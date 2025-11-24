Palpite Cruzeiro x Corinthians – Brasileirão 2025 – 23/11/2025

Palpite Cruzeiro x Corinthians – Brasileirão 2025 – 23/11/2025Palpite Cruzeiro x Corinthians, em quem apostar? Odds, estatísticas e dicas para apostar com inteligência no duelo equilibrado da 35ª rodada no Mineirão.
Jogue com responsabilidade | 18+
Palpite Cruzeiro x Corinthians, em quem apostar? Duelo que promete fortes emoções, com odds atrativas e uma análise completa para quem quer apostar com inteligência neste confronto no Mineirão.
Palpite Cruzeiro x Corinthians: Raposa e Timão se enfrentam neste domingo, dia 23 de novembro, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 35ª rodada do Brasileirão 2025.
É aquele tipo de confronto que faz a gente puxar uma cadeira e tentar entender tudo o que envolve esse duelo, dos números às nuances, das histórias aos momentos atuais.
O Cruzeiro vive uma temporada de sonho dentro do Mineirão, encontrando na força da torcida um combustível importante para permanecer no topo da tabela. Já o Corinthians chega pressionado por pontos fora de casa para seguir vivo na disputa por vaga na Libertadores e dar sequência a um segundo turno mais competitivo.
|Jogo
|Cruzeiro x Corinthians
|Palpite rápido
|Handicap asiático – Corinthians +0.25
|Odds
|2.34 na Esportes da Sorte
|Data e horário
|Domingo – 23/11 – 20h30 (de Brasília)
|Estádio:
|Mineirão
|Onde assistir:
|Amazon Prime
Odds compiladas no dia 18/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.
Se você quer transformar seu palpite Cruzeiro x Corinthians em aposta de verdade, mas ainda não sabe por onde começar, vale conferir o bônus exclusivo da Esportes da Sorte, com ofertas de odds turbinadas e apostas promocionais.
Palpites Cruzeiro x Corinthians: mercados, odds e dicas de aposta
Palpite 1: Handicap Asiático Corinthians +0.25, com odds 2.34 na Esportes da Sorte;
Palpite 2: Ambas equipes marcam: Sim, com odds 2.02 na Luva Bet;
Palpite 3: Gol ou assistência: Yuri Alberto, com odds 3.00 na bet365.
Palpite 1: Corinthians +0.25 no handicap asiático — odds 2.34 na Esportes da Sorte
Quando falamos em palpite Corinthians, a análise técnica pesa bastante aqui. O handicap asiático +0.25 oferece duas vias de proteção: vitória do Timão, ganho total; empate, metade do valor devolvido, metade ganha.
Um dos pontos que sustentam esse palpite é o histórico do técnico Dorival Júnior, que ao longo da carreira costuma competir muito bem contra o Cruzeiro. Em 24 duelos, são 9 vitórias, 9 empates e apenas 6 derrotas, números que mostram preparo estratégico contra o estilo de jogo cruzeirense.
Outro fator relevante: nos últimos confrontos diretos, o Corinthians perdeu apenas uma vez nas cinco partidas mais recentes. Mesmo com a força do Cruzeiro em casa, o Timão costuma se adaptar bem aos jogos no Mineirão.
Palpite 2: Ambas equipes marcam – Sim — odds 2.02 na Luvabet
Quem busca um palpite mais neutro e baseado em estatísticas vai gostar deste mercado. O Cruzeiro aparece entre os times que mais registraram jogos com gols dos dois lados em casa: 10 em 17 partidas no Mineirão.
Do lado corintiano, o padrão se repete de maneira semelhante: 9 dos 17 jogos como visitante tiveram ambos os times marcando.
Além disso, 3 dos últimos 5 confrontos diretos entre Cruzeiro e Corinthians terminaram com redes balançando nos dois lados, o que reforça o potencial do mercado.
Palpite 3: Yuri Alberto marca ou dá assistência — odds 3.00 na bet365
Se o assunto é protagonismo ofensivo, o palpite Corinthians ganha força com Yuri Alberto. No momento em que este prognóstico foi escrito, ele liderava a equipe em participações diretas em gols no Brasileirão: 8 gols e 2 assistências.
Com o retorno de Rodrigo Garro e a presença de Memphis Depay, o atacante ganha ainda mais oportunidades de finalização. Jogo grande costuma pedir jogador decisivo e Yuri Alberto tem sido justamente isso em 2025.
Odds Cruzeiro x Corinthians – Resultado Final pelo Brasileirão 2025
|Casas de apostas
|Palpite Cruzeiro
|Empate
|Palpite Corinthians
|Esportes da Sorte
|1.74
|3.53
|5.17
|Luva Bet
|1.67
|3.29
|5.07
|bet365
|1.72
|3.40
|5.25
Odds compiladas no dia 18/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.
Mais mercados e Odds Cruzeiro x Corinthians
Cruzeiro x Corinthians palpite: análise do confronto e prognóstico
Cruzeiro e Corinthians chegam ao Mineirão com objetivos altos para a reta final: título para um e vaga na Libertadores 2026 para outro.
O Cruzeiro se apoia na campanha sólida como mandante, uma das melhores do campeonato, e mantém longa invencibilidade em Belo Horizonte. Já o Corinthians, que oscila longe de São Paulo, aposta na força coletiva, no retorno de Garro e no trio ofensivo que ganhou apelido e fama ao longo do ano.
O técnico Dorival Júnior adiciona ainda mais tempero ao cenário, por conhecer bem o Cruzeiro e pelo histórico favorável contra a Raposa. No momento em que este texto foi escrito, o retrospecto recente do Timão em confrontos diretos também era positivo.
Palpite Cruzeiro: Raposa tenta ampliar série invicta no Mineirão
O Cruzeiro chega embalado pelo desempenho como mandante, sustentando 11 jogos seguidos sem perder no Mineirão. Isso tem sido determinante para a campanha no Brasileirão 2025 e para manter vivo o sonho de título.
Outro ponto que pesa: o histórico contra o Corinthians em casa. A Raposa não perde para o Timão no Mineirão há mais de 10 anos, algo que reforça a confiança para este duelo.
Contra equipes paulistas, o desempenho também é forte: vitórias contra Mirassol, Bragantino, Palmeiras e São Paulo comprovam isso.
Últimos jogos do Cruzeiro
Cruzeiro 0 x 0 Fluminense – Brasileirão;
Grêmio 0 x 1 Cruzeiro – Brasileirão;
Cruzeiro 3 x 1 Vitória – Brasileirão;
Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão;
Cruzeiro 1 x 0 Fortaleza – Brasileirão.
Palpite Corinthians: Trio GYM tenta decidir fora de casa
Do lado corintiano, a irregularidade como visitante pesa, mas o time ainda assim preserva bons indicadores. O trio Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay soma 21 participações diretas em gols no campeonato, sendo peça-chave no sistema ofensivo.
Com Garro novamente disponível após suspensão, o setor criativo do Timão ganha mais mobilidade, algo essencial para enfrentar um Cruzeiro que pressiona muito no Mineirão.
Além disso, as 2 vitórias e 2 empates nos últimos 5 clássicos contra a Raposa dão confiança ao Corinthians para, no mínimo, competir em alto nível no Mineirão.
Últimos jogos do Corinthians
Corinthians 0 x 1 Ceará – Brasileirão;
RB Bragantino 2 x 1 Corinthians – Brasileirão;
Corinthians 2 x 0 Grêmio – Brasileirão;
Vitória 0 x 1 Corinthians – Brasileirão;
Corinthians 1 x 0 Atlético-MG – Brasileirão.
Escalações Cruzeiro x Corinthians
A provável escalação do Cruzeiro tem: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Eduardo e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.
Treinador: Leonardo Jardim;
Esquema tático mais usado: 4-3-3.
A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza; Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho; Bidon, Maycon, Bidu e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.
Treinador: Dorival Júnior;
Esquema tático mais usado: 3-4-1-2.
Cruzeiro x Corinthians onde assistir ao vivo
Cruzeiro x Corinthians onde assistir: o jogo terá transmissão exclusiva da Amazon Prime para todo o Brasil.
Últimos confrontos entre Cruzeiro x Corinthians
Corinthians 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão 2025;
Corinthians 2 x 1 Cruzeiro – Brasileirão 2024;
Cruzeiro 3 x 0 Corinthians – Brasileirão 2024.
Palpite Cruzeiro x Corinthians – Brasileirão 2025 – Prognóstico final
O palpite Cruzeiro é um excelente palpite, o time está embalado e sustentado pela excelente campanha no Mineirão. O Corinthians, por sua vez, encontra no retorno de Garro e no trio ofensivo sua principal arma ofensiva, além do histórico competitivo diante da Raposa.
Em um jogo com clima de decisão e estilos que se encaixam, nossa aposta de valor está no mercado: Handicap Asiático – Corinthians +0.25, oferecendo equilíbrio entre proteção e possibilidade de lucro.
E aí, qual o seu palpite Cruzeiro x Corinthians?
Tabela atualizada do Brasileirão 2025
Mais casas de apostas para palpites Cruzeiro x Corinthians
Cruzeiro x Corinthians palpite – Perguntas frequentes
Qual foi o placar do encontro entre as equipes no primeiro turno?
O jogo do primeiro turno terminou empatado por 0 a 0 na Neo Química Arena.
Quem tem mais vitórias históricas no confronto?
O Corinthians lidera o retrospecto, com 40 vitórias, contra 31 do Cruzeiro e 24 empates.
Qual foi a maior goleada da história entre Cruzeiro e Corinthians?
A maior goleada aconteceu em 1940, quando o Corinthians venceu o Cruzeiro por 6 a 3, em amistoso no Pacaembu.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!