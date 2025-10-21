Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cometa Halley: saiba como ver a chuva de meteoros hoje

Chuva de meteoros do cometa Halley começa hoje; saiba como ver

Neste ano, as chamadas chuvas Orionídeas serão 20 vezes mais intensas que em outros anos; saiba a relação do fenômeno com o cometa Halley e como assistir
Júlia Honorato
Júlia Honorato Autor
Chuva de meteoros com fragmentos do cometa Halley poderá ser observado a olho nu a partir da noite desta terça, 21. O auge do fenômeno será nas madrugadas dos próximos dias 22 e 23 de outubro.

As Orionídeas acontecem anualmente entre os meses de outubro e novembro. Também passam no início do mês de maio, causando a chuva Eta Aquáridas.

As duas se diferem pela posição geográfica mais favorável de visualização, a primeira do ano sendo pelo sul e a última no norte.

No Brasil, a organização científica Exoss garantiu maior visibilidade nas regiões Norte/Nordeste, atingindo maiores altitudes. O show também poderá ser acompanhado no Sul do País.

Neste ano, a sua intensidade pode ser até 20 vezes maior do que o usual, informou a Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa).

É esperada uma velocidade média de 66 quilômetros por segundo. Até 20 meteoros por hora poderão ser vistos com céu limpo e pouca iluminação de fonte artificial, segundo a organização American Meteor Society.

“Mesmo que a contagem por hora não seja altíssima, os rastros luminosos das Orionídeas costumam ser longos e brilhantes”, completa a agência espacial.

Chuva de meteoros do cometa Halley: como ver?

Na madrugada dos dias 22 e 23 de outubro, principalmente entre 2h e 4h da manhã, o fenômeno astronômico estará no seu auge.

O período de Lua nova permite maiores chances de visualização da chuva, garantindo um céu mais escuro com destaque à luz que acompanha o trajeto das partículas deixadas pelo cometa Halley.

A média esperada a ser vista é reduzida nas cidades grandes pela sua poluição luminosa, sendo possível ver cerca de 5 a 10 meteoros.

Confira recomendações de astrônomos para aumentar a chances de avistar o show:

  • Observe a chuva a olho nu, evitando telescópios ou binóculos;
  • Procure um ambiente escuro e aberto para avistar os meteoros com mais clareza;
  • Chegue no local em que será assistido com, pelo menos, 20 minutos de antecedência. A recomendação serve para que o olho se adaptem à escuridão;
  • Olhe para a direção leste, de onde os fragmentos surgem pela constelação de Órion, o Caçador;

Cometa Halley: o que é e como causa a chuva de meteoros?

O anual evento astronômico é provocado pela volta dos restos deixados pelo cometa Halley na órbita do sistema solar.

Duas vezes no ano, os detritos entram em contato com a camada da Terra. Elas entram na atmosfera, formando riscos luminosos no céu pela sua queima durante a passagem.

Mesmo com a visualização dos seus restos anualmente, a última vez que o cometa passou no planeta foi em 1986. Astrônomos datam suas aparições em mais de 2000 anos.

O Halley, nomeado em homenagem ao astrônomo inglês Edmond Halley, tem a sua jornada ao redor do Sol completada a cada 76 anos. Sua próxima aparição está prevista para 2061.

