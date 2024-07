Se você está pensando em entrar no mundo das apostas online, provavelmente já ouviu falar da Novibet Brasil. Eu mesmo decidi experimentar e, agora, vou compartilhar minha experiência para ajudar você a entender se a Novibet é confiável e como fazer apostas seguras em 2024.



Antes de mais nada, é importante saber que a segurança é fundamental quando se trata de apostas online. Vou te contar tudo sobre a minha experiência com a Novibet, desde a confiabilidade até os pagamentos, para que você possa fazer suas apostas de forma segura e tranquila.







A Novibet é confiável?



Desde que comecei a usar o site Novibet, percebi que a plataforma se destaca pela sua segurança. A empresa é licenciada e regulamentada pela MGA, garantindo um ambiente de apostas seguro e justo.



A MGA é a Malta Gaming Authority, uma entidade ainda mais exigente que sua irmã de Curaçao. Sempre que você ver um site de apostas licenciado pela autoridade maltesa, saiba que se trata de uma empresa que vai além do básico.



Além disso, eles utilizam tecnologia de criptografia de ponta para proteger as informações dos usuários.



A casa de apostas Novibet paga mesmo?



Uma das minhas maiores preocupações era saber se a Novibet apostas esportivas realmente paga os ganhos dos usuários. Posso dizer com segurança que sim, eles pagam. Já fiz várias retiradas e todas foram processadas de maneira rápida e sem complicações.



Além disso, a plataforma oferece diversas opções de pagamento, o que facilita bastante na hora de escolher o método que melhor se adapta às suas necessidades. Isso inclui desde transferências bancárias até carteiras digitais.



Além da Novibet pagar de verdade, ainda está entre as plataformas de aposta que pagam rápido.



Pontos positivos



Segurança: a Novibet é licenciada e regulamentada pela MGA, garantindo um ambiente de apostas seguro.



Atendimento ao cliente: suporte eficiente e rápido, disponível para resolver qualquer problema.



Variedade de métodos de pagamento: sete opções de pagamento para facilitar as retiradas e depósitos.



Pontos negativos



Interface confusa: em um primeiro momento a gente pode se sentir perdido no site, mas é questão de pouco tempo para a gente entender o fluxo e aproveitar essa excelente casa de apostas.







Comprometimento com o Jogo Responsável



A Novibet também se destaca pelo seu compromisso com o jogo responsável. É uma casa que se preocupa com o bem-estar dos seus usuários, incentivando uma experiência de apostas saudável e responsável.

Eles oferecem diversas ferramentas para ajudar os jogadores a manterem o controle, como limites de depósito, opções de autoexclusão e testes de autoavaliação. Essa, inclusive, é uma característica das plataformas com a licença maltesa.



Se você está pensando em apostar online, vale a pena dar uma chance à Novibet. A minha experiência tem sido positiva e acredito que você também poderá aproveitar os benefícios dessa plataforma confiável e segura.

Limite de depósito Sim Limite de aposta Sim Limite de perda Sim Limite de tempo/sessão Sim Pausa/intervalo Sim Teste de autoavaliação Sim Auto exclusão Sim





Bônus e promoções Novibet



Bônus de boas-vindas Novibet - Até R$ 500 em apostas esportivas



A Novibet oferece uma promoção de boas-vindas atraente para novos clientes brasileiros. Ao abrir uma conta e fazer o primeiro depósito, eles dobram o valor depositado até R$ 500, resultando em um bônus máximo de R$ 500.



Por exemplo, se você depositar R$ 500, receberá R$ 1.000 na conta. Este bônus é automaticamente creditado, desde que o depósito inicial seja de pelo menos R$ 10 e não seja feito via Skrill ou Neteller.



Termos e condições



Para sacar os ganhos do bônus, é necessário cumprir requisitos de rollover, realizando apostas no valor de dez vezes o depósito mais o bônus, com Odds mínimas de 1.50. Essas apostas devem ser liquidadas dentro de 60 dias para que o bônus e os ganhos sejam liberados.



Por exemplo, se você depositar R$ 10, vai ganhar mais R$ 10, totalizando R$ 20. Então, terá que apostar 10 x R$ 20 (R$ 200) para conseguir sacar os R$ 10 disponibilizados como bônus. Caso você deposite o valor máximo, o rollover será de R$ 10.000 para você ter a possibilidade de sacar os R$ 500 do bônus. Nem precisa de código promocional Novibet, viu?



Promoção “Gols de Vantagem”



Eu adoro isso aqui que a Novibet oferece! Se um time abre dois gols de vantagem, quem apostou na vitória dele já recebe os lucros, mesmo se depois essa equipe se der mal e perder a partida!



E sim, se isso acontecer, quem apostou no adversário também ganha e fica todo mundo feliz! É, sem dúvida, o meu recurso predileto. A gente fala tanto que apostar deixa os esportes mais emocionantes, né? Acho de verdade que esse recurso corporifica bem isso.



Termos e condições



A promoção "2 Gols de Vantagem" da Novibet é válida para apostas simples, múltiplas, de sistema e criar apostas no mercado "Vencedor do Jogo" (1 ou 2) antes do início dos jogos.



A promoção não se aplica a apostas em empate ou ao mercado "Super Odds". É elegível para diversas competições de futebol, incluindo Copa do Mundo, Euro, Copa América, Liga dos Campeões, Premier League e outras ligas e competições internacionais e nacionais.



Para ativar a oferta, a equipe selecionada deve abrir uma vantagem de dois gols em qualquer momento do jogo, garantindo a aposta como ganha, independentemente do resultado final. A oferta exclui apostas ao vivo e apostas que utilizam Cash Out, mas os ganhos serão creditados em até 24 horas após o término da partida.



Super Odds Novibet



A Novibet oferece diariamente um evento com Super Odds, indicado como “SO” em partidas selecionadas, que permite Odds melhoradas no resultado dessas partidas. Esta promoção é opcional e exige inscrição por meio do formulário de registro ou da página específica no site da Novibet.



No entanto, apostas repetitivas, conflituosas ou adicionais nos mercados com Super Odds podem ser canceladas, e quaisquer lucros obtidos dessa maneira serão deduzidos da conta do jogador.



Os fundos disponíveis para saque podem ser retirados a qualquer momento, exceto em casos de obrigações legais ou regulatórias. Esta oferta segue os Termos e Condições gerais da Novibet.







Como se cadastrar na Novibet? - Passo a passo criando uma conta



Fazer o cadastro na Novibet é facinho. Vou destrinchar todo o processo em um passo a passo para você, olha só:



1. Acesse o site da Novibet:



Abra seu navegador e visite o site oficial Novibet e clique no botão "Cadastre-se", no canto superior direito da página inicial.



2. Preencha o formulário de registro:



Insira seus dados pessoais como nome completo, data de nascimento, e-mail, número de telefone, endereço e crie um nome de usuário e uma senha segura.



3. Promoções (Opcional):



Indique se deseja participar de promoções e ofertas especiais. Você pode fazer isso marcando a caixa correspondente no formulário de registro.



4. Complete o processo de registro:



Leia atentamente e aceite os termos e condições da plataforma e após clique no botão "Criar uma conta" no final do formulário para concluir o processo.



5. Verifique seu e-mail:



Acesse sua caixa de entrada de e-mail e procure uma mensagem de verificação da Novibet. Clique no link fornecido para ativar sua conta e estará tudo pronto para começar sua jornada de apostas.



Dica do autor:



Tenha em mãos documentos como RG ou passaporte, pois a Novibet pode solicitar a verificação de identidade. Também é importante que escolha uma senha forte e não compartilhe com ninguém para garantir a segurança da sua conta.

Novibet é confiável? Crédito: Divulgação

Site oficial Novibet



5 passos para apostar na Novibet



Apostar na Novibet é um processo simples e direto. Siga estes cinco passos para começar a fazer suas apostas:



1. Faça seu Primeiro Depósito



Antes de qualquer coisa, faça login na sua conta recém-criada e o primeiro depósito.



Como depositar na Novibet:



Vá até a seção de depósito e escolha o método de pagamento de sua preferência (exceto Skrill e Neteller, se desejar aproveitar o bônus de boas-vindas).



Insira o valor do depósito (mínimo de R$ 10) e complete a transação.



Aproveite o bônus de boas-vindas, se aplicável, que pode dobrar o valor do seu primeiro depósito até R$ 500.



2. Navegue pelos mercados de apostas



Explore as várias opções de apostas esportivas disponíveis na plataforma através do menu e selecione o esporte e a competição de seu interesse, como futebol, basquete, tênis, entre outros. Então escolha a partida ou evento em que deseja apostar.



3. Selecione suas apostas



Clique nas Odds do mercado de sua escolha para adicionar a seleção ao seu boletim de apostas. Você pode fazer apostas simples ou combinar várias seleções para criar apostas múltiplas. Depois que escolher, insira o valor que deseja apostar no campo apropriado do boletim de apostas.



4. Confirme e acompanhe sua aposta



Revise suas seleções e o valor apostado para garantir que tudo está correto. Clique em "Confirmar Aposta" para finalizar o processo. Acompanhe o andamento de suas apostas na seção "Minhas Apostas" dentro da sua conta, ali você pode ver o status e os resultados das suas apostas.



Site oficial Novibet



Apostas esportivas na Novibet - Uma imensidão de modalidades e mercados



Na Novibet, eu encontrei uma grande variedade de esportes e mercados para apostar. Tem esportes de todo tipo, desde os mais conhecidos até os mais diferentes. Posso apostar em eventos do mundo todo.



Se você gosta de futebol, tênis, corridas de cavalos, MMA ou até esportes menos comuns, como dardos ou xadrez, a Novibet tem tudo isso. É uma plataforma que atende a todos os gostos e preferências.



Futebol - Odds competitivas em campeonatos nacionais



Como fã de futebol, achei a Novibet incrível porque eles têm Odds competitivas em muitos campeonatos nacionais.



Por exemplo, a Odd para o Vasco ganhar do Flamengo é de 4.75 na Novibet, já em um concorrente, é de apenas 4.45. Se você colocar R$ 5 no Vascão e ele ganhar, o lucro vai ser de R$ 18,75 na Novibet. Já no concorrente, seria de apenas R$ 17,25.



Tem as grandes ligas europeias, como a Premier League, La Liga e a Serie A, além de campeonatos regionais e menos conhecidos. Além disso, a plataforma permite apostas ao vivo, então posso acompanhar e apostar em tempo real nos jogos mais importantes.



E-Sports



A Novibet tem mercados para League of Legends, Counter-Strike, Dota 2 e só. Se você é alucinado por e-Sports e gosta de apostar em vários, talvez essa não seja a melhor opção para você.



Basquete - Super Odds em resultados finais



Para quem gosta de basquete, a Novibet tem muitos mercados e oportunidades de apostas. Além das apostas tradicionais nos resultados finais dos jogos, eles oferecem Super Odds em algumas partidas. Isso dá a chance de ganhar mais com Odds especiais. Eles cobrem ligas nacionais e internacionais, como a NBA, EuroLeague e outras competições pelo mundo.



Vôlei



No vôlei, a Novibet oferece várias oportunidades de apostas em diferentes eventos e competições. Tem campeonatos internacionais e ligas nacionais. Dá para apostar nos resultados dos jogos, pontos totais e muito mais. Com Odds competitivas e uma plataforma fácil de usar, os fãs de vôlei podem ter uma experiência de apostas divertida aqui.



Site oficial Novibet



Os métodos de pagamento na Novibet são confiáveis?



Eu sei que os métodos de pagamento oferecidos pela Novibet são conhecidos por sua confiabilidade e segurança. A plataforma disponibiliza uma variedade de opções para depositar e retirar fundos, incluindo Pix, cartões de crédito, transferências bancárias e carteiras eletrônicas.



Além disso, utiliza protocolos de segurança avançados, como criptografia SSL, para proteger as transações financeiras dos usuários, garantindo que todas as informações sensíveis sejam mantidas em sigilo.



Quanto tempo demora o saque da Novibet?



Os saques são processados dentro de 24 horas após a solicitação. Como as transações são feitas através do Pix, geralmente após o processamento o dinheiro cai diretamente na conta.



Como fazer saques na Novibet? - saques com Pix liberados no mesmo dia



Para fazer saques na Novibet, siga este simples passo a passo:



Faça login em sua conta Novibet.

Clique na opção "Minha Conta" ou "Caixa" para acessar a seção de saques.

Selecione o método de pagamento desejado para sacar seus fundos. Se o Pix estiver disponível, escolha essa opção para um saque rápido no mesmo dia.

Insira o valor que deseja sacar e confirme a transação.

Aguarde a confirmação do saque pela Novibet. Se estiver utilizando o Pix, seus fundos serão transferidos para sua conta bancária em poucas horas.

Verifique sua conta bancária para confirmar o recebimento dos fundos.



Apostas ao vivo no Novibet - acompanhando o calendário ao vivo na casa



Na Novibet, as apostas ao vivo proporcionam uma experiência dinâmica e emocionante para a gente, com uma ampla variedade de eventos esportivos disponíveis para apostas durante sua realização.



Pelo calendário ao vivo na plataforma, acompanhamos em tempo real os eventos esportivos em andamento. Podemos fazer apostas com base nas últimas atualizações e desenvolvimentos do jogo, é bem legal.



Com uma interface intuitiva e informações em tempo real, a gente tem acesso a estatísticas, gráficos e atualizações ao vivo que nos ajudam a ter uma ideia melhor de como fazer nossa fezinha.



Transmissões ao vivo - cobertura nos principais campeonatos de E-Sports



A Novibet oferece uma ampla cobertura de transmissões ao vivo nos principais campeonatos de E-Sports, proporcionando uma experiência imersiva e emocionante enquanto acompanhamos as competições virtuais.



Com transmissões ao vivo de jogos como League of Legends, Counter-Strike e Dota 2, os fãs de E-Sports podem assistir às partidas em tempo real diretamente na plataforma da Novibet.



Além disso, as transmissões ao vivo são acompanhadas de Odds atualizadas e uma variedade de mercados de apostas, permitindo que a gente aposte enquanto assistimos às partidas.



Boletim de aposta com Cash Out



O boletim de apostas com Cash Out é uma funcionalidade popular oferecida pela Novibet, que permite aos usuários controlar suas apostas e garantir lucros ou minimizar perdas antes do término do evento esportivo.

Junto com o “gols de vantagem”, o cash out é um dos meus recursos favoritos também. Com ele, a gente tem a flexibilidade de encerrar as apostas antes do final do jogo. Assim a gente pode reduzir potenciais prejuízos, dependendo o que estiver rolando.



Como assim?



Como exemplo: imagine que você apostou R$ 175 na vitória do Leverkusen em cima do Atalanta com uma Odd de 3.20. Mas aí no minuto 26 da partida você percebeu que o Atalanta levaria a melhor. O que fazer?

Volta lá na sua conta e olha se o Cash Out está disponível. Pode ser que você consiga finalizar essa aposta recebendo 10% do que seria a Odd inicial, por exemplo. Ou pode ser que a casa lhe dê a opção de perder só R$ 130 em vez dos R$175. Isso varia de jogo para jogo.



Serviços da Novibet Brasil



A Novibet Brasil oferece muitos serviços e recursos feitos para atender usuários brasileiros como eu e você.

Tem uma grande seleção de esportes populares, então sempre encontro algo interessante para apostar. Além disso, a casa facilita a vida com opções de pagamento locais, como boleto bancário e Pix. Isso torna tudo muito mais prático e rápido.



A plataforma também está toda em português brasileiro, o que ajuda bastante. Posso navegar e fazer minhas apostas com facilidade e conforto, sem me preocupar com barreiras de idioma.



Outro ponto legal é o suporte ao cliente, que é super atencioso e também fala português. Se tenho alguma dúvida ou problema, sei que posso contar com a ajuda deles.



Atendimento ao cliente na Novibet



Na Novibet, o atendimento ao cliente é uma prioridade, mas minha experiência foi um pouco mista.

O suporte começa com um robô, o que pode ser um pouco frustrante. Na primeira vez que contatei o suporte, disse que tinha uma dúvida sobre saque e acabei ficando preso em um looping porque o robô não me passava para um atendente humano.



Depois que entendi como funcionava, a única forma que encontrei de falar com uma pessoa foi dizendo que estava com problema para me cadastrar.



Quando finalmente consegui falar com um atendente, achei que ele foi direto demais. Em outras casas de apostas, as pessoas costumam ser mais simpáticas, especialmente quando digo que sou novo na plataforma e quero entender melhor como tudo funciona.



Nos meus testes, às vezes digo que não sou cliente e estou pesquisando, só para ver se a pessoa é mais paciente e mostra vontade de me trazer para a casa. Na Novibet, não senti isso.



Por outro lado, ele respondeu minhas dúvidas com rapidez e precisão. Então, embora eu não tenha achado o atendimento tão acolhedor, eles foram eficientes em resolver minhas questões.



FAQ



A Novibet tem uma seção de perguntas frequentes (FAQ) bem completa. Para dúvidas comuns, muitas vezes encontro a resposta lá, o que ajuda bastante.



Eles oferecem suporte multicanal, o que é positivo. Posso entrar em contato pelo chat ao vivo, e-mail ou telefone, o que me dá opções dependendo da urgência da minha necessidade.



A Novibet se esforça em oferecer um bom atendimento, mas acho que poderiam melhorar no atendimento humano para serem mais acolhedores e pacientes, especialmente com novos usuários.



Site oficial Novibet



É legal apostar na Novibet no Brasil?



Sim, é legal apostar na Novibet no Brasil. A legislação brasileira já avançou bastante, permitindo que possamos apostar em plataformas como essa sem problemas. Me sinto seguro e tranquilo ao fazer minhas apostas, sabendo que estou dentro da legalidade.



Vale a pena apostar na Novibet?



Sim, vale muito a pena apostar na Novibet. Desde que comecei a usar a plataforma, fiquei impressionado com a variedade de opções de apostas disponíveis. Posso escolher entre uma ampla gama de esportes, desde futebol e basquete até eventos menos populares, o que me permite encontrar sempre algo interessante para apostar.



Outro ponto positivo é que a Novibet oferece Odds competitivas. Isso significa que consigo boas recompensas pelas minhas apostas, o que é sempre uma grande vantagem. Além disso, a plataforma é extremamente fácil de usar, tanto no desktop quanto no celular, o que facilita bastante a minha experiência de apostas em qualquer lugar.



A Novibet também oferece diversas opções de pagamento, como boleto bancário e Pix, tornando as transações financeiras rápidas e convenientes. Ela também faz parte das casas de apostas que aceitam cartão de débito.



Isso me faz sentir bem cuidado e valorizado como usuário. Se você está procurando uma plataforma confiável e cheia de recursos, eu definitivamente recomendo a Novibet.



Alternativas a Novibet - conhecendo outras opções para apostar



Embora eu tenha tido uma ótima experiência com a Novibet, é sempre bom conhecer outras plataformas de apostas. Existem várias opções no mercado que também oferecem segurança, variedade de apostas e boas promoções. Vou compartilhar algumas das alternativas que considero interessantes.



A Bet77 é uma plataforma que se destaca pela sua interface intuitiva e facilidade de uso. Além de uma ampla gama de esportes para apostar, eles oferecem boas promoções para novos usuários, o que torna a experiência de começar a apostar ainda mais atrativa.



A Dafabet é outra excelente opção, especialmente se você gosta de apostar em esportes asiáticos. Eles têm uma forte presença no mercado asiático e oferecem Odds competitivas, além de um serviço ao cliente eficiente que sempre me ajudou quando precisei.



A Parimatch é conhecida por suas Odds atraentes e uma vasta seleção de esportes e eventos. A plataforma é moderna e fácil de navegar, o que facilita bastante na hora de encontrar e fazer suas apostas favoritas. Além disso, eles têm boas opções de pagamento, o que torna as transações rápidas e seguras.



Por fim, a Luva Bet é uma ótima escolha para quem busca uma plataforma com foco no público brasileiro. Eles oferecem suporte em português e promoções exclusivas para usuários do Brasil, o que torna a experiência de aposta mais personalizada e conveniente.



App Novibet - palpites quando e de onde quiser



O site da Novibet é responsivo e funciona excepcionalmente bem em dispositivos móveis, oferecendo uma experiência de apostas suave e sem complicações diretamente no navegador do seu smartphone ou tablet.



No entanto, para aqueles que preferem uma experiência mais dedicada e recursos adicionais, o Novibet app é uma escolha maravilhosa.



Com o aplicativo, os usuários têm acesso rápido e fácil à plataforma, com recursos adicionais projetados especificamente para dispositivos móveis, garantindo uma experiência otimizada e conveniente para fazer palpites quando e de onde quiserem.



Saiba mais sobre o app Novibet



Perguntas frequentes sobre o Novibet Brasil



Ao começar a apostar na Novibet, é comum ter algumas dúvidas sobre a plataforma. Vou responder às perguntas mais frequentes para ajudar você a entender melhor como tudo funciona.



A casa de apostas Novibet é confiável?



Sim, a Novibet é confiável. Desde que comecei a usar a plataforma, nunca tive problemas com segurança ou transparência. A empresa é licenciada e opera de acordo com as regulamentações necessárias, garantindo um ambiente seguro para todos os apostadores.



O site Novibet paga os apostadores de verdade?



Sim, o site Novibet paga os apostadores de verdade. Já fiz várias retiradas e todas foram processadas sem complicações. A Novibet oferece diversas opções de pagamento, facilitando o processo de saque e garantindo que você receba seus ganhos de forma rápida e segura.



Quanto tempo leva para sacar os meus ganhos na Novibet?



Como os saques são efetuados através do Pix, após o prazo de processamento, que pode levar até 24h, o dinheiro geralmente cai na conta no mesmo instante.



Quem é o dono da Novibet?



A Novibet é operada pela Logflex MT Limited, uma empresa bem estabelecida no mercado de apostas online. Saber que a plataforma é gerida por uma empresa respeitada me dá ainda mais confiança na hora de apostar.



Premiações da Novibet



A Novibet tem se destacado no mercado de apostas esportivas não só pela qualidade dos seus serviços, mas também pelo reconhecimento que tem recebido em importantes premiações internacionais.



Em 2022, a Novibet ganhou o prêmio de "Campanha de Marketing do Ano" no SBC Awards. Esse prêmio destaca as estratégias inovadoras de marketing que a plataforma utilizou para atrair e engajar os usuários.



Além disso, a Novibet foi premiada pela "Melhor Uso do Embaixador da Marca", reconhecendo a eficácia e o impacto positivo das suas parcerias com figuras influentes para promover a marca.



Em 2023, a Novibet continuou a se destacar, recebendo o prêmio de "Melhor Campanha de CRM" no EGR Marketing & Innovation Awards. Essa premiação reconhece a excelência na gestão de relacionamento com clientes, mostrando como a Novibet se dedica a oferecer uma experiência personalizada e satisfatória para seus usuários.



Ainda em 2023, a Novibet foi reconhecida como a "Plataforma Internacional de Apostas Desportivas Mais Inovadora" no EGR Marketing & Innovation Awards. Esse prêmio celebra as inovações tecnológicas e as melhorias contínuas que a Novibet implementa para se manter à frente no competitivo mercado de apostas esportivas.



Essas conquistas demonstram o compromisso da Novibet em oferecer uma plataforma de alta qualidade, sempre buscando novas maneiras de melhorar e proporcionar a melhor experiência possível para seus usuários.

