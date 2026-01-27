Palpite da rodada 1 do Brasileirão 2026 – Odds e prognóstico

Primeira rodada do Brasileirão 2026, em quem apostar? São Paulo x Flamengo, Atlético-MG x Palmeiras e muito mais. Veja odds e dicas de apostas

Vai começar o campeonato nacional mais equilibrado do planeta. O Brasileirão 2026 terá a sua primeira rodada já em janeiro, e já traz grandes jogos. São Paulo x Flamengo, Atlético-MG x Palmeiras e Botafogo x Cruzeiro são algumas das principais partidas deste começo de Série A.

Veja todos os palpites da 1ª rodada do Brasileirão 2026, com as melhores odds, prognósticos e dicas de apostas.

Resumo - Todos os palpites da 1ª rodada do Brasileirão 2026 e onde assistir aos jogos

Confira um resumo rápido com todos os palpites da 1ª rodada do Brasileirão 2026, além de informações sobre onde assistir a cada partida.

Odds compiladas no dia 21/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Palpites rodada 1 do Brasileirão 2026

Atlético-MG x Palmeiras

Os times medem forças na quarta-feira, dia 28 de janeiro, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

O Galo busca se reerguer depois de uma temporada abaixo do esperado, enquanto o Palmeiras pretende largar com o pé direito para deixar para trás a sequência de vice-campeonatos.

Odds Atlético-MG x Palmeiras na Br4bet – Resultado final

Atlético-MG - 2.57;

Empate - 3.10;

Palmeiras - 2.71.

>> Dica de aposta: Total de gols mais de 2.5 - Odds de 1.96 na Br4bet

Os últimos quatro confrontos entre as equipes tiveram pelo menos três bolas nas redes, sendo um bom palpite no Brasileirão.

Palpite Internacional x Athletico-PR

O Furacão retorna à primeira divisão e faz sua estreia diante do Colorado no Sul do país. A partida acontece na quarta-feira (28), a partir das 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Odds Internacional x Athletico-PR na BetMGM – Resultado final

Internacional - 1.95;

Empate - 3.15;

Athletico-PR - 3.90.

>> Dica de aposta: Ambas equipes marcam sim - Odds de 1.95 na BetMGM

O Inter joga em casa e quer apagar a temporada de 2025 ruim, então deve partir para o ataque. Já o Furacão foi o melhor ataque da última Série B, e quer mostrar que pode seguir na elite nacional. O cenário favorece ambos com os dois lados marcando.

Palpite Coritiba x Bragantino

O Coxa enfrenta o Massa Bruta em sua primeira partida após o retorno à Série A. O confronto será realizado na quarta-feira (28), a partir das 19h, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Odds Coritiba x Bragantino na Multibet – Resultado final

Coritiba - 2.08;

Empate - 3.00;

Bragantino - 3.50.

>> Dica de aposta: Total de gols mais de 2.5 - Odds de 2.14 na Multibet

O Bragantino começou muito bem o ano, com nove gols em três jogos do Paulistão. O Coxa também balançou as redes nos quatro primeiros jogos do ano, aumentando as chances de uma partida com mais de três gols nas apostas under/over.

Palpites da rodada 1 do Brasileirão 2026

Vitória x Remo

O duelo acontece na quarta-feira, dia 28 de janeiro, às 19h, no Barradão, em Salvador (BA). O Leão da Barra busca iniciar bem a competição para evitar as dificuldades da última temporada, enquanto o time de Belém celebra sua estreia na Série A após mais de 32 anos.

Odds Vitória x Remo na Br4bet - Resultado Final

Vitória - 1.68;

Empate - 3.50;

Remo - 5.00.

>> Dica de aposta: Ambas equipes marcam sim - Odds de 2.08 na Br4bet

As duas equipes tendem a ficar na parte de baixo da tabela no campeonato, o que costuma indicar defesas vacilantes. Espere um jogo muito movimentado, com o “sim” nas apostas ambos marcam sendo uma boa escolha.

Fluminense x Grêmio

No confronto da quarta-feira (28), no Maracanã, os dois tricolores tentam mostrar que têm condições de brigar na parte de cima da tabela. A partida começa a partir das 19h30.

Odds Fluminense x Grêmio na BetMGM - Resultado Final

Fluminense - 1.75;

Empate - 3.30;

Grêmio - 4.70.

>> Dica de aposta: ambos times marcam sim - Odds de 2.08 na BetMGM

Espere muitos gols neste jogo. Os dois lados balançaram as redes em quatro dos últimos cinco confrontos que fizeram.

Corinthians x Bahia

O Timão inicia sua caminhada no Campeonato Brasileiro com a meta de se destacar após a conquista da Copa do Brasil. O confronto acontece no dia 28 de janeiro, às 20h, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Odds Corinthians x Bahia na Multibet – Resultado final

Corinthians - 2.12;

Empate - 3.14;

Bahia - 3.20.

>> Dica de aposta: Primeiro gol Corinthians - Odds de 1.83 na Multibet

Mesmo jogando longe da capital, o Corinthians chega empolgado no Brasileirão após conquistar a Copa do Brasil. A tendência é que comece se lançando ao ataque, aumentando as chances de marcar primeiro.

Chapecoense x Santos

A Chape retorna à primeira divisão e enfrenta o Peixe ainda sem Neymar. A partida será na quarta-feira (28), às 20h, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Odds Chapecoense x Santos na Br4bet – Resultado final

Chapecoense - 3.25;

Empate - 3.10;

Santos - 2.22.

>> Dica de aposta: Ambas equipes marcam gols - Odds de 1.93 na Br4bet

O Santos marcou três gols nas primeiras três rodadas do Paulistão 2026, enquanto a Chapecoense teve quatro bolas na rede em quatro jogos do catarinense. A boa fase aumenta as chances de ambos os lados marcarem.

Rodada 1 do Brasileirão palpites

Botafogo x Cruzeiro

O Glorioso recebe a Raposa em um confronto de gigantes no início do Brasileirão 2026. A partida será disputada na quinta-feira (29), às 21h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Odds Botafogo x Cruzeiro na Br4bet – Resultado final

Botafogo - 2.50;

Empate - 2.90;

Cruzeiro - 3.00.

>> Dica de aposta: Total de gols mais de 2.5 - Odds de 1.87 na Br4bet

Três dos últimos cinco jogos entre Botafogo e Cruzeiro terminaram com pelo menos três bolas na rede. A tendência é de mais uma partida movimentada, e com muitos gols.

Mirassol x Vasco

O Leão Caipira recebe o Cruz-Maltino buscando manter a invencibilidade em casa no Brasileirão. A partida será às 20h de quinta-feira (29), no Maião, em Mirassol (SP).

Odds Mirassol x Vasco na Multibet – Resultado final

Mirassol - 1.63;

Empate – 3.60;

Vasco - 4.75.

>> Dica de aposta: Total de gols mais de 2.5 - Odds de 1.66 na MultiBet

No Brasileirão de 2025, 12 jogos do Mirassol realizados no Maião tiveram pelo menos três gols. O Clube vai querer manter a escrita, e do outro lado há um Vasco de estilo agressivo, mas defesa frágil. Então vale apostar em um placar elástico.

São Paulo x Flamengo

O Tricolor recebe o atual campeão nacional na estreia do campeonato. O duelo será realizado na quarta-feira, dia 28 de janeiro, às 21h30, no Morumbi, em São Paulo (SP).

Odds São Paulo x Flamengo na BetMGM– Resultado final

São Paulo - 3.65;

Empate - 3.40;

Flamengo - 1.96.

>> Dica de aposta: Ambas equipes marcam não - Odds de 1.95 na BetMGM

Quatro dos últimos cinco jogos entre São Paulo e Flamengo terminaram com pelo menos uma equipe ficando no zero. Vale apostar no histórico e colocar o não no mercado de ambos marcam.

Classificação do Brasileirão 2026 atualizada

Mais casas de apostas para palpites Brasileirão 2026

Palpites da rodada 1 do Brasileirão 2026 - Perguntas frequentes

Qual time é o favorito para vencer o Brasileirão 2026?

As casas de apostas indicam o Flamengo como o principal candidato ao título. Na Br4bet, por exemplo, o clube aparece com odds de 3.00 para erguer a taça, ainda antes da primeira rodada ser disputada.

Por que o Corinthians começa o Brasileirão 2026 jogando na Vila Belmiro?

O Corinthians solicitou jogar na quarta-feira para ter o mesmo período de descanso que o Flamengo para a Supercopa do Brasil. O problema é que o São Paulo também atua no Morumbi na mesma data, e a PM paulista não permite dois jogos de grandes clubes no mesmo dia. A alternativa foi transferir a partida para Santos.

Por que o Brasileirão 2026 tem início em janeiro?

A CBF optou por antecipar o início do campeonato com o objetivo de organizar melhor o calendário nacional, proporcionando mais tempo de descanso na reta final. Agora, a Série A será disputada simultaneamente com os estaduais.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

