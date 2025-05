Handicap Escanteios: Guia de apostas 2025

Às vezes, só queremos explorar apostas diferentes ou buscar mercados alternativos, e eu entendo bem como é. Se você está nessa busca por novas formas de apostar, o Handicap Escanteios 3-Way é uma das opções mais interessantes para diversificar suas apostas no futebol. Esse mercado possui suas peculiaridades, e, ao continuar lendo, vou te explicar todos os detalhes para que você possa entender e tirar o melhor proveito dessa modalidade.



Claro, para apostar nesse mercado, é essencial estar em um ambiente seguro. O site que você escolher precisa ser confiável, garantindo que você não terá problemas futuros e possa focar apenas nas suas apostas. Aqui, você encontrará todas as informações que precisa. Continue lendo!



O que é Handicap Escanteios 3-Way?



O Handicap Escanteio 3-Way é uma forma de apostar no número de escanteios que cada time terá durante uma partida de futebol, mas com uma diferença: ele oferece três opções de resultado para você escolher.



A lógica do handicap é “compensar” a diferença de força entre as equipes, adicionando ou subtraindo escanteios fictícios a uma delas antes da partida começar. No 3-Way, além de apostar em qual time terá mais escanteios após o ajuste, você também pode apostar que a diferença será exatamente a mesma, resultando em empate.



Como funciona o Handicap nos Escanteios 3-Way



Como expliquei, em vez de apenas apostar em qual time terá mais escanteios, você pode apostar que a diferença será exatamente igual (empate), além das opções de um time vencer ou o outro vencer nessa contagem ajustada de escanteios.



Exemplos de Handicap Escanteios 3-Way



Aqui estão alguns exemplos para facilitar a compreensão do Handicap Escanteios 3-Way, usando uma tabela. Vou considerar um jogo entre o Chelsea e o Liverpool, onde você tem três opções de aposta.



Exemplo 1: Handicap Escanteios 3-Way (Chelsea +2)

Resultado Real (Escanteios) Chelsea (+2) Empate Liverpool (-2) Chelsea: 3, Liverpool: 5 Vencedor Perde Perde Chelsea: 4, Liverpool: 5 Vencedor Empate Perde Chelsea: 2, Liverpool: 5 Perde Perde Vencedor

Imagine que o Chelsea tenha 3 escanteios e o Liverpool tenha 5. Se você apostou no Chelsea com um handicap de +2, isso significa que o Chelsea começa a contagem com 2 escanteios a mais. Então, somando esses 2 ao número real de escanteios do Chelsea (3), ficaria 5 a 5. Nesse caso, a aposta terminaria em empate.



Agora, se o Chelsea fizer 4 escanteios e o Liverpool 5, ao aplicar o +2, o Chelsea "ganha" 2 escanteios extras, somando 6, contra os 5 do Liverpool. Nesse cenário, o Chelsea seria o vencedor.



Por outro lado, se o Chelsea fizer apenas 2 escanteios e o Liverpool 5, mesmo com o bônus de +2, o Chelsea terminaria com 4 (2 + 2), enquanto o Liverpool teria 5, o que significa que o Liverpool ainda vence.



Exemplo 2: Handicap Escanteios 3-Way (Liverpool -1)

Resultado Real (Escanteios) Chelsea (0) Empate Liverpool (-1) Chelsea: 3, Liverpool: 5 Perde Perde Vencedor Chelsea: 4, Liverpool: 5 Vencedor Empate Perde Chelsea: 3, Liverpool: 4 Vencedor Perde Perde

Agora, vamos imaginar que o Liverpool comece o jogo com um handicap de -1. Isso significa que, independentemente do número real de escanteios que ele conseguir, será subtraído 1 da contagem final.



Se o Liverpool fizer 5 escanteios e o Chelsea 3, mesmo com a subtração de 1 escanteio (5 - 1 = 4), o Liverpool ainda terá mais escanteios que o Chelsea, o que significa que o Liverpool vence. Se o Chelsea fizer 4 escanteios e o Liverpool 5, subtraindo 1 do Liverpool, ambos terminariam com 4 escanteios. Nesse caso, a aposta termina em empate.



Por fim, se o Liverpool fizer 4 escanteios e o Chelsea 3, com o -1 aplicado ao Liverpool, ele ficaria com apenas 3 escanteios. Assim, os dois times ficariam empatados, e o Chelsea seria o vencedor nessa aposta.



Dicas para apostar no Handicap Escanteio



Não poderia faltar dicas para ajudar você a apostar nesse mercado. Veja quais acho mais importantes na hora de fazer seus palpites em handicap de escanteio.



Estude o Estilo de Jogo das Equipes



Antes de fazer qualquer aposta, acho extremamente importante analisar o estilo de jogo dos times. Equipes que jogam de forma ofensiva, com grande posse de bola e frequentes ataques, tendem a conquistar mais escanteios. Já times que adotam uma postura mais defensiva, com foco em contra-ataques, geralmente têm menos escanteios. Conhecer o comportamento das equipes pode ajudar a prever melhor o resultado do Handicap Escanteios.

Leve em Conta o Histórico de Confrontos



Assim como a análise de estilo das equipes, o histórico de confrontos diretos entre elas pode revelar padrões valiosos para apostar em handicap +3. Se, em jogos anteriores, um dos times teve consistentemente mais escanteios, essa tendência pode se repetir.



Em partidas decisivas, como clássicos, a intensidade costuma aumentar, levando a um maior número de escanteios. É preciso que você esteja sempre um passo à frente com essas análises.



Considere o Fator Casa e Fora de Casa



Sempre que vou fazer apostas nesse mercado, vejo quem vai ser o mandante da partida, porque alguns times jogam de maneira diferente quando estão em casa ou fora de casa.



Muitas vezes, as equipes têm mais escanteios quando jogam em seus próprios estádios, devido à pressão e ao apoio da torcida. Já como visitantes, podem adotar uma postura mais conservadora, resultando em menos escanteios.



Atente-se às Condições do Jogo



Clima e condições do gramado são fatores que influenciam diretamente o número de escanteios em uma partida. Um campo molhado, por exemplo, pode resultar em mais cruzamentos e, consequentemente, mais escanteios.

Já um jogo sob forte calor pode fazer com que as equipes joguem de forma mais lenta e cuidadosa, diminuindo a frequência de escanteios.



Gerencie sua Banca com Cuidado



Como em qualquer outro mercado de apostas, o gerenciamento da banca é bem importante. Estabeleça um valor máximo para apostar e siga essa regra com disciplina. Busque sempre aplicar as técnicas de jogo responsável, para evitar problemas.



Como apostar no Handicap Escanteios 3-Way



Por mais que seja um mercado um pouco diferente, acho extremamente tranquilo apostar em escanteio handicap 3-Way. Acompanhe o passo a passo em seguida de como apostar:



1. Escolha uma partida: selecione um jogo de futebol que você deseja apostar;



2. Encontre o mercado de "Handicap de Escanteios 3-Way": nas plataformas de apostas, procure por essa opção dentro do mercado de escanteios;



3. Entenda o handicap: o handicap é um número que é adicionado ou subtraído do número total de escanteios de uma equipe. Por exemplo, se o Real Madrid tiver um handicap de -1 contra o Barcelona, eles precisarão ter pelo menos 1 escanteio a mais que o Barcelona para que sua aposta seja vencedora;



4. Escolha sua aposta: você terá três opções em escanteios handicap:



Time 1 (com handicap): aposta que o time 1, com o handicap aplicado, terá mais escanteios que o time 2;



aposta que o time 1, com o handicap aplicado, terá mais escanteios que o time 2; Empate: aposta que o número total de escanteios de ambos os times, considerando o handicap, será igual;



aposta que o número total de escanteios de ambos os times, considerando o handicap, será igual; Time 2 (com handicap): aposta que o time 2, com o handicap aplicado, terá mais escanteios que o time 1.



5. Confirme sua aposta: revise sua seleção e confirme a aposta.

Melhores casas para apostar com Handicap Escanteio



Como em qualquer aposta, busque sempre um site em que você se sinta seguro. Aqui estão alguns dos melhores sites para apostar com segurança em 2025 no Handicap Escanteio:



A Betano é uma das melhores casas de apostas no Brasil, especialmente por patrocinar os dois maiores campeonatos nacionais: a Copa do Brasil e o disputadíssimo Brasileirão. Mas o patrocínio da Betano não para por aí, a empresa também apoia a Europa League e a nova competição, a Conference League.

A LuvaBet é uma casa de apostas que tem se destacado por oferecer Odds competitivas e um bom atendimento ao cliente.





Essa é a casa de apostas do nosso rei das quadras, o craque brasileiro Falcão. A plataforma oferece uma variedade de ferramentas que tornam as apostas ainda mais divertidas.





Esta é uma das melhores casas de apostas esportivas com as Odds mais altas do mercado, especialmente em mercados menos procurados e em jogos e diversos campeonatos.

Vale a pena apostar com Handicap Escanteios?



Sempre que você for apostar em novos mercados ou em algo com o qual não tem muita prática, é aconselhável estudar o máximo possível antes de fazê-lo. Apostar no Handicap Escanteios pode ser muito vantajoso, especialmente se você seguir as dicas que mencionei anteriormente.



Apostar deve ser algo divertido, e para garantir uma experiência segura, é fundamental escolher sites confiáveis. Experimente as casas de apostas que destaquei, pois são muito confiáveis e têm boa reputação, além de oferecerem excelentes bônus para aproveitar.

Perguntas frequentes



O que é Handicap Escanteios?



O Handicap de Escanteios é um tipo de aposta esportiva que ajusta o número de escanteios de uma equipe em relação à outra, visando equilibrar as chances e oferecer Odds mais atrativas.



Imagine que uma equipe é muito favorita para ter mais escanteios.Ao aplicar um handicap negativo a essa equipe, a casa de apostas "desfavorece" ela, exigindo que ela tenha ainda mais escanteios para que a aposta seja vencedora. Já para a equipe menos favorita, pode ser aplicado um handicap positivo, facilitando um pouco a tarefa de vencer a aposta.



Como funciona o empate no mercado de Escanteios 3-Way?



No mercado de Escanteios 3-Way, além das opções de vitória para cada equipe (considerando o handicap), existe a opção de empate. Para que o empate seja válido, o número total de escanteios de ambas as equipes, após a aplicação do handicap, deve ser exatamente igual.



Onde fica localizada a opção de Handicap Escanteio?



A localização exata da opção de Handicap de Escanteios pode variar ligeiramente entre as diferentes casas de apostas. No entanto, ela geralmente se encontra na seção de apostas de um determinado jogo, dentro do mercado de "Escanteios". Ao clicar no mercado de escanteios, você encontrará diversas opções, incluindo o Handicap de Escanteios 3-Way.

