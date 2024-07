O apostador encontra no Novibet um aplicativo que oferece tudo o que o site principal possui, mas com a grande vantagem de poder fazer suas previsões e apostas de onde estiver e quando quiser. Assim, ganhando vantagem estratégica sobre outros apostadores e estando sempre pronto para aproveitar oportunidades assim que aparecem.



Com este cenário de escassez de aplicativos de apostas esportivas, marcas como a plataforma Novibet se destacam em meio a centenas de casas de apostas, já que oferecem um aplicativo completo.



Posso dizer por experiência própria que o app já me possibilitou aproveitar apostas no momento certo, então, neste guia, vou te mostrar tudo o que precisa saber para aproveitar esta opção da Novibet também. Acompanhe com atenção.







Passo a passo como baixar o aplicativo Novibet no celular



Para começar com o pé direito, é importante saber como o app Novibet deve ser baixado e instalado em seu celular ou tablet corretamente. Separei um passo a passo simples e direto para cada sistema operacional, acompanhe abaixo:



Como baixar o app Novibet no Android



Para dispositivos Android, o app não está disponível na loja oficial e deve ser baixado e instalado manualmente. O passo a passo é o seguinte:



1. Acesse o site do Novibet e baixe o arquivo apk



Em seu smartphone, abra o navegador e acesse o link oficial Novibet. Lá, clique para baixar o app Novibet e confirme. Caso seu navegador seja o Chrome e bloquear o download, vá até as configurações e permita a instalação de aplicativos.



2. Vá até as configurações de seu smartphone



Para continuar, você precisa ir até as configurações de seu Android, acessar as permissões e clicar para que o aparelho permita que aplicativos de origens desconhecidas sejam instalados.



3. Instale o apk



O apk que foi baixado no site do Novibet estará disponível na pasta de downloads, vá até ela e clique para instalar o aplicativo. Confirme o que vier a seguir e finalize a instalação para que tudo funcione.



4. Faça o login ou cadastro



Com a instalação concluída, clique para iniciar o aplicativo e, se não tiver feito o cadastro ainda, o faça. Se o seu cadastro e conta estão ativos, apenas faça o login e pronto, o app estará pronto para ser utilizado em suas apostas esportivas.







Como baixar o aplicativo Novibet no iOS



Para iPhones, infelizmente, não existe um app de apostas em iOS, mas é possível acessar o site com um atalho, basta seguir o passo a passo:



1. Acesse o site do Novibet



Insira diretamente a URL oficial do site Novibet no navegador Safari e confirme para acessá-lo.



2. Clique na barra de opções



Uma vez no site, observe o canto superior direito e clique na barra de opções do Safari para continuar.



3. Crie um atalho



Clique em “Criar atalho” para que o app para iOS do Novibet seja adicionado à área de aplicativos padrão de seu smartphone iOS.



4. Acesse o Novibet



Então, clique no novo ícone do Novibet adicionado e faça o login ou cadastro para utilizar a casa de apostas.



Comparando o aplicativo Novibet com outros apps de aposta



Confira as diferenças e semelhanças entre o app Novibet e outras duas plataformas concorrentes nesta tabela a seguir:



App Novibet App Betano App KTO Bônus Exclusivo no App Não Não Não Apostas Ao Vivo Sim Sim Sim Histórico de apostas Sim Sim Sim Depósitos/Saques Sim Sim Sim Cash Out Sim Sim Sim Suporte (Chat Ao Vivo) Sim Sim Sim Design/Navegação Bom Ótimo Ótimo

Como funciona o Novibet app



Como um usuário assíduo do aplicativo oferecido pelo Novibet, posso dizer por experiência própria como funciona e quais são as principais características deste aplicativo. Esta é uma casa de apostas completa que pode oferecer várias opções gerais entre mercados, esportes, ferramentas e tipos de apostas aos seus usuários.



Vamos fazer um tour por todas estas características importantes para que você tenha tudo o que precisa, acompanhe abaixo.



Estrutura e funcionalidades - minha experiência navegando no app



Para mim, uma das principais características em uma casa de apostas, é a fluidez da plataforma e eficiência do site em oferecer uma experiência sem bugs e travamentos. Navegando pelo aplicativo por um bom tempo, não encontrei nenhum tipo de problema e pude fazer tudo o que queria sem interrupções.



Bônus e promoções



Como uma das melhores casas de apostas com bônus no cadastro, a Novibet não poderia deixar de oferecer promoções atrativas aos seus usuários. Entre os bônus e promoções que você pode aproveitar no aplicativo Novibet, o bônus de boas-vindas é o que mais se destaca com vantagem.



Este bônus oferece 100% do primeiro depósito feito com um limite de até R$ 500, e que pode duplicar o valor do primeiro investimento do apostador na plataforma.







Mercados e Odds



Já tive contas em várias das grandes casas de apostas presentes em nosso mercado, e posso dizer que o Novibet oferece mercados e Odds acima da média. Os mercados entregam diferentes formas de apostas e permitem que o apostador utilize a criatividade na hora de fazer seu palpite.



As Odds, geralmente, estão dentro da média para os principais e mais populares esportes, mas a grande vantagem do Novibet é que a plataforma promove Odds acima da média com frequência durante certos períodos, aumentando ainda mais a importância de um aplicativo para aproveitar as oportunidades quando aparecem.



Transmissão ao vivo



As transmissões ao vivo são importantes para a análise completa do apostador enquanto faz suas previsões no aplicativo do Novibet. Encontrei uma boa estrutura que entrega essas transmissões para alguns dos eventos esportivos sem atrasos e fiquei bem satisfeito.



Super Odds no App



Um dos principais diferenciais que o Novibet divulga sobre sua marca são as super Odds. E no aplicativo eu também encontrei estas Odds bem acima do mercado, sendo apresentadas para os usuários do app aproveitarem e aumentarem seus ganhos em alguns mercados. Posso dizer que aproveitei sempre que pude para melhorar meus resultados.

Guia prático para baixar o app Crédito: Divulgação

Visitar o site oficial Novibet



O app Novibet é confiável?



Entendo que exista uma certa desconfiança entre os apostadores, principalmente por ter de instalar um apk manualmente nos dispositivos Android. Mas, posso dizer que isso é mera formalidade, já que o aplicativo é tão seguro e confiável quanto o próprio site do Novibet, e que pesquisei pelo feedback de outros usuários, encontrando apenas elogios.



Além disso, a Novibet é uma empresa licenciada e que opera conforme as regulamentações de apostas online.



Como fazer a primeira aposta no app Novibet Brasil?



Fazer uma aposta no app do Novibet é simples e rápido, veja o passo a passo:



1. Acesse o app e escolha o esporte



Acesse seu recém-instalado app e observe a lista de esportes disponíveis, escolha aquele em que quer fazer sua previsão.



2. Observe os eventos esportivos e escolha um deles



Dentro do esporte escolhido, você encontrará vários eventos esportivos, entre partidas ao vivo e que acontecerão em breve. Escolha uma partida na qual se preparou para apostar.



3. Defina o tipo de aposta



O Novibet oferece vários tipos de apostas como o moneyline, handicap e aposta múltipla. Escolha uma ou mais de acordo com a sua estratégia e continue.



4. Insira o valor a ser apostado



Defina o valor que será apostado naquele momento, levando em conta seus objetivos e estratégia.



5. Verifique os dados e confirme



Observe se todos os dados estão corretos, verifique a previsão de lucro e confirme a aposta se tudo estiver certo.







Métodos de pagamento disponíveis - qual o melhor para depositar?



O Novibet claramente pensou em seus usuários. Lá encontrei boas opções em métodos de pagamento como transferência bancária (Caixa, Itaú, Banco do Brasil, Banrisul, Santander e Bradesco), carteiras digitais (Skrill e Neteller) e Pix, além de ser uma das casas de apostas que aceitam cartão de débito.



Entre todas estas opções, posso dizer sem qualquer dúvida que o PIX é o melhor método de pagamento disponível, é seguro, confiável, gratuito em grande parte de suas transações e pode efetivá-las em segundos.



Posso sacar pelo app Novibet?

Sim, você pode fazer o saque normalmente no app, desde que tenha sido aprovado na confirmação de identidade e cumprido todas as condições de uso do bônus, caso o esteja utilizando.



Recomendo o app Novibet? É realmente um aplicativo bom?



Durante todo o período em que estive utilizando e analisando o aplicativo oferecido pelo Novibet, não tive problemas no geral e ainda pude aproveitar o fato de que poderia fazer apostas no momento e onde quisesse. Então, fica claro que o aplicativo é um grande diferencial para esta casa de apostas, e que esta fez um belo trabalho desenvolvendo seu aplicativo.



Visão geral do aplicativo Novibet



Agora que já comentei sobre os principais detalhes do aplicativo, vou compartilhar o que mais gostei e o que menos gostei durante o uso dele. Esses prós e contras fizeram uma diferença significativa para mim, e é importante destacar que, embora o aplicativo Novibet seja excelente, ele possui alguns detalhes que precisam ser aprimorados.



Prós



Praticidade e acessibilidade.



Funcionamento sem lentidão ou bugs.



Transmissões ao vivo direto no smartphone.



Contras



Não oferece app para iOS.







Perguntas Frequentes



O app Novibet está disponível para iOS e Android?



Infelizmente, o app do Novibet está disponível apenas para dispositivos Android. Para IOS apenas o site otimizado para dispositivos móveis está disponível.



Posso apostar usando bônus pelo aplicativo Novibet?



O bônus pode sim ser apostado através do app, já que o app funciona como o site principal da marca.



Posso assistir às partidas pelo app Novibet ao vivo?



O Novibet oferece transmissões ao vivo para várias partidas importantes em seu aplicativo, basta ver no seu boletim de apostas se a opção está disponível.



O que preciso para apostar pelo Novibet app?



O usuário precisa apenas fazer o seu cadastro e o seu primeiro depósito no app, e tudo estará pronto para que faça a sua primeira aposta no aplicativo.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente