Palpite Real Madrid x Manchester City | Champions League | 10/12/2025

Palpite Real Madrid x Manchester City, em quem apostar na 6ª rodada da Champions? Odds, estatísticas, últimos jogos e dicas para o duelo no Bernabéu.

Real Madrid e Manchester City se enfrentam pela 6ª rodada da Champions League 2025/26, no dia 10/12 (quarta-feira), às 17h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP). E por aqui, é hora de destrinchar cenário, contexto e, claro, o palpite Real Madrid x Manchester City.

As duas equipes chegam fortes na disputa pelas primeiras posições. De um lado, o Real Madrid, dono de 15 títulos continentais e embalado pelo talento de Mbappé, Vinicius Jr. e Bellingham. Do outro, o Manchester City, atual potência da Europa comandada por Pep Guardiola e com Haaland como principal arma..

A seguir, você vai ver uma análise do confronto, construindo a narrativa passo a passo para ajudá-lo a tomar sua decisão de forma segura.

Jogo Real Madrid x Manchester City Palpite rápido – Mais de 2.5 gols – Odds 1.60 na bet365 Data e horário Quarta-feira – 10/12 – 17h (de Brasília) Estádio: Santiago Bernabéu, Madrid Onde assistir: TNT Sports / HBO Max

Odds compiladas no dia 27/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Palpites Real Madrid x Manchester City: mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Mais de 2.5 gols – odds de 1.60 na bet365

Dá para dizer que poucos confrontos na Europa entregam tantos gols quanto Real Madrid x Manchester City. Estamos falando de dois ataques que produzem em alto volume e dois treinadores que priorizam controle ofensivo.

Além dos últimos cinco duelos com placares elásticos, o atual momento das equipes reforça a tendência. O Real, com Mbappé, Vini Jr., Rodrygo e Bellingham, é letal em jogadas de velocidade. Já o City conta com Doku, Foden e Haaland, são finalizadores natos.

O modelo tático dos dois também favorece linhas altas, gerando muitos espaços nas costas da defesa. Por isso, o mercado de mais de 2.5 gols aparece como uma alternativa de valor.

Palpite 2: Ambos marcam – odds de 1.50 na BetMGM

É difícil imaginar um Real x City sem gol dos dois lados. Isso não é apenas uma percepção: é estatística. Ao analisarmos 10 encontros recentes, em 9 deles ambas as equipes marcaram ao menos um gol.

Guardiola costuma ocupar o campo de ataque com muitos jogadores, enquanto o Real é mortal nos contra-ataques. Esse choque de estilos gera constantes situações de finalização de qualidade.

Outro fator relevante: nenhum dos dois times chega para a 6ª rodada precisando apenas se defender. Ambos marcam para mirar a liderança da competição.

Palpite 3: Real Madrid vence o 1º tempo – odds de 2.77 na Superbet

O Bernabéu tem sido determinante para o Real iniciar seus jogos em ritmo forte. Em três das últimas quatro partidas, o time de Xabi Alonso abriu o placar ainda no 1º tempo.

Do outro lado, o City tem apresentado dificuldades nas aberturas fora de casa, perdendo a primeira etapa em três dos últimos quatro jogos como visitante.

Com Mbappé e Vinicius Jr. explorando profundidade desde o apito inicial, este mercado ganha valor, especialmente pelo contexto tático e emocional.

Odds Real Madrid x Manchester City – Resultado final pela Champions League

Casas de Apostas Palpite Real Madrid Empate Palpite Manchester City bet365 2.30 3.60 2.80 BetMGM 2.28 3.80 3.00 Superbet 2.40 3.75 2.72

Odds compiladas no dia 27/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Mais mercados e Odds Real Madrid x Manchester City

Real Madrid x Manchester City palpite: Análise do confronto e prognóstico

Real Madrid e Manchester City se acostumaram a decidir vaga na Champions em duelos épicos. Em 2024/25, por exemplo, o Real venceu os dois confrontos, com 3x1 em Madrid e 3x2 na Inglaterra. Historicamente, são 14 partidas entre eles com total equilíbrio: 5 vitórias do Real, 5 empates e 4 vitórias do City.

No momento em que este prognóstico é escrito, o Real soma 9 pontos nas quatro primeiras rodadas, enquanto o Manchester City tem 10. A liderança da competição está em aberto, e esta 6ª rodada pode indicar muita coisa.

No Bernabéu, o Real costuma ser dominante: 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota contra o City. Já os ingleses se impõem melhor no Etihad, onde têm três vitórias em sete duelos. O mando pesa e deve pesar novamente.

Com as odds ainda a definir, a tendência é que o mercado considere equilíbrio, mas com leve favoritismo madrilenho. Nossa análise indica uma partida com bom número de gols e forte troca de domínios ao longo dos 90 minutos.

Palpite Real Madrid: Mbappé decide? A formação de Xabi Alonso e a força do Bernabéu

O Real Madrid vive um de seus elencos mais competitivos da última década. Mbappé, Vinicius Jr. e Rodrygo formam um trio extremamente móvel, capaz de gerar superioridade qualitativa em qualquer defesa da Europa. Bellingham, por sua vez, segue sendo o maestro que organiza, pisa na área e finaliza.

A chegada de Xabi Alonso trouxe fluidez na saída de bola, com Trent Alexander-Arnold atuando por dentro e Camavinga garantindo equilíbrio na transição defensiva. O Real acumula vitórias em casa e, tecnicamente, está entre os times que menos desperdiçam chances claras.

O momento europeu do clube também pesa: são 15 títulos da Champions, contra apenas um do City. Em jogos importantes, a mística do Bernabéu sempre se faz presente.

Últimos jogos do Real Madrid

Elche 2 x 2 Real Madrid - La Liga 25/26;

Rayo 0 x 0 Real Madrid - La Liga 25/26;

Liverpool 1 x 0 Real Madrid - Champions League 25/26;

Real Madrid 4 x 0 Valencia - La Liga 25/26;

Real Madrid 2 x 1 Barcelona - La Liga 25/26.

Palpite Manchester City: Haaland reencontra o Real e Guardiola ajusta a defesa

O Manchester City também chega forte, ainda que irregular em alguns momentos como visitante. Haaland segue como principal arma ofensiva, enquanto Foden e Doku trazem criatividade pelos lados. Bernardo Silva e Reijnders estruturam o meio-campo com qualidade técnica elevada.

O grande ponto de atenção está na linha defensiva. Ruben Dias e Gvardiol têm enfrentado problemas contra atacantes de alta velocidade, como os do Real. O City é, porém, extremamente competitivo e não costuma se intimidar em grandes estádios.

Guardiola precisa ajustar a pressão pós-perda e evitar transições longas. Caso contrário, Mbappé e Vinicius Jr. podem encontrar espaços fatais.

Últimos jogos do Manchester City

Newcastle 2 x 1 City - Premier League 25/26;

City 3 x 0 Liverpool - Premier League 25/26;

City 4 x 1 Dortmund - Champions League 25/26;

City 3 x 1 Bournemouth - Premier League 25/26;

Swansea 1 x 3 City - Copa da Liga Inglesa 25/26.

Escalações Real Madrid x Manchester City

Provável Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Asencio, Hujisen e Carreras; Camavinga, Valverde e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vinicius Jr.

Treinador: Xabi Alonso;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Provável Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol e O’Reilly; Nico, Bernardo Silva e Reijnders; Foden, Doku e Haaland.

Treinador: Pep Guardiola;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Real Madrid x Manchester City onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão da TNT Sports e do HBO Max, com início às 17h (de Brasília), diretamente do Santiago Bernabéu. Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Real Madrid x Manchester City

Real Madrid 3 x 1 Manchester City – Champions League 24/25 –19/02/2025;

Manchester City 2 x 3 Real Madrid – Champions League 24/25 – 11/02/2025;

Manchester City 1 x 0 Real Madrid – Champions League 23/24 – 17/04/2024.

Palpite Real Madrid x Manchester City – Champions League – Prognóstico final

O jogo tem tudo para ser mais uma partida de alto nível técnico e intensidade. O Real Madrid chega forte em casa, embalado pelas vitórias recentes sobre o City e com poder de decisão individual acima da média.

O City, porém, possui modelo sólido, volume ofensivo e capacidade de controlar o jogo.

Nosso prognóstico aponta para um duelo aberto na Champions League, com oportunidades para os dois lados. A tendência é de muitos gols e, pela força no Bernabéu, leve favoritismo ao Real.

E aí: qual o seu palpite Real Madrid x Manchester City?

Tabela atualizada da Champions League 25/26

Real Madrid x Manchester City palpite – Perguntas Frequentes

Real Madrid x Manchester City é um dos clássicos recentes da Champions?

Sim. Embora não seja um clássico histórico, os duelos recentes em mata-matas criaram uma rivalidade moderna entre as equipes.

Quem tem mais títulos da Champions?

O Real Madrid é o maior campeão com 15 títulos. O Manchester City tem apenas um.

Quantos jogos existem no histórico entre Real e City?

São 14 partidas oficiais, com 5 vitórias do Real, 5 empates e 4 vitórias do City.

Recado do Autor

