Criei o palpite do jogo do Barcelona contra o Celta de Vigo. A partida está agendada para o dia 23 de novembro, a partir das 17 horas, horário de Brasília, e há muita expectativa para essa rodada do campeonato espanhol. Em começo de campeonato, cada ponto conta muito. Os dois times vão em busca da vitória, e esse jogo pode ser decisivo para o futuro da competição.

Os 5 melhores palpites do jogo



Separei 5 dos melhores palpites do jogo do Barcelona contra o Celta de Vigo pela La Liga. Organizei todos os prognósticos de futebol na tabela abaixo para facilitar a sua compreensão das previsões de apostas para esse jogo.

Mercado

Palpite

Odds

Casa de Aposta

Resultado final Barcelona vencedor 1.75 Betano Primeiro gol Celta de Vigo 2.50 KTO Total de gols Mais de 1.5 1.14 SuperBet Ambos os times marcam Sim 1.49 Betnacional Tempo com mais gol 1 3.10 F12.Bet

Vitória do Celta de Vigo com odds de 1.75 na Betano



O primeiro palpite para Celta de Vigo x Barcelona é de que o time catalão irá vencer o confronto contra o Celta. Cheguei nessa previsão considerando que o time comandado por Hans-Dieter Flick está fazendo uma ótima campanha na La Liga, sendo o atual líder da competição.

Analisei e percebi que até agora o Barcelona tem uma campanha excelente como visitante na La Liga até o momento, sendo que goleou o Real Madrid por 4x0 em um dos jogos fora de casa nesta temporada. Porém, a última rodada acabou perdendo para o Real Sociedad e isso pode ser um fator a se pensar quanto ao resultado do próximo jogo.







Primeiro gol é do Celta com odds de 2.50 na KTO



Meus prognósticos de futebol indicam que o Celta de Vigo sairá na frente do Barcelona no confronto válido pela La Liga. O que reforçou essa minha tese foi o fato dos Catalães terem saído perdendo nos últimos 3 jogos, independente de jogarem fora ou em casa.



Outro ponto que reforçou esse meu palpite foi o fato do Barcelona poder poupar para esse jogo, tendo em vista que tem um confronto importante pela Liga dos Campeões 3 dias depois desse confronto. Portanto, tudo indica que os mandantes conseguirão balançar as redes adversárias primeiro.







Mais de 1.5 gols com odds de 1.14 na SuperBet



Quem seguiu o palpite Barcelona x Celta de Vigo de mais de 1.5 gols em jogos recentes entre ambas as equipes conseguiu acertar a aposta. Peguei um retrospecto dos confrontos diretos entre os dois times e isso reforçou minhas previsões de futebol para essa partida.

A última vez que Celta de Vigo e Barcelona se enfrentaram pela La Liga e tiveram menos de 1.5 gols marcados no jogo foi em 9 de outubro de 2022. De lá pra cá, foram 3 confrontos e todos eles com mais de 1.5 gols marcados.







Ambos os times marcam com odds de 1.49 na Betnacional



Profetizo que os dois times marcarão gols no jogo Celta de Vigo x Barcelona. Minhas análises estatísticas indicam que as redes serão balançadas pelas duas equipes pelo fato de 3 dos últimos 4 confrontos entre ambos os times terem gols marcados pelos Celestes e pelo Barça.



Outro ponto que reforça a minha análise é que o Celta marcou 7 gols nos 2 últimos jogos que jogou como visitante. Em relação ao Barça, apesar da ótima força defensiva do Celta, dificilmente conseguirá resistir ao ímpeto de Yamal, Lewandowski e outros atletas comandados por Hans-Dieter Flick.







Primeiro tempo tem mais gols com odds de 3.10 na F12.Bet



Meu último palpite para Celta de Vigo e Barcelona pela La Liga é de que o 1º tempo terá mais gols do que o 2º. O que me levou a essa conclusão foi o fato de que 9 dos 15 gols marcados pelos Catalães, em seus últimos 6 jogos na La Liga 2024/25 até o momento, foram na primeira etapa da partida.



O Celta não teve um comportamento muito diferente de seu rival nesse quesito. Analisando os dados dos Celestes, identifiquei que 7 dos 9 gols marcados pelo time comandado por Claudio Giráldez como visitante foram na segunda etapa das partidas, o que reforçou minha previsão de um primeiro tempo mais produtivo.







Barcelona Crédito: Divulgação

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Os últimos 5 jogos entre Celta de Vigo e Barcelona apontam para uma superioridade dos Catalães. Afinal, foram 4 vitórias do time comandado por Hans Flick contra apenas um resultado positivo para o Celta.



Notícias e resultados do Celta de Vigo



Algumas das principais notícias recentes envolvendo o Celta de Vigo foram as lesões no elenco do time. Primeiramente, Sergio Carreira sofreu uma lesão no joelho da perna direita e segue fora até dezembro.

Além de Sergio, Luca De La Torre, também teve problemas físicos e está fora do time desde o dia 11 de setembro deste ano. Existe um prazo para o meio campista voltar aos gramados, sendo depois desse confronto, estando disponível para o próximo jogo do Celta.



Últimos resultados do Celta de Vigo



Betis 2 x 2 Celta de Vigo;



Celta de Vigo 1 x 0 Getafe;



CD Leganés 3 x 0 Celta de Vigo;



Celta de Vigo 1 x 2 Real Madrid;



Las Palmas 0 x 1 Celta de Vigo;



Celta Vigo 1 x 1 Girona.



Notícias e resultados do Barcelona



As lesões também impactam o elenco do Barcelona. De acordo com as últimas notícias, craques como Ferran Torres e o goleiro Marc ter Stegen estão no departamento médico. A situação do Lamine Yamal que teve uma contusão também, provavelmente não jogará contra o Celta de Vigo.

Já ter Stegen passará por cirurgia e não voltará aos campos ao longo da temporada 2024/25. Ferrán Torres está fora por tempo indeterminado, sendo outra baixa importante no Barcelona. Existem outros machucados, como Ronald Araújo e Christensen, os dois zagueiros que eram titulares.

Últimos resultados do Barcelona



Real Sociedad 1 x 0 Barcelona;

Barcelona 3 x 1 Espanyol;



Real Madrid 0 x 4 Barcelona;



Barcelona 5 x 1 Sevilla;



Alavés 0 x 3 Barcelona;



Osasuna 4 x 2 Barcelona.

Próximos jogos do Barcelona







Escalações das equipes



Celta de Vigo e Barcelona chegam para o jogo válido pela 14ª da La Liga com desfalques. Por isso, vale a pena conhecer a escalação de ambos os times para saber o que esperar do confronto direto pela liderança do Campeonato Espanhol.



Celta de Vigo



Guaita, Alonso, Starfelt, Rodriguez, Ristic, Beltran, Sotelo, Mingueza, Aspas (Capitão), Bamba, e Iglesias.



Barcelona



Iñaki Peña, Jules Kounde, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Álex Baldé, Pedri González, De Jong, Marc Casadó, Fermín López, Raphinha e Robert Lewandowski.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O Celta de Vigo venceu apenas 2 jogos dos últimos 7 jogos na La Liga 2024/25;

O Barcelona sofreu gols em 3 dos 5 últimos jogos na La Liga 2024/25;

O Barcelona perdeu o último jogo contra o Real Sociedad fora de casa.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo?



O jogo ocorrerá no dia 23 de novembro no estádio Abanca-Balaídos, em Vigo, casa do Celta de Vigo. A partida iniciará às 17h (horário de Brasília).



Onde assistir Barcelona x Celta de Vigo?



A partida pela 14ª rodada da La Liga pode ser acompanhada ao vivo pela ESPN e Star+.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Barcelona, mas por jogar fora de casa, tudo pode acontecer nessa partida. Outro fator importante é o fato do Celta de Vigo estar precisando muito de uma vitória para sair do meio da tabela.



*Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



**As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

