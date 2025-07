Santos x Internacional: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Santos x Internacional: Veja quais os principais mercados, as estatísticas e as melhores odds na Betano para apostar com confiança no Brasileirão Série A

Santos e Internacional jogam pela 16ª rodada do Brasileirão em um duelo de times que têm frequentado a parte de baixo da tabela. O jogo será no dia 23 de julho de 2025, às 21h30, na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.



O Colorado vem de duas vitórias consecutivas em casa e se afastou da zona de rebaixamento, enquanto o Peixe voltou para o Z4 após a derrota por 3x0 para o Mirassol no interior paulista. Se você deseja ficar por dentro das principais dicas do Brasileirão, então está no lugar certo.



Aqui vou mostrar quais os melhores palpites para Santos x Internacional, as principais casas de apostas, escalações e probabilidades atualizadas para esse jogo. Veja também as melhores odds que encontrei na Betano para esse duelo de gigantes brasileiros.



Melhores Odds para Santos x Internacional no Brasileirão Série A



Essas são as melhores odds para fazer os seus palpites em Santos x Internacional nas melhores casas de apostas do Brasil.



Casa de apostas

Vitória do Santos

Empate

Vitória do Internacional

Ambas marcam (sim)

Mais de 2.5 Gols

Br4bet 2.50 2.90 3.00 2.00 2.50 Betano 2.50 3.10 3.15 2.00 2.45 Esportes da Sorte 2.39 3.06 3.07 2.03 2.38 Superbet 2.42 3.10 3.15 2.05 2.47

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Santos x Internacional



Internacional x Santos fazem uma partida de times que querem se afastar de vez da parte de baixo da tabela, então uma vitória nesta rodada é essencial. Para ajudar você, trouxe aqui os melhores palpites para Santos x Internacional. Veja as dicas!



Empate anula a aposta - Santos



O time da Vila vem de uma derrota pesada contra o Mirassol por 3x0, uma rodada após ter vencido o Flamengo em casa. Agora, a equipe de Neymar e companhia precisa de mais um triunfo para sair da zona de rebaixamento.



O seu adversário será o Colorado, que ainda não venceu como visitante no campeonato. Sendo assim, vejo como muito provável que o Peixe não perca essa partida. Um bom palpite para Santos x Internacional, portanto, é o mercado “empate anula a aposta – Santos”.







Ambas as Equipes Marcam - Sim



Internacional e Santos não se enfrentam desde 2023, mas os confrontos mais recentes entre os dois times demonstram uma tendência das duas equipes marcando gols nas partidas.



Dos últimos seis jogos entre o Peixe e o Colorado, o mercado “ambas as equipes marcam – sim” bateu em cinco deles. Assim, vejo essa opção como um excelente palpite para Santos x Internacional na 16ª rodada do Brasileirão.







Neymar – Mais de 0,5 chutes a gol



O ídolo santista não tem feito um grande campeonato até aqui e perdeu alguns jogos por lesão ou suspensão. Porém, ele sempre é participativo no ataque do Peixe e prova disso é que marcou o gol da vitória contra o Flamengo.



Assim, espero que ele mantenha a sua média de finalizações ao gol e, por isso mesmo, vejo o mercado “Neymar – Mais de 0,5 chutes a gol” como um bom palpite para Santos x Internacional.







Santos – Menos de 5,5 escanteios

O Peixe não teve muitos escanteios a seu favor nos últimos jogos, mantendo uma média abaixo de cinco cantos por partida nos seus duelos mais recentes.



Mesmo jogando em casa, acredito que dificilmente o time de Cléber Xavier estará tão presente no ataque e conseguirá tantos cantos. Então, o mercado “Santos – menos de 5,5 escanteios” é uma boa escolha para essa partida.







Internacional – Mais de 0,5 gols



Das últimas 10 partidas atuando como visitante, o Inter não conseguiu marcar gols em apenas três jogos. E como a defesa do Peixe não costuma ser muito eficiente, esse cenário tem tudo para se repetir.



Portanto, vejo como um bom palpite para Santos x Internacional o mercado “Inter – Mais de 0,5 gols” na partida.







Outros mercados para apostar em Santos x Internacional







Campeonato Brasileiro Série A



O Brasileirão Série A se encaminha para o final do 1º turno e as partidas vão ficando cada vez mais emocionantes. Muitas equipes estão bem próximas na tabela e uma vitória em uma partida direta pode impactar bastante em termos de classificação.



É o caso da partida entre Internacional x Santos, já que os dois times estão separados somente por 3 pontos. O Peixe vem de uma derrota para o Mirassol fora de casa, com direito a provocações a Neymar, e acabou voltando para a zona de rebaixamento após o final da 15ª rodada.



Já o Internacional de Roger Machado está em um momento oposto, visto que venceu seus dois últimos jogos como mandante, contra Vitória e Ceará, e com isso subiu para a 12ª posição. O Colorado abriu três pontos sobre o primeiro time da zona, justamente o rival desta rodada.



Assim, a vitória para qualquer um dos dois times será imprescindível na luta contra o rebaixamento, pois somar pontos agora fará a diferença para quem quer escapar do descenso ao final das 38 rodadas.



Tabela de classificações do Brasileirão Série A







Próximas partidas pelo Brasileirão Série A



Ceará x Mirassol – 23/07/2025 – 19:00;



– 23/07/2025 – 19:00; Fluminense x Palmeiras – 23/07/2025 – 19:00;



– 23/07/2025 – 19:00; Corinthians x Cruzeiro – 23/07/2025 – 19:30;



– 23/07/2025 – 19:30; RB Bragantino x Flamengo – 23/07/2025 – 21:30;



– 23/07/2025 – 21:30; Vitória x Sport – 23/07/2025 – 21:30;



– 23/07/2025 – 21:30; Atlético Mineiro x Fortaleza – 24/07/2025 – 17:00;



– 24/07/2025 – 17:00; Grêmio x Botafogo – 24/07/2025 – 17:00;



– 24/07/2025 – 17:00; Vasco x Bahia – 24/07/2025 – 17:00;



– 24/07/2025 – 17:00; Juventude x São Paulo – 24/07/2025 – 19:00.



Santos – Vencer para sair da zona de rebaixamento



O time liderado em campo por Neymar conseguiu uma vitória maiúscula contra o Flamengo, em casa, após a pausa do Mundial. O problema é que na rodada seguinte o time sofreu uma derrota avassaladora de 3x0 para o Mirassol, no interior paulista.



Com isso e os resultados da rodada, o time da Vila Belmiro voltou à zona de rebaixamento. E a luta esse ano promete ser dura contra o descenso, já que várias equipes estão próximas dessa zona na tabela, como São Paulo, Vasco e Grêmio.



A equipe tem bons jogadores para sair dessa situação, como Barreal, Rollheiser e o próprio Neymar, autor do gol da vitória sobre o Flamengo. É esperar para ver se o técnico Cléber Xavier conseguirá extrair o melhor do time.



Últimos resultados do Santos



Mirassol 3 x 0 Santos – Brasileirão Série A – 17/07/2025;



– Brasileirão Série A – 17/07/2025; Santos 1 x 0 Flamengo – Brasileirão Série A – 14/07/2025;



– Brasileirão Série A – 14/07/2025; Desportiva Ferroviária-ES 1 x 3 Santos – Amistoso – 10/07/2025;



– Amistoso – 10/07/2025; Fortaleza 2 x 3 Santos – Brasileirão Série A – 12/06/2025;



– Brasileirão Série A – 12/06/2025; Santos 0 x 1 Botafogo – Brasileirão Série A – 01/06/2025.



Internacional – Se afastar cada vez mais da parte de baixo



O Inter estava na zona de rebaixamento, na mesma posição que o Santos atualmente, após a pausa do Mundial, mas a equipe de Roger Machado venceu duas partidas seguidas em casa e se afastou do grupo dos quatro últimos na tabela.



Com os seis pontos conquistados, o Colorado já está na 12ª posição e começa a olhar para uma vaga nas competições sul-americanas da próxima temporada. Porém, a diferença para o Z4 continua apenas de 3 pontos e é bem arriscada.



Vencer um adversário direto fora de casa será fundamental para os planos do palpite Internacional e a torcida confia no bom momento de Alan Patrick, bem como na força da sua defesa, que não foi vazada nos dois últimos jogos.



Últimos resultados do Internacional



Internacional 1 x 0 Ceará – Brasileirão Série A – 20/07/2025;



Internacional 1 x 0 Vitória – Brasileirão Série A – 12/07/2025;



– Brasileirão Série A – 12/07/2025; Atlético-MG 2 x 0 Internacional – Brasileirão Série A – 06/07/2025;



– Brasileirão Série A – 06/07/2025; Internacional 0 x 2 Fluminense – Brasileirão Série A – 01/06/2025;



– Brasileirão Série A – 01/06/2025; Internacional 2 x 1 Bahia – Copa Libertadores – 29/05/2025.



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Os dois times não se enfrentam desde 2023, mas o histórico de recentes confrontos é interessante e favorável ao Colorado, incluindo uma goleada por 7 x 1 no último encontro das equipes. Veja abaixo o histórico recente de partidas entre Santos x Internacional!



Internacional 7 x 1 Santos – Brasileirão Série A – 22/10/2023;



– Brasileirão Série A – 22/10/2023; Santos 1 x 1 Internacional – Brasileirão Série A – 03/06/2023;



– Brasileirão Série A – 03/06/2023; Internacional 1 x 0 Santos – Brasileirão Série A – 01/10/2022;



– Brasileirão Série A – 01/10/2022; Santos 1 x 1 Internacional – Brasileirão Série A – 08/06/2022;



– Brasileirão Série A – 08/06/2022; Internacional 1 x 1 Santos – Brasileirão Série A – 28/11/2021.

Escalações das equipes para o Brasileirão Série A



Em relação aos times que jogaram no último final de semana, os treinadores praticamente não precisarão se preocupar com desfalques. Veja as prováveis escalações de Santos x Internacional.



Santos



O técnico Cléber Xavier terá como único desfalque o venezuelano Tomas Rincón, que recebeu o terceiro amarelo no jogo contra o Mirassol. O provável time titular será:



Goleiro: Gabriel Brazão;



Gabriel Brazão; Laterais: Igor Vinicius, Souza;



Igor Vinicius, Souza; Zagueiros: Zé Ivaldo, Luan Peres;



Zé Ivaldo, Luan Peres; Meio-campistas: Diego Pituca, Zé Rafael, e Neymar;



Diego Pituca, Zé Rafael, e Neymar; Atacantes: Rollheiser, Barreal e Guilherme.



Internacional

Roger Machado deve repetir o mesmo time que venceu o Ceará domingo no Beira-Rio, já que não tem desfalques por lesão ou suspensão:



Goleiro: Rochet;

Rochet; Laterais: Aguirre, Bernabei;

Aguirre, Bernabei; Zagueiros: Victor Gabriel, Vitão;

Victor Gabriel, Vitão; Meio-campistas: Allan Patrick, Bruno Henrique, Thiago Maia;

Allan Patrick, Bruno Henrique, Thiago Maia; Atacantes: Carbonero, Wesley e Borré.

Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as estatísticas de Santos x Internacional que são mais relevantes para você fazer seus palpites neste jogo:



O Inter tem uma média de 5,3 escanteios por jogo e o Santos de 4,3 cantos a seu favor por partida;

O Internacional ainda não venceu como visitante no Brasileirão 2025;

O Santos tem uma média de 1 gol por partida jogando em casa;

Barreal é o artilheiro do Santos no campeonato com 3 gols.



Perguntas frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Santos x Internacional pelo Brasileirão Série A?



A partida entre Santos x Internacional vai acontecer no dia 23 de julho, na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo. O jogo será às 21h30, no horário de Brasília.



Onde assistir Santos x Internacional?



O jogo entre Internacional x Santos terá transmissão da TV Globo, na TV aberta, e do Premiere (Pay-Per-View).



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Santos é considerado o principal favorito para vencer essa partida nas principais casas de apostas brasileiras.



Recado do autor



