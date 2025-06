Bolão do Mundial Superbet: Até R$ 8 Milhões em Prêmios

No novo bolão do Mundial da Superbet, seus “chutes” podem render até R$ 8 milhões em prêmios. E sabe o que é melhor ainda? É tudo totalmente grátis. Basta entrar, fazer suas escolhas e concorrer a prêmios em apostas grátis e até mesmo em Pix.



Preparei um guia com tudo que você precisa saber sobre a promoção de apostas no Mundial Superbet, incluindo regras, fases e como participar sem complicação. Leia tudo e dê seus palpites em uma das melhores operadoras do momento.



Detalhes da oferta: palpite grátis valendo até R$ 8 milhões



A Superbet Brasil vem com tudo no Mundial! O bolão do Mundial da Superbet acontece em duas etapas: grupos e mata-mata. Também há um Super Jackpot para quem for craque nos palpites. Explico um pouco mais a seguir:



Palpite gratuito: basta escolher, sem pagar nada;



basta escolher, sem pagar nada; Premiação por fase: até R$ 500 mil em apostas grátis por etapa;



até R$ 500 mil em apostas grátis por etapa; Super Jackpot de R$ 7 milhões: para quem cravar tudo do começo ao fim;



para quem cravar tudo do começo ao fim; Premiação em dinheiro real: sim, em dinheiro real.

Gosta de futebol e de apostas esportivas? Essa é uma das promoções mais disputadas do momento.



Superbet Crédito: Divulgação

Como participar do bolão do Mundial na Superbet para ganhar o prêmio milionário



Como falei antes, você entra em dois momentos diferentes. Veja o passo a passo completo para aproveitar o bolão do Mundial da Superbet:



Fase de grupos



Indique os classificados por grupo: escolha 1º e 2º colocados;

Total de 8 grupos: ou seja, 16 times para prever;

Prazo final: 14 de junho: depois disso, os palpites são bloqueados;

Acertos na ordem certa: dividem R$ 500 mil em apostas grátis.



É permitido enviar apenas um palpite, mas você pode editar até a bola rolar. Vale o raciocínio lógico ou apostar naquela zebra que surpreende todo ano.



Fase de mata-mata



Abre em 26 de junho: logo após o fim da fase de grupos;

Monte todos os confrontos: oitavas, quartas, semi e final;

Acerte os duelos certos: valendo mais R$ 500 mil em apostas grátis;

Fique ligado no tempo: a janela é curta para enviar os palpites.



Super Jackpot de R$ 7 milhões em dinheiro

O topo da premiação é o Super Jackpot da Superbet para o Mundial 2025. Para conquistá-lo, a missão é mais complicada, mas se você for bom em análises, pode arriscar. Veja como:



Acerte todos os palpites das duas fases: do começo ao fim;



do começo ao fim; Ganhe parte dos R$ 7 milhões: valor em dinheiro real, não bônus.

Apenas quem tiver 100% de aproveitamento leva o prêmio máximo. É extremamente raro, mas possível. E aí, você consegue?



Termos & condições



Algumas regras básicas que você precisa saber para não perder a chance de mandar bem em uma das melhores casas de apostas do nosso país:



Somente um palpite por fase: nada de múltiplas entradas;



Edição permitida até o início dos jogos: depois, a casa fecha a opção;



Super Jackpot só com acerto total: não há prêmio parcial;



Prêmios são divididos entre vencedores: valor repartido;



Datas-chave: grupos até 14/06, mata-mata abre em 26/06.







Em quais partidas você pode usar a oferta Superbet



Essa oferta pode ser usada em todas as partidas do Super Mundial de Clubes 2025, incluindo as partidas da fase de grupos e do mata-mata. Cada palpite conta. Mesmo que você não acerte tudo no início, ainda pode somar pontos importantes ao longo do caminho.



Outras ofertas na Superbet



Conheça abaixo outras promoções da Superbet que podem ser bem interessantes:



SuperOdds: diariamente a casa turbina as cotações, trazendo apostas mais interessantes;



diariamente a casa turbina as cotações, trazendo apostas mais interessantes; Super 6: bolão da operadora que permite ganhar R$ 50 mil todos os dias nos jogos do Mundial e, às vezes, em outros torneios;



bolão da operadora que permite ganhar R$ 50 mil todos os dias nos jogos do Mundial e, às vezes, em outros torneios; Missões e desafios: valendo prêmios e bônus extras.

Para quem busca variedade e promoções frequentes, a casa oferece uma ótima experiência tanto no computador quanto no app da Superbet.







Vale a pena participar do bolão do Mundial na Superbet?



Vale sim! É uma ação 100% gratuita, com valores reais em jogo e muita emoção ao longo do torneio. Um dos melhores bolões esportivos da temporada.



Mesmo quem nunca apostou consegue participar fácil e ainda se divertir com os palpites. Já os mais experientes têm a chance de mostrar que entendem de futebol e ainda sair com um bom dinheiro no bolso.







Perguntas frequentes



Como funciona o bolão do Mundial da Superbet?



Você envia palpites para os classificados na fase de grupos e depois monta o chaveamento da fase de mata-mata. Quem acerta divide os prêmios.



Preciso pagar para participar?



Não. A promoção de apostas do Mundial da Superbet é totalmente gratuita. Basta ter uma conta ativa na Superbet.



Quantos palpites posso enviar?



Um por fase: fase de grupos e mata-mata. E ainda dá para editar antes de começar o primeiro jogo.



Até quando posso participar?



Você pode participar da fase de grupos até 14/06. Depois disso, só na fase seguinte, que abre em 26/06.

Como funciona o super Jackpot?

É preciso acertar tudo nas duas fases. Os vencedores dividem R$ 7 milhões em dinheiro real.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente