu rasteiro na trave.

Aos 24, Gonda realizou uma série de defesas e salvou o Japão de sofrer o segundo gol. Defendeu chute de Hofmann dentro da área, cabeçada precisa de Gnabry e o rebote.

Três minutos depois, foi a vez do Japão assustar. Endo achou Ito dentro da área, que bateu forte e obrigou Neuer a realizar uma grande defesa.

Porém, em seguida, os japoneses conseguiram o empate. Minamino chutou cruzado de dentro da área, Neuer espalmou para o meio e Doan aproveitou o rebote para estufar as redes.

A virada do Japão veio aos 37 minutos. Asano recebeu lançamento nas costas da defesa, protegeu da marcação e conseguiu superar Neuer para marcar.

FICHA TÉCNICA

ALEMANHA 1 X 2 JAPÃO

Local: Estádio Internacional Khalifa, em Doha (QAT)

Data: 23 de novembro de 2022, quarta-feira

Horário: às 10h (de Brasília)

Árbitro: Iván Barton (SLV)

Assistentes: David Morán (SLV) e (SUR)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Gols:

Alemanha: Gundogan (32' do 1º tempo)

Japão: Doan (29' do 2º tempo) e Asano (37' do 2º tempo)

ALEMANHA: Neuer; Sule, Rudiger, Schlotterbeck e Raum; Kimmich, Gundogan (Goretzka) e Musiala (Gotze); Gnabry (Moukoko), Muller (Hofmann) e Havertz (FullKrug).

Técnico: Hansi Flick

JAPÃO: Gonda; Sakai (Minamino), Yoshida, Itacura e Nagatomo (Mitoma); Tanaka (Doan), Endo, Kubo (Tomiyasu) e Kamada; Junya Ito e Maeda (Asano).

Técnico: Hajime Moriyasu

