Palpite Fluminense x Vasco: Odds e Onde Assistir a Copa do Brasil

Palpite Fluminense x Vasco, em quem apostar na Copa do Brasil?

O clássico decide uma vaga na grande final da Copa do Brasil, e o jogo da ida pode pesar muito no Maracanã. Fluminense chega mais sólido defensivamente e com boa sequência recente, enquanto o Vasco aposta na intensidade e na bola parada para surpreender fora de casa.

O equilíbrio histórico entre os rivais aumenta a tensão do confronto, mas os números recentes mostram um Flu mais regular. Já o Vasco costuma crescer em jogos eliminatórios e ainda busca seu primeiro triunfo decisivo na temporada, o que promete duelo nervoso e de poucos espaços.

Confira agora as melhores odds, análises atualizadas e opções de aposta para o duelo decisivo da Copa do Brasil. Clique e veja onde apostar com vantagem!

Jogo Fluminense x Vasco Palpite rápido Fluminense marca o primeiro gol Odds 1.77 na Br4bet Data e horário Domingo - 14/12 - 20h30 (de Brasília) Estádio: Maracanã Onde assistir: Sportv/ Amazon Prime/ Premiere

Palpites Fluminense x Vasco: Mercados, odds e dicas de aposta - Copa do Brasil 2025

Palpite 1: Fluminense marca o primeiro gol, com odds de 1.77 na Br4bet

O Flu abriu o placar em 4 dos últimos 5 jogos, mostrando força em inícios de partida. A intensidade em casa costuma pressionar cedo.

O Vasco sofreu o primeiro gol em 4 dos últimos 5 duelos, especialmente fora de casa, onde começa mal e concede muito espaço.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols, com odds de 2.63 na BetMGM

Ambas equipes têm médias elevadas de finalizações, com o Flu chutando 12.6 vezes por jogo e o Vasco, 12.52. Isso gera ritmo ofensivo constante, sendo um ótimo palpite under em gols.

O histórico recente também favorece a linha: 4 dos últimos 5 confrontos tiveram pelo menos dois gols.

Palpite 3: Vasco mais de 4.5 escanteios, com odds de 1.88 na Multibet

Mesmo sendo inferior tecnicamente, o Vasco costuma finalizar bastante quando está atrás no placar, o que gera muitos escanteios — foram 5 ou mais cantos em 4 dos últimos 5 jogos.

O Fluminense, quando assume controle do jogo, permite volume ofensivo aos rivais pelas laterais. Em cenário de necessidade, o Vasco tende a buscar mais bolas na área e gerar escanteios rapidamente.

Odds Fluminense x Vasco - Resultado final pela Copa do Brasil:

Casas de apostas Vasco Empate Fluminense

Br4bet 4.00 3.00 2.05 BetMGM 3.90 3.05 2.06

Multibet 3.80 3.10 2.00



Mais mercados e odds Fluminense x Vasco

Fluminense x Vasco palpite Copa do Brasil 2025: Análise do confronto e prognóstico

Fluminense x Vasco é uma semifinal da Copa do Brasil entre rivais em caminhos opostos no último mês.

O duelo de volta no Maracanã promete intensidade máxima. O Fluminense chega mais forte, embalado por desempenho sólido como mandante e números ofensivos superiores ao longo da temporada.

O Vasco vive instabilidade, especialmente fora de casa, onde perdeu 7 dos últimos 8 jogos. A equipe também costuma sofrer o primeiro gol com frequência, o que pesa contra em mata-mata.

O Flu apresenta maior controle de jogo, mais finalizações, menos gols sofridos e chega em sequência positiva. Isso reforça o favoritismo tricolor para decidir a vaga em casa.

A tendência é de domínio do Fluminense, com maior volume ofensivo e vantagem emocional diante de um Vasco que ainda oscila demais defensivamente.

Palpite Fluminense: Vai lotar o Maracanã para essa decisão na Copa do Brasil?

O Fluminense chega muito forte para o jogo de volta e deve ter o Maracanã lotado empurrando o time. A fase recente como mandante é excelente, com nove vitórias nos últimos nove jogos em casa.

O time de Fernando Diniz cresce em jogos decisivos e costuma dominar a posse e as finalizações quando atua no Rio. Além disso, marcou primeiro em quatro dos últimos cinco compromissos, cenário que favorece quem busca controlar o confronto.

Com o apoio da torcida, intensidade alta e melhor momento coletivo, o Flu tem tudo para transformar o Maracanã em um fator decisivo na briga pela vaga na final da Copa do Brasil.

Últimos jogos do Fluminense

Fluminense 2 x 0 Bahia – Brasileirão 2025;

Grêmio 1 x 2 Fluminense – Brasileirão 2025;

Fluminense 6 x 0 São Paulo – Brasileirão 2025;

Palmeiras 0 x 0 Fluminense – Brasileirão 2025;

Fluminense 2 x 1 Flamengo – Brasileirão 2025.

Palpite Vasco: Será que consegue a classificação?

O Vasco chega pressionado para o jogo de volta, mas ainda vivo na disputa. A equipe teve bons momentos na ida e mostrou capacidade de competir, especialmente em transições rápidas. O histórico recente, porém, pesa contra: são três derrotas seguidas e dificuldades para manter a regularidade fora de casa.

A defesa cruzmaltina é o maior ponto de atenção. O time sofreu gols em sete dos últimos oito jogos e costuma ceder espaço quando pressionado. Contra um Fluminense forte no Maracanã, o setor terá de atuar no limite para manter a classificação possível.

Ofensivamente, o Vasco tem nomes capazes de decidir, sobretudo quando encontra contra-ataques. Mas o volume ofensivo recente caiu, e a equipe precisa ser mais eficiente nas poucas chances criadas para equilibrar o confronto.

Mesmo com o cenário adverso, o Vasco mantém chances reais. Basta competir em alto nível e evitar erros individuais. A semifinal está aberta, e um jogo reativo bem executado pode colocar o time mais uma vez na briga pela vaga.

Últimos jogos do Vasco

Atlético-MG 5 x 0 Vasco da Gama – Brasileirão 2025;

Vasco da Gama 0 x 2 Mirassol – Brasileirão 2025;

Vasco da Gama 5 x 1 Internacional – Brasileirão 2025;

Bahia 1 x 0 Vasco da Gama – Brasileirão 2025;

Grêmio 2 x 0 Vasco da Gama – Brasileirão 2025.

Escalações Fluminense x Vasco

Provável escalação do Fluminense

Uma provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva, Renê, Martinelli, Canobbio, Acosta, Hércules, Serna, Everaldo.

Treinador: Luis Zubeldía;

Esquema tático mais usado: 4-1-4-1.

Provável escalação do Vasco

Uma provável escalação do Vasco tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Cuesta, Lucas Piton, Cauan Barros, Philippe Coutinho, Thiago Mendes, Andrés Gómez, Rayan, Nuno Moreira.

Treinador: Fernando Diniz;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Fluminense x Vasco onde assistir ao vivo

O duelo decisivo da Copa do Brasil 2025 entre Fluminense e Vasco será transmitido ao vivo pelo SporTV, Premiere e Amazon Prime Video, direto do Maracanã, às 20h30 do dia 14/12.

Últimos confrontos entre Fluminense x Vasco

Vasco 2 x 0 Fluminense - Brasileirão 2025;

Fluminense 2 x 1 Vasco - Brasileirão 2025;

Vasco 1 x 2 Fluminense - Carioca 2025.

Palpite Fluminense x Vasco - Copa do Brasil 2025 - Prognóstico final

O jogo de volta promete alta tensão, já que a semifinal ainda não teve o duelo de ida para dar vantagem a qualquer lado. O Fluminense chega em melhor fase, com desempenho sólido e força no Maracanã.

O Vasco tenta compensar a instabilidade recente com intensidade e estratégia, mas enfrenta um rival mais ajustado. O Flu larga na frente pelo momento, elenco e regularidade.

Fluminense x Vasco palpite - Perguntas Frequentes

Quanto Vasco ou Fluminense ganharão se chegarem na final da Copa do Brasil?

A Copa do Brasil vai pagar pelo menos R$33 milhões para quem chegar à final, além dos valores já garantidos nas fases anteriores.

O retrospecto recente pesa para o palpite Fluminense x Vasco?

Sim. O Flu leva vantagem nos confrontos diretos, especialmente como mandante, e isso influencia bastante o prognóstico.

Esse confronto costuma ser equilibrado?

Historicamente sim, mas o momento atual mostra maior regularidade do Fluminense, especialmente nos jogos decisivos.

