Juventus x Borussia Dortmund: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Confira o palpite para Juventus x Borussia Dortmund na Champions League 25/26. Veja onde assistir e as prováveis escalações do jogo de hoje

Juventus e Borussia Dortmund se enfrentam em 16 de setembro de 2025, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Stadium, pela fase de grupos da UEFA Champions League. O duelo promete equilíbrio, com a Juve confiante em casa e o time alemão tentando surpreender mesmo com desfalques.



Melhores Odds para Juventus x Borussia Dortmund



Antes de apontar nossos prognósticos, confira uma comparação de cotações. Escolhemos casas populares no Brasil e relacionamos a odd para vitória de cada equipe, empate e para o mercado de “Ambas marcam – Sim”.



Os números são aproximados e podem mudar a qualquer momento, por isso consulte as plataformas antes de colocar seu palpite no Juventus (ou nos alemães):



Casa de Apostas Vitória da Juventus Empate Vitória do Borussia Dortmund Ambas Marcam (Sim) Br4Bet 2,10 3,50 3,20 1,70 Superbet 2,05 3,40 3,40 1,72 Betnacional 2,15 3,60 3,25 1,68 Estrela Bet 2,20 3,45 3,15 1,69 Multibet 2,05 3,55 3,35 1,71

A forma da Juventus em casa e a instabilidade defensiva do Dortmund explicam a ligeira vantagem atribuída à equipe italiana nas cotações. Lembre-se de que as odds refletem o momento de pesquisa e variam conforme as casas de apostas.



Os 5 melhores palpites para Juventus x Borussia Dortmund



A seguir apresentamos os cinco melhores mercados para este confronto, com base em estatísticas de desempenho, histórico recente e ausência de jogadores. Esses palpites não são garantia de lucro, mas ajudam a orientar suas escolhas:



Detalhes dos 5 melhores palpites



Vai dar um palpite no Borussia Dortmund? Ou vai apostar ao lado dos italianos? Separei aqui alguns prognósticos de valor para essa abertura da primeira fase da UCL. Veja as bets mais interessantes para essa terça-feira:



Palpite 1 – Mais de 1,5 gols no jogo



Esta é uma opção conservadora e baseada na tendência de partidas movimentadas. O Dortmund teve partidas com over gols na maioria dos seus jogos nesta temporada.



Mesmo que a equipe italiana tenha uma defesa bem postada, o histórico mostra que o Dortmund deve ir para cima, favorecendo o mercado de gols.



Palpite 2 – Ambas as equipes marcam (BTTS)



O trio ofensivo do time alemão conta com Serhou Guirassy e Jobe Bellingham, enquanto a Juventus aposta em Duan Vlahovi e Kenan Yldz.



Com ataques de qualidade e sistemas defensivos fragilizados por lesões, o cenário favorece gols para ambos os lados.



Palpite 3 – Juventus total de gols acima de 1,5



Essa é uma bet mais arriscada, afinal de contas, a Velha Senhora precisa marcar pelo menos 2 gols.



Mas, mesmo assim, é uma excelente dica de aposta Borussia x Juve, pois o ataque italiano é impiedoso (ainda mais jogando dentro de casa).



Palpite 4 – Dupla chance: Juventus ou empate



O histórico recente indica favoritismo da Juventus: em cinco confrontos oficiais entre as equipes, a Juve venceu quatro e perdeu apenas um. Jogando em Turim e com o apoio da torcida, é provável que ao menos garanta um empate.



Como a equipa alemã tem muitos desfalques, a dupla chance reduz o risco e ainda oferece odd razoável (na casa de 1,35).



Palpite 5 – Juventus vence e mais de 2,5 gols



Para quem busca odds mais altas, a combinação vitória da Juventus + over 2,5 é atraente.



Os confrontos entre os clubes costumam ser decisivos: em março deste ano, a Juventus venceu por 2 a 1. Então, vale muito a pena essa bet que é mais ousada que uma aposta simples 1x2.



Outros mercados para apostar em Juventus x Borussia Dortmund



UEFA Champions League – Primeira fase do torneio



Esta partida marca a estreia de Juventus e Borussia Dortmund na primeira fase da Champions League 2025/26. Agora no sistema sem grupos, cada equipe faz oito jogos contra adversários diferentes definidos pelo sorteio da UEFA.



Somar pontos logo na primeira rodada é vital. A Juve quer superar a eliminação precoce da temporada anterior e sonha em voltar a levantar a orelhuda. Já o Borussia Dortmund busca repetir a campanha de 2023/24, quando chegou à final.



Os próximos compromissos da Juventus na competição serão fora de casa, contra o Villarreal em 1º de outubro, e contra o Real Madrid em 22 de outubro, seguidos de duelo em casa diante do Sporting no dia 4 de novembro. Já os próximos adversários do time alemão são: Bilbao, Copenhagen e City.



Próximas partidas da UEFA Champions



PSV x Union Saint-Gilloise – 16/09/2025 – 13:45;



Athletic Bilbao x Arsenal – 16/09/2025 – 13:45;



Real Madrid x Olympique de Marseille – 16/09/2025 – 16:00;



Benfica x Qarabag – 16/09/2025 – 16:00;



Juventus x Borussia Dortmund – 16/09/2025 – 16:00;



Tottenham x Villarreal – 16/09/2025 – 16:00.



Juventus - Embalada e com sede de vitória



O clube bianconero vive grande momento no início de 2025/26. Na Serie A acumulou vitórias recentes, além de um empate contra o Reggiana . Em amistoso de prétemporada, superou o próprio Borussia Dortmund por 2 a 1.



A equipe comandada por Massimiliano Allegri aposta num esquema sólido com três zagueiros (Bremer, Danilo e Juan Cuadrado), laterais com boa saída (Andrea Cambiaso e Filip Kosti) e meiocampistas de qualidade como Manuel Locatelli, Khéphren Thuram e Weston McKennie. No ataque, Duan Vlahovi vive fase goleadora e conta com o talento jovem de Kenan Yldz.



Resultados recentes do Juventus

Nos últimos cinco jogos oficiais, a Juventus apresenta os seguintes resultados:



Genoa 0 x 1 Juventus;



Juventus 2 x 0 Parma;



Atalanta 2 x 1 Juventus;



Borussia 1 x 2 Juventus.



Borussia Dortmund - Precisa mostrar "serviço”



O Dortmund atravessa uma fase turbulenta devido a muitas lesões. Na Bundesliga, vem fazendo uma campanha bastante irregular. Pela pré-temporada, para a própria Juventus e venceu o Lille por 3 a 2. O técnico Niko Kova trabalha para ajustar a defesa e o meio, mas a equipe sente as ausências de jogadores experientes.



Resultados recentes do Borussia Dortmund



Nas últimas cinco partidas, os aurinegros tiveram resultados variados:



Borussia Dortmund 0 x 3 Union Berlin;



St. Pauli 3 x 3 Borussia Dortmund;



RW Essen 0 x 1 Borussia Dortmund;



Borussia Dortmund 1 x 2 Juventus.



Histórico dos últimos confrontos entre Juventus e Borussia Dortmund



O retrospecto mostra que italianos e alemães costumam fazer jogos muito parelhos. Abaixo você vê as últimas partidas de Juventus x Borussia Dortmund:



Juventus 2 x 1 Borussia Dortmund – 25/02/2025;



Juventus 0 x 2 Borussia Dortmund – 25/07/2015;



Borussia Dortmund 0 x 3 Juventus – 18/03/2015;



Juventus 2 x 1 Borussia Dortmund – 24/02/2015;



Borussia Dortmund 3 x 1 Juventus – 28/05/1997.



Escalações de Juventus x Borussia Dortmund



Embora os técnicos costumem divulgar as escalações oficiais horas antes do jogo, é possível esboçar as prováveis escalações de acordo com o que ambos os times vêm apresentando na temporada até aqui.



Provável escalação da Juventus



Goleiro: Michele Di Gregorio;



Defensores: Bremer, Danilo e Daniele Rugani;



Laterais/Alas: Andrea Cambiaso (direita) e Filip Kosti (esquerda);



Meio-campo: Manuel Locatelli (volante), Khéphren Thuram e Weston McKennie;



Ataque: Kenan Yldz (meia ofensivo) e Duan Vlahovi (centroavante).



A Juventus possui ainda alternativas como Moise Kean, Federico Chiesa, Nicolò Fagioli e Timothy Weah entre os reservas.



Provável escalação do Borussia Dortmund



Goleiro: Gregor Kobel;



Defesa: Mats Hummels e Marius Wolf (centrais), Yan Couto e Ramy Bensebaini (laterais);



Meio-campo: Felix Nmecha e Marcel Sabitzer;



Linha ofensiva: Jamie BynoeGittens (ou Julien Duranville) pela direita, Jobe Bellingham centralizado e Julian Brandt (caso recupere; ou Youssoufa Moukoko) pela esquerda;



Centroavante: Serhou Guirassy.



Com muitos lesionados, Kova pode promover jovens como Kjell Wätjen ou Niclas Füllkrug para compor o banco.

Estatísticas relevantes para seus palpites



Para consolidar os prognósticos, considere algumas estatísticas de Juventus x Borussia que são importantes para melhores casas de apostas:



Nos últimos cinco confrontos diretos, a Juventus nunca perdeu em casa;

Juventus e Dortmund chegam para o jogo com vários desfalques: Milik, Conceição, Miretti e Cabal pelos italianos; Schlotterbeck, Süle, Emre Can, Brandt e Duranville pelos alemães;

Próximos compromissos da Juventus na Champions são contra Villarreal, Real Madrid e Sporting. Ou seja, vencer em casa agora é ainda mais crucial.



Perguntas frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Juventus x Borussia Dortmund pela Champions League?



A partida será disputada no Allianz Stadium, em Turim, Itália.



Onde assistir Juventus x Borussia Dortmund?



No Brasil, o confronto da Liga dos Campeões tem transmissão pela HBO Max e nos canais de TV fechada TNT Sports e Space.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



A Juventus é favorita, sustentada pela torcida em casa, pela forma recente e pelo grande número de desfalques no Dortmund. Ainda assim, o duelo promete equilíbrio devido à vocação ofensiva dos aurinegros.

Recado do autor



