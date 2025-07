Fluminense x Al-Hilal: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Confira o palpite Fluminense x Al-Hilal, estatísticas do confronto e as escalações de Fluminense x Al-Hilal para apostar no Mundial de Clubes 2025

Nesta sexta-feira, 4 de julho, às 16h (horário de Brasília), Fluminense e Al-Hilal entram em campo pelas quartas de final do Mundial de Clubes, no Camping World Stadium, nos Estados Unidos.



Se você está de olho nesse confronto, já te adianto: vale muito. O Fluminense chega com a responsabilidade de representar o futebol brasileiro e tenta reencontrar o bom desempenho da Libertadores. Do outro lado, o Al-Hilal, um dos gigantes da Ásia, vem confiante com seu elenco experiente e uma sequência sólida de resultados.



Aqui, eu vou te mostrar quem tem mais chances de avançar. Você vai ver as prováveis escalações, estatísticas importantes e, claro, meu palpite para Fluminense x Al-Hilal, e adianto que as melhores odds estão no Esportes da Sorte.



Melhores Odds para Fluminense x Al-Hilal no Mundial de Clubes



Está buscando o melhor palpite para Fluminense x Al-Hilal possível? Então comparar as cotações nas melhores casas de apostas é o primeiro passo. O duelo pelas quartas de final do Mundial de Clubes promete equilíbrio, e os valores nas principais plataformas refletem essa tensão.



A seguir, veja uma tabela atualizada com as melhores odds para quem quer apostar na vitória de cada time, no empate ou em mercados como “ambas marcam” e “mais de 2.5 gols”:



Casa de Apostas

Vitória do Fluminense

Empate

Vitória do Al-Hilal

Ambas Marcam (Sim)

Total de Escanteios (mais de 10.5)

Br4Bet 2.71 3.33 2.42 1.75 2.00 Brazino 2.75 3.35 2.50 1.73 2.02 Esportes da Sorte 2.76 3.35 2.51 1.76 2.08 EstrelaBet 2.71 3.50 2.45 1.76 2.00

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Fluminense x Al-Hilal

Com base nos últimos desempenhos, tendências e estilo de jogo, aqui vai minha lista com os melhores palpites, incluindo o palpite no Fluminense para quem acredita na força do time brasileiro nesta fase decisiva.



Analisando as estatísticas de Fluminense x Al-Hilal e o momento atual das equipes, selecionei os 5 mercados mais promissores para apostar com confiança.



Ambas marcam – Sim



Se você gosta de apostar em emoção durante os 90 minutos, esse é um palpite excelente. Fluminense e Al-Hilal vêm mostrando poder de ataque, com média superior a um gol por jogo no torneio. Além disso, os dois times contam com artilheiros em ótima fase: Germán Cano pelo lado brasileiro e Marcos Leonardo no time saudita.

Outro fator que reforça esse mercado é o equilíbrio entre as equipes. O jogo promete ser disputado e com chances claras para ambos os lados. Mesmo em duelos truncados, os números mostram que os dois marcam na maioria de suas partidas.



>> Aposte com Odds de 1.71 na Betnacional

Al-Hilal marca primeiro



Se você está buscando um palpite estratégico, considerar que o palpite do Al-Hilal marcar primeiro pode ser uma excelente escolha. O time saudita tem um ataque poderoso, que já soma 7 gols nesta edição do Mundial de Clubes e 152 gols na temporada. É uma equipe que começa os jogos com intensidade e costuma pressionar desde o apito inicial.



Os sauditas têm um estilo de jogo direto, com Marcos Leonardo sempre bem posicionado e participando de quase todas as jogadas ofensivas. O Fluminense, por outro lado, costuma demorar para engrenar, o que aumenta a chance do Al-Hilal abrir o placar. Se você gosta de apostas rápidas e dinâmicas, essa é uma boa pedida.



>> Aposte com Odds de 1.88 na Br4Bet

Mais de 10.5 escanteios no jogo



Se você prefere mercados alternativos, o palpite em mais de 9.5 escanteios é excelente. O Fluminense tem média de 5.5 escanteios por jogo neste Mundial, e o Al-Hilal chega a 6 por partida. Juntas, as duas equipes somam mais de 11 escanteios por jogo, o que mostra uma tendência forte nesse mercado.

O estilo ofensivo dos dois times também favorece esse tipo de aposta. Como ambos atacam com frequência pelas laterais e finalizam bastante, é natural que os escanteios apareçam com facilidade. Essa é uma alternativa interessante para fugir do tradicional, mas ainda assim com boas chances de acerto.

>> Aposte com SuperOdds de na Estrela Bet

Gol de Marcos Leonardo a qualquer momento



Se você busca um palpite direto e com ótimo potencial, apostar em gol de Marcos Leonardo é uma jogada de valor. O atacante do Al-Hilal já marcou 3 vezes neste Mundial de Clubes e é o jogador mais perigoso do elenco saudita. Ele está em excelente fase e finaliza muito bem, dentro e fora da área.



Além disso, o Fluminense, apesar de ter uma defesa sólida, costuma sofrer com jogadores rápidos e de movimentação intensa. Marcos Leonardo tem se destacado exatamente por isso: está sempre bem posicionado e costuma aproveitar qualquer vacilo da defesa adversária. Em jogo decisivo, confiar no faro de gol dele é uma aposta inteligente.



>> Aposte grátis na Esportes da Sorte



Mais de 10.5 finalizações no alvo (somando os dois times)



Com média de 14.25 chutes por jogo para o Al-Hilal e 14 para o Fluminense, esse palpite se torna muito interessante. Ambas as equipes gostam de atacar e finalizam com frequência, sendo essa uma boa opção de aposta para fazer depois de baixar o app Betano, sendo que há uma grande probabilidade de vermos mais de 10 finalizações certas ao longo da partida.



Estamos falando de dois times que têm qualidade ofensiva e bons finalizadores, Cano e Marcos Leonardo vivem grandes fases. Como se trata de um mata-mata, a tendência é que os dois busquem o gol com intensidade, especialmente se o placar estiver apertado no segundo tempo.



>> Aposte com Odds de 1.84 na BetMGM

Outros mercados para apostar em Fluminense x Al-Hilal







Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes 2025 reúne os campeões continentais e algumas das equipes mais fortes do planeta, em um torneio de tiro curto e alto prestígio. A edição atual está sendo disputada nos Estados Unidos, e marca uma transição importante no formato, contendo mais times e fase de grupos, posteriormente mata-mata. Isso eleva a tensão de cada jogo e transforma qualquer detalhe em fator decisivo.



A rodada atual corresponde às quartas de final, com confrontos de peso como Fluminense x Al-Hilal, dois times invictos na competição até aqui. O vencedor avança às semifinais e dá um passo importante rumo ao título mundial, um feito raro e histórico, especialmente para clubes sul-americanos e árabes.



Mais do que taça, o Mundial oferece prestígio internacional, visibilidade global e reconhecimento esportivo, sem contar é claro, no valor alto que o campeão receberá.



Próximas partidas pelo Mundial de Clubes - Quartas de Final



Fluminense - Será que vence mais um milionário?



O Fluminense vive um momento de empolgação e crescimento sob o comando de Renato Gaúcho, mantendo invencibilidade no Mundial de Clubes 2025, resultado de duas vitórias e dois empates. A equipe mantém a solidez defensiva, com o goleiro Fábio confirmando mais uma partida sem sofrer gols.



O Tricolor das laranjeiras conta com peças fundamentais em alta forma: Germán Cano e Jhon Arias continuam sendo as referências ofensivas. O elenco, porém, sente a falta do maestro Ganso, ainda fora por conta de uma miocardite, o que deixa o meio-campo menos leve, mas reforça o sistema coletivo e também conta com a ausência do lateral Renê, suspenso por cartão.



Nos últimos confrontos, o Fluminense eliminou o Inter de Milão com vitória por 2x0 – gols de Cano e Hércules, antes disso, haviam empatado em 0x0 com Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns. Essas atuações demonstram equilíbrio entre força coletiva e poder de fogo individual em busca do título de melhor clube do Mundo.



Últimos resultados do Fluminense



Fluminense 2 x 0 Inter Milan – Copa do Mundo de Clubes – 30/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 30/06/2025; Mamelodi Sundowns 0 x 0 Fluminense – Copa do Mundo de Clubes – 25/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 25/06/2025; Fluminense 4 x 2 Ulsan Hyundai – Copa do Mundo de Clubes – 21/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 21/06/2025; Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund – Copa do Mundo de Clubes – 17/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 17/06/2025; Internacional 0 x 2 Fluminense – Brasileiro Série A – 01/06/2025.



Al-Hilal - Depois do grande feito, o que mais podemos esperar?



O Al-Hilal vive um momento histórico no Mundial de Clubes. Sob o comando de Simone Inzaghi, o time foi o único asiático a chegar às oitavas de final com uma campanha impecável. Nas oitavas, protagonizou um dos maiores choques do torneio ao eliminar o poderoso Manchester City por 43 na prorrogação, mostrando nervos de aço e força emocional.



A equipe, apesar da campanha impecável, não estará completa. Mitrovic, peça-chave no ataque, sofreu lesão muscular e estará fora dos próximos jogos, uma baixa importante considerando seus 19 gols e 2 assistências na temporada.



O Al-Hilal venceu o Pachuca por 2 a 0 na fase de grupos e empatou com Real Madrid e RB Salzburg para avançar invicto. Nas oitavas, protagonizou o grande choque eliminando o Manchester City por 43 após a prorrogação, com dois gols de Marcos Leonardo, um de Malcom e outro de Koulibaly, consolidando seu favoritismo emergente



Últimos resultados do Al-Hilal



Manchester City 3 x 4 Al-Hilal – Copa do Mundo de Clubes – 30/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 30/06/2025; Al-Hilal 2 x 0 Pachuca – Copa do Mundo de Clubes – 26/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 26/06/2025; Red Bull Salzburg 0 x 0 Al-Hilal – Copa do Mundo de Clubes – 22/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 22/06/2025; Real Madrid 1 x 1 Al-Hilal – Copa do Mundo de Clubes – 18/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 18/06/2025; Al-Hilal 2 x 0 Al-Qadisiya – Campeonato Saudita – 26/05/2025.



Melhores plataformas para apostar no Mundial de Clubes da FIFA







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Este será o primeiro confronto oficial da história entre Fluminense e Al-Hilal. As duas equipes nunca se enfrentaram antes, seja em competições internacionais ou amistosos. Por isso, o duelo válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes 2025 promete ser inédito e cheio de expectativas.



Escalações das equipes para o Mundial de Clubes



Com o confronto entre Al-Hilal x Fluminense se aproximando pelas quartas de final do Mundial de Clubes, os torcedores já estão de olho nas formações iniciais. As escalações de Fluminense x Al-Hilal prometem reunir os principais nomes de cada lado, porém, com alguns desfalques, veja a seguir as possíveis escalações para o confronto:



Fluminense



O técnico Renato Gaúcho deve manter a base sólida que eliminou a Inter de Milão, apostando no equilíbrio entre juventude e experiência.



Goleiro: Fábio;



Fábio; Defensores: Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva, Juan Freytes e Gabriel Fuentes;



Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Meio-campistas: Nonato, Facundo Bernal e Hércules;



Nonato, Facundo Bernal e Hércules; Atacantes: Jhon Arias e Germán Cano.

Al-Hilal



Já o Al-Hilal, comandado por Simone Inzaghi, vem com força máxima. O destaque é Marcos Leonardo, em excelente fase.



Goleiro: Bono;



Bono; Defensores: João Cancelo, Kalidou Koulibaly, Moteb Al-Harbi e Renan Lodi;



João Cancelo, Kalidou Koulibaly, Moteb Al-Harbi e Renan Lodi; Meio-campistas: Mohamed Kanno, Rúben Neves e Milinkovi-Savi;



Mohamed Kanno, Rúben Neves e Milinkovi-Savi; Atacantes: Malcom, Al-Dawsari e Marcos Leonardo.

Estatísticas relevantes para seus palpites

Aqui estão as estatísticas de Fluminense x Al-Hilal mais relevantes que vão te ajudar a apostar nesse duelo das quartas de final nas melhores casas de apostas:



O Fluminense está invicto há 9 jogos e o Al-Hilal, há 10;

Ambos jogaram 4 vezes no Mundial: 2 vitórias e 2 empates cada;

O Fluminense marcou 6 gols e sofreu 2 e o Al-Hilal marcou 7 e sofreu 4;

Média de gols por jogo: 1.50 do Fluminense e 1.75 do Al-Hilal;

O Al-Hilal finaliza mais: 14.25 chutes por jogo, contra 14 do Fluminense.



Perguntas Frequentes

Onde ocorrerá o jogo entre Fluminense x Al-Hilal pelo Mundial de Clubes?

A partida entre Fluminense x Al-Hilal será disputada no Camping World Stadium, nos Estados Unidos, na próxima sexta-feira, 4 de julho, às 16h (horário de Brasília), valendo vaga na semifinal do Mundial de Clubes.

Onde assistir Fluminense x Al-Hilal?



O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo SporTV, além da cobertura em tempo real pela CazéTV.



Qual é o time favorito a vencer a partida?

Embora o confronto esteja equilibrado, o Al-Hilal aparece ligeiramente como favorito nas casas de apostas, com odds menores para vitória, graças ao elenco mais valioso e à invencibilidade de 10 jogos.

Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente