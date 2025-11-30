Palpite Real Madrid x Manchester City | Champions League | 10/12/2025

Palpite Real Madrid x Manchester City: Odds, Escalações e Onde AssistirPalpite Real Madrid x Manchester City, em quem apostar na 6ª rodada da Champions? Odds, estatísticas, últimos jogos e dicas para o duelo no Bernabéu.
Real Madrid e Manchester City se enfrentam pela 6ª rodada da Champions League 2025/26, no dia 10/12 (quarta-feira), às 17h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP). E por aqui, é hora de destrinchar cenário, contexto e, claro, o palpite Real Madrid x Manchester City.
As duas equipes chegam fortes na disputa pelas primeiras posições. De um lado, o Real Madrid, dono de 15 títulos continentais e embalado pelo talento de Mbappé, Vinicius Jr. e Bellingham. Do outro, o Manchester City, atual potência da Europa comandada por Pep Guardiola e com Haaland como principal arma..
A seguir, você vai ver uma análise do confronto, construindo a narrativa passo a passo para ajudá-lo a tomar sua decisão de forma segura.
|Jogo
|Real Madrid x Manchester City
|Palpite rápido
|– Mais de 2.5 gols –
|Odds
|1.60 na bet365
|Data e horário
|Quarta-feira – 10/12 – 17h (de Brasília)
|Estádio:
|Santiago Bernabéu, Madrid
|Onde assistir:
|TNT Sports / HBO Max
Palpites Real Madrid x Manchester City: mercados, odds e dicas de aposta
Palpite 1: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.60 na bet365;
Palpite 2: Ambos marcam, com odds de 1.50 na BetMGM;
Palpite 3: Real Madrid vence o 1º tempo, com odds 2.77 na Superbet.
Palpite 1: Mais de 2.5 gols – odds de 1.60 na bet365
Dá para dizer que poucos confrontos na Europa entregam tantos gols quanto Real Madrid x Manchester City. Estamos falando de dois ataques que produzem em alto volume e dois treinadores que priorizam controle ofensivo.
Além dos últimos cinco duelos com placares elásticos, o atual momento das equipes reforça a tendência. O Real, com Mbappé, Vini Jr., Rodrygo e Bellingham, é letal em jogadas de velocidade. Já o City conta com Doku, Foden e Haaland, são finalizadores natos.
O modelo tático dos dois também favorece linhas altas, gerando muitos espaços nas costas da defesa. Por isso, o mercado de mais de 2.5 gols aparece como uma alternativa de valor.
Palpite 2: Ambos marcam – odds de 1.50 na BetMGM
É difícil imaginar um Real x City sem gol dos dois lados. Isso não é apenas uma percepção: é estatística. Ao analisarmos 10 encontros recentes, em 9 deles ambas as equipes marcaram ao menos um gol.
Guardiola costuma ocupar o campo de ataque com muitos jogadores, enquanto o Real é mortal nos contra-ataques. Esse choque de estilos gera constantes situações de finalização de qualidade.
Outro fator relevante: nenhum dos dois times chega para a 6ª rodada precisando apenas se defender. Ambos marcam para mirar a liderança da competição.
Palpite 3: Real Madrid vence o 1º tempo – odds de 2.77 na Superbet
O Bernabéu tem sido determinante para o Real iniciar seus jogos em ritmo forte. Em três das últimas quatro partidas, o time de Xabi Alonso abriu o placar ainda no 1º tempo.
Do outro lado, o City tem apresentado dificuldades nas aberturas fora de casa, perdendo a primeira etapa em três dos últimos quatro jogos como visitante.
Com Mbappé e Vinicius Jr. explorando profundidade desde o apito inicial, este mercado ganha valor, especialmente pelo contexto tático e emocional.
Odds Real Madrid x Manchester City – Resultado final pela Champions League
|Casas de Apostas
|Palpite Real Madrid
|Empate
|Palpite Manchester City
|bet365
|2.30
|3.60
|2.80
|BetMGM
|2.28
|3.80
|3.00
|Superbet
|2.40
|3.75
|2.72
Odds compiladas no dia 27/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.
Mais mercados e Odds Real Madrid x Manchester City
Real Madrid x Manchester City palpite: Análise do confronto e prognóstico
Real Madrid e Manchester City se acostumaram a decidir vaga na Champions em duelos épicos. Em 2024/25, por exemplo, o Real venceu os dois confrontos, com 3x1 em Madrid e 3x2 na Inglaterra. Historicamente, são 14 partidas entre eles com total equilíbrio: 5 vitórias do Real, 5 empates e 4 vitórias do City.
No momento em que este prognóstico é escrito, o Real soma 9 pontos nas quatro primeiras rodadas, enquanto o Manchester City tem 10. A liderança da competição está em aberto, e esta 6ª rodada pode indicar muita coisa.
No Bernabéu, o Real costuma ser dominante: 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota contra o City. Já os ingleses se impõem melhor no Etihad, onde têm três vitórias em sete duelos. O mando pesa e deve pesar novamente.
Com as odds ainda a definir, a tendência é que o mercado considere equilíbrio, mas com leve favoritismo madrilenho. Nossa análise indica uma partida com bom número de gols e forte troca de domínios ao longo dos 90 minutos.
Palpite Real Madrid: Mbappé decide? A formação de Xabi Alonso e a força do Bernabéu
O Real Madrid vive um de seus elencos mais competitivos da última década. Mbappé, Vinicius Jr. e Rodrygo formam um trio extremamente móvel, capaz de gerar superioridade qualitativa em qualquer defesa da Europa. Bellingham, por sua vez, segue sendo o maestro que organiza, pisa na área e finaliza.
A chegada de Xabi Alonso trouxe fluidez na saída de bola, com Trent Alexander-Arnold atuando por dentro e Camavinga garantindo equilíbrio na transição defensiva. O Real acumula vitórias em casa e, tecnicamente, está entre os times que menos desperdiçam chances claras.
O momento europeu do clube também pesa: são 15 títulos da Champions, contra apenas um do City. Em jogos importantes, a mística do Bernabéu sempre se faz presente.
Últimos jogos do Real Madrid
Elche 2 x 2 Real Madrid - La Liga 25/26;
Rayo 0 x 0 Real Madrid - La Liga 25/26;
Liverpool 1 x 0 Real Madrid - Champions League 25/26;
Real Madrid 4 x 0 Valencia - La Liga 25/26;
Real Madrid 2 x 1 Barcelona - La Liga 25/26.
Palpite Manchester City: Haaland reencontra o Real e Guardiola ajusta a defesa
O Manchester City também chega forte, ainda que irregular em alguns momentos como visitante. Haaland segue como principal arma ofensiva, enquanto Foden e Doku trazem criatividade pelos lados. Bernardo Silva e Reijnders estruturam o meio-campo com qualidade técnica elevada.
O grande ponto de atenção está na linha defensiva. Ruben Dias e Gvardiol têm enfrentado problemas contra atacantes de alta velocidade, como os do Real. O City é, porém, extremamente competitivo e não costuma se intimidar em grandes estádios.
Guardiola precisa ajustar a pressão pós-perda e evitar transições longas. Caso contrário, Mbappé e Vinicius Jr. podem encontrar espaços fatais.
Últimos jogos do Manchester City
Newcastle 2 x 1 City - Premier League 25/26;
City 3 x 0 Liverpool - Premier League 25/26;
City 4 x 1 Dortmund - Champions League 25/26;
City 3 x 1 Bournemouth - Premier League 25/26;
Swansea 1 x 3 City - Copa da Liga Inglesa 25/26.
Escalações Real Madrid x Manchester City
Provável Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Asencio, Hujisen e Carreras; Camavinga, Valverde e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vinicius Jr.
Treinador: Xabi Alonso;
Esquema tático mais usado: 4-3-3.
Provável Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol e O’Reilly; Nico, Bernardo Silva e Reijnders; Foden, Doku e Haaland.
Treinador: Pep Guardiola;
Esquema tático mais usado: 4-3-3.
Real Madrid x Manchester City onde assistir ao vivo
A partida terá transmissão da TNT Sports e do HBO Max, com início às 17h (de Brasília), diretamente do Santiago Bernabéu. Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.
Últimos confrontos entre Real Madrid x Manchester City
Real Madrid 3 x 1 Manchester City – Champions League 24/25 –19/02/2025;
Manchester City 2 x 3 Real Madrid – Champions League 24/25 – 11/02/2025;
Manchester City 1 x 0 Real Madrid – Champions League 23/24 – 17/04/2024.
Palpite Real Madrid x Manchester City – Champions League – Prognóstico final
O jogo tem tudo para ser mais uma partida de alto nível técnico e intensidade. O Real Madrid chega forte em casa, embalado pelas vitórias recentes sobre o City e com poder de decisão individual acima da média.
O City, porém, possui modelo sólido, volume ofensivo e capacidade de controlar o jogo.
Nosso prognóstico aponta para um duelo aberto na Champions League, com oportunidades para os dois lados. A tendência é de muitos gols e, pela força no Bernabéu, leve favoritismo ao Real.
E aí: qual o seu palpite Real Madrid x Manchester City?
Tabela atualizada da Champions League 25/26
Real Madrid x Manchester City palpite – Perguntas Frequentes
Real Madrid x Manchester City é um dos clássicos recentes da Champions?
Sim. Embora não seja um clássico histórico, os duelos recentes em mata-matas criaram uma rivalidade moderna entre as equipes.
Quem tem mais títulos da Champions?
O Real Madrid é o maior campeão com 15 títulos. O Manchester City tem apenas um.
Quantos jogos existem no histórico entre Real e City?
São 14 partidas oficiais, com 5 vitórias do Real, 5 empates e 4 vitórias do City.
Recado do Autor
