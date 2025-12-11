Palpite Corinthians x Cruzeiro: Odds e Onde Assistir a Copa do Brasil

Palpite Corinthians x Cruzeiro, em quem apostar na Copa do Brasil? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

O duelo de volta entre Corinthians e Cruzeiro decidem quem avança para a grande final da Copa do Brasil. Depois do jogo de ida no Mineirão, o confronto na Neo Química Arena promete tensão alta, vantagem mínima para quem soube aproveitar melhor as chances e muita disputa física no meio-campo.

Ambas as equipes chegam pressionadas por contextos parecidos: o Cruzeiro busca coroar a temporada com uma campanha não tão boa, enquanto o Corinthians vê na Copa do Brasil a chance de fechar o ano com moral e afastar o clima instável das últimas rodadas.

É um jogo grande, equilibrado e com cenário aberto para palpites de valor. Quer saber tudo sobre o confronto, continue lendo este excelente artigo!

Jogo Corinthians x Cruzeiro Palpite rápido Ambos marcam Odds 1.90 na Br4bet Data e horário Domingo - 14/12 - 18h (de Brasília) Estádio: Neo Química Arena Onde assistir: Globo / Sportv / Amazon Prime / Premiere

Palpites Corinthians x Cruzeiro: mercados, odds e dicas de aposta - Copa do Brasil 2025

Palpite 1: Ambos marcam, com odds de1.90 na Br4bet

Os dois times vêm marcando com frequência. O Corinthians registrou BTTS em 4 dos últimos 5 jogos, enquanto o Cruzeiro tem ataque consistente mesmo fora de casa.

Defensivamente, ambos os times mostram brechas: Corinthians sofreu gols em 6 dos últimos 7 jogos, e o Cruzeiro falhou defensivamente em 3 dos últimos 4. Sendo assim, ambos marcam se torna um excelente palpite.

Palpite 2: Cruzeiro para marcar o primeiro gol, com odds de 2.10 na BetMGM

O Cruzeiro começou na frente em 12 dos últimos 13 jogos, mostrando padrão de intensidade no início. Já o Corinthians levou o primeiro gol em 6 dos últimos 7.

Com um jogo decisivo e o Cruzeiro mais estável, o time mineiro tem boas chances de abrir o placar na Neo Química Arena.

Palpite 3: Empate por 1 a 1 (placar exato), com odds de 9.00 na Multibet.

O equilíbrio do duelo, somado ao 0 a 0 da ida, torna o empate bastante plausível. As duas equipes chegam com forças próximas e momentos de oscilação.

O placar de 1 a 1 combina com as tendências: ambos marcam com frequência, mas nenhum dos times mantém consistência para dominar completamente o jogo.

Odds Corinthians x Cruzeiro - Resultado final pela Copa do Brasil:

Casas de apostas Cruzeiro Empate Corinthians Br4bet 2.75 3.25

2.45 BetMGM 2.65 3.10

2.65 Multibet 2.75 3.14

2.40



Mais mercados e odds Corinthians x Cruzeiro

Corinthians x Cruzeiro palpite Copa do Brasil 2025: Análise do confronto e prognóstico

O duelo de volta ganha peso extra porque o jogo da ida pode alterar completamente o cenário. Dependendo do resultado em Belo Horizonte, o Corinthians pode chegar mais pressionado ou com vantagem mínima para administrar.

O Timão oscila nas últimas rodadas, mas costuma crescer na Neo Química Arena, onde venceu o Cruzeiro no último encontro como mandante. A equipe também apresenta mais volume ofensivo em casa, com média superior de chutes e gols.

O Cruzeiro, por outro lado, vive fase estável e chega mais inteiro fisicamente. Além disso, o retrospecto recente favorece a Raposa, que venceu três dos últimos quatro jogos contra o Corinthians, incluindo o 3–0 pelo Brasileirão 2025.

Com dois times em momentos distintos, o confronto tende a ser equilibrado, mas decidido em detalhes, especialmente se o agregado vier apertado. O cenário favorece um jogo truncado, com chances curtas e grande influência do resultado da ida no plano tático.

Palpite Corinthians: A Fiel pode ajudar a conseguir a vaga na final?

O Corinthians chega para o duelo decisivo apoiado pela Neo Química Arena e sabendo que tem a vantagem que fez no jogo de ida. Se voltar de Belo Horizonte com um bom resultado, o fator casa tende a pesar muito na partida de volta.

A equipe, porém, vive oscilação recente. Nos últimos jogos, o Timão alternou boas atuações com dificuldades defensivas, o que torna essencial controlar melhor o meio-campo e evitar erros contra um Cruzeiro que costuma ser letal fora de casa.

Mesmo assim, o apoio da Fiel e o histórico de decisões em casa mantêm o palpite Corinthians vivo na briga pela vaga. Com intensidade desde os minutos iniciais e melhor aproveitamento ofensivo, o time pode transformar a atmosfera da Arena em vantagem real.

Últimos jogos do Corinthians

Cruzeiro 0 x 1 Corinthians – Copa do Brasil 2025;

Corinthians 1 x 1 Juventude – Brasileirão 2025;

Fortaleza 2 x 1 Corinthians – Brasileirão 2025;

Corinthians 2 x 2 Botafogo – Brasileirão 2025;

Cruzeiro 3 x 0 Corinthians – Brasileirão 2025.

Palpite Cruzeiro: A Raposa é a favorita mesmo fora de casa?

O Cruzeiro chega para o jogo de volta vivendo um momento mais estável e com desempenho superior nos mata-matas. A equipe mostrou força defensiva ao longo da temporada e costuma crescer como visitante, fator que pode pesar em uma semifinal tão equilibrada, mas tem a missão difícil de reverter o jogo de ida, quando perdeu de 0 a 1 para o Corinthians.

A vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians no Brasileirão aumenta a confiança da Raposa, que também mantém boa sequência recente com jogos de controle e poucos riscos. Mesmo fora de casa, o time tem números consistentes e rendimento acima do rival nos confrontos diretos.

A Raposa costuma encaixar bem seu estilo reativo contra equipes que cedem espaço no meio-campo, como o Corinthians nos últimos jogos. Se repetir a intensidade e a compactação defensiva, tem totais condições de assumir o protagonismo na busca pela vaga na final.

Últimos jogos do Cruzeiro

Cruzeiro 0 x 1 Corinthians – Copa do Brasil 2025;

Cruzeiro 2 x 2 Botafogo – Brasileirão 2025;

Ceará 1 x 1 Cruzeiro – Brasileirão 2025;

Cruzeiro 3 x 0 Corinthians – Brasileirão 2025;

Juventude 3 x 3 Cruzeiro – Brasileirão 2025.

Escalações Corinthians x Cruzeiro

Provável escalação do Corinthians

Uma provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro, Matheus Bidu, Raniele, André Carrillo, Breno Bidon, Garro, Memphis e Yuri Alberto

Treinador: Dorival Júnior;

Esquema tático mais usado: 4-4-2.

Provável escalação do Cruzeiro

Uma provável escalação do Cruzeiro tem Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Kaio Jorge e Arroyo.

Treinador: Leonardo Jardim;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Corinthians x Cruzeiro onde assistir ao vivo

O duelo decisivo entre Corinthians x Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil 2025, será transmitido ao vivo no Prime Video. O confronto também terá cobertura do SporTV, garantindo duas opções para quem quer acompanhar cada detalhe do jogo.

Últimos confrontos entre Corinthians x Cruzeiro

Cruzeiro 3 x 0 Corinthians - Brasileirão 2025;

Corinthians 0 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 2025;

Corinthians 2 x 1 Cruzeiro - Brasileirão 2024.

Palpite Corinthians x Cruzeiro - Copa do Brasil 2025 - Prognóstico final

O duelo de volta na Neo Química Arena promete clima intenso, especialmente após o equilíbrio mostrado no jogo de ida. O Corinthians chega pressionado pelos últimos resultados, mas costuma crescer em casa, onde a Fiel empurra e o time aumenta o volume ofensivo, principalmente no segundo tempo.

O Cruzeiro, por outro lado, vive momento mais estável e tem sido mais consistente defensivamente, além de ter levado vantagem no confronto direto recente. A Raposa deve apostar no controle e na transição rápida, enquanto o Timão tende a propor o jogo.

O cenário projeta partida dura, com leve favoritismo do Corinthians pelo mando. E você, qual o seu palpite para Corinthians x Cruzeiro na Copa do Brasil?

Corinthians x Cruzeiro palpite - Perguntas Frequentes

Quanto ganha a equipe que chegar na final da Copa do Brasil?

A equipe que chegar na final da Copa do Brasil garante pelo menos mais R$ 33 milhões em premiação, se for vice-campeã, tirando os valores ganhos ao chegar nas fases anteriores.

Quem chega como favorito no jogo de volta?

O Cruzeiro vive momento mais estável e venceu o Corinthians por 3–0 recentemente, mas o fator Neo Química Arena equilibra o confronto.

O histórico recente influencia no prognóstico?

Sim. O Cruzeiro levou vantagem nos últimos duelos e venceu o Corinthians com autoridade, o que pesa para análises de tendência.

Recado do Autor

