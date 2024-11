Veja tudo que você precisa saber sobre os palpites Novibet. Saiba como apostar com as melhores odds e encontrar os melhores mercados.

É sempre ótimo quando utilizamos algo que é nosso, brasileiro. A Novibet, por exemplo, é uma das patrocinadoras do nosso futebol, com parcerias que incluem o Fortaleza e até campeonatos importantes como o Paulistão. Isso demonstra o comprometimento da casa com o mercado nacional, sendo uma das melhores casas de apostas do Brasil.



Com um depósito mínimo de apenas R$ 1, você pode começar a explorar suas diversas opções, desde apostas em grandes jogos de futebol até mercados menos conhecidos, como e-Sports. Isso a torna uma excelente escolha para quem gosta de apostar com segurança e rapidez.



Ao longo deste texto, vou apresentar todos os detalhes da plataforma de apostas esportivas e oferecer palpites Novibet para te ajudar a fazer suas melhores jogadas. Se você procura uma plataforma segura e fácil de usar, essa é, sem dúvida, uma das melhores opções.







Melhores odds na Novibet - como encontrar?



Se tem algo que é fácil na Novibet, é encontrar boas odds. Logo na primeira página do site, encontrei diversas opções para apostar, tanto em jogos que estavam acontecendo no momento quanto em confrontos futuros do dia, todos com Odds bem atrativas. A plataforma oferece uma experiência prática e direta, ideal para quem busca agilidade nas apostas.



O grande diferencial da Novibet apostas online é a possibilidade de acompanhar alguns jogos ao vivo, com as odds sendo atualizadas instantaneamente. Isso torna alguns eventos ainda mais interessantes. Fiquei positivamente surpreso com os valores das Odds, que se mostraram significativamente mais altos em comparação com outras casas de apostas esportivas, principalmente em mercados mais populares. Esse é um fator que destaca a Novibet no mercado.







Principais mercados - catálogo diversificado para apostar



Encontrei boas opções de modalidades na plataforma, e em cada uma delas há excelentes mercados de apostas, com todas as opções que esperamos, como quem será o vencedor da partida, quem marcará o primeiro gol ou ponto, entre outros. O interessante é que também existem mercados menos comuns, como no futebol, onde há a opção “Primeiro Gol antes/depois dos 30 minutos”, que adiciona mais emoção às apostas.



No basquete, outro esporte muito popular entre nós, apostadores, encontrei mercados como “Margem de Vitória”, onde você pode apostar na diferença de pontos que um time vencerá o outro. Esse tipo de mercado oferece Odds elevadas. Além disso, em outros esportes, como tênis, handebol, vôlei, entre outros, também há uma grande variedade de mercados disponíveis, garantindo opções diversificadas para todos os gostos.



Principais mercados para apostar no pré-jogo



Os principais mercados para apostar no pré-jogo oferecem uma excelente oportunidade para planejar suas apostas com antecedência e aproveitar odds mais estáveis. Aqui estão alguns dos mercados mais populares:



Resultado final (1X2)



Esse é o mercado mais tradicional, onde você aposta no vencedor da partida ou no empate. Simples e direto, é ideal para quem está começando no mundo das apostas esportivas. Você pode apostar no time da casa (1), no empate (X), ou na vitória do time visitante (2).



>> Ver mais eventos para apostar na Novibet



Handicap



O mercado de handicap oferece uma forma interessante de equilibrar partidas em que há um claro favorito. Nesse caso, uma equipe recebe uma vantagem ou desvantagem fictícia de gols ou pontos, e sua aposta deve considerar essa diferença. É uma boa escolha para quem quer melhores odds em jogos onde o resultado parece previsível.



Total de gols/pontos (mais/menos)



Esse mercado permite apostar no número total de gols ou pontos de uma partida, independentemente de quem ganha ou perde. A aposta pode ser em “Mais” ou “Menos” do que um número predefinido pela casa de apostas.



Ambas as equipes marcam



No futebol, esse mercado permite apostar se ambas as equipes marcarão pelo menos um gol durante a partida. É uma excelente opção para jogos entre equipes ofensivas, onde a probabilidade de ambos os times balançarem as redes é alta.



Primeira/última equipe a marcar



Aqui, você aposta em qual time fará o primeiro ou o último gol/ponto do jogo. Esse mercado é interessante para quem tem boas análises sobre o início ou o final das partidas, sendo uma forma mais dinâmica de apostar em jogos onde o resultado final pode ser imprevisível, mas onde as equipes costumam ter padrões de comportamento.







Principais mercados para apostar ao vivo



Com as odds atualizando em tempo real, você pode ajustar suas apostas conforme o jogo avança, o que traz mais dinamismo e chances de obter bons retornos. Veja a seguir alguns mercados interessantes para isso:



Próximo Gol/Ponto: aposte em qual time fará o próximo gol ou ponto durante a partida. É um mercado dinâmico que pode mudar rapidamente, exigindo uma boa leitura do jogo;



aposte em qual time fará o próximo gol ou ponto durante a partida. É um mercado dinâmico que pode mudar rapidamente, exigindo uma boa leitura do jogo; Total de Gols/Pontos ao Vivo: aposte se o número de gols ou pontos no decorrer da partida será maior ou menor do que um número que se ajusta conforme o jogo avança. Bom para jogos imprevisíveis;



aposte se o número de gols ou pontos no decorrer da partida será maior ou menor do que um número que se ajusta conforme o jogo avança. Bom para jogos imprevisíveis; Cartões ao Vivo: permite apostar na quantidade de cartões que serão dados durante o jogo. Perfeito para partidas intensas, com muitas faltas;



permite apostar na quantidade de cartões que serão dados durante o jogo. Perfeito para partidas intensas, com muitas faltas; Escanteios ao Vivo: aposte no número total de escanteios da partida, com odds que se alteram conforme o ritmo do jogo. Ótimo para quem observa a pressão ofensiva das equipes.







Melhores Odds e palpites nas apostas de longo prazo



Essa é uma das estratégias mais utilizadas, especialmente por quem busca apostas mais calculadas e com Odds altamente competitivas. Na Novibet existe uma aba somente para esse tipo de aposta, você pode explorar mercados de longo prazo, como o vencedor de campeonatos, artilheiros de torneios e até mesmo apostas em eventos futuros, como os resultados de competições globais. Confira abaixo algumas das opções de apostas disponíveis na plataforma:



Competição

Mercado

Palpite

Odds

Brasileirão Série A Campeão Palmeiras 2.50 NFL Divisão Vencedora NFC 4.60 Premier League Top 4 Tottenham 27.00 NBA MVP Luka Doncic 4.50 Wimbledon Vencedor Novak Djokovic 5.00

Palpite 1 - Brasileiro Série A



Para o Campeonato Brasileiro Série A, meu palpite é a vitória do Palmeiras como campeão. Tem se mostrado o time mais forte nas últimas temporadas, com um elenco talentoso e uma sólida campanha.



Com odds de 2.50, apostar no Palmeiras oferece um bom retorno e sai um pouco do óbvio para esse ano, considerando a força do time e sua capacidade de superar os adversários. O “Porco” possui um histórico de conquistas recentes e, com a experiência dos jogadores, pode muito bem repetir o sucesso e levar o título novamente.



Palpite 2 - NFL



Na NFL, minha aposta está na NFC como a divisão vencedora, com Odds de 4.60. A NFC conta com equipes muito competitivas e, historicamente, é uma divisão que costuma ter surpresas.



Considerando a força de times como San Francisco 49ers e Dallas Cowboys, acredito que a NFC tem boas chances de se destacar e conquistar o título. As apostas na divisão são sempre emocionantes, especialmente com a evolução das equipes ao longo da temporada.



>> Apostar na NFL pela Novibet



Palpite 3 - Premier League



Para a Premier League, meu palpite é que o Tottenham conseguirá uma das vagas no Top 4, com Odds de 27.00. Embora o campeonato seja extremamente competitivo, o Tottenham tem demonstrado um bom desempenho, especialmente com um ataque forte e jovem.



A equipe pode se aproveitar de um calendário favorável por não estar em outras competições como a Champions League, tendo menos jogos que os demais da parte de cima da tabela. Com odds tão atraentes, essa é uma aposta que vale a pena considerar.



Palpite 4 - NBA



Na NBA, estou apostando em Luka Doni para ser o MVP da temporada, com Odds de 4.50. O jogador do Dallas Mavericks vem se destacando como um dos melhores da liga, mostrando habilidade tanto em pontuação quanto em assistências.



Com um elenco renovado e a responsabilidade de liderar a equipe, Doni tem tudo para brilhar ainda mais nesta temporada. A combinação de seu talento e o potencial de sucesso da equipe o torna um forte candidato ao prêmio de MVP.



Palpite 5 - Winbledom



Por fim, para o torneio de Wimbledon, minha aposta é em Novak Djokovic como vencedor, com odds de 5.00. O sérvio tem um histórico impressionante no torneio, tendo conquistado o título várias vezes. Com sua experiência e habilidade nas quadras de grama, Djokovic continua sendo uma força a ser reconhecida.







Palpites no app Novibet - suas apostas na palma da mão.



Quem não deseja conveniência e praticidade na hora de apostar, não é mesmo? Apostar pelo app da Novibet permite que você faça seus palpites de forma rápida e prática, esteja onde estiver.



Com um design intuitivo e fácil de navegar, o aplicativo oferece todas as funcionalidades do site, mantendo a mesma organização. Com o Novibet app, você pode acompanhar suas apostas em tempo real e aproveitar promoções exclusivas, tornando a experiência ainda mais envolvente e dinâmica.



Como fazer seu palpite pelo Novibet app



Não existe nenhum mistério para apostar pelo app, veja:



Baixe o app: primeiro, acesse o site da Novibet, no rodapé da página, você vai encontrar “Baixar o Aplicativo para Android”. Basta clicar;

Siga o passo a passo: você vai ser redirecionado a uma página, onde tem um passo a passo para realizar e assim vai conseguir baixar para utilizar o aplicativo;

Crie uma conta ou faça login: se você ainda não tem uma conta, siga o processo de registro para criar uma. Caso já tenha, entre com suas credenciais;

Deposite fundos: após o login, vá até a seção de depósitos e escolha o método de pagamento desejado. A Novibet é uma das plataformas de apostas que aceitam Pix, uma ótima forma para adicionar fundos à sua conta;

Escolha seu esporte e mercado: navegue pelas diferentes modalidades esportivas e selecione o evento em que deseja apostar. Explore os mercados disponíveis para encontrar a melhor opção;

Faça seu palpite: após escolher o mercado, insira o valor da aposta e confirme. Sua aposta será registrada e você poderá acompanhar os resultados diretamente pelo app.



Novibet Crédito: Divulgação

Modalidades na Novibet - confira os principais esportes disponíveis na casa



Como comentei ao longo do texto, são oferecidas diversas modalidades. Desde os esportes mais populares, como futebol e basquete, até modalidades menos tradicionais, como e-Sports e handebol, a plataforma se destaca por sua diversidade e opções de apostas. Separei alguns que acho mais relevantes, acompanhe:

Palpite Novibet no tênis



O tênis é uma das modalidades mais emocionantes para apostas, e a Novibet oferece uma ampla variedade de eventos para que você palpite. Confira os principais torneios disponíveis:



Australian Open;



Roland Garros;



Wimbledon;



US Open.



Palpites em basquete na Novibet



O basquete também é uma modalidade bastante popular entre os apostadores, e a Novibet oferece diversas opções para quem deseja fazer suas apostas. Com uma cobertura abrangente da NBA e outros campeonatos, você pode encontrar boas oportunidades de ganhar. Confira alguns eventos para apostar:



NBA;



Liga Europeia;



NBB.







Apostas em handebol na Novibet



As apostas em handebol têm ganhado popularidade nos últimos anos, e a Novibet não deixa de lado essa modalidade. Confira algumas das principais competições:



Liga dos Campeões de Handebol;



Campeonato Brasileiro de Handebol;



Mundial de Handebol.



Apostas em e-Sports na Novibet



Os e-Sports estão em ascensão e a Novibet acompanha essa tendência, oferecendo uma variedade de eventos para os fãs de jogos eletrônicos. Confira algumas das principais competições disponíveis:



League of Legends;



Dota 2;



CS.







Como funciona a Novibet - conhecendo a casa de apostas



Uma das coisas que mais chamou a atenção, logo de cara, foi o design moderno e fácil de usar. A plataforma permite que você acesse uma ampla gama de esportes, eventos e mercados, tanto para apostas pré-jogo quanto ao vivo.



É muito tranquilo utilizar a plataforma de forma geral, até mesmo na hora de realizar o cadastro. Sem contar que é possível apostar com Pix, tornando-se um dos melhores sites para apostar a partir de 5 reais.



Bônus para apostas esportivas - aposte no seu time do coração com bônus de até R$ 500



Ao se cadastrar na Novibet, você é recebido com um incrível bônus de 100% até R$ 500. Essa é uma ótima oportunidade para começar a apostar, principalmente para fazer aquela fezinha no seu time do coração.



O bônus será creditado automaticamente em sua conta, permitindo que você comece a apostar imediatamente. Lembre-se de que, para liberar o bônus, você precisa cumprir os requisitos de rollover, que exigem apostas no valor de 10 vezes o seu depósito mais o bônus recebido, com odds mínimas de 1.50.



Métodos de pagamentos - apostas no Pix a partir de R$5



A Novibet oferece uma variedade de métodos de pagamento, com destaque para o Pix, que permite depósitos rápidos e seguros a partir de apenas R$5. Essa praticidade facilita o acesso à plataforma, permitindo que você comece a apostar de maneira simples e eficiente.



Suporte ao cliente - atendimento imediato e em português



Achei uma das ferramentas de maior destaque, por ter um atendimento muito rápido e que tirou todas as minhas dúvidas. Isso significa que, independentemente da sua dúvida ou problema, você pode contar com uma equipe pronta para ajudar e responder às suas perguntas de forma eficiente.



Segurança - tecnologia e credibilidade como garantias



A segurança dos usuários é uma prioridade na Novibet, que utiliza tecnologia de ponta para proteger as informações pessoais e financeiras dos apostadores. A plataforma implementa protocolos rigorosos de segurança, garantindo que suas transações sejam seguras e seus dados confidenciais.



Além disso, a Novibet é uma casa de apostas confiável, com licenciamento adequado e uma reputação sólida no mercado, sendo uma das poucas plataformas que solicitou o licenciamento brasileiro para operar em nosso país.







Perguntas frequentes



Onde encontrar os melhores palpites de futebol?



Você pode encontrar os melhores palpites de futebol aqui mesmo. Nesse texto eu trouxe diversas opções de apostas interessantes para fazer.



É rápido fazer um palpite na Novibet?



Sim, fazer um palpite na Novibet é um processo rápido e intuitivo. A plataforma é projetada para ser fácil de usar, mesmo para iniciantes. Você pode encontrar rapidamente os eventos que te interessam e realizar suas apostas em poucos cliques.



Os palpites Novibet têm boas odds?



Sim, os palpites na Novibet geralmente oferecem boas odds, competitivas em relação a outras plataformas de apostas. As odds podem variar dependendo do evento, da popularidade do mercado e do momento da aposta.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e as apostas devem ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

P

