Manchester City x Manchester United: Palpite e Onde Assistir

Palpite Manchester City x Manchester United: Veja quais os melhores mercados, as estatísticas e as melhores odds da BetMGM para apostar com confiança na Premier League

Manchester City e Manchester United fazem um clássico pela 4ª rodada da Premier League no dia 14 de setembro de 2025, às 12h30, no Etihad Stadium.



O time de Guardiola vem de duas derrotas seguidas no campeonato e está atrás do rival Manchester, que tem uma vitória, um empate e uma derrota até aqui no torneio.



Confira quais os principais palpites, as odds da BetMGM, escalações e as melhores casas de apostas para o primeiro clássico de Manchester da temporada!



Melhores Odds para Manchester City x Manchester United na Premier League



Aqui estão as principais odds para fazer seus palpites em Manchester City x Manchester United nas melhores casas de apostas.



Casa de Apostas Vitória do Manchester City Empate Vitória do Manchester United Ambas Marcam (Sim) Br4Bet 1.64 4.00 4.50 1.60 Brazino 1.65 4.10 4.60 1.59 BetMGM 1.68 4.35 4.80 1.64 Esportes da Sorte 1.67 4.18 4.71

1.59

Estrela Bet 1.66

4.00

4.50

1.60

Os 5 melhores palpites para Manchester City x Manchester United



Manchester United x Manchester City fazem um clássico de times que precisam se recuperar urgentemente no campeonato se quiserem alcançar seus objetivos. Para ajudar você a fazer seus palpites, trouxe aqui os melhores palpites para Manchester City x Manchester United.



Detalhes dos 5 melhores palpites



Confira os melhores palpites para Manchester City x Manchester United detalhados abaixo:



Palpite 1: Manchester City vence



O City vem em um mal momento na temporada, tendo perdido dois jogos seguidos para Tottenham e Brighton. Porém, a equipe de Guardiola ainda é bastante superior ao rival de Manchester e isso torna essa aposta 1x2 excelente.



>> Aposte no City com Odds de 1.68 na Esportes da Sorte



Afinal, o United parece não conseguir sair da crise em que está e por isso mesmo apostar na vitória dos azuis é um ótimo palpite para Manchester City x Manchester United com odd 1,68 na Esportes da Sorte.







Palpite 2: Ambas as Equipes Marcam



Clássicos costumam ser sempre muito disputados e muitas vezes com poucos gols, mas não é isso que aconteceu na maioria dos últimos clássicos de Manchester.



>> Odds de 1.60 na Estrela Bet



Em quatro dos cinco jogos mais recentes, o mercado de ambas equipes marcam bateu e escolher essa opção como palpite para Manchester City x Manchester United é uma boa dica com odds 1,60 na Estrela Bet







Palpite 3: Mais de 2,5 Gols



Outro mercado que vem batendo nos jogos mais recentes entre City e United é o de “mais de 2,5 gols”. E isso deve acontecer também nessa partida pela 4ª rodada da Premier League.



>> Under/Over com Odds de 1.55 na Br4Bet



Por isso, vale a pena escolher essa opção de mercado como palpite para Manchester City x Manchester United, sendo uma decisão bem confiável com odds 1,55 na Br4Bet.







Palpite 4: Manchester City vence e mais de 1,5 gols no jogo



Esse é um mercado de valor, já que o City é o grande favorito e nove dos 10 jogos mais recentes entre os times acabou com dois ou mais gols na partida.



>> Aposte com Odds de 1.81 na Brazino



Portanto, vale a pena arriscar nesse mercado Under/Over como palpite para Manchester City x Manchester United com odds 1,81 na Brazino.







Palpite 5: Haaland – Mais de 1,5 chutes a gol



O atacante norueguês não tem um bom histórico de gols enfrentando o rival de Manchester nos jogos recentes, mas sempre é um jogador perigoso na área.



>> Odds 1.72 na BetMGM



Com uma média acima de 1 chute na direção do gol adversário, o mercado “Haaland – Mais de 1,5 chutes a gol” com odds 1,72 na BetMGM é uma dica bem segura para o clássico.







Outros mercados para apostar em Manchester City x Manchester United







Premier League



Um dos principais torneios de futebol do mundo vai chegando à sua quarta rodada e já trouxe resultados surpreendentes até aqui, como as duas derrotas seguidas do clube de Pep Guardiola, que está atrás do rival Manchester na competição.



Com o Liverpool, atual campeão da Premier League, 100% até aqui no campeonato, o City precisa urgentemente da vitória se quiser se manter próximo do rival na luta pelo título inglês da temporada. Porém, parece que 2024/2025 não acabou para o time azul de Manchester com os resultados atuais.



O United também continua o seu calvário, apesar de estar à frente do rival mais rico da cidade. Recentemente, a equipe comandada por Ruben Amorim foi eliminada pelo Grimsby, da 4ª divisão, na Copa da Liga Inglesa. A vitória será fundamental no clássico para o time brigar por uma vaga nas competições europeias, como a Champions League.



Tabela de classificação da Premier League







Próximas partidas pela Premier League



Arsenal x Nottingham – 13/09/2025 – 08:30;



Bournemouth x Brighton – 13/09/2025 – 11:00;



Crystal Palace x Sunderland – 13/09/2025 – 11:00;



Everton x Aston Villa – 13/09/2025 – 11:00;



Fulham x Leeds – 13/09/2025 – 11:00;



Newcastle x Wolverhampton – 13/09/2025 – 11:00;



West Ham x Tottenham – 13/09/2025 – 13:30;



Brentford x Chelsea – 13/09/2025 – 16:00;



Burnley x Liverpool – 14/09/2025 – 10:00.



Manchester City – Vencer para entrar na briga pelo título



O time de Pep Guardiola sofreu na temporada passada ficando longe da disputa pela taça e conseguindo a vaga na Champions nas rodadas finais. Com um mau começo de campeonato e vendo o líder Liverpool se distanciar, é fundamental vencer o maior rival.



Para isso, nada melhor do que começar por uma vitória em um clássico, ainda mais considerando que o City não vence o principal rival desde março de 2024, e perdeu os dois últimos jogos disputados no Etihad contra os Diabos Vermelhos.



O time azul de Manchester fez uma janela de verão com muitas contratações, como Sverre Nypan, Marcus Bettinelli e Reijnders. Porém, a Premier League tem sido decepcionante com uma vitória e duas derrotas em três rodadas.



>> Confira mais previsões para apostar no Manchester City hoje



Últimos resultados do Manchester City



Brighton 2 x 1 Manchester City;



Manchester City 0 x 2 Tottenham;



Wolverhampton 0 x 4 Manchester City;



Palermo 0 x 3 Manchester City;



Al-Hilal 4x3 Manchester City.



Manchester United – Tentar uma temporada melhor que a passada



O time vermelho de Manchester, que por muito tempo dominou a cidade e a Inglaterra, vive uma crise sem fim. E o torcedor começou triste essa temporada, após a derrota na 1ª rodada para o rival Arsenal.



A equipe dirigida por Ruben Amorin até se recuperou na Premier League e vem de um empate e uma vitória, mas a derrota nos pênaltis para o Grimsby, da 4ª divisão, iniciou uma nova crise no Old Trafford.



O United trouxe jogadores importantes, como o brasileiro Matheus Cunha, mas perdeu nomes que vinham sendo a salvação em meio aos resultados ruins da temporada passada, como Alejandro Garnacho e Christian Eriksen.



>> Confira mais previsões para apostar no Manchester United hoje



Últimos resultados do Manchester United



Manchester United 3 x 2 Burnley;



Grimsby 2 x 2 Manchester United;



Fulham 1 x 1 Manchester United;



Manchester United 0 x 1 Arsenal;



Manchester United 1 x 1 Fiorentina.



Melhores plataformas para apostar na Premier League







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



No recorte recente do clássico de Manchester, o United tem se saído em vantagem e não perde desde março de 2024, tendo vencido os dois jogos recentes na casa do rival. Veja quais as últimas partidas entre Manchester City x Manchester United.



Manchester United 0 x 0 Manchester City - 06/04/2025;



Manchester City 1 x 2 Manchester United - 15/12/2024;



Manchester City 1 x 1 Manchester United - 10/08/2024;



Manchester City 1 x 2 Manchester United - 25/05/2024;



Manchester City 3 x 1 Manchester United - 03/03/2024.



Escalações das equipes para a Premier League



As duas equipes não devem ter muitas alterações em relação aos últimos jogos disputados antes da parada da Data-FIFA. Veja as prováveis escalações de Manchester City x Manchester United.



Manchester City



O técnico Guardiola teve problemas com derrotas nos dois jogos recentes do torneio inglês, mas não deve fazer muitas alterações no time titular para o clássico.



Goleiro: Trafford;



Laterais: Nunes, Ait Nouri;



Zagueiros: Rubén Dias, Stones;



Meio-campistas: Bernardo Silva, Rodri e Reijnders;



Atacantes: Bobb, Marmoush e Haaland.



Manchester United



O treinador Ruben enfrenta mais uma crise no United, mas não deve modificar o time que venceu o Burnley na última rodada.



Goleiro: Bayindir;



Zagueiros: Yoro, de Ligt, Luke Shaw;



Meio-campistas: Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu;



Atacantes: Mbeumo, Mount e Matheus Cunha.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Essas são as principais estatísticas de Manchester City x Manchester United para você fazer as suas apostas:



O City não vence o United desde março de 2024;

O United venceu dentro do Etihad nos dois confrontos mais recentes entre os times;

Os dois times marcaram pelo menos uma vez nos clássicos em sete dos últimos 10 jogos;

O City tem quatro escanteios a seu favor por partida, em média, e o United tem 3,7 cantos por jogo a seu favor.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Manchester City x Manchester United pela Premier League?



A partida entre Manchester City x Manchester United, pela Premier League, acontecerá no dia 14 de setembro, no Etihad Stadium, em Manchester. A partida será disputada às 12h30, no horário de Brasília.



Onde assistir Manchester City x Manchester United?



A partida entre Manchester City x Manchester United terá transmissão ao vivo da ESPN (TV Fechada) e do Disney+ (Streaming).



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Manchester City é o grande favorito para vencer o clássico, mas o time não ganha do rival desde março do ano passado.

Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

