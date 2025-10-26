Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cometa desperta alerta internacional por comportamento incomum; entenda

Agências espaciais mobilizaram protocolo de defesa e estudos globais após o cometa 3I/ATLAS apresentar composição fora do padrão
Carlos Daniel
O cometa interestelar 3I/ATLAS tem mobilizado agências espaciais e cientistas após apresentar um comportamento considerado incomum.

A Nasa confirmou a ativação de um protocolo de defesa planetária e anunciou um exercício global de monitoramento, em parceria com o Minor Planet Center (MPC), de Harvard, e a Rede Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN).

O treinamento ocorrerá entre 27 de novembro de 2025 e 27 de janeiro de 2026, com o objetivo de aprimorar a precisão das medições orbitais e prever com segurança a trajetória do objeto.

Cometa apresenta composição química inédita

Descoberto em julho pelo telescópio Atlas, no Chile, o 3I/ATLAS chamou atenção por sua composição química inédita. Observações feitas pelo Telescópio Espacial James Webb (JWST) indicaram que a coma do cometa é dominada por dióxido de carbono (CO₂), apresentando cerca de oito vezes mais CO₂ do que água — uma proporção jamais vista.

Além disso, o núcleo do corpo celeste pode ter entre 320 metros e 5,6 quilômetros de diâmetro. Com uma velocidade estimada em 210 mil km/h e trajetória hiperbólica, o 3I/ATLAS deve atingir o ponto mais próximo do Sol em 29 de outubro de 2025.

Segundo os pesquisadores, trata-se possivelmente do cometa mais antigo já observado, com mais de sete bilhões de anos — anterior à formação do próprio Sistema Solar.

Apesar de algumas especulações sobre origem extraterrestre, especialistas destacam que o objeto possui características típicas de um cometa.

A Nasa reforçou que o objetivo do protocolo é apenas científico e preventivo, voltado à compreensão e à segurança diante de corpos celestes de comportamento atípico.

