Palpite Barcelona x Eintracht Frankfurt: Odds e Onde Assistir

Palpite Barcelona x Eintracht Frankfurt, em quem apostar na Champions? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Palpite Barcelona x Eintracht Frankfurt: Barça quer se recuperar na sua volta para casa após sofrer goleada na última rodada. A partida da 6ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26 ocorre na terça-feira, dia 9 de novembro, às 17h00 (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, na Espanha.

Os catalães querem apagar a má atuação na goleada contra o Chelsea na “reestreia” do Camp Nou na Champions.

Já a preocupação alemã é em encerrar a série sem vitórias, para ainda ter chances de classificação.

Jogos Barcelona x Eintracht Frankfurt Palpite rápido - Handicap -2 para o Barcelona - Odds 1.71 na Br4bet Data e horário Terça-feira - 09/12 - 17h00 (de Brasília) Estádio Camp Nou Onde assistir HBO Max

Odds compiladas no dia 27/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Palpites Barcelona x Eintracht Frankfurt: mercados, odds e dicas de aposta - Champions League 2025/26

Palpite 1: Handicap -2 para o Barcelona, com odds 1.74 na Br4bet

O Eintracht não sabe o que é perder por placares baixos na Champions. As três derrotas da equipe no torneio foram por pelo menos três gols de diferença.

O Barcelona joga em casa e precisa do resultado. Mantendo a sua marca de futebol agressivo, tem tudo para golear.

Palpite 2: Lewandowski marca gol, com odds 1.80 na BetMGM

O atacante polonês até é um dos artilheiros do Barça na temporada, mas vem devendo na Champions. Ele ainda não marcou gols nesta temporada da competição.

Secas sempre incomodam centroavantes de elite, e ele vai querer encerrar a dele contra uma defesa que já se mostrou frágil. Ajuda que ele segue bem no Campeonato Espanhol, com oito gols em 10 jogos.

Palpite 3: Ambas equipes marcam não, com odds 2.05 na Multibet

Os problemas do Eintracht Frankfurt na Champions não estão apenas na zaga. O ataque também parou de produzir nas últimas rodadas.

Já são dois jogos seguidos sem marcar gols na Liga dos Campeões. Contra um gigante continental e fora de casa, a chance desse número chegar a três é elevada. Então, o palpite é que ambas não marcam.

Odds Barcelona x Eintracht Frankfurt - Resultado final pela Champions League:

Casas de apostas Barcelona Empate Eintracht Frankfurt Br4bet 1.16 7.50 11.00 BetMGM 1.21 8.00 12.50 Multibet 1.16 7.00 10.00

Odds compiladas no dia 27/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Mais mercados e Odds Barcelona x Eintracht Frankfurt

Barcelona x Eintracht Frankfurt palpite Champions League 2025/26: análise do confronto e prognóstico

Barcelona x Eintracht Frankfurt é um jogo entre duas equipes que estão devendo na Champions.

O Barça faz uma campanha continental muito abaixo das expectativas, vindo de uma goleada contra o Chelsea na última rodada.

Já os alemães amargam uma longa sequência sem vitórias, correndo o risco de nem para os playoffs irem.

Palpite Barcelona: Volta do Camp Nou muda a fase do Barça na Champions?

O desempenho do Barcelona na Champions passa longe daquele que o torcedor esperava do atual campeão espanhol.

O clube catalão só ganhou dois jogos na competição até o momento, ocupando apenas a 18ª colocação. Para piorar, levou um 3 a 0 do Chelsea na última rodada.

A boa notícia é que o clube volta a jogar a competição no Camp Nou após um período de reformas, e espera que a volta do estádio, junto com o calendário mais fácil, o empurrem para o top-8 na fase de liga.

A volta para casa é boa, mas precisa também ter uma defesa mais sólida. O Barça sofreu gols em todos os jogos da Champions até o momento. São seis apenas nas duas últimas partidas.

Últimos jogos do Barcelona

Chelsea 3 x 0 Barcelona - Champions League;

Barcelona 4 x 0 Athletic Bilbao - Campeonato Espanhol;

Celta de Vigo 2 x 4 Barcelona - Campeonato Espanhol;

Club Brugge 3 x 3 Barcelona - Champions League;

Barcelona 3 x 1 Elche - Campeonato Espanhol.

Palpite Eintracht Frankfurt: Alemães chegam aos playoffs?

A campanha do Eintracht Frankfurt na Champions começou com o pé direito, goleando o Galatasaray. Desde então, passou longe de ser positiva.





Já são quatro partidas seguidas sem vitórias, com três derrotas e um empate. Neste período, sofreu 13 gols e marcou apenas dois.





Isso fez com que a equipe alemã ficasse na 28ª posição, fora até mesmo dos playoffs para a próxima fase da Liga dos Campeões.





Ainda há esperança de classificação. O clube está a apenas dois pontos da última vaga para os playoffs, e um desempenho apenas um pouco melhor nos últimos três jogos já garante uma vaga.





O problema é que dois deles são contra Barcelona e Tottenham Então é bom que o Eintracht Frankfurt melhore o futebol apresentado para conseguir pelo menos pontuar. Fique por dentro do jogo para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos jogos do Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt 0 x 3 Atalanta - Champions League;

Köln 3 x 4 Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão;

Eintracht Frankfurt 1 x 0 Mainz - Campeonato Alemão;

Napoli 0 x 0 Eintracht Frankfurt - Champions League;

Heidenheim 1 x 1 Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão.

Escalações Barcelona x Eintracht Frankfurt

Provável escalação do Barcelona

Uma provável escalação do Barcelona tem Szczesny, Eric García, Christensen, Cubarsí, Baldé, Fermín López, de Jong, Dani Olmo, Lewandowski, Yamal, Marcus Rashford.

Treinador: Hansi Flick;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Provável escalação do Eintracht Frankfurt

Uma provável escalação do Eintracht Frankfurt tem Zetterer, Nnamdi Collins, Koch, Theate, Dahoud, Doan, Nathaniel Brown, Chaïbi, Mario Götze, Ansgar Knauff, Burkardt,

Treinador: Dino Toppmöllert;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Barcelona x Eintracht Frankfurt onde assistir ao vivo

Barcelona x Eintracht Frankfurt onde assistir: a partida da sexta rodada da Champions League 2025/26 terá transmissão ao vivo da HBO Max no streaming.

Últimos confrontos entre Barcelona x Eintracht Frankfurt

Barcelona 2 x 3 Eintracht Frankfurt - Europa League 2021/2022;

Eintracht Frankfurt 1 x 1 Barcelona - Europa League 2021/2022.

Palpite Barcelona x Eintracht Frankfurt - Champions League 2025/26 - Prognóstico final

Barcelona x Eintracht Frankfurt é um jogo que promete um amplo domínio dos donos da casa. O Barça volta a jogar a Champions League no Camp Nou, e quer se recuperar contra um adversário frágil.

Tanto que as casas com apostas em futebol dão um amplo favoritismo aos catalães, com odds vantajosas só em caso de goleada. E você, em quem aposta neste duelo da Champions League?

Tabela atualizada da Champions League

Mais casas de apostas para palpites Champions League 2025

Barcelona x Eintracht Frankfurt palpite - Perguntas Frequentes

Por que o Barcelona vai jogar a Champions no Camp Nou só agora?

O estádio está em reformas desde 2023, e só conseguiu a liberação para voltar a ter jogos oficiais agora. Mesmo assim, as partidas serão com capacidade reduzida.

Qual é o histórico de Barcelona x Eintracht Frankfurt?

As duas equipes se enfrentaram apenas nas quartas de final da Liga Europa de 2021/22. O Eintracht Frankfurt se classificou após empatar na Alemanha e surpreender o Barcelona na Espanha.

Como está Mario Gotze no Eintracht Frankfurt?

O autor do gol do título da Alemanha na Copa de 2014 joga na equipe desde 2022. São 135 jogos com o clube, com 12 gols e 18 assistências.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados