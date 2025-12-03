Palpite Barcelona x Eintracht Frankfurt: Odds e Onde Assistir

Palpite Barcelona x Eintracht Frankfurt - Champions League 2025/26 - 09/12/2025Palpite Barcelona x Eintracht Frankfurt, em quem apostar na Champions? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?
Palpite Barcelona x Eintracht Frankfurt: Barça quer se recuperar na sua volta para casa após sofrer goleada na última rodada. A partida da 6ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26 ocorre na terça-feira, dia 9 de novembro, às 17h00 (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, na Espanha.
Os catalães querem apagar a má atuação na goleada contra o Chelsea na “reestreia” do Camp Nou na Champions.
Já a preocupação alemã é em encerrar a série sem vitórias, para ainda ter chances de classificação.
|Jogos
|Barcelona x Eintracht Frankfurt
|Palpite rápido
|- Handicap -2 para o Barcelona -
|Odds
|1.71 na Br4bet
|Data e horário
|Terça-feira - 09/12 - 17h00 (de Brasília)
|Estádio
|Camp Nou
|Onde assistir
|HBO Max
Palpites Barcelona x Eintracht Frankfurt: mercados, odds e dicas de aposta - Champions League 2025/26
Palpite 1: Handicap -2 para o Barcelona, com odds 1.74 na Br4bet;
Palpite 2: Lewandowski marca gol, com odds 1.80 na BetMGM;
Palpite 3: Ambas equipes marcam não, com odds 2.05 na Multibet.
Palpite 1: Handicap -2 para o Barcelona, com odds 1.74 na Br4bet
O Eintracht não sabe o que é perder por placares baixos na Champions. As três derrotas da equipe no torneio foram por pelo menos três gols de diferença.
O Barcelona joga em casa e precisa do resultado. Mantendo a sua marca de futebol agressivo, tem tudo para golear.
Palpite 2: Lewandowski marca gol, com odds 1.80 na BetMGM
O atacante polonês até é um dos artilheiros do Barça na temporada, mas vem devendo na Champions. Ele ainda não marcou gols nesta temporada da competição.
Secas sempre incomodam centroavantes de elite, e ele vai querer encerrar a dele contra uma defesa que já se mostrou frágil. Ajuda que ele segue bem no Campeonato Espanhol, com oito gols em 10 jogos.
Palpite 3: Ambas equipes marcam não, com odds 2.05 na Multibet
Os problemas do Eintracht Frankfurt na Champions não estão apenas na zaga. O ataque também parou de produzir nas últimas rodadas.
Já são dois jogos seguidos sem marcar gols na Liga dos Campeões. Contra um gigante continental e fora de casa, a chance desse número chegar a três é elevada. Então, o palpite é que ambas não marcam.
Odds Barcelona x Eintracht Frankfurt - Resultado final pela Champions League:
|Casas de apostas
|Barcelona
|Empate
|Eintracht Frankfurt
|Br4bet
|1.16
|7.50
|11.00
|BetMGM
|1.21
|8.00
|12.50
|Multibet
|1.16
|7.00
|10.00
Mais mercados e Odds Barcelona x Eintracht Frankfurt
Barcelona x Eintracht Frankfurt palpite Champions League 2025/26: análise do confronto e prognóstico
Barcelona x Eintracht Frankfurt é um jogo entre duas equipes que estão devendo na Champions.
O Barça faz uma campanha continental muito abaixo das expectativas, vindo de uma goleada contra o Chelsea na última rodada.
Já os alemães amargam uma longa sequência sem vitórias, correndo o risco de nem para os playoffs irem.
Palpite Barcelona: Volta do Camp Nou muda a fase do Barça na Champions?
O desempenho do Barcelona na Champions passa longe daquele que o torcedor esperava do atual campeão espanhol.
O clube catalão só ganhou dois jogos na competição até o momento, ocupando apenas a 18ª colocação. Para piorar, levou um 3 a 0 do Chelsea na última rodada.
A boa notícia é que o clube volta a jogar a competição no Camp Nou após um período de reformas, e espera que a volta do estádio, junto com o calendário mais fácil, o empurrem para o top-8 na fase de liga.
A volta para casa é boa, mas precisa também ter uma defesa mais sólida. O Barça sofreu gols em todos os jogos da Champions até o momento. São seis apenas nas duas últimas partidas.
Últimos jogos do Barcelona
Chelsea 3 x 0 Barcelona - Champions League;
Barcelona 4 x 0 Athletic Bilbao - Campeonato Espanhol;
Celta de Vigo 2 x 4 Barcelona - Campeonato Espanhol;
Club Brugge 3 x 3 Barcelona - Champions League;
Barcelona 3 x 1 Elche - Campeonato Espanhol.
Palpite Eintracht Frankfurt: Alemães chegam aos playoffs?
A campanha do Eintracht Frankfurt na Champions começou com o pé direito, goleando o Galatasaray. Desde então, passou longe de ser positiva.
Já são quatro partidas seguidas sem vitórias, com três derrotas e um empate. Neste período, sofreu 13 gols e marcou apenas dois.
Isso fez com que a equipe alemã ficasse na 28ª posição, fora até mesmo dos playoffs para a próxima fase da Liga dos Campeões.
Ainda há esperança de classificação. O clube está a apenas dois pontos da última vaga para os playoffs, e um desempenho apenas um pouco melhor nos últimos três jogos já garante uma vaga.
O problema é que dois deles são contra Barcelona e Tottenham Então é bom que o Eintracht Frankfurt melhore o futebol apresentado para conseguir pelo menos pontuar. Fique por dentro do jogo para apostar nas melhores casas de apostas.
Últimos jogos do Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt 0 x 3 Atalanta - Champions League;
Köln 3 x 4 Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão;
Eintracht Frankfurt 1 x 0 Mainz - Campeonato Alemão;
Napoli 0 x 0 Eintracht Frankfurt - Champions League;
Heidenheim 1 x 1 Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão.
Escalações Barcelona x Eintracht Frankfurt
Provável escalação do Barcelona
Uma provável escalação do Barcelona tem Szczesny, Eric García, Christensen, Cubarsí, Baldé, Fermín López, de Jong, Dani Olmo, Lewandowski, Yamal, Marcus Rashford.
Treinador: Hansi Flick;
Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.
Provável escalação do Eintracht Frankfurt
Uma provável escalação do Eintracht Frankfurt tem Zetterer, Nnamdi Collins, Koch, Theate, Dahoud, Doan, Nathaniel Brown, Chaïbi, Mario Götze, Ansgar Knauff, Burkardt,
Treinador: Dino Toppmöllert;
Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.
Barcelona x Eintracht Frankfurt onde assistir ao vivo
Barcelona x Eintracht Frankfurt onde assistir: a partida da sexta rodada da Champions League 2025/26 terá transmissão ao vivo da HBO Max no streaming.
Últimos confrontos entre Barcelona x Eintracht Frankfurt
Barcelona 2 x 3 Eintracht Frankfurt - Europa League 2021/2022;
Eintracht Frankfurt 1 x 1 Barcelona - Europa League 2021/2022.
Palpite Barcelona x Eintracht Frankfurt - Champions League 2025/26 - Prognóstico final
Barcelona x Eintracht Frankfurt é um jogo que promete um amplo domínio dos donos da casa. O Barça volta a jogar a Champions League no Camp Nou, e quer se recuperar contra um adversário frágil.
Tanto que as casas com apostas em futebol dão um amplo favoritismo aos catalães, com odds vantajosas só em caso de goleada. E você, em quem aposta neste duelo da Champions League?
Tabela atualizada da Champions League
Mais casas de apostas para palpites Champions League 2025
Barcelona x Eintracht Frankfurt palpite - Perguntas Frequentes
Por que o Barcelona vai jogar a Champions no Camp Nou só agora?
O estádio está em reformas desde 2023, e só conseguiu a liberação para voltar a ter jogos oficiais agora. Mesmo assim, as partidas serão com capacidade reduzida.
Qual é o histórico de Barcelona x Eintracht Frankfurt?
As duas equipes se enfrentaram apenas nas quartas de final da Liga Europa de 2021/22. O Eintracht Frankfurt se classificou após empatar na Alemanha e surpreender o Barcelona na Espanha.
Como está Mario Gotze no Eintracht Frankfurt?
O autor do gol do título da Alemanha na Copa de 2014 joga na equipe desde 2022. São 135 jogos com o clube, com 12 gols e 18 assistências.
Recado do Autor
