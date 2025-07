Real Madrid x Borussia Dortmund: Palpites e Estatísticas

Veja o palpite Real Madrid x Borussia Dortmund no Mundial de Clubes 2025, com estatísticas, prováveis escalações e onde assistir ao jogo ao vivo

No próximo sábado, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), o estádio MetLife, em Nova Jersey, será palco de um dos confrontos mais esperados do Mundial de Clubes: Real Madrid x Borussia Dortmund. O duelo marca o reencontro entre os finalistas da Champions League de 2024, agora em um cenário global, com a vaga na semifinal em jogo.



O Real chega embalado após eliminar a Juventus nas oitavas, enquanto o Dortmund venceu com autoridade o Monterrey.



Quer saber quem tem mais chances de avançar? Acompanhe a análise completa com escalações prováveis, números atualizados e o melhor palpite para apostar com confiança.



Ah, e já adianto: encontrei as melhores odds para Real Madrid x Dortmund na Brazino.



Melhores Odds para Real Madrid x Borussia Dortmund no Mundial de Clubes



O confronto entre Real Madrid x Borussia Dortmund promete ser um dos mais equilibrados desta fase do Mundial de Clubes. Com duas camisas pesadas da Europa em campo, vale a pena ficar atento às odds oferecidas pelas principais plataformas antes de definir seu palpite.



Para te ajudar nessa escolha, abaixo estão listadas as melhores cotações disponíveis para Real Madrid x Borussia Dortmund nas melhores casas de apostas, considerando diferentes mercados de apostas.



Casa de Apostas

Vitória do Real Madrid

Empate

Vitória do Borussia Dortmund

Ambas Marcam (Sim)

Br4bet 1.61 4.00 4.75 1.61 Brazino 1.66 4.30 4.70 1.59 Esportes da Sorte 1.62 4.15 4.70 1.60 EstrelaBet 1.63 4.20 4.75 1.61

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Real Madrid x Borussia Dortmund



O duelo entre Borussia Dortmund x Real Madrid promete ser um jogão, mas o Real Madrid é um dos maiores times do mundo, e isso se reflete nos mercados de apostas. Com base nas estatísticas de Real Madrid x Borussia Dortmund e no momento atual das equipes, separei os 5 palpites mais promissores para você apostar com mais segurança no Mundial de Clubes. Faça os 10 melhores palpites para Real Madrid x Borussia Dortmund.



Mais de 2.5 gols



Os dois times têm média alta de gols por jogo no torneio: o Real marcou 10 gols em 4 partidas, e o Dortmund balançou as redes 12 vezes no mesmo período. Os dados históricos também apoiam esse palpite — 5 dos últimos 6 jogos entre eles terminaram com 3 ou mais gols.



Além disso, ambos contam com ataques em excelente fase. Gonzalo García, Guirassy, Adeyemi e Vini Jr. são nomes ofensivos que vivem grandes momentos. Isso indica um jogo aberto, com forte tendência de gols dos dois lados.



>> Aposte com Odds de 1.55 na Br4Bet

Vitória do Real Madrid



O Real Madrid venceu os últimos quatro confrontos contra o Borussia Dortmund, todos com desempenho dominante. Além disso, soma 3 vitórias em 4 jogos neste Mundial, mostrando equilíbrio entre defesa sólida e ataque eficiente — liderado por Gonzalo García e Vini Jr.



Com elenco mais profundo e jogadores decisivos em fase excelente, o Real entra como favorito. O retrospecto também reforça esse palpite: são 7 vitórias no total contra apenas 3 do Dortmund. A consistência recente e o histórico direto fazem dessa aposta uma das mais seguras.



>> Aposte com Odds de 1.66 na BetMGM



Gol de Serhou Guirassy a qualquer momento



Guirassy é o grande destaque ofensivo do Borussia no Mundial, com 3 gols marcados em 4 partidas. Ele é referência na área, tem bom posicionamento e finaliza com precisão, mesmo contra defesas fortes.



Considerando que o Real sofreu gols em 2 dos 4 jogos recentes, e que o Dortmund costuma reagir bem após sair atrás no placar, esse é um palpite do Borussia Dortmund com ótimo valor, especialmente para quem busca odds mais altas.



>> Aposte grátis na Esportes da Sorte



Real Madrid para marcar em ambos os tempos



Com média de 2.5 gols por jogo no torneio, o Real costuma distribuir bem seus gols entre os dois tempos. Contra equipes ofensivas como o Dortmund, a tendência é manter o ritmo ofensivo durante toda a partida.



Essa aposta também se apoia no retrospecto recente: o Real marcou em ambos os tempos em 3 dos últimos 4 confrontos com o Dortmund. É uma ótima opção para quem quer fugir dos mercados mais tradicionais.



>> Aposte com SuperOdds de na Estrela Bet



Outros mercados para apostar em Real Madrid x Borussia Dortmund







Mundial de Clubes



O Mundial de Clubes 2025 chegou às quartas de final, e o clima é de pura emoção. Com um formato renovado e mais abrangente, reunindo 32 clubes de todos os continentes, a competição tem chamado a atenção do mundo inteiro.



Os jogos estão sendo disputados nos Estados Unidos, em estádios lotados e com transmissão global, o que comprova o sucesso do novo modelo, mais dinâmico, competitivo e cheio de grandes histórias. Nesta fase decisiva, apenas os oito melhores clubes seguem na disputa pelo título mais cobiçado do futebol internacional. Já não há margem para erro: quem perder, volta para casa.



Os confrontos das quartas colocam frente a frente potências, como nas partidas de Real Madrid x Borussia Dortmund e Fluminense x Al-Hilal, reacendendo rivalidades e testando o limite técnico e físico das equipes. É o momento em que a qualidade, o preparo e a mentalidade vencedora fazem toda a diferença.



Próximas partidas pelo Mundial de Clubes - Quartas de Final



Real Madrid - O time está embalado



O Real Madrid segue em grande fase no Mundial de Clubes sob o comando de Xabi Alonso, com três vitórias na fase de grupos e triunfo por 1–0 contra a Juventus nas oitavas, além de gols de Gonzalo García, Vinícius Jr. e Jude Bellingham sustentando a campanha. Esse retrospecto demonstra força tanto ofensiva quanto defensiva, além da capacidade de se impor em momentos decisivos.



Nos bastidores, o clube vem lidando com desfalques por lesões, especialmente na defesa: David Alaba está fora do Mundial por problema na panturrilha, enquanto Carvajal e Militao retornaram recentemente de longos períodos afastados.



Mbappe também é ausência, pois está voltando de um período afastado. Apesar disso, o elenco conta com opções de qualidade como Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen e Eduardo Camavinga, reforçando a estrutura tática de Xabi Alonso para esta fase decisiva.



Últimos resultados do Real Madrid



Real Madrid 1 x 0 Juventus – Copa do Mundo de Clubes – 01/07/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 01/07/2025; Red Bull Salzburg 0 x 3 Real Madrid – Copa do Mundo de Clubes – 26/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 26/06/2025; Real Madrid 3 x 1 Pachuca – Copa do Mundo de Clubes – 22/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 22/06/2025; Real Madrid 1 x 1 Al-Hilal – Copa do Mundo de Clubes – 18/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 18/06/2025; Real Madrid 2 x 0 Real Sociedad – Campeonato Espanhol – 24/05/2025.



Borussia Dortmund - Será que pode surpreender e se vingar?



O Borussia Dortmund vive ótima fase no Mundial de Clubes, embalado por uma sequência sólida: venceu seu grupo em primeiro lugar, exceto por um empate com o Red Bull Salzburg, e garantiu vaga nas quartas ao superar o Monterrey por 2x1, com dois gols de Serhou Guirassy, autor de 3 gols na competição até agora.



O time, dirigido por Niko Kova, apresenta entrosamento ofensivo e juventude em alta, como demonstrado por Jobe Bellingham, que foi eleito “Player of the Match” após excelente atuação. No entanto, o meio-campista está suspenso, o que pode impactar o equilíbrio no meio-campo.



O Dortmund terá agora o grande teste contra o Real Madrid, buscando vingar a derrota na final da Champions e provar que pode desequilibrar com seus atacantes, Guirassy e Adeyemi. Será o confronto ideal para medir se o time alemão evoluiu o suficiente para virar o jogo da história.



Últimos resultados do Borussia Dortmund



Borussia Dortmund 2 x 1 Monterrey – Copa do Mundo de Clubes – 01/07/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 01/07/2025; Borussia Dortmund 1 x 0 Ulsan Hyundai – Copa do Mundo de Clubes – 25/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 25/06/2025; Mamelodi Sundowns 3 x 4 Borussia Dortmund – Copa do Mundo de Clubes – 21/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 21/06/2025; Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund – Copa do Mundo de Clubes – 17/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 17/06/2025; Borussia Dortmund 3 x 0 Holstein Kiel – Campeonato Alemão – 17/05/2025.

Melhores plataformas para apostar no Mundial de Clubes







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Real Madrid x Borussia Dortmund é um duelo tradicional do futebol europeu, com muitos confrontos marcantes pela Liga dos Campeões. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 13 vezes, com 7 vitórias do Real Madrid, 3 do Borussia Dortmund e 3 empates. Nos últimos anos, o time espanhol tem levado ampla vantagem, mas estatísticas de Real Madrid x Borussia Dortmund mostram que podemos esperar mais uma partida de alto nível. Veja o resultado dos últimos cinco confrontos a seguir:



Real Madrid 5 x 2 Borussia Dortmund – Liga dos Campeões – 22/10/2024;



– Liga dos Campeões – 22/10/2024; Borussia Dortmund 0 x 2 Real Madrid – Liga dos Campeões – 01/06/2024;



– Liga dos Campeões – 01/06/2024; Real Madrid 3 x 2 Borussia Dortmund – Liga dos Campeões – 06/12/2017;



– Liga dos Campeões – 06/12/2017; Borussia Dortmund 1 x 3 Real Madrid – Liga dos Campeões – 26/09/2017;



– Liga dos Campeões – 26/09/2017; Real Madrid 2 x 2 Borussia Dortmund – Liga dos Campeões – 07/12/2016.



Escalações das equipes para o Mundial de Clubes



O confronto para as classificações de Real Madrid x Borussia Dortmund nas quartas de final do Mundial de Clubes promete um duelo de estrelas e jovens promessas. As prováveis escalações de Real Madrid x Borussia Dortmund indicam que os dois técnicos vão apostar em força máxima, com destaque para a criatividade no meio-campo e o poder ofensivo de ambos os lados.



Real Madrid



Xabi Alonso deve manter a base que venceu a Juventus nas oitavas, com Vinícius Júnior e Gonzalo García na frente e Bellingham armando as jogadas.



Goleiro: Courtois;



Courtois; Defensores: Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Alexander Arnold;



Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Alexander Arnold; Meio-campistas: Tchouaméni, Valverde e Bellingham;



Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Atacantes: Vinícius Jr., Arda Güler e Gonzalo García.

Borussia Dortmund



O técnico Niko Kova segue apostando na intensidade ofensiva, mesmo com a ausência de Jobe Bellingham. A expectativa é de um time veloz, com Adeyemi e Guirassy no comando do ataque.



Goleiro: Gregor Kobel;



Gregor Kobel; Defensores: Süle, Anton e Bensebaini;



Süle, Anton e Bensebaini; Meio-campistas: Svensson, Gross, Nmecha e Ryerson;



Svensson, Gross, Nmecha e Ryerson; Atacantes: Adeyemi, Guirassy e Sabitzer.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as estatísticas de Real Madrid x Borussia Dortmund mais relevantes que vão te ajudar a apostar nesse duelo das quartas de final nas melhores casas de apostas:



Real Madrid venceu 4 dos últimos 4 jogos contra o Dortmund;

Foram mais de 2.5 gols em 5 dos últimos 6 confrontos diretos e ambos marcaram em 5 dos últimos 6 duelos entre as equipes;

Real Madrid marcou primeiro em 5 dos últimos 6 jogos contra o Dortmund;

Dortmund venceu 9 dos últimos 10 jogos que disputou e o Real Madrid está invicto há 8 partidas;

O Real tem média de 2.5 gols por jogo na competição e o Dortmund também tem média superior a 2 gols por partida.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Real Madrid x Borussia Dortmund pelo Mundial de Clubes?



A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), com capacidade para mais de 82 mil torcedores. O jogo acontece na sexta-feira, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília).



Onde assistir Real Madrid x Borussia Dortmund?



Você poderá assistir ao duelo ao vivo na TV Globo e no SporTV, além de acompanhar o tempo real também na CazéTV.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Real Madrid é o favorito, tanto pelas odds das casas de apostas quanto pelo retrospecto: venceu os últimos 4 jogos contra o Dortmund e segue invicto no torneio.

Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente