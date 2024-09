Está ansioso para começar a apostar nas temporadas da NBA e do NBB? As competições ainda não começaram, mas já é possível fazer seus palpites de basquete hoje mesmo. Isso porque os sites de apostas aproveitam o período que antecede o início da temporada para dar um “boost” nas apostas de longo prazo.



Além dessas apostas em que seu dinheiro vai ficar investido por um bom tempo, você também pode fazer seus prognósticos para a primeira rodada das competições. As Odds já estão disponíveis tanto para NBA quanto para NBB palpites.



Os 5 melhores palpites de basquete para hoje



Se você está lendo este artigo antes do início da NBA, aproveite os palpites de basquete para hoje que vou disponibilizar, referentes à primeira rodada da competição. Apostar com antecedência é uma boa opção porque, à medida que os jogos se aproximam, as Odds são ajustadas e normalmente diminuem.



Competição Palpite Odds Casa de aposta NBA Warriors vence os Blazers 1.62 bet365 NBA NY Knicks e Celtics fazem mais de 221 pontos 1.90 bet365 NBA Philadelphia 76ers e Bucks fazem mais de 221 pontos 1.65

SuperBet NBA Atlanta Hawks vence o Brooklyn Nets 1.33 SuperBet

>> Saiba quais são as melhores casas para apostar em basquete.

Golden State Warriors vence o Portland Trail Blazers



Jerami Grant e Scoot Henderson não devem conseguir superar o Golden State Warriors na estreia das equipes na temporada. Os Warriors vêm com a força de Stephen Curry, Draymond Green e Andrew Wiggins para confirmar o favoritismo e prometem acertar muitas bolas de 3 pontos para animar o público.



New York Knicks e Boston Celtics fazem mais de 221 pontos



A temporada da NBA estreia com um confronto entre dois dos favoritos ao título. Ambas equipes estarão com todos os seus astros em quadra, prontas para dar um show para o público. Por este motivo, acredito que 221 pontos não será uma marca difícil de ser superada.

Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks fazem mais de 221 pontos



Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks estão na lista de top 6 favoritos ao título da temporada. De um lado, Tyrese Maxey, Paul George e Joel Embiid; e do outro, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Book Lopez e Khris Middleton tornam muito improvável uma partida com menos de 221 pontos.



Atlanta Hawks vence o Brooklyn Nets



Segundo as Odds das casas de apostas, a partida entre Atlanta Hawks e Brooklyn Nets é a que possui o resultado mais previsível entre todas as partidas da primeira rodada. Trae Young e Clint Capela são os grandes nomes do Hawks e devem liderar a equipe até a vitória.

Melhores sites para fazer seu palpite de basquete



Já decidiu seus palpites, mas não sabe onde apostar? Vou colocar abaixo uma lista atualizada com os melhores sites para você realizar seu palpite de basquete.



As melhores competições para palpites de basquete



O basquete é praticado em mais de 160 países e isso o torna um dos esportes mais praticados no mundo. Apesar de existirem muitas opções de competições para fazer seus palpites de basquete, a minha sugestão é que você se especialize nos que possuem maior oferta de apostas.



NBA



A NBA é o maior e mais importante campeonato do mundo, onde todos os grandes astros do basquete mundial sonham em estar presentes. Apesar de ser o campeonato americano de basquete, todas as equipes contam com diversos estrangeiros, que são sempre os melhores atletas da modalidade em seu país de origem.



NBB



Criado em 2008, o Novo Basquete Brasil (NBB) é a competição mais importante do país, e segue as regras e protocolos da Federação Internacional de Basquete. O grande destaque, e equipe a ser batida ano após ano, é o Flamengo, que conta com 7 títulos e 3 vice-campeonatos em 15 edições da competição.



Campeonato Mundial



O Campeonato Mundial é uma competição entre seleções nacionais que foi criada em 1950. De lá para cá, foram 19 temporadas com 7 países conquistando títulos. As maiores vencedoras são as seleções da Iugoslávia e EUA, cada uma com 5 títulos, seguidas pela Rússia (União Soviética) com 3 títulos e Brasil e Espanha, ambas com 2.



Jogos Olímpicos



O basquete olímpico existe desde 1936 e a superioridade dos americanos é tão grande que eles ganharam 17 das 21 edições dos jogos. Na categoria feminina, os EUA também possuem ampla vantagem, tendo vencido 10 das 13 edições dos jogos.



EuroLeague



A EuroLeague é o campeonato entre clubes europeus que é disputado todos os anos. Ao longo da história, o Real Madrid da Espanha tem o melhor retrospecto, com 11 títulos, seguido pelo CSKA de Moscovo, da Rússia, com 8, e o Maccabi Tel Aviv, de Israel, com 6 troféus da competição.



NBB palpites: o basquete brasileiro é uma boa opção



O NBB é uma excelente opção para você fazer seus palpites de basquete hoje em dia. O esporte no Brasil evoluiu muito e existem diversas equipes que entram na competição para apresentar jogos de alto nível, favorecendo o surgimento de boas opções de apostas.



Por possuir partidas bastante equilibradas, as casas de apostas costumam colocar bastante mercados disponíveis tanto no pré-jogo quanto no ao vivo, e praticamente 100% das casas de apostas fazem cobertura completa da competição, que acontece entre os meses de novembro e abril.



As apostas do NBB para a temporada



Historicamente, o Flamengo é a equipe que sempre entra na competição como grande favorita. Porém, nos últimos 3 anos, o Franca foi quem ficou com o título da competição. Correndo por fora desta briga, tem o São Paulo, que sempre tem feito um excelente início de competição e que obteve dois vice-campeonatos nos últimos 4 anos.



Se você quiser basear sua decisão de palpite nas previsões das operadoras de bets, saiba que a equipe de Franca está com a melhor perspectiva. Na sequência, vem a equipe do Flamengo e o Minas Tênis Clube é quem completa o pódio. Escolha uma das casas de apostas com bônus no registro para realizar seus prognósticos com vantagens.



Basquete Crédito: Divulgação

As 3 principais equipes para palpites da NBA



Escolher as equipes para fazer seus palpites na NBA nem sempre significa escolher as equipes favoritas ao título. Devido à variedade de mercados, existem muitas oportunidades com equipes menores e em partidas menos importantes.



Los Angeles Lakers



A equipe de Los Angeles está longe de ser candidata ao título. Prova disso é que as casas de apostas estão pagando Odds de 35.00 para quem fizer este palpite de basquete hoje. Apesar deste cenário, uma boa opção para as partidas dos Lakers é apostar no mercado de mais pontos, pois eles contam com o astro e cestinha LeBron James.



Milwaukee Bucks



A equipe dos Bucks, liderada por Giannis Antetokounmpo, conquistou mais vitórias do que qualquer outra equipe na temporada passada, incluindo o Boston Celtics, que venceu a temporada. Este histórico, aliado ao excelente grupo de atletas, apontam para apostas em vitórias dos Bucks como uma boa opção.



Golden State Warriors



Em jogos do Golden State, uma boa opção é apostar na quantidade de cestas de 3 pontos. Isso porque a equipe possui dois dos melhores atletas da NBA neste fundamento, Klay Thompson e Stephen Curry.



Palpites de basquete para hoje: aposte no longo prazo



Fazer apostas de longo prazo antes do início da competição é uma excelente estratégia. Se seu prognóstico tiver um bom início de temporada, você pega Odds muito melhores do que pegaria após os primeiros jogos e pode, inclusive, garantir um lucro realizando Cash Out após as primeiras rodadas da competição.



Por este motivo, se você estudou bastante a competição e as equipes, faça seus palpites de basquete hoje.



Boston Celtics campeão - Odds 4.00 na SuperBet



O Boston Celtics chega como o grande favorito da competição e deve confirmar o favoritismo nas primeiras rodadas. Para evitar apostar em um momento em que as Odds certamente estarão mais baixas, agora é um bom momento para colocar seu palpite na SuperBet se você confia no bicampeonato dos Celtics.







Nikola Jokic vai ser o MVP - Odds 4.52 na Brazino777



O líder da equipe do Denver Nuggets vem para a temporada de 24/25 da NBA em busca da quarta conquista do prêmio de MVP nos últimos 5 anos. Além de ser a principal estrela dos Nuggets, o fato de os playoffs não serem considerados para o prêmio ajuda o gigante da Sérvia em terras americanas.







Milwaukee Bucks mais vitorias na temporada - Odds 19.00 na bet365



Na última edição da NBA, o Bucks foi o time com mais vitórias na temporada, excluindo os playoffs. Com um elenco muito forte, não será surpresa repetir o feito e, neste caso, terão chances reais de possuir mais vitórias na temporada que todos os adversários, caso consigam avançar bem nos playoffs.



Esta aposta também pode ser uma excelente opção para realizar Cash Out antes dos playoffs.







Explicando os palpites de basquete para iniciantes



Você realmente conhece todos os mercados de apostas do basquete? Algumas casas de apostas utilizam nomenclaturas em inglês e outras em português, além de existirem termos que nem têm tradução e que só existem no mercado de apostas. Na lista abaixo, vou explicar o que são alguns dos principais mercados existentes.



1. Moneyline, 1X2 ou vencedor da partida: estas 3 nomenclaturas têm o mesmo significado. Nestes mercados, você estará apostando no vencedor da partida.



2. Over/Under, mais/menos pontos: estes mercados estão sempre relacionados a um número total de pontos, que pode ser da partida ou de uma das equipes. Você deverá palpitar se o total de pontos, ao final da partida, será maior ou menor do que o número de referência no momento da aposta.



3. Handicap: neste mercado, você escolhe o vencedor, considerando uma vantagem ou desvantagem inicial que é representada pelo número que aparece após a palavra “handicap". Por exemplo, se a linha de aposta for handicap -3, significa que a equipe escolhida precisa fazer uma diferença de 4 pontos para que você vença a aposta.



4. Handicap asiático: assim como no mercado de handicap, o handicap asiático também trata de uma vantagem ou desvantagem inicial. A diferença é que, neste caso, você tem a possibilidade de receber de volta o valor apostado caso falte apenas um ponto para sua equipe vencer a partida.



Por exemplo, se a linha de aposta for a handicap asiatico -3, sua equipe precisa fazer diferença de 4 pontos para você vencer a aposta; entretanto, se ela conseguir uma diferença de 3 pontos, você recebe de volta o valor investido.



5. MVP: trata-se de uma aposta de longo prazo em que você faz o prognóstico sobre qual será considerado o jogador mais valioso da temporada, desconsiderando os playoffs.



Perguntas frequentes



Quais as melhores competições para palpites de basquete?



Para realizar seus palpites de basquete, as melhores competições para o público brasileiro são a NBA e a NBB, principalmente pela quantidade de mercados disponíveis nas operadoras e a facilidade de assistir aos jogos e fazer apostas ao vivo.



Qual posição marca mais pontos no basquete?



A posição na qual os jogadores fazem mais pontos nas partidas de basquete, normalmente é a posição de ala-armador.



Qual a melhor plataforma para palpites de basquete hoje?



A melhor plataforma para palpites de basquete hoje é a bet365. Além de possuir excelentes Odds, as propostas de cash out são justas e você pode acompanhar inúmeras partidas no streaming da operadora, incluindo o NBA.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente