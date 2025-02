Palpite Milan x Inter: Melhores Odds Para Apostar

O maior clássico da Itália, e talvez um dos maiores e mais conhecidos do mundo, o Derby de Milão tem uma tradição gigantesca, principalmente por sempre ser recheado de craques. A situação das duas equipes no campeonato é adversa: a Inter está bem próxima do líder, enquanto o Milan busca se aproximar dos primeiros colocados e garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões.



Aqui, você encontrará tudo sobre o confronto e as melhores casas de apostas do Brasil para palpitar. Também vou mostrar as estatísticas de AC Milan x Inter de Milão, histórico de partidas, odds, escalações e muito mais. Por isso, a melhor dica que posso dar é: continue lendo para se informar bem e fazer uma aposta mais certeira nesse grande clássico!



Os 5 melhores palpites do jogo - Milan x Inter



O clássico Inter x Milan é sempre um dos confrontos mais imprevisíveis da Série A. Com a rivalidade histórica entre as duas equipes e a disputa acirrada por posições de destaque no campeonato, as apostas para esse jogo são sempre intensas.



Para te ajudar a fazer o melhor palpite, reuni os 5 palpites em Milan x Inter para usar nas plataformas de apostas que pagam rápido.



Lautaro Martínez marca no primeiro tempo



O argentino tem sido um dos destaques da Inter nesta temporada, e sua capacidade de decidir jogos é bem conhecida. Dado o excelente momento do atacante e sua presença em momentos decisivos, é muito provável que Lautaro seja o autor de um gol nesse clássico, principalmente por marcar mais na primeira etapa do jogo. Nos últimos três jogos, ele marcou 2 gols no primeiro tempo.



Ambas as equipes marcam



Com a qualidade ofensiva de ambos os times, um palpite bastante provável é que tanto Milan quanto Inter consigam balançar as redes. O Milan, com suas peças ofensivas como Morata, Rafael Leao e Pulisic, tem força para marcar, enquanto a Inter tem um ataque potente e costuma criar muitas oportunidades. Considerando a rivalidade e a intensidade do jogo, a expectativa é que ambas as equipes encontrem o caminho do gol.



Resultado 1x2 (vitória da Inter)



Considerando o momento atual das duas equipes, a Inter de Milão tem se mostrado mais sólida e em melhor fase dentro do Campeonato Italiano. Com uma sequência invicta impressionante e um elenco recheado de talento, a Inter é a favorita para vencer esse clássico, mesmo jogando fora de casa.



Cartão amarelo para um dos jogadores da Inter



Dado o estilo de jogo intenso e a natureza do clássico, é bastante provável que um jogador da Inter de Milão receba um cartão amarelo durante a partida. A rivalidade entre Milan e Inter costuma elevar a temperatura do jogo, com disputas físicas e momentos de tensão.



A Inter, que tende a pressionar bastante e muitas vezes adota uma postura agressiva para conquistar a vitória, pode ver um de seus jogadores ser advertido pelo árbitro.



Pulisic para marcar a qualquer momento



Como cobrador de pênaltis do time, ele tem uma boa chance de marcar durante o jogo, seja em uma penalidade ou em uma jogada bem executada durante a partida. O fato de ele ser um jogador rápido e capaz de se posicionar bem em momentos decisivos também aumenta as chances de ele balançar as redes a qualquer momento.



Campeonato Italiano - Série A



A Série A do Campeonato Italiano é uma das competições mais tradicionais e emocionantes do futebol mundial. Com equipes históricas, como Juventus, Napoli, Atalanta, Roma, Inter de Milão e AC Milan, a liga sempre promete grandes disputas, com times que mesclam talentos locais e internacionais, sem contar craques que já passaram pelo campeonato, como Maradona, Baggio, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e outros tantos.



Neste contexto, Inter de Milão e AC Milan se destacam como duas das maiores forças do futebol italiano. Ambas as equipes possuem uma rica história e um elenco recheado de grandes jogadores.



As classificações de AC Milan x Inter de Milão são bem diferentes, a Inter, com seu elenco bem equilibrado, busca a liderança e a manutenção de uma forte campanha, enquanto o Milan, em busca de ressurgir entre os melhores, luta para garantir uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Milan - o alvo é a vaga na Champions



Com a recente troca de treinador, o Milan, agora sob o comando de Sérgio Conceição, conquistou recentemente o título da Supercopa Italiana, derrotando a Inter de Milão de forma impressionante: mesmo estando atrás por 2 a 0, o time conseguiu virar para 3 a 2. O desempenho da equipe melhorou significativamente após a chegada do técnico português.



Atualmente, o Milan está focado em retornar ao grupo dos quatro primeiros colocados para, assim, alimentar o sonho de conquistar o campeonato. Embora a competição esteja no começo, o time está a 11 pontos do líder, mas o treinador já deixou claro que seu objetivo é lutar pelo título e sair vitorioso. Um dos passos mais importantes para alcançar esse objetivo será o confronto contra a Inter de Milão.



Últimos resultados do Atalanta



AC Milan 3 x 2 Parma - Campeonato Italiano - 26/01/2025



AC Milan 1 x 0 Girona - Liga dos Campeões - 22/01/2025



Juventus 2 x 0 AC Milan - Campeonato Italiano - 18/01/2025



Como 1 x 2 AC Milan - Campeonato Italiano - 14/01/2025



AC Milan 1 x 1 Cagliari - Campeonato Italiano - 11/01/2025



Inter - O time quer ser Bicampeão do Campeonato Italiano



O time comandado por Simone Inzaghi, eleito o melhor treinador do mês, está em uma sequência impressionante no Campeonato Italiano, sem derrotas há 16 jogos na competição. No entanto, a última vez que a equipe perdeu foi justamente contra o Milan, atuando como mandante naquela partida.



Liderado pelo craque Lautaro Martínez, a Inter de Milão vem embalada por uma convincente goleada fora de casa contra o Lecce, vencendo por 4 a 0, além de manter um desempenho forte na Champions League. Atualmente, a Nerazzurri, como é carinhosamente chamada pelos fãs, soma 50 pontos na Série A, mas com um jogo a menos em relação ao líder Napoli. A equipe busca o seu segundo título consecutivo no campeonato.



Últimos resultados da Inter



Lecce 0 x 4 Inter de Milão - Campeonato Italiano - 26/01/2025



Sparta Praha 0 x 1 Inter de Milão - Liga dos Campeões - 22/01/2025



Inter de Milão 3 x 1 Empoli - Campeonato Italiano - 19/01/2025



Inter de Milão 2 x 2 Bologna - Campeonato Italiano - 15/01/2025



Venezia 0 x 1 Inter de Milão - Campeonato Italiano - 12/01/2025



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Os confrontos entre Milan e Inter de Milão, o famoso “Derby della Madonnina”, é um dos clássicos mais históricos da Europa. Analisar o histórico recente desses confrontos nos dá uma ideia de como o clássico tende a se desenrolar e do nível de competitividade entre essas duas potências.



Separei as últimos 5 partidas de Inter de Milão x AC Milan para você apostar com mais precisão nos melhores sites de apostas do mundo, veja:



Inter de Milão 2 x 3 AC Milan - Supercopa da Itália - 06/01/2025



Inter de Milão 1 x 2 AC Milan - Campeonato Italiano - 22/09/2024



AC Milan 1 x 2 Inter de Milão - Campeonato Italiano - 22/04/2024



Inter de Milão 5 x 1 AC Milan - Campeonato Italiano - 16/09/2023



Inter de Milão 1 x 0 AC Milan - Liga dos Campeões - 16/05/2023



Escalações das equipes para a Série A Italiana



As escalações de Inter de Milão x AC Milan podem variar devido a algumas ausências. Fique ligado e veja os prováveis times para o próximo confronto.



Milan



O time de Sérgio Conceição adota uma formação famosa, o 4-3-3 e tem contado com a volta de diversos jogadores do departamento médico e pode contar com quase todo o elenco, tirando Emerson Royal, Loftus-Cheek e Florenzi.



Goleiro: Mike Maignan;



Mike Maignan; Defensores: Davide Calabria, Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Theo Hernández;



Davide Calabria, Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia, Theo Hernández; Meio-campistas: Yacine Adli, Tijjani Reijnders, Musah;



Yacine Adli, Tijjani Reijnders, Musah; Atacante: Alvaro Morata, Christian Pulisic e Rafael Leão.



Inter



O Inter de Milão enfrenta desafios com alguns jogadores importantes machucados, como o meio campista Çalhanolu, o que impacta a escalação para o próximo jogo. O técnico Simone Inzaghi optou por uma formação em 3-5-2.



Goleiro: Yann Sommer;



Yann Sommer; Defensores: Matteo Darmian, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni;



Matteo Darmian, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Meio-campistas: Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Kristjan Asllani, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco;



Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Kristjan Asllani, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Atacantes: Marcus Thuram, Lautaro Martínez.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O artilheiro da Inter, Marcus Thuram, com 13 gols, tem mais que o dobro dos gols do artilheiro do Milan, Tijani Reijnders, que marcou 6 gols;

Não houve empate nos últimos 5 jogos;

A Inter marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos;

A média de gols da Inter (2.16) é maior que a do Milan (1.83) no confronto.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Milan x Inter pela Série A?



O jogo entre Milan e Inter, pela Série A, ocorrerá no Estádio San Siro, em Milão, um estádio icônico compartilhado pelas duas equipes. A partida está marcada para às 14 horas do domingo, dia 2 de fevereiro.



Onde assistir Milan x Inter?



O clássico Milan x Inter poderá ser acompanhado ao vivo pelas principais plataformas de transmissão de futebol, como ESPN.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Atualmente, a Inter de Milão é considerada favorita para vencer o clássico, devido à sua excelente sequência de invencibilidade e o bom momento de jogadores como Lautaro Martínez e Marcus Thuram.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

