A copa mais antiga do mundo acompanha, neste jogo, mais um capítulo lindo que pode ser escrito entre dois times gigantes nesta competição. Trata-se de um duelo entre o atual campeão, Manchester United, e o maior campeão, o Arsenal.



Esse clássico de gigantes ingleses promete um espetáculo, tanto em campo quanto nas apostas esportivas. Por isso, vou te mostrar tudo que é preciso para apostar nessa partida: como estão os times, quais as prováveis escalações, os últimos jogos, plataformas de apostas que pagam rápido e muito mais. Tudo para você apostar com o maior número de informações possíveis.



Copa da Inglaterra - O Campeonato mais antigo do mundo



Realizada desde 1871, o torneio é conhecido pelo seu formato emocionante, onde times de diversas divisões se enfrentam em duelos eliminatórios. Além do prestígio, vencer a FA Cup garante ao campeão uma vaga na Liga Europa, tornando o título ainda mais valioso. A copa tem esse nome FA, devido ao seu atual patrocinador.



Nesta edição, Manchester United e Arsenal protagonizam um confronto de gigantes. O United, atual campeão, busca defender seu título e reafirmar sua força no torneio. Já o Arsenal, maior vencedor da competição, tenta ampliar sua hegemonia e resgatar o protagonismo que sempre teve na Copa da Inglaterra.



Arsenal - Tenta se manter no topo como maior campeão



O Arsenal entra nesta edição da Copa da Inglaterra com a missão de reafirmar sua soberania como o maior campeão do torneio. Com 14 títulos conquistados, os Gunners querem ampliar essa marca e voltar a erguer a taça, algo que não acontece desde a temporada 2019/20.



A equipe de Mikel Arteta tem mostrado um futebol consistente na temporada, brigando na parte de cima da Premier League, brigando ponto a ponto com o Liverpool e também buscando manter o bom desempenho nas competições de mata-mata, e isso tem refletido nas Odds dos melhores sites de apostas do mundo, com diversos mercados para o time do Arsenal.



No entanto, o Arsenal tem enfrentado alguns desafios, incluindo desfalques importantes. Jogadores como Bukayo Saka e Raheem Sterling seguem no departamento médico, enquanto outros atletas podem ser poupados devido ao calendário intenso. Veja os últimos resultados e tenha mais acerto no Arsenal em palpites.



Últimos resultados do Arsenal



Brighton 1 x 1 Arsenal - Premier League;



Brentford 1 x 3 Arsenal - Premier League;



Arsenal 1 x 0 Ipswich - Premier League;



Crystal Palace 1 x 5 Arsenal - Premier League;



Arsenal 3 x 2 Crystal Palace - Copa da Liga Inglesa.



Manchester United - querendo voltar aos tempos de glória



O Manchester United chega para mais uma Copa da Inglaterra com a responsabilidade de defender o título conquistado na última temporada. A equipe do novo treinador Ruben Amorim tem vivido um tempo bem ruim na Premier League, mas encara o torneio como uma grande oportunidade de levantar mais um troféu e reforçar sua tradição na competição.



Com um elenco talentoso, os Red Devils buscam crescer no momento decisivo e provar que ainda podem competir em alto nível contra os principais rivais. No entanto, o United tem lidado com problemas, especialmente devido a lesões de jogadores importantes. Marcus Rashford, Mason Mount, Luke Shaw e Lindelof são alguns dos nomes que passaram por períodos no departamento médico.

Últimos resultados do Manchester United



Liverpool 2 x 2 Manchester United - Premier League;



Manchester United 0 x 2 Newcastle - Premier League;



Wolves 2 x 0 Manchester United - Premier League;



Manchester United 0 x 3 Bournemouth - Premier League;



Tottenham 4 x 3 Manchester United - Copa da Liga Inglesa.



Os 5 melhores palpites do jogo - Arsenal x Manchester United



Levando em conta o momento das equipes, o histórico do confronto e fatores como desfalques e desempenho recente, separei os 5 melhores palpites para você considerar neste jogo. Confira abaixo as melhores opções de palpite no Manchester United x Arsenal:



Odds para apostar em Arsenal x Manchester United na Copa da Inglaterra







Primeiro tempo – Mais de 0,5 Gols



Manchester United x Arsenal costuma ser um confronto intenso, com os dois times sempre entrando em campo buscando o ataque desde os primeiros minutos. Nos últimos confrontos entre as equipes, os primeiros tempos foram movimentados, com gols logo nos primeiros 45 minutos.



Ambos possuem jogadores ofensivos que podem definir o placar rapidamente. Apostar em pelo menos um gol no primeiro tempo é uma escolha segura, considerando a intensidade do jogo. Você encontra Odds excelentes nas melhores casas de apostas do Brasil.



Total de cartões – Mais de 3,5



Clássicos ingleses sempre são disputados com muita intensidade, e Arsenal x Manchester United não foge à regra. Ambos os times contam com jogadores combativos no meio-campo, como Declan Rice e Casemiro, que frequentemente recebem cartões. Além disso, em jogos eliminatórios, as disputas ficam mais acirradas. Com isso, apostar em mais de 3,5 cartões no jogo é uma opção interessante.



Arsenal mais de 1,5 Gols



O Arsenal tem mostrado grande poder ofensivo, especialmente jogando em casa. A equipe de Arteta costuma marcar pelo menos dois gols em partidas importantes, explorando sua posse de bola e movimentação rápida no ataque. Considerando as fragilidades defensivas do United, apostar que o Arsenal marcará pelo menos dois gols tem boas chances de acerto



Empate anula aposta – Arsenal



Para quem quer uma aposta mais segura, o empate anula aposta no Arsenal é uma excelente opção. O Arsenal entra como favorito por jogar em casa e ter um time mais equilibrado, mas o Manchester United pode surpreender. Essa aposta devolve o valor caso o jogo termine empatado, garantindo mais proteção ao palpite.



Ambas as equipes marcam – Sim



Os dois times possuem ataques poderosos e uma defesa que nem sempre passa segurança. O Arsenal tem mantido uma boa média de gols, enquanto o United, apesar das oscilações, sempre encontra espaços para marcar. Além disso, os últimos confrontos entre essas equipes tiveram gols dos dois lados, tornando essa aposta bastante promissora.



Próximos jogos do Arsenal e Manchester United







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Ao longo dos anos, as duas equipes protagonizaram duelos memoráveis, tanto na Premier League quanto na Copa da Inglaterra. Para entender melhor o que esperar deste embate, vale a pena analisar o histórico recente, sendo que o Arsenal se sobressai.



Arsenal 2 x 0 Manchester United - 04/12/2024



Arsenal 2 x 1 Manchester United - 27/07/2024



Manchester United 0 x 1 Arsenal - 12/05/2024



Arsenal 3 x 1 Manchester United - 03/09/2023



Arsenal 0 x 2 Manchester United - 22/07/2023



Escalações das equipes para a Copa da Inglaterra



As prováveis escalações de Arsenal e Manchester United para este confronto na Copa da Inglaterra trazem algumas surpresas e desfalques importantes. Ambos os técnicos devem mandar a campo equipes competitivas, equilibrando força máxima e eventuais alterações devido ao calendário intenso. A seguir, confira as possíveis escalações de Arsenal x Manchester United para este duelo decisivo entre.



Arsenal



Mikel Arteta deve manter a base titular, mas pode fazer alguns ajustes dependendo da condição física de seus jogadores. Com desfalques no ataque e defesa, o treinador aposta na força ofensiva da equipe para buscar a classificação.



Formação: 4-3-3



4-3-3 Goleiro: David Raya.



David Raya. Defesa: Calafiori, William Saliba, Gabriel Magalhães, Thomas Partey;



Calafiori, William Saliba, Gabriel Magalhães, Thomas Partey; Meio-campo: Declan Rice, Rice, Martin Ødegaard;



Declan Rice, Rice, Martin Ødegaard; Ataque: Trossard, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli.

Manchester United



Ruben Amorim precisa lidar com algumas baixas importantes, especialmente na defesa, mas deve manter a espinha dorsal do time. Com Rashford e Bruno Fernandes como principais armas ofensivas, o United busca um jogo sólido para surpreender o Arsenal fora de casa.



Formação: 3-4-2-1



3-4-2-1 Goleiro: André Onana;



André Onana; Defesa: Lisandro Martínez, Harry Maguire, Matthijs de Ligt;



Lisandro Martínez, Harry Maguire, Matthijs de Ligt; Meio-campo: Dalot, Mainoo, Ugarte, Mazraoui, Bruno Fernandes, Diallo;



Dalot, Mainoo, Ugarte, Mazraoui, Bruno Fernandes, Diallo; Ataque: Alejandro Garnacho.

Estatísticas relevantes para seus palpites



O artilheiro e líder em assistência do Manchester United é Bruno Fernandes, com 4 gols e 6 assistências;

Bruno Fernandes é o único com duas expulsões;

O Arsenal está há 13 jogos sem perder;

Nos últimos 5 jogos contra o Manchester United, o Arsenal venceu os últimos quatro jogos.



Melhores casas de apostas para apostar na Copa da Inglaterra







Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Arsenal x United pela Copa da Inglaterra?



O jogo entre Arsenal e Manchester United pela Copa da Inglaterra será disputado no Emirates Stadium, casa do Arsenal, localizado em Londres. Tudo isso no dia 12 de janeiro ao meio-dia.



Onde assistir Arsenal x Manchester United?



A partida entre Arsenal e Manchester United pela Copa da Inglaterra será transmitida ao vivo por canais especializados em esportes. No Brasil, você poderá acompanhar a partida pela ESPN. Também será possível acompanhar a partida por meio de plataformas de streaming e outros serviços de mídia esportiva.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Arsenal é amplamente considerado o favorito para vencer a partida, principalmente por jogar em casa e por sua fase mais consistente na temporada. No entanto, o Manchester United é sempre um adversário perigoso, capaz de surpreender, especialmente em jogos de mata-mata.



Recado do autor



*Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



**As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

