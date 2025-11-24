Palpite Cruzeiro x Corinthians – Brasileirão 2025 – 23/11/2025

Palpite Cruzeiro x Corinthians, em quem apostar? Odds, estatísticas e dicas para apostar com inteligência no duelo equilibrado da 35ª rodada no Mineirão.

Palpite Cruzeiro x Corinthians, em quem apostar? Duelo que promete fortes emoções, com odds atrativas e uma análise completa para quem quer apostar com inteligência neste confronto no Mineirão.



Palpite Cruzeiro x Corinthians: Raposa e Timão se enfrentam neste domingo, dia 23 de novembro, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 35ª rodada do Brasileirão 2025.

É aquele tipo de confronto que faz a gente puxar uma cadeira e tentar entender tudo o que envolve esse duelo, dos números às nuances, das histórias aos momentos atuais.

O Cruzeiro vive uma temporada de sonho dentro do Mineirão, encontrando na força da torcida um combustível importante para permanecer no topo da tabela. Já o Corinthians chega pressionado por pontos fora de casa para seguir vivo na disputa por vaga na Libertadores e dar sequência a um segundo turno mais competitivo.

Jogo Cruzeiro x Corinthians Palpite rápido Handicap asiático – Corinthians +0.25 Odds 2.34 na Esportes da Sorte Data e horário Domingo – 23/11 – 20h30 (de Brasília) Estádio: Mineirão Onde assistir: Amazon Prime

Odds compiladas no dia 18/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Palpites Cruzeiro x Corinthians: mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Corinthians +0.25 no handicap asiático — odds 2.34 na Esportes da Sorte

Quando falamos em palpite Corinthians, a análise técnica pesa bastante aqui. O handicap asiático +0.25 oferece duas vias de proteção: vitória do Timão, ganho total; empate, metade do valor devolvido, metade ganha.

Um dos pontos que sustentam esse palpite é o histórico do técnico Dorival Júnior, que ao longo da carreira costuma competir muito bem contra o Cruzeiro. Em 24 duelos, são 9 vitórias, 9 empates e apenas 6 derrotas, números que mostram preparo estratégico contra o estilo de jogo cruzeirense.

Outro fator relevante: nos últimos confrontos diretos, o Corinthians perdeu apenas uma vez nas cinco partidas mais recentes. Mesmo com a força do Cruzeiro em casa, o Timão costuma se adaptar bem aos jogos no Mineirão.

Palpite 2: Ambas equipes marcam – Sim — odds 2.02 na Luvabet

Quem busca um palpite mais neutro e baseado em estatísticas vai gostar deste mercado. O Cruzeiro aparece entre os times que mais registraram jogos com gols dos dois lados em casa: 10 em 17 partidas no Mineirão.

Do lado corintiano, o padrão se repete de maneira semelhante: 9 dos 17 jogos como visitante tiveram ambos os times marcando.

Além disso, 3 dos últimos 5 confrontos diretos entre Cruzeiro e Corinthians terminaram com redes balançando nos dois lados, o que reforça o potencial do mercado.

Palpite 3: Yuri Alberto marca ou dá assistência — odds 3.00 na bet365

Se o assunto é protagonismo ofensivo, o palpite Corinthians ganha força com Yuri Alberto. No momento em que este prognóstico foi escrito, ele liderava a equipe em participações diretas em gols no Brasileirão: 8 gols e 2 assistências.

Com o retorno de Rodrigo Garro e a presença de Memphis Depay, o atacante ganha ainda mais oportunidades de finalização. Jogo grande costuma pedir jogador decisivo e Yuri Alberto tem sido justamente isso em 2025.

Odds Cruzeiro x Corinthians – Resultado Final pelo Brasileirão 2025

Casas de apostas Palpite Cruzeiro Empate Palpite Corinthians Esportes da Sorte 1.74 3.53 5.17 Luva Bet 1.67 3.29 5.07 bet365 1.72 3.40 5.25

Mais mercados e Odds Cruzeiro x Corinthians

Cruzeiro x Corinthians palpite: análise do confronto e prognóstico

Cruzeiro e Corinthians chegam ao Mineirão com objetivos altos para a reta final: título para um e vaga na Libertadores 2026 para outro.

O Cruzeiro se apoia na campanha sólida como mandante, uma das melhores do campeonato, e mantém longa invencibilidade em Belo Horizonte. Já o Corinthians, que oscila longe de São Paulo, aposta na força coletiva, no retorno de Garro e no trio ofensivo que ganhou apelido e fama ao longo do ano.

O técnico Dorival Júnior adiciona ainda mais tempero ao cenário, por conhecer bem o Cruzeiro e pelo histórico favorável contra a Raposa. No momento em que este texto foi escrito, o retrospecto recente do Timão em confrontos diretos também era positivo.

Palpite Cruzeiro: Raposa tenta ampliar série invicta no Mineirão

O Cruzeiro chega embalado pelo desempenho como mandante, sustentando 11 jogos seguidos sem perder no Mineirão. Isso tem sido determinante para a campanha no Brasileirão 2025 e para manter vivo o sonho de título.

Outro ponto que pesa: o histórico contra o Corinthians em casa. A Raposa não perde para o Timão no Mineirão há mais de 10 anos, algo que reforça a confiança para este duelo.

Contra equipes paulistas, o desempenho também é forte: vitórias contra Mirassol, Bragantino, Palmeiras e São Paulo comprovam isso.

Últimos jogos do Cruzeiro

Cruzeiro 0 x 0 Fluminense – Brasileirão;

Grêmio 0 x 1 Cruzeiro – Brasileirão;

Cruzeiro 3 x 1 Vitória – Brasileirão;

Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão;

Cruzeiro 1 x 0 Fortaleza – Brasileirão.

Palpite Corinthians: Trio GYM tenta decidir fora de casa

Do lado corintiano, a irregularidade como visitante pesa, mas o time ainda assim preserva bons indicadores. O trio Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay soma 21 participações diretas em gols no campeonato, sendo peça-chave no sistema ofensivo.

Com Garro novamente disponível após suspensão, o setor criativo do Timão ganha mais mobilidade, algo essencial para enfrentar um Cruzeiro que pressiona muito no Mineirão.

Além disso, as 2 vitórias e 2 empates nos últimos 5 clássicos contra a Raposa dão confiança ao Corinthians para, no mínimo, competir em alto nível no Mineirão.

Últimos jogos do Corinthians

Corinthians 0 x 1 Ceará – Brasileirão;

RB Bragantino 2 x 1 Corinthians – Brasileirão;

Corinthians 2 x 0 Grêmio – Brasileirão;

Vitória 0 x 1 Corinthians – Brasileirão;

Corinthians 1 x 0 Atlético-MG – Brasileirão.

Escalações Cruzeiro x Corinthians

A provável escalação do Cruzeiro tem: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Eduardo e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

Treinador: Leonardo Jardim;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza; Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho; Bidon, Maycon, Bidu e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Treinador: Dorival Júnior;

Esquema tático mais usado: 3-4-1-2.

Cruzeiro x Corinthians onde assistir ao vivo

Cruzeiro x Corinthians onde assistir: o jogo terá transmissão exclusiva da Amazon Prime para todo o Brasil.

Últimos confrontos entre Cruzeiro x Corinthians

Corinthians 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão 2025;

Corinthians 2 x 1 Cruzeiro – Brasileirão 2024;

Cruzeiro 3 x 0 Corinthians – Brasileirão 2024.

Palpite Cruzeiro x Corinthians – Brasileirão 2025 – Prognóstico final

O palpite Cruzeiro é um excelente palpite, o time está embalado e sustentado pela excelente campanha no Mineirão. O Corinthians, por sua vez, encontra no retorno de Garro e no trio ofensivo sua principal arma ofensiva, além do histórico competitivo diante da Raposa.

Em um jogo com clima de decisão e estilos que se encaixam, nossa aposta de valor está no mercado: Handicap Asiático – Corinthians +0.25, oferecendo equilíbrio entre proteção e possibilidade de lucro.

E aí, qual o seu palpite Cruzeiro x Corinthians?

Tabela atualizada do Brasileirão 2025

Cruzeiro x Corinthians palpite – Perguntas frequentes

Qual foi o placar do encontro entre as equipes no primeiro turno?

O jogo do primeiro turno terminou empatado por 0 a 0 na Neo Química Arena.

Quem tem mais vitórias históricas no confronto?

O Corinthians lidera o retrospecto, com 40 vitórias, contra 31 do Cruzeiro e 24 empates.

Qual foi a maior goleada da história entre Cruzeiro e Corinthians?

A maior goleada aconteceu em 1940, quando o Corinthians venceu o Cruzeiro por 6 a 3, em amistoso no Pacaembu.

Recado do Autor

