Manchester City x Manchester United: Palpite e Onde Assistir

Manchester City x Manchester United - Premier League - 14/09/2025Palpite Manchester City x Manchester United: Veja quais os melhores mercados, as estatísticas e as melhores odds da BetMGM para apostar com confiança na Premier League
Jogue com responsabilidade | 18+
Manchester City e Manchester United fazem um clássico pela 4ª rodada da Premier League no dia 14 de setembro de 2025, às 12h30, no Etihad Stadium.
O time de Guardiola vem de duas derrotas seguidas no campeonato e está atrás do rival Manchester, que tem uma vitória, um empate e uma derrota até aqui no torneio.
Confira quais os principais palpites, as odds da BetMGM, escalações e as melhores casas de apostas para o primeiro clássico de Manchester da temporada!
Melhores Odds para Manchester City x Manchester United na Premier League
Aqui estão as principais odds para fazer seus palpites em Manchester City x Manchester United nas melhores casas de apostas.
|Casa de Apostas
|Vitória do Manchester City
|Empate
|Vitória do Manchester United
|Ambas Marcam (Sim)
|Br4Bet
|1.64
|4.00
|4.50
|1.60
|Brazino
|1.65
|4.10
|4.60
|1.59
|BetMGM
|1.68
|4.35
|4.80
|1.64
|Esportes da Sorte
|1.67
|4.18
|4.71
|1.59
|Estrela Bet
|1.66
|4.00
|4.50
|1.60
Os 5 melhores palpites para Manchester City x Manchester United
Manchester United x Manchester City fazem um clássico de times que precisam se recuperar urgentemente no campeonato se quiserem alcançar seus objetivos. Para ajudar você a fazer seus palpites, trouxe aqui os melhores palpites para Manchester City x Manchester United.
- Manchester City vence, com Odds de 1.68 na Esportes da Sorte
- Ambas equipes marcam - Sim, com Odds de 1.60 na Estrela Bet
- Mais de 2.5 Gols, com odds 1.55 na Br4Bet
- Manchester City vence e mais de 1.5 gols no jogo, com odds 1.81 na Brazino
- Haaland – Mais de 1.5 chutes a gol, com odds 1.72 na BetMGM
Detalhes dos 5 melhores palpites
Confira os melhores palpites para Manchester City x Manchester United detalhados abaixo:
Palpite 1: Manchester City vence
O City vem em um mal momento na temporada, tendo perdido dois jogos seguidos para Tottenham e Brighton. Porém, a equipe de Guardiola ainda é bastante superior ao rival de Manchester e isso torna essa aposta 1x2 excelente.
>> Aposte no City com Odds de 1.68 na Esportes da Sorte
Afinal, o United parece não conseguir sair da crise em que está e por isso mesmo apostar na vitória dos azuis é um ótimo palpite para Manchester City x Manchester United com odd 1,68 na Esportes da Sorte.
Palpite 2: Ambas as Equipes Marcam
Clássicos costumam ser sempre muito disputados e muitas vezes com poucos gols, mas não é isso que aconteceu na maioria dos últimos clássicos de Manchester.
>> Odds de 1.60 na Estrela Bet
Em quatro dos cinco jogos mais recentes, o mercado de ambas equipes marcam bateu e escolher essa opção como palpite para Manchester City x Manchester United é uma boa dica com odds 1,60 na Estrela Bet
Palpite 3: Mais de 2,5 Gols
Outro mercado que vem batendo nos jogos mais recentes entre City e United é o de “mais de 2,5 gols”. E isso deve acontecer também nessa partida pela 4ª rodada da Premier League.
>> Under/Over com Odds de 1.55 na Br4Bet
Por isso, vale a pena escolher essa opção de mercado como palpite para Manchester City x Manchester United, sendo uma decisão bem confiável com odds 1,55 na Br4Bet.
Palpite 4: Manchester City vence e mais de 1,5 gols no jogo
Esse é um mercado de valor, já que o City é o grande favorito e nove dos 10 jogos mais recentes entre os times acabou com dois ou mais gols na partida.
>> Aposte com Odds de 1.81 na Brazino
Portanto, vale a pena arriscar nesse mercado Under/Over como palpite para Manchester City x Manchester United com odds 1,81 na Brazino.
Palpite 5: Haaland – Mais de 1,5 chutes a gol
O atacante norueguês não tem um bom histórico de gols enfrentando o rival de Manchester nos jogos recentes, mas sempre é um jogador perigoso na área.
Com uma média acima de 1 chute na direção do gol adversário, o mercado “Haaland – Mais de 1,5 chutes a gol” com odds 1,72 na BetMGM é uma dica bem segura para o clássico.
Outros mercados para apostar em Manchester City x Manchester United
Premier League
Um dos principais torneios de futebol do mundo vai chegando à sua quarta rodada e já trouxe resultados surpreendentes até aqui, como as duas derrotas seguidas do clube de Pep Guardiola, que está atrás do rival Manchester na competição.
Com o Liverpool, atual campeão da Premier League, 100% até aqui no campeonato, o City precisa urgentemente da vitória se quiser se manter próximo do rival na luta pelo título inglês da temporada. Porém, parece que 2024/2025 não acabou para o time azul de Manchester com os resultados atuais.
O United também continua o seu calvário, apesar de estar à frente do rival mais rico da cidade. Recentemente, a equipe comandada por Ruben Amorim foi eliminada pelo Grimsby, da 4ª divisão, na Copa da Liga Inglesa. A vitória será fundamental no clássico para o time brigar por uma vaga nas competições europeias, como a Champions League.
Tabela de classificação da Premier League
Próximas partidas pela Premier League
- Arsenal x Nottingham – 13/09/2025 – 08:30;
- Bournemouth x Brighton – 13/09/2025 – 11:00;
- Crystal Palace x Sunderland – 13/09/2025 – 11:00;
- Everton x Aston Villa – 13/09/2025 – 11:00;
- Fulham x Leeds – 13/09/2025 – 11:00;
- Newcastle x Wolverhampton – 13/09/2025 – 11:00;
- West Ham x Tottenham – 13/09/2025 – 13:30;
- Brentford x Chelsea – 13/09/2025 – 16:00;
- Burnley x Liverpool – 14/09/2025 – 10:00.
Manchester City – Vencer para entrar na briga pelo título
O time de Pep Guardiola sofreu na temporada passada ficando longe da disputa pela taça e conseguindo a vaga na Champions nas rodadas finais. Com um mau começo de campeonato e vendo o líder Liverpool se distanciar, é fundamental vencer o maior rival.
Para isso, nada melhor do que começar por uma vitória em um clássico, ainda mais considerando que o City não vence o principal rival desde março de 2024, e perdeu os dois últimos jogos disputados no Etihad contra os Diabos Vermelhos.
O time azul de Manchester fez uma janela de verão com muitas contratações, como Sverre Nypan, Marcus Bettinelli e Reijnders. Porém, a Premier League tem sido decepcionante com uma vitória e duas derrotas em três rodadas.
>> Confira mais previsões para apostar no Manchester City hoje
Últimos resultados do Manchester City
- Brighton 2 x 1 Manchester City;
- Manchester City 0 x 2 Tottenham;
- Wolverhampton 0 x 4 Manchester City;
- Palermo 0 x 3 Manchester City;
- Al-Hilal 4x3 Manchester City.
Manchester United – Tentar uma temporada melhor que a passada
O time vermelho de Manchester, que por muito tempo dominou a cidade e a Inglaterra, vive uma crise sem fim. E o torcedor começou triste essa temporada, após a derrota na 1ª rodada para o rival Arsenal.
A equipe dirigida por Ruben Amorin até se recuperou na Premier League e vem de um empate e uma vitória, mas a derrota nos pênaltis para o Grimsby, da 4ª divisão, iniciou uma nova crise no Old Trafford.
O United trouxe jogadores importantes, como o brasileiro Matheus Cunha, mas perdeu nomes que vinham sendo a salvação em meio aos resultados ruins da temporada passada, como Alejandro Garnacho e Christian Eriksen.
>> Confira mais previsões para apostar no Manchester United hoje
Últimos resultados do Manchester United
- Manchester United 3 x 2 Burnley;
- Grimsby 2 x 2 Manchester United;
- Fulham 1 x 1 Manchester United;
- Manchester United 0 x 1 Arsenal;
- Manchester United 1 x 1 Fiorentina.
Melhores plataformas para apostar na Premier League
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
No recorte recente do clássico de Manchester, o United tem se saído em vantagem e não perde desde março de 2024, tendo vencido os dois jogos recentes na casa do rival. Veja quais as últimas partidas entre Manchester City x Manchester United.
- Manchester United 0 x 0 Manchester City - 06/04/2025;
- Manchester City 1 x 2 Manchester United - 15/12/2024;
- Manchester City 1 x 1 Manchester United - 10/08/2024;
- Manchester City 1 x 2 Manchester United - 25/05/2024;
- Manchester City 3 x 1 Manchester United - 03/03/2024.
Escalações das equipes para a Premier League
As duas equipes não devem ter muitas alterações em relação aos últimos jogos disputados antes da parada da Data-FIFA. Veja as prováveis escalações de Manchester City x Manchester United.
Manchester City
O técnico Guardiola teve problemas com derrotas nos dois jogos recentes do torneio inglês, mas não deve fazer muitas alterações no time titular para o clássico.
- Goleiro: Trafford;
- Laterais: Nunes, Ait Nouri;
- Zagueiros: Rubén Dias, Stones;
- Meio-campistas: Bernardo Silva, Rodri e Reijnders;
- Atacantes: Bobb, Marmoush e Haaland.
Manchester United
O treinador Ruben enfrenta mais uma crise no United, mas não deve modificar o time que venceu o Burnley na última rodada.
- Goleiro: Bayindir;
- Zagueiros: Yoro, de Ligt, Luke Shaw;
- Meio-campistas: Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu;
- Atacantes: Mbeumo, Mount e Matheus Cunha.
Estatísticas relevantes para seus palpites
Essas são as principais estatísticas de Manchester City x Manchester United para você fazer as suas apostas:
- O City não vence o United desde março de 2024;
- O United venceu dentro do Etihad nos dois confrontos mais recentes entre os times;
- Os dois times marcaram pelo menos uma vez nos clássicos em sete dos últimos 10 jogos;
- O City tem quatro escanteios a seu favor por partida, em média, e o United tem 3,7 cantos por jogo a seu favor.
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Manchester City x Manchester United pela Premier League?
A partida entre Manchester City x Manchester United, pela Premier League, acontecerá no dia 14 de setembro, no Etihad Stadium, em Manchester. A partida será disputada às 12h30, no horário de Brasília.
Onde assistir Manchester City x Manchester United?
A partida entre Manchester City x Manchester United terá transmissão ao vivo da ESPN (TV Fechada) e do Disney+ (Streaming).
Qual é o time favorito a vencer a partida?
O Manchester City é o grande favorito para vencer o clássico, mas o time não ganha do rival desde março do ano passado.
Recado do autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente