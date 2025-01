A Série A é disputada por 20 equipes, sendo que as três últimas são rebaixadas e as quatro primeiras se classificam à Champions League. Como a competitividade é grande, a tabela do Campeonato Italiano Série A não é fácil de ser decifrada.



Embora possua cerca de seis clubes considerados grandes, o Calcio nos brinda com, digamos, títulos improváveis. O Napoli de Luciano Spalletti colocou ponto final em um jejum de três décadas ao vencer o título nacional de 2023, por exemplo.



O artigo a seguir apresenta um raio-x completo, com os melhores palpites para o Campeonato Italiano, dicas e principais plataformas para você fazer sua fezinha em uma das ligas mais importantes de todos os tempos.



Principais equipes e craques do Campeonato Italiano



Coloco a Inter de Milão como principal equipe da Série A, apesar de ser apenas terceira colocada atualmente.



O time de Simone Inzaghi tem grande capacidade ofensiva, com 34 gols, sendo o segundo melhor ataque. Lautaro Martínez é o destaque, mas com apenas 5 gols e 2 assistências em 13 jogos nesta temporada.



A Atalanta, líder da competição, tem o ataque mais eficiente, com 39 gols. A equipe de Gasperini soma 12 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, com Ademola Lookman se destacando com 8 gols.



Juventus e Milan são outsiders. A Juve, única invicta, tem 6 vitórias e 10 empates, o que impede uma briga real pelo título. A equipe de Thiago Motta está fora do G4, com Douglas Luiz como líder.



O Milan, vice-campeão anterior, demitiu Pioli e aposta em Paulo Fonseca para reerguer o time. Pulisic é o grande nome em um time ainda em reconstrução e distante do título.



Juventus



A Juventus é o clube com mais títulos do Campeonato Italiano, somando 36, 16 a mais que a Inter de Milão. Porém, vive seu maior jejum, sem vencer o campeonato desde 2019/20. Por isso, não a considero entre os favoritos ao título.



A aposta da Juve é Thiago Motta, que fez história ao classificar o Bologna para a Champions League. Ele comanda a equipe com 9 vitórias, 12 empates e 1 derrota, sendo a única invicta, mas os muitos empates a deixam fora do G4.



A Juve fez um mercado tímido, destacando-se pela contratação de Douglas Luiz, que, apesar de bons números, tem tido dificuldades em se adaptar ao futebol italiano.

Vlahovic, com 7 gols em 14 jogos, e Képhren Thuram, de bons jogos, mas com apenas 1 assistência, são outros nomes importantes no time.



Inter Milan



Vejo a Inter de Milão como grande favorita ao título da Série A. Sob o comando de Simone Inzaghi, que conhece bem o elenco, a equipe está em terceiro lugar, a 6 pontos da líder Atalanta, mas ainda muito viva na briga pelo Scudetto.



Lautaro Martínez precisa melhorar sua produção ofensiva, com apenas 5 gols até agora, uma média de quase 200 minutos por gol. O ataque da Inter é um dos mais fortes, com 34 gols, atrás apenas da Atalanta (39).



Marcus Thuram, com 10 gols e 2 assistências, é um dos principais responsáveis pela força ofensiva da equipe, com média de quase um gol por partida.



Napoli



O Napoli, campeão de 2023, surpreendeu os cenários de classificações do Campeonato Italiano de Futebol - Série A por estar brigando pelo título.



Apesar de perder força após a saída de Spalletti e Osimhen, a chegada de Romelu Lukaku, com 6 gols, reforçou o ataque. A principal mudança, no entanto, está no banco: Antonio Conte, com 13 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, trouxe nova energia ao time. A experiência de Lukaku e Conte pode ser crucial para o Napoli nesta temporada.



Milan



O Milan, campeão de 2021/22, busca retomar a força no Campeonato Italiano. Após a saída de Stefano Pioli, Paulo Fonseca assumiu, com 11 vitórias, 5 empates e 6 derrotas em 22 jogos – um desempenho razoável, mas promissor.



Apesar de bons momentos, como a vitória 3×1 sobre o Real Madrid na Champions, o Milan está apenas em oitavo na Série A, a 14 pontos da Atalanta. A briga pelo título parece distante, com foco na vaga para a Champions League.



Rafael Leão tem apenas 3 gols, enquanto Pulisic, com 5 gols e 4 assistências, é uma peça-chave, mas precisa de mais apoio para melhorar os resultados do time.



Como Apostar na Copa do Campeonato Italiano: passo a passo



O Campeonato Italiano é uma das ligas europeias mais conhecidas do público brasileiro. Com seus times nacionais e com capacidade de dominar o cenário europeu, a Série A está disponível no portfólio das melhores casas de apostas do mundo.



Leia abaixo um passo a passo feito por mim para você se cadastrar e esquematizar a maneira mais interessante de dar seus palpites no Campeonato Italiano.

1. Faça seu cadastro



Antes de tudo, realize seu cadastro em uma das novas plataformas de apostas online disponíveis no mercado brasileiro. Você pode optar também por casas mais conhecidas. O importante é ter mais de 18 anos e informar dados pessoais e bancários verdadeiros.



2. Estabeleça um orçamento inicial



Cadastro feito, eu sugiro que você estabeleça um orçamento inicial para não perder o controle de suas finanças. É interessante ter em mente sua capacidade de investimento e quais jogos/tipos de mercados são mais adequados para realizar seus palpites no Campeonato Italiano.



3. Faça seu depósito



Minha dica para você na hora de fazer o depósito é buscar por plataformas para apostar a partir de 5 reais, boa opção para quem está iniciando e deseja conhecer mais sobre este universo. Casas que trabalham com depósito mínimo de 1 real também estão disponíveis.



4. Escolha a partida para o seu palpite



O mercado de palpites de futebol requer estudo, sobretudo de iniciantes. Eu sugiro que você acompanhe os jogos mais recentes dos clubes, mantenha-se informado a respeito de eventuais contusões ou jogadores suspensos. Pesquisar o mercado adequado também é fundamental, como você pode ler abaixo.



5. Analise o jogo e escolha o mercado de apostas



Eu vejo a seleção do mercado de apostas crucial para o sucesso de sua empreitada. O trabalho também requer conhecimento sobre o campeonato, time ou jogador. As melhores casas de apostas do mundo oferecem grande diversidade, com a possibilidade de dar seu pitaco no resultado, quantidade de gols ou cartões amarelos e até arriscar o placar exato.



6. Selecione o valor do palpite e crie o seu boletim



A escolha de um valor de palpite condizente com seu orçamento é vital para evitar sustos. Eu recomendo que você compare as odds entre plataformas, quais os mercados mais atrativos da rodada. Isso feito, crie um boletim com anotações dos pitacos dados e quanto foi investido em cada um deles. Nunca deixe de se manter organizado.

Melhores mercados de apostas no Campeonato Italiano



O Campeonato Italiano ainda está em sua fase inicial e, portanto, existe tempo suficiente para você dar seus palpites, seja na disputa pelo título, classificação à Champions League ou contra o rebaixamento.



Para você conhecer melhor o universo dos palpites de futebol, eu fiz uma lista com os principais mercados de apostas no Campeonato Italiano.

1. Apostas em handicap



O handicap é uma diversão e ao mesmo tempo um desafio. O modelo asiático, por exemplo, permite que você aposte no favorito, que começa uma desvantagem mínima de um gol e precisa virar o confronto. O europeu, por outro lado, prevê aposta na vitória ou na derrota, sem a possibilidade do empate.



2. Apostas em total de gols (over/under)



Eu considero apostar no total de gols uma possibilidade muito bacana. Ela exige que você tenha conhecimento sobre as características táticas e técnicas de cada jogador. Por exemplo, partidas envolvendo Atalanta e Inter de Milão, melhores ataques do Campeonato Italiano, tendem a ter um nível interessante de gols, o que abre espaço para você arriscar pitacos em goleadas.



3. Apostas em resultado exato



Taí um grande desafio. O palpite no resultado exato costuma ter odds elevadas pela dificuldade de acertar o placar de uma partida de futebol. Por isso, é necessário cautela. Eu recomendo ainda que você empregue quantidades baixas para tentar minimizar os riscos.



4. Apostas em primeiro ou último gol



O objetivo é acertar em que altura do jogo saem os gols. Este é outro mercado com odds atraentes e ideal se você prefere fazer seu palpite em momentos específicos da partida. Há ainda possibilidade de apostar em quem será o jogador do time a marcar o tento que abre ou fecha o duelo.



5. Apostas em intervalo de gols



Apostar no intervalo de gols possui pelo menos dois pontos de partida: o intervalo e o número total de bolas na rede dentro do espaço de tempo selecionado por você. Ah, é possível escolher se os gols serão no primeiro ou segundo tempo do jogo.



Dicas para apostar no Campeonato Italiano



O Campeonato Italiano vai muito bem, obrigado. Retomando seus dias de glória, o Calcio eleva o nível de competitividade a cada temporada, chamando atenção das novas plataformas de apostas online.

Acompanhe comigo um resumo com os pontos principais para você lapidar seus palpites no Campeonato Italiano.

Não deixe de acompanhar a forma atual e a situação de momento das equipes na tabela do Campeonato Italiano Série A;



Fique por dentro das principais estatísticas de times e jogadores;



Acompanhe de perto as tendências de cada duelo;



Priorize plataformas para apostar legalizadas;



Compare as melhores odds entre as operadoras;



Nunca comprometa uma parte grande de seu orçamento.

Conclusão: probabilidades e andamento do campeonato



O Campeonato Italiano promete ser um dos mais disputados, com a Atalanta, Napoli e Fiorentina desafiando os grandes clubes. A Inter de Milão, atual campeã e com um ataque forte, é minha favorita para o título.



Juventus e Milan têm papéis secundários. A Juve, com Thiago Motta, é a única invicta, mas precisa reduzir os empates para brigar com os líderes.



O Milan, em busca de uma vaga no G4, sofre com o desempenho abaixo do esperado de Rafael Leão e enfrenta um caminho longo.



De forma geral, o Campeonato Italiano deste ano é uma boa oportunidade para quem busca mais riscos no mercado de apostas, mas com estratégias bem pensadas é possível tirar proveito da surpresa da tabela.



Perguntas frequentes



Quem é o atual campeão do Campeonato Italiano Séria A?



O atual campeão do Campeonato Italiano Série A é a Inter de Milão. Os Nerazzurri asseguraram o 20º Scudetto de sua história com uma vitória de 2 x 1 no clássico contra o Milan.



Quem vai ganhar o Campeonato Italiano?



Difícil dizer quem vai ganhar o Campeonato Italiano, mas eu coloco a Inter de Milão (atual terceira colocada) como principal favorita. A diferença para o líder Atalanta é de um ponto neste momento.



Onde assistir ao Campeonato Italiano?



Você pode acompanhar os jogos do Campeonato Italiano na TV a cabo pelos canais ESPN e no streaming do Disney+.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

