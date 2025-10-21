Cometa Halley: saiba como ver a chuva de meteoros hoje

A primeira chuva de meteoros com fragmentos deixados pelo cometa Halley, a Eta Aquáridas, foi em maio deste ano; saiba como será a de outubro / Crédito: Reprodução/Nasa

Chuva de meteoros com fragmentos do cometa Halley poderá ser observado a olho nu a partir da noite desta terça, 21. O auge do fenômeno será nas madrugadas dos próximos dias 22 e 23 de outubro. As Orionídeas acontecem anualmente entre os meses de outubro e novembro. Também passam no início do mês de maio, causando a chuva Eta Aquáridas.

É esperada uma velocidade média de 66 quilômetros por segundo. Até 20 meteoros por hora poderão ser vistos com céu limpo e pouca iluminação de fonte artificial, segundo a organização American Meteor Society. “Mesmo que a contagem por hora não seja altíssima, os rastros luminosos das Orionídeas costumam ser longos e brilhantes”, completa a agência espacial. Chuva de meteoros do cometa Halley: como ver? O cometa Halley passa pela terra ao finalizar sua volta ao redor do sol, a cada 76 anos Crédito: Divulgação/Nasa

Na madrugada dos dias 22 e 23 de outubro, principalmente entre 2h e 4h da manhã, o fenômeno astronômico estará no seu auge. O período de Lua nova permite maiores chances de visualização da chuva, garantindo um céu mais escuro com destaque à luz que acompanha o trajeto das partículas deixadas pelo cometa Halley. A média esperada a ser vista é reduzida nas cidades grandes pela sua poluição luminosa, sendo possível ver cerca de 5 a 10 meteoros.

Confira recomendações de astrônomos para aumentar a chances de avistar o show: Observe a chuva a olho nu, evitando telescópios ou binóculos;

Procure um ambiente escuro e aberto para avistar os meteoros com mais clareza;

Chegue no local em que será assistido com, pelo menos, 20 minutos de antecedência. A recomendação serve para que o olho se adaptem à escuridão;

Olhe para a direção leste, de onde os fragmentos surgem pela constelação de Órion, o Caçador; Cometa Halley: o que é e como causa a chuva de meteoros? O anual evento astronômico é provocado pela volta dos restos deixados pelo cometa Halley na órbita do sistema solar. Duas vezes no ano, os detritos entram em contato com a camada da Terra. Elas entram na atmosfera, formando riscos luminosos no céu pela sua queima durante a passagem.