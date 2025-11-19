Palpite Inter de Milão x Milan: Palpite, Odds e Onde Assistir

Palpite Inter de Milão x Milan – Serie A 25/26 – 23/11/2025Palpite Inter de Milão x Milan, em quem apostar no clássico do Campeonato Italiano? Veja as melhores odds, estatísticas atualizadas e dicas de apostas para entender quem chega mais forte ao Derby della Madonnina.
Palpite Inter de Milão x Milan: os rivais fazem o clássico da 12ª rodada do Campeonato Italiano, no dia 23/11/2025, às 16h45, no Estádio San Siro, em Milão. O Derby della Madonnina chega em clima quente, com a Inter na liderança e o Milan buscando encostar na parte de cima.
A Inter vive grande fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos e um ataque eficiente. Do outro lado, o Milan tenta estabilizar o desempenho, somando empates recentes, mas demonstrando força nos jogos grandes.
Quer entender quem chega com mais chances no Derby? Veja abaixo o melhor palpite Inter de Milão x Milan, com análise de odds, momento das equipes e mercados de aposta para aproveitar no clássico italiano.
|Jogo
|Inter de Milão x Milan
|Palpite rápido
|Vitória da Inter
|Odds
|→ 1.91 na BetMGM
|Data e horário
|Domingo – 23/11 – 16h45 (de Brasília)
|Estádio
|San Siro / Giuseppe Meazza – Milão
|Onde assistir
|ESPN 4 / Disney+
Palpites Inter de Milão x Milan: mercados, odds e dicas de aposta
- Palpite 1: Inter dupla chance (1X), com odds de 1.23 na BetMGM
- Palpite 2: Inter para marcar o primeiro gol, com odds de 1.64 na Br4Bet
- Palpite 3: Ambos marcam, com odds de 1.71 na Superbet
Palpite 1: Inter dupla chance (1X), com odds de 1.23 na BetMGM
A Inter lidera a Serie A, perdeu apenas uma vez em 11 rodadas e chega embalada por quatro vitórias consecutivas. O Milan, por sua vez, vive fase mais irregular, com quatro empates nos últimos cinco jogos.
Com melhor ataque (26 gols), maior posse média e mais consistência geral, a Inter reduz muito o risco de derrota no clássico, tornando o 1X um mercado bem seguro.
Palpite 2: Inter para marcar o primeiro gol, com odds de 1.64 na Br4Bet
A Inter abriu o placar em 6 dos últimos 7 jogos e costuma começar em ritmo forte, finalizando em média 18.4 vezes por partida. Já o Milan sofreu o primeiro gol em quatro dos últimos cinco clássicos recentes.
Com xG superior (2.13 contra 1.8) e maior poder de fogo inicial, os nerazzurri novamente surgem como favoritos para balançar as redes primeiro.
Palpite 3: Ambos marcam, com odds de 1.71 na Superbet
Os dois ataques chegam fortes: são 26 gols da Inter e 17 do Milan na Serie A, além de alto volume de criação, 18.4 e 15 finalizações por jogo. Nos clássicos recentes, 7 dos últimos 10 tiveram gols dos dois lados.
Com jogadores decisivos em boa fase, como Lautaro, Thuram, Leão e Pulisic, o Derby tende a ser aberto e com chances para ambos marcarem.
Odds Inter de Milão x Milan - Resultado final pelo Campeonato Italiano:
|Casas de apostas
|Palpite Inter de Milão
|Empate
|Palpite Milan
|→ BetMGM
|1.91
|3.60
|4.20
|→ Br4Bet
|1.87
|3.25
|4.20
|→ Superbet
|1.90
|3.50
|4.25
Mais mercados e Odds Inter de Milão x Milan
Inter de Milão x Milan palpite: análise do confronto e prognóstico
A Inter chega ao Derby della Madonnina vivendo melhor momento, liderando o Campeonato Italiano e apresentando números mais sólidos em ataque, criação e controle de jogo. O time nerazzurro também venceu quatro dos últimos cinco jogos e mantém desempenho mais regular como mandante.
O Milan, apesar de competitivo, encara uma sequência de empates e desempenho menos estável fora de casa. Ainda assim, a equipe tem peças decisivas, como Modric e Pulisic. capazes de criar perigo no contra-ataque e em transições rápidas. O histórico recente mostra jogos movimentados e chances claras para os dois lados.
No momento em que este prognóstico foi escrito, as odds apontam leve favoritismo para a Inter, refletindo sua campanha mais forte, maior xG e maior volume ofensivo. O cenário mais provável é de domínio nerazzurro, mas com espaço para gols de ambos pela força técnica dos ataques.
Palpite Inter de Milão: Liderança, volume ofensivo e confiança elevada
A Inter chega ao Derby em grande fase, liderando o Campeonato Italiano Serie A com 24 pontos e exibindo o melhor ataque entre os rivais, com 26 gols marcados. A equipe também domina a posse de bola e impõe o ritmo das partidas, criando mais chances claras que o Milan.
Nos últimos jogos, o time venceu quatro das últimas cinco partidas, mostrando equilíbrio entre setores e alta consistência. Jogadores como Lautaro, Thuram e Barella vivem bom momento e sustentam o poder ofensivo nerazzurro.
Com xG superior (2.13), defesa ajustada e desempenho sólido em casa, a Inter aparece como o lado mais confiável do clássico. O conjunto mais estável e o momento recente reforçam o favoritismo.
Últimos jogos do Inter de Milão
- Inter de Milão 2 x 0 Lazio – Campeonato Italiano;
- Inter de Milão 2 x 1 Kairat Almaty – Liga dos Campeões;
- Verona 1 x 2 Inter de Milão – Campeonato Italiano;
- Inter de Milão 3 x 0 Fiorentina – Campeonato Italiano;
- Napoli 3 x 1 Inter de Milão – Campeonato Italiano.
Palpite Milan: Estabilidade defensiva, mas ofensivamente irregular
O Milan chega ao clássico ocupando a 3ª posição com 22 pontos, mas vive sequência de empates que mostra certa dificuldade em definição. O time cria bem, são 15 finalizações por jogo, porém converte menos que a Inter, com 17 gols marcados até aqui.
Apesar da oscilação ofensiva, a defesa tem números sólidos: apenas 9 gols sofridos em 11 rodadas, sustentada por Maignan, Tomori e Gabbia. Essa estrutura torna o Milan competitivo mesmo quando não domina a posse.
As transições rápidas com Leão, Pulisic e Modric seguem sendo a principal arma. Porém, com xG menor (1.8) e menor volume ofensivo que a Inter, o time de Allegri chega como azarão leve no Derby. Por chegar bem ao ataque, escanteios é um bom palpite para o time do Milan.
Últimos jogos do Milan
- Parma 2 x 2 Milan – Campeonato Italiano;
- Milan 1 x 0 Roma – Campeonato Italiano;
- Atalanta 1 x 1 Milan – Campeonato Italiano;
- Milan 2 x 2 Pisa – Campeonato Italiano;
- Milan 2 x 1 Fiorentina – Campeonato Italiano.
Escalações Inter de Milão x Milan
Provável escalação da Inter de Milão
Uma provável escalação do Inter de Milão tem: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Sučić, Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram.
- Treinador: Cristian Chivu;
- Esquema tático mais usado: 3-5-2.
Provável escalação do Milan
Uma provável escalação do Milan tem: Maignan; Pavlović, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic e Leão.
- Treinador: Massimiliano Allegri;
- Esquema tático mais usado: 3-5-2.
Inter de Milão x Milan onde assistir ao vivo
Inter de Milão x Milan onde assistir? O clássico pela 12ª rodada do Campeonato Italiano terá transmissão ao vivo pela ESPN 4, além de estar disponível no streaming Disney+.
Últimos confrontos entre Inter de Milão x Milan
- Inter de Milão 0 x 3 Milan – Copa da Itália – 23/04/2025;
- Milan 1 x 1 Inter de Milão – Copa da Itália – 02/04/2025;
- Milan 1 x 1 Inter de Milão – Campeonato Italiano – 02/02/2025.
Palpite Inter de Milão x Milan - Campeonato Italiano - Prognóstico final
A Inter chega ao Derby com desempenho mais sólido, liderando o campeonato, criando mais chances e mantendo maior controle dos jogos. O volume ofensivo superior da Inter deixam o time nerazzurro em posição mais favorável no clássico.
O Milan, porém, segue competitivo, com defesa segura, boa organização e atletas decisivos como Modric e Pulisic capazes de mudar o rumo da partida.
A expectativa é de um jogo equilibrado, mas com leve vantagem para a Inter pelo momento atual. E aí, qual o seu palpite Inter de Milão x Milan?
Tabela atualizada do Campeonato Italiano
Mais casas de apostas para palpites Inter de Milão x Milan
Inter de Milão x Milan palpite - Perguntas Frequentes
Qual equipe chega com mais desfalques importantes para o Derby?
No momento, a Inter tem mais baixas confirmadas, incluindo Çalhanoğlu e Mkhitaryan, enquanto o Milan tem apenas Rabiot e Giménez como dúvidas.
O clássico costuma ter muitos cartões?
Sim. Os últimos Derbies têm média próxima de 4 a 5 cartões por jogo, especialmente por conta da intensidade no meio-campo.
Esse clássico costuma ter muitos escanteios?
Sim. Os dois times finalizam bastante e chegam muito pelo lado do campo, o que gera alta incidência de escanteios, normalmente acima de 9 por partida.
Recado do Autor
