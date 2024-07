Para se dar bem no mercado de apostas brasileiro não é necessário ser um expert, mas claro, é preciso ter conhecimento de qual plataforma está oferecendo a melhor oportunidade de aumentar suas chances de ganhos. E por isso, você precisa considerar fatores-chave como licença, reputação, e suas principais necessidades como ofertas, bônus e métodos de pagamento.



Com a minha experiência e os olhos atentos ao mercado, vi na Novibet um potencial enorme, atendendo aos requisitos que as melhores casas para apostar precisam ter.



Hoje irei falar especificamente sobre as ofertas e bônus que a Novibet oferece. Acompanhe o artigo e saiba como utilizar o promocode Novibet e algumas dicas para aproveitar ainda mais as promoções da casa. Vamos lá!







O que é código promocional Novibet?



Entendo que pode ser confuso o modo com o qual os códigos promocionais se apresentam em algumas casas de apostas, mas seu conceito é muito simples. A estratégia mais eficaz hoje no mercado de apostas de captar clientes são os bônus e promoções.



Pois bem, os códigos promocionais servem para ativar bônus e promoções nas casas de apostas. O que torna o processo de reivindicação do bônus mais simples e rápido.



Qual o código promocional da Novibet?



Atualmente a Novibet não exige nenhum código promocional para ativação das suas ofertas. O bônus de boas-vindas e outras ofertas podem ser ativadas através da própria página de bônus da casa, sem a necessidade de incluir um cupom no cadastro ou depósito.







Cupom bônus Novibet - diversas promoções disponíveis no site



Para entendermos melhor sobre todas as diversas promoções disponíveis no site da Novibet, separei abaixo não só a principal oferta da plataforma, como outras promoções interessantes, que permitirão iniciar com o pé direito suas apostas, e manter suas chances altas em seus esportes favoritos, veja:



Bônus no cadastro Novibet - Até R$ 500 para explorar os mercados esportivos



Esta é a oferta na qual você tem acesso a 100% de crédito até R$ 500 em seu primeiro depósito na plataforma, de no mínimo R$ 10. Ou seja, como um apostador novo na casa, uma vez que deposite R$ 250 em seu primeiro investimento, será adicionado ao seu saldo mais R$ 250, totalizando R$ 500. A oferta exige ainda que você aposte 10x o valor bônus mais depósito, com Odds de 1.5 ou superior.



Promoção “Gols de Vantagem”



Vantagem válida somente para apostas simples, múltiplas, apostas de sistema e criar apostas no Futebol. Basicamente, se você aposta na vitória de seu time e em algum momento ele alcança dois gols de vantagem na partida, mesmo que o resultado final seja o empate ou derrota do seu time, você vai ganhar! A oferta vale para diversos campeonatos nacionais e internacionais, não havendo regras exigindo Odds mínimas ou valores máximos ou mínimos de apostas.



Super Odds Novibet



Esta vantagem está mais para um recurso do que uma oferta bônus, uma vez que está disponível para todos os apostadores registrados na casa de apostas Novibet, que se mostrou vital em minha análise apurada da plataforma. A marca seleciona eventos específicos e oferece Odds acima da média de mercado para resultados das partidas, basta procurar por partidas com a identificação “SO”.







Como ativar o promocode Novibet?



Ao utilizar os serviços da Novibet, notei como o site foi desenvolvido visando a praticidade e intuitividade de seus usuários. Quando um código bônus é disponibilizado para a Novibet, sua ativação é bem simples, basta inseri-lo durante o processo de cadastro na caixa de preenchimento referente ao cupom.



Para entender melhor o processo de cadastro, abaixo coloquei um passo a passo simples de como se registrar na plataforma.



Como fazer o cadastro na Novibet - passo a passo para se registrar



Se passaram apenas poucos minutos, para não dizer segundos, para que eu conseguisse concluir meu registro na casa de apostas Novibet, uma vez que tudo é feito em apenas um simples, mas funcional e dinâmico, formulário de inscrição, veja detalhadamente neste passo a passo:



1. Acesse a página oficial da Novibet Brasil:



Acesse o link oficial da casa de apostas Novibet através do seu computador ou celular.



2. Dê início ao processo de registro:



Dentro da página oficial, clique no botão branco “cadastrar-se”, localizado na parte superior direita, solicitando o formulário de registro da Novibet.



3. Insira as informações exigidas:



O formulário exige suas informações de e-mail, telefone celular e Identidade, validada de maneira imediata pela plataforma, o código promocional bônus e criação de senha para acesso.



4. Conclua o processo:



Feito isso, e devidamente validado pela plataforma com a cor verde sobre as áreas designadas, clique no botão “Criar uma Conta” ao final do formulário, e pronto.

Crédito: Divulgação

Como depositar na Novibet: depósitos no Pix a partir de R$ 10



Realizei alguns depósitos na Novibet, e posso dizer para você que é um dos procedimentos mais simples do mercado atual, veja neste tutorial:



1. Acesse a área de depósito:



Uma vez feito login em sua conta Novibet, acesse a área de depósitos clicando no botão vermelho “Depósito”, localizado no lado superior direito da página.



2. Selecione o método de sua preferência:



Dentro da página de depósito, recomendo que você utilize o método de transferência via Pix na plataforma, que não só é o mais rápido da Novibet, mas também oferece depósitos a partir de R$ 10.



Vale mencionar também que a Novibet é uma das poucas casas de apostas que aceitam cartão de débito, uma opção a qual testei e apresentou um tempo de processamento de poucos minutos, além dos protocolos de segurança embarcados neste método.



3. Insira as informações necessárias:



Uma vez selecionado o método de pagamento, insira o montante e clique no botão “Continuar”.



4. Faça o pagamento:



A plataforma irá gerar em poucos minutos as informações de transação, copie-as e faça o pagamento em sua instituição bancária. Feito isso, aguarde alguns instantes até que sejam creditados em sua conta na Novibet.



Como sacar os bônus Novibet?



Após sacar meus ganhos com as apostas esportivas, concluí que a Novibet é uma das melhores plataformas de aposta que pagam rápido e com segurança. Oferecendo apenas a retirada de fundos via Pix, Novibet exige que o apostador acesse a área de saque, selecione o método Pix (único disponível), insira o montante e sua senha de acesso à conta, que, após ser inserida corretamente, solicita a transferência de imediato.







Onde apostar com o código bônus Novibet?



A Novibet é uma das plataformas de aposta mais completas do mercado, em termos de esportes e competições, entregando diversas opções de aposta e recursos. Visando passar uma visão mais experiente, separei aqui alguns dos melhores mercados e modalidades para apostas na Novibet.



Se você quiser saber mais sobre o catálogo deste site, sugiro que leia a review completa que preparei sobre a plataforma Novibet.



Mercados - Chance dupla no futebol



A casa disponibiliza de maneira completa, não só os campeonatos mais populares entre os entusiastas brasileiros, mas também competições de diversos outros países, com todos os recursos e serviços cabíveis.



Modalidades - destaques em futebol, basquete e tênis



A Novibet também explora outras modalidades tão populares quanto o futebol, como Basquete, a NBA, NBL e NBB, e o tênis, que dispõe de uma variedade diversificada de competições, com recursos e Odds acima da média de mercado.



Dicas de apostas com o promocode Novibet



Anos de mercado me fizeram entender duas simples coisas, que aparentemente podem parecer um clichê do mercado, mas, se bem realizadas, definem o sucesso de um apostador, são elas:



Gestão de banca



Crie seu plano de apostas e defina uma banca dentro de sua realidade, e não deixe de respeitar esse plano, esta é a melhor forma de ter resultados consistentes.



Utilize os bônus



O bônus de boas-vindas é ideal para iniciar sua jornada, utilize-o ao máximo dentro de seu planejamento, para maiores chances de ganhos.



Conclusão: Apostar com o cupom Novibet vale a pena?



Apostar com o cupom promocional desta plataforma não poderia valer mais a pena, pois a Novibet é confiável, justa e com mercado de apostas completo e diversificado, no qual o cupom promocional concede oportunidades autênticas de ganhos reais.







Perguntas frequentes



Como funciona a Novibet?



A Novibet é uma casa de apostas licenciada com anos de operação no mercado brasileiro, oferecendo um dos mais completos mercados de aposta em território nacional.



A Novibet tem app de apostas disponível?



Sim, Novibet oferece um aplicativo para dispositivos móveis com sistema operacional Android apenas.



Quais os bônus disponíveis para aproveitar na Novibet?



A Novibet possui diversas ofertas bônus para seus usuários, são bônus de cadastro, Cash Out, “Super Odds”, “Empate anula” e muito mais.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

