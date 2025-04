Telescópio Webb registra show de luzes e explosões em buraco negro no centro da Via Láctea

Conceito artístico do disco ao redor do buraco negro Sagittarius A* / Crédito: Reprodução/Nasa

O telescópio espacial James Webb revelou detalhes surpreendentes do entorno do buraco negro supermassivo conhecido como Sagittarius A*, ou Sgr A*, que fica no centro da Via Láctea. Região é pouco conhecida pela ciência, sendo descrita como um show caótico de explosão de luzes. Os pesquisadores observaram a região ao redor do Sgr A* por 48 horas em períodos distribuídos entre os anos de 2023 e 2024. O intuito era descobrir a dinâmica do seu disco de acreção Processo astronômico pelo qual uma estrela ou outro corpo celeste atrai para si moléculas de gases ou de qualquer outro elemento interestelar , ou seja, da espiral de gás e poeira que gira ao redor do centro do buraco negro.

Os dados foram consolidados em estudo publicado no jornal científico da Sociedade Americana de Astronomia em fevereiro deste ano. As descobertas, porém, seguem encantando a comunidade científica e aqueles interessados pela ciência que estuda os corpos celestes e fenômenos relacionados. Telescópio Webb registra explosões surpreendentes em buraco negro no centro da Via Láctea O telescópio registrou um fluxo intenso e constante de explosões sucessivas ocorrendo ao redor do centro do buraco negro. Enquanto algumas explosões eram apenas lampejos tênues, com duração de poucos segundos, outras se revelaram erupções ofuscantes e brilhantes que ocorriam diariamente. Quem conduziu o estudo foi Farhad Yusef-Zadeh, astrofísico da Universidade Northwestern, em Illinois. "Vimos um brilho borbulhante e em constante mudança E então, bum! Uma grande explosão de brilho surgiu de repente. Depois, acalmou novamente. Não conseguimos encontrar um padrão nessa atividade. Parece ser aleatória. O perfil de atividade deste buraco negro era novo e empolgante cada vez que o observávamos"

Embora os astrofísicos ainda não entendam completamente os processos envolvidos na existência de um buraco negro, Yusef-Zadeh compara a atividade ao redor do Sgr A* com o campo magnético do sol, "que se concentra, comprime e então explode em uma erupção solar". Ainda assim, ele frisa que os processos de um buraco negro são mais dramáticos por causa do ambiente ao redor que é mais energético e extremo, sendo um ponto sem volta para onde todos os corpos celestes sã arrastados e consumidos. Para efeito de comparação, o Sgr A* possui cerca de quatro milhões de vezes a massa do nosso Sol e está a aproximadamente 26 mil anos-luz da Terra. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano — o equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. Desse modo, para se alcançar o Sgr A*, seria necessário viajar por 26 mil anos à velocidade da luz.

O que são buracos negros? Foto do buraco negro Sgr A* divulgada em 2022 pela colaboração EHT. Crédito: Reprodução/EHT A maioria das galáxias possui um buraco negro supermassivo em seu núcleo, mas o Sgr A* não é tão ativo quanto outros da mesma categoria. Considera-se, inclusive, que ele está em estado de relativo repouso. Além disso, apesar de serem conhecidos popularmente como “buracos negros”, eles não são realmente buracos espaciais, mas sim concentrações de matéria extremamente concentrada em um volume muito pequeno.