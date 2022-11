Brasil realiza último treino antes de estrear na Copa; veja provável escalação

A seleção brasileira encerrou, nesta quarta-feira, 23, a preparação visando a estreia na Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, 24, às 16 horas (de Brasília), o Brasil enfrenta a Sérvia pela primeira rodada da fase de grupos.

O último treinamento brasileiro antes da estreia foi aberto à imprensa por 20 minutos, durante o aquecimento, mantendo, assim, a escalação em sigilo para a partida. Antes das atividades do dia, Tite explicou o motivo de tanto "segredo" em relação ao time titular.

“A equipe não vou definir, para não dar ao adversário a oportunidade de saber se vou jogar com um ou outro. As variações vocês sabem. Não vou colocá-las”, disse o treinador em entrevista coletiva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do sigilo mantido pela comissão da seleção brasileira, o treino contou com torcedores do lado de fora do centro de treinamentos, que apoiaram os jogadores na véspera da estreia.

Dessa forma, os ajustes finais da equipe foram feitos sem cobertura da imprensa. O 11 inicial, no entanto, pode contar com uma aposta ofensiva de Tite, em um esquema de 4-2-4. Um provável Brasil tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro e Paquetá; Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison e Raphinha.

O Brasil está no Grupo G da Copa do Mundo e, além da Sérvia, estão na chave Suíça e Camarões, que se enfrentam também nesta quinta-feira, às 7 horas (de Brasília). Maior campeã mundial da história, a seleção brasileira busca, no Catar, sua sexta taça de Copa do Mundo.

Sobre o assunto Tite se vê mais leve para segunda Copa pela seleção: "Estou um pouco mais Adenor"

Na véspera da estreia, Tite esconde escalação do Brasil e mira equilíbrio

Capitão do Brasil, Thiago Silva diz estar em melhor versão e agradece confiança

Tags