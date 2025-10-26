Cometa desperta alerta internacional por comportamento incomum

Agências espaciais mobilizaram protocolo de defesa e estudos globais após o cometa 3I/ATLAS apresentar composição fora do padrão

A Nasa confirmou a ativação de um protocolo de defesa planetária e anunciou um exercício global de monitoramento, em parceria com o Minor Planet Center (MPC), de Harvard, e a Rede Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN).

LEIA TAMBÉM| Mudanças climáticas já afetam um terço da população amazônica, aponta pesquisa



O treinamento ocorrerá entre 27 de novembro de 2025 e 27 de janeiro de 2026, com o objetivo de aprimorar a precisão das medições orbitais e prever com segurança a trajetória do objeto.

Cometa apresenta composição química inédita

Descoberto em julho pelo telescópio Atlas, no Chile, o 3I/ATLAS chamou atenção por sua composição química inédita. Observações feitas pelo Telescópio Espacial James Webb (JWST) indicaram que a coma do cometa é dominada por dióxido de carbono (CO₂), apresentando cerca de oito vezes mais CO₂ do que água — uma proporção jamais vista.

Além disso, o núcleo do corpo celeste pode ter entre 320 metros e 5,6 quilômetros de diâmetro. Com uma velocidade estimada em 210 mil km/h e trajetória hiperbólica, o 3I/ATLAS deve atingir o ponto mais próximo do Sol em 29 de outubro de 2025.