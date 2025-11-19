Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palpite Inter de Milão x Milan: Palpite, Odds e Onde Assistir

Palpite Inter de Milão x Milan – Serie A 25/26 – 23/11/2025

Palpite Inter de Milão x Milan, em quem apostar no clássico do Campeonato Italiano? Veja as melhores odds, estatísticas atualizadas e dicas de apostas para entender quem chega mais forte ao Derby della Madonnina.
Tipo Informe Publicitário

Palpite Inter de Milão x Milan: os rivais fazem o clássico da 12ª rodada do Campeonato Italiano, no dia 23/11/2025, às 16h45, no Estádio San Siro, em Milão. O Derby della Madonnina chega em clima quente, com a Inter na liderança e o Milan buscando encostar na parte de cima.

A Inter vive grande fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos e um ataque eficiente. Do outro lado, o Milan tenta estabilizar o desempenho, somando empates recentes, mas demonstrando força nos jogos grandes.

Quer entender quem chega com mais chances no Derby? Veja abaixo o melhor palpite Inter de Milão x Milan, com análise de odds, momento das equipes e mercados de aposta para aproveitar no clássico italiano.

JogoInter de Milão x Milan
Palpite rápidoVitória da Inter
Odds→ 1.91 na BetMGM
Data e horárioDomingo – 23/11 – 16h45 (de Brasília)
EstádioSan Siro / Giuseppe Meazza – Milão
Onde assistirESPN 4 / Disney+

Odds compiladas no dia 19/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18 

Quer apostar no maior Derby italiano, mas ainda não sabe por onde começar? Aproveite as odds exclusivas da BetMGM e coloque seu palpite Inter de Milão x Milan em campo com mais vantagem.

Palpites Inter de Milão x Milan: mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Inter dupla chance (1X), com odds de 1.23 na BetMGM

A Inter lidera a Serie A, perdeu apenas uma vez em 11 rodadas e chega embalada por quatro vitórias consecutivas. O Milan, por sua vez, vive fase mais irregular, com quatro empates nos últimos cinco jogos.

Com melhor ataque (26 gols), maior posse média e mais consistência geral, a Inter reduz muito o risco de derrota no clássico, tornando o 1X um mercado bem seguro.

Palpite 2: Inter para marcar o primeiro gol, com odds de 1.64 na Br4Bet

A Inter abriu o placar em 6 dos últimos 7 jogos e costuma começar em ritmo forte, finalizando em média 18.4 vezes por partida. Já o Milan sofreu o primeiro gol em quatro dos últimos cinco clássicos recentes.

Com xG superior (2.13 contra 1.8) e maior poder de fogo inicial, os nerazzurri novamente surgem como favoritos para balançar as redes primeiro.

Palpite 3: Ambos marcam, com odds de 1.71 na Superbet

Os dois ataques chegam fortes: são 26 gols da Inter e 17 do Milan na Serie A, além de alto volume de criação, 18.4 e 15 finalizações por jogo. Nos clássicos recentes, 7 dos últimos 10 tiveram gols dos dois lados.

Com jogadores decisivos em boa fase, como Lautaro, Thuram, Leão e Pulisic, o Derby tende a ser aberto e com chances para ambos marcarem.

Odds Inter de Milão x Milan - Resultado final pelo Campeonato Italiano:

Casas de apostasPalpite Inter de MilãoEmpatePalpite Milan
→ BetMGM1.913.604.20
→ Br4Bet1.873.254.20
→ Superbet1.903.504.25

Mais mercados e Odds Inter de Milão x Milan

Inter de Milão x Milan palpite: análise do confronto e prognóstico 

A Inter chega ao Derby della Madonnina vivendo melhor momento, liderando o Campeonato Italiano e apresentando números mais sólidos em ataque, criação e controle de jogo. O time nerazzurro também venceu quatro dos últimos cinco jogos e mantém desempenho mais regular como mandante.

O Milan, apesar de competitivo, encara uma sequência de empates e desempenho menos estável fora de casa. Ainda assim, a equipe tem peças decisivas, como Modric e Pulisic. capazes de criar perigo no contra-ataque e em transições rápidas. O histórico recente mostra jogos movimentados e chances claras para os dois lados.

No momento em que este prognóstico foi escrito, as odds apontam leve favoritismo para a Inter, refletindo sua campanha mais forte, maior xG e maior volume ofensivo. O cenário mais provável é de domínio nerazzurro, mas com espaço para gols de ambos pela força técnica dos ataques.

Palpite Inter de Milão: Liderança, volume ofensivo e confiança elevada

A Inter chega ao Derby em grande fase, liderando o Campeonato Italiano Serie A com 24 pontos e exibindo o melhor ataque entre os rivais, com 26 gols marcados. A equipe também domina a posse de bola e impõe o ritmo das partidas, criando mais chances claras que o Milan.

Nos últimos jogos, o time venceu quatro das últimas cinco partidas, mostrando equilíbrio entre setores e alta consistência. Jogadores como Lautaro, Thuram e Barella vivem bom momento e sustentam o poder ofensivo nerazzurro.

Com xG superior (2.13), defesa ajustada e desempenho sólido em casa, a Inter aparece como o lado mais confiável do clássico. O conjunto mais estável e o momento recente reforçam o favoritismo.

Últimos jogos do Inter de Milão

  • Inter de Milão 2 x 0 Lazio – Campeonato Italiano;
  • Inter de Milão 2 x 1 Kairat Almaty – Liga dos Campeões;
  • Verona 1 x 2 Inter de Milão – Campeonato Italiano;
  • Inter de Milão 3 x 0 Fiorentina – Campeonato Italiano;
  • Napoli 3 x 1 Inter de Milão – Campeonato Italiano.

Palpite Milan: Estabilidade defensiva, mas ofensivamente irregular

O Milan chega ao clássico ocupando a 3ª posição com 22 pontos, mas vive sequência de empates que mostra certa dificuldade em definição. O time cria bem, são 15 finalizações por jogo, porém converte menos que a Inter, com 17 gols marcados até aqui.

Apesar da oscilação ofensiva, a defesa tem números sólidos: apenas 9 gols sofridos em 11 rodadas, sustentada por Maignan, Tomori e Gabbia. Essa estrutura torna o Milan competitivo mesmo quando não domina a posse.

As transições rápidas com Leão, Pulisic e Modric seguem sendo a principal arma. Porém, com xG menor (1.8) e menor volume ofensivo que a Inter, o time de Allegri chega como azarão leve no Derby. Por chegar bem ao ataque, escanteios é um bom palpite para o time do Milan.

Últimos jogos do Milan

  • Parma 2 x 2 Milan – Campeonato Italiano;
  • Milan 1 x 0 Roma – Campeonato Italiano;
  • Atalanta 1 x 1 Milan – Campeonato Italiano;
  • Milan 2 x 2 Pisa – Campeonato Italiano;
  • Milan 2 x 1 Fiorentina – Campeonato Italiano.

Escalações Inter de Milão x Milan

Provável escalação da Inter de Milão

Uma provável escalação do Inter de Milão tem: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Sučić, Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram.

  • Treinador: Cristian Chivu;
  • Esquema tático mais usado: 3-5-2.

Provável escalação do Milan

Uma provável escalação do Milan tem: Maignan; Pavlović, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic e Leão.

  • Treinador: Massimiliano Allegri;
  • Esquema tático mais usado: 3-5-2.

Inter de Milão x Milan onde assistir ao vivo

Inter de Milão x Milan onde assistir? O clássico pela 12ª rodada do Campeonato Italiano terá transmissão ao vivo pela ESPN 4, além de estar disponível no streaming Disney+.

Últimos confrontos entre Inter de Milão x Milan

  • Inter de Milão 0 x 3 Milan – Copa da Itália – 23/04/2025;
  • Milan 1 x 1 Inter de Milão – Copa da Itália – 02/04/2025;
  • Milan 1 x 1 Inter de Milão – Campeonato Italiano – 02/02/2025.

Palpite Inter de Milão x Milan - Campeonato Italiano - Prognóstico final

A Inter chega ao Derby com desempenho mais sólido, liderando o campeonato, criando mais chances e mantendo maior controle dos jogos. O volume ofensivo superior da Inter deixam o time nerazzurro em posição mais favorável no clássico.

O Milan, porém, segue competitivo, com defesa segura, boa organização e atletas decisivos como Modric e Pulisic capazes de mudar o rumo da partida. 

A expectativa é de um jogo equilibrado, mas com leve vantagem para a Inter pelo momento atual. E aí, qual o seu palpite Inter de Milão x Milan?

Tabela atualizada do Campeonato Italiano

Mais casas de apostas para palpites Inter de Milão x Milan

Inter de Milão x Milan palpite - Perguntas Frequentes

Qual equipe chega com mais desfalques importantes para o Derby?

No momento, a Inter tem mais baixas confirmadas, incluindo Çalhanoğlu e Mkhitaryan, enquanto o Milan tem apenas Rabiot e Giménez como dúvidas.

O clássico costuma ter muitos cartões?

Sim. Os últimos Derbies têm média próxima de 4 a 5 cartões por jogo, especialmente por conta da intensidade no meio-campo.

Esse clássico costuma ter muitos escanteios?

Sim. Os dois times finalizam bastante e chegam muito pelo lado do campo, o que gera alta incidência de escanteios, normalmente acima de 9 por partida.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

