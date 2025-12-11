Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palpite Fluminense x Vasco: Odds e Onde Assistir a Copa do Brasil

Palpite Fluminense x Vasco - Copa do Brasil 2025 - 14/12/2025

Palpite Fluminense x Vasco, em quem apostar na Copa do Brasil? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?
O clássico decide uma vaga na grande final da Copa do Brasil, e o jogo da ida pode pesar muito no Maracanã. Fluminense chega mais sólido defensivamente e com boa sequência recente, enquanto o Vasco aposta na intensidade e na bola parada para surpreender fora de casa.

O equilíbrio histórico entre os rivais aumenta a tensão do confronto, mas os números recentes mostram um Flu mais regular. Já o Vasco costuma crescer em jogos eliminatórios e ainda busca seu primeiro triunfo decisivo na temporada, o que promete duelo nervoso e de poucos espaços.

Confira agora as melhores odds, análises atualizadas e opções de aposta para o duelo decisivo da Copa do Brasil. Clique e veja onde apostar com vantagem!

JogoFluminense x Vasco
Palpite rápidoFluminense marca o primeiro gol
Odds1.77 na Br4bet 
Data e horário Domingo - 14/12 - 20h30 (de Brasília)
Estádio:Maracanã 
Onde assistir:Sportv/ Amazon Prime/ Premiere 

Odds compiladas no dia 11/12/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Palpites Fluminense x Vasco: Mercados, odds e dicas de aposta - Copa do Brasil 2025

Palpite 1: Fluminense marca o primeiro gol, com odds de 1.77 na Br4bet

O Flu abriu o placar em 4 dos últimos 5 jogos, mostrando força em inícios de partida. A intensidade em casa costuma pressionar cedo.

O Vasco sofreu o primeiro gol em 4 dos últimos 5 duelos, especialmente fora de casa, onde começa mal e concede muito espaço.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols, com odds de 2.63 na BetMGM

Ambas equipes têm médias elevadas de finalizações, com o Flu chutando 12.6 vezes por jogo e o Vasco, 12.52. Isso gera ritmo ofensivo constante, sendo um ótimo palpite under em gols.

O histórico recente também favorece a linha: 4 dos últimos 5 confrontos tiveram pelo menos dois gols.

Palpite 3: Vasco mais de 4.5 escanteios, com odds de 1.88 na Multibet

Mesmo sendo inferior tecnicamente, o Vasco costuma finalizar bastante quando está atrás no placar, o que gera muitos escanteios — foram 5 ou mais cantos em 4 dos últimos 5 jogos.

O Fluminense, quando assume controle do jogo, permite volume ofensivo aos rivais pelas laterais. Em cenário de necessidade, o Vasco tende a buscar mais bolas na área e gerar escanteios rapidamente.

Odds Fluminense x Vasco - Resultado final pela Copa do Brasil:

Casas de apostasVascoEmpateFluminense
Br4bet4.003.002.05
BetMGM3.903.052.06
Multibet 3.803.102.00

Odds compiladas no dia 11/12/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Mais mercados e odds Fluminense x Vasco

Fluminense x Vasco palpite Copa do Brasil 2025: Análise do confronto e prognóstico 

Fluminense x Vasco é uma semifinal da Copa do Brasil entre rivais em caminhos opostos no último mês. 

O duelo de volta no Maracanã promete intensidade máxima. O Fluminense chega mais forte, embalado por desempenho sólido como mandante e números ofensivos superiores ao longo da temporada.

O Vasco vive instabilidade, especialmente fora de casa, onde perdeu 7 dos últimos 8 jogos. A equipe também costuma sofrer o primeiro gol com frequência, o que pesa contra em mata-mata.

O Flu apresenta maior controle de jogo, mais finalizações, menos gols sofridos e chega em sequência positiva. Isso reforça o favoritismo tricolor para decidir a vaga em casa.

A tendência é de domínio do Fluminense, com maior volume ofensivo e vantagem emocional diante de um Vasco que ainda oscila demais defensivamente.

Palpite Fluminense: Vai lotar o Maracanã para essa decisão na Copa do Brasil? 

O Fluminense chega muito forte para o jogo de volta e deve ter o Maracanã lotado empurrando o time. A fase recente como mandante é excelente, com nove vitórias nos últimos nove jogos em casa.

O time de Fernando Diniz cresce em jogos decisivos e costuma dominar a posse e as finalizações quando atua no Rio. Além disso, marcou primeiro em quatro dos últimos cinco compromissos, cenário que favorece quem busca controlar o confronto.

Com o apoio da torcida, intensidade alta e melhor momento coletivo, o Flu tem tudo para transformar o Maracanã em um fator decisivo na briga pela vaga na final da Copa do Brasil.

Últimos jogos do Fluminense 

  • Fluminense 2 x 0 Bahia – Brasileirão 2025;

  • Grêmio 1 x 2 Fluminense – Brasileirão 2025;

  • Fluminense 6 x 0 São Paulo – Brasileirão 2025;

  • Palmeiras 0 x 0 Fluminense – Brasileirão 2025;

  • Fluminense 2 x 1 Flamengo – Brasileirão 2025.

Palpite Vasco: Será que consegue a classificação?

O Vasco chega pressionado para o jogo de volta, mas ainda vivo na disputa. A equipe teve bons momentos na ida e mostrou capacidade de competir, especialmente em transições rápidas. O histórico recente, porém, pesa contra: são três derrotas seguidas e dificuldades para manter a regularidade fora de casa.

A defesa cruzmaltina é o maior ponto de atenção. O time sofreu gols em sete dos últimos oito jogos e costuma ceder espaço quando pressionado. Contra um Fluminense forte no Maracanã, o setor terá de atuar no limite para manter a classificação possível.

Ofensivamente, o Vasco tem nomes capazes de decidir, sobretudo quando encontra contra-ataques. Mas o volume ofensivo recente caiu, e a equipe precisa ser mais eficiente nas poucas chances criadas para equilibrar o confronto.

Mesmo com o cenário adverso, o Vasco mantém chances reais. Basta competir em alto nível e evitar erros individuais. A semifinal está aberta, e um jogo reativo bem executado pode colocar o time mais uma vez na briga pela vaga.

Últimos jogos do Vasco 

  • Atlético-MG 5 x 0 Vasco da Gama – Brasileirão 2025;

  • Vasco da Gama 0 x 2 Mirassol – Brasileirão 2025;

  • Vasco da Gama 5 x 1 Internacional – Brasileirão 2025;

  • Bahia 1 x 0 Vasco da Gama – Brasileirão 2025;

  • Grêmio 2 x 0 Vasco da Gama – Brasileirão 2025.

Escalações Fluminense x Vasco

Provável escalação do Fluminense

Uma provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva, Renê, Martinelli, Canobbio, Acosta, Hércules, Serna, Everaldo.

  • Treinador: Luis Zubeldía;

  • Esquema tático mais usado: 4-1-4-1.

Provável escalação do Vasco 

Uma provável escalação do Vasco tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Cuesta, Lucas Piton, Cauan Barros, Philippe Coutinho, Thiago Mendes, Andrés Gómez, Rayan, Nuno Moreira.

  • Treinador: Fernando Diniz;

  • Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Fluminense x Vasco onde assistir ao vivo

O duelo decisivo da Copa do Brasil 2025 entre Fluminense e Vasco será transmitido ao vivo pelo SporTV, Premiere e Amazon Prime Video, direto do Maracanã, às 20h30 do dia 14/12.

Últimos confrontos entre Fluminense x Vasco

  • Vasco 2 x 0 Fluminense - Brasileirão 2025;

  • Fluminense 2 x 1 Vasco - Brasileirão 2025;

  • Vasco 1 x 2 Fluminense - Carioca 2025.

Palpite Fluminense x Vasco - Copa do Brasil 2025 - Prognóstico final

O jogo de volta promete alta tensão, já que a semifinal ainda não teve o duelo de ida para dar vantagem a qualquer lado. O Fluminense chega em melhor fase, com desempenho sólido e força no Maracanã.

O Vasco tenta compensar a instabilidade recente com intensidade e estratégia, mas enfrenta um rival mais ajustado. O Flu larga na frente pelo momento, elenco e regularidade.

Mais casas de apostas para palpites Copa do Brasil 2025

Fluminense x Vasco palpite - Perguntas Frequentes

Quanto Vasco ou Fluminense ganharão se chegarem na final da Copa do Brasil? 

A Copa do Brasil vai pagar pelo menos R$33 milhões para quem chegar à final, além dos valores já garantidos nas fases anteriores.

O retrospecto recente pesa para o palpite Fluminense x Vasco?

Sim. O Flu leva vantagem nos confrontos diretos, especialmente como mandante, e isso influencia bastante o prognóstico.

Esse confronto costuma ser equilibrado?

Historicamente sim, mas o momento atual mostra maior regularidade do Fluminense, especialmente nos jogos decisivos.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

