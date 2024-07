Os palpites esportivos ganharam muito espaço nos últimos anos, e com isso, muitas plataformas foram surgindo no mercado. Logo, encontrá-los não é algo difícil, mas como saber quais os melhores sites de apostas esportivas?

Pensando em responder essa pergunta, trouxe aqui o ranking com as 10 melhores casas para apostar em 2024, com os principais detalhes sobre como cada uma delas funciona. Continue lendo e entenda sobre os depósitos, saques, bônus e dicas.

TOP 10 melhores sites de apostas do Brasil

Betmotion - Bônus de boas-vindas de 150% em esportes

bet365 - Bônus para novos cadastros de R$ 200

Bet77 - Melhor site com aposta grátis de R$ 20

Bet7k - Bônus a partir de R$ 5 até R$ 7.000

F12.Bet - Melhores odds para escanteios

Estrela Bet - Melhor site para apostar em futebol

Bet7 - Bônus de R$ 500 para esportes

BetNacional - Melhor site com depósito mínimo de 1 real

Esportes da Sorte - Melhor site com bônus aposte R$ 10 e ganhe R$ 10

Aposta Quente - 150% até R$ 500 para aproveitar em apostas esportivas

Qual o melhor site de apostas?

São várias as opções de sites de apostas esportivas no mercado, o que pode dificultar a sua escolha de onde é melhor apostar. Há diversos fatores a serem considerados nesta hora, bônus, segurança, métodos de pagamentos, navegação e muitos outros. Analisando estes pontos, cheguei a conclusão de que a Betmotion é a que mais atende aos requisitos.

Mesmo assim, é importante entender que o melhor site para você apostar depende das suas necessidades como apostador. Também entendo que todas essas informações a serem vistas podem gerar confusão.

Pensando nisso, avaliei entre mais de 120 plataformas, classificando os 10 melhores sites de apostas e ressaltei os principais pontos que você precisa saber na hora de escolher uma casa, para facilitar ainda mais a escolha.

Lista de sites confiáveis para apostar online

Detalhes sobre os 10 melhores sites de apostas do Brasil

1. Betmotion - Bônus de boas-vindas de 150% em esportes

Um dos melhores sites de apostas de futebol é o Betmotion, isso porque além de ótimas odds ele oferece um bônus de boas-vindas incrível que paga 150% do primeiro depósito até R$ 200.

Por que o Betmotion é o primeiro entre os 10 melhores sites de apostas?

Na Betmotion é possível apostar a partir de 1 real com meios de pagamento acessíveis e conhecidos, como o Pix, cartão de débito e transferências bancárias.. A casa também oferece +300 mercados em +25 modalidades, como palpites em resultados finais, handicap, faltas e muitos outros.

Quero bônus Betmotion

Informações importantes:

Possui recurso de Cash Out.



Disponibiliza App para baixar.



Saque liberado em até 3 dias.

2. bet365 - Bônus para novos cadastros de R$ 200

A Bet365 também disponibiliza depósitos a partir de 1 real. Essa é uma vantagem que só os melhores sites de apostas esportivas oferecem, pensando nos usuários que não querem correr grandes riscos, e preferem investir quantias menores para as apostas.

Aproveitar bônus bet365

Por que o bet365 é um dos melhores sites de apostas esportivas?

Além de aceitar depósitos no Pix, método conhecido pelos brasileiros, a casa oferece bônus atrativos como o de boas-vindas, dobrando o primeiro depósito de novos cadastrados em até R$ 200.

Informações importantes:

Depósito mínimo de R$20.

Permite acionar o recurso de Cash Out total.

Disponibiliza apostas ao vivo e serviço de livestreaming em HD.

3. Bet77 - Melhor site com aposta grátis de R$ 20

Um dos maiores atrativos do Bet77 são as suas promoções. São diversos bônus para aproveitar, como o bônus grátis de R$ 20 para novos cadastros. Ou então, o bônus de boas-vindas que paga 300% do primeiro depósito até R$ 6000.

Quero bônus aposta grátis Bet77

Por que o Bet77 foi eleito o terceiro melhor site de aposta?

O Bet77 é um dos melhores sites de apostas em futebol, isso porque, além dos métodos de pagamento acessíveis e de baixo investimento, cobre os principais eventos do futebol com odds competitivas.

Informações importantes:

Disponibiliza Cash Out nas apostas esportivas.



É possível acompanhar as partidas através do livestreaming.

Depósitos no Pix a partir de R$ 10.

4. Bet7k - Bônus a partir de R$ 5 até R$ 7.000



Na Bet7k além de você poder aproveitar uma ótima experiência com os mercados disponíveis, também é possível usufruir de um dos bônus mais generosos. A casa paga até R$ 7.000 em prêmios para seus novos usuários aproveitarem no primeiro depósito a partir de R$ 5.



Acessar site da Bet7k



Por que o Bet7K é um dos melhores sites de apostas esportivas?



A Bet7K oferece seu excelente serviço desde os anos 2000 no mercado de apostas. Ela possui cotações acima da média e se destaca entre os melhores sites de apostas pelos seus bônus e métodos de pagamento conhecidos.



Informações importantes



Os pagamentos são realizados via Pix.



São aceitos depósitos a partir de 5 reais.



O saque é liberado em poucos instantes após a aprovação.







5. F12.Bet - Melhores odds para escanteios



A F12.Bet é o melhor site para apostar em futebol, principalmente se olharmos para as cotações em escanteio. A casa cobre diversos campeonatos, nacionais e internacionais.



Acessar site F12 Bet



Por que o F12.Bet foi eleito um dos melhores sites de aposta do Brasil?



São aceitos pagamentos via Pix, permitindo que os depósitos sejam feitos a partir de 2 reis. É possível fazer uma aposta segura, contando com o serviço de cash out, que permite retirar as apostas antes do fim das partidas, seja para garantir os lucros ou minimizar as perdas.



Informações importantes



Depósitos a partir de R$ 2.



O saque é liberado em até 24h.



Não disponibiliza bônus de cadastro.



6. Estrela Bet - Melhor site para apostar em futebol



Por mais que a Estrela Bet seja a grande patrocinadora das Seleções Brasileiras de Futsal e Beach Soccer, ela também se destaca no futebol. Além de patrocinar grandes clubes, a casa é um dos grandes nomes quando falamos de odds para apostar em futebol.



Conheça o site Estrela Bet



Por que o Estrela Bet está entre os melhores sites de apostas?



A Estrela Bet oferece aos seus novos cadastrados um belo presente de boas-vindas, pagando 100% do valor do primeiro depósito até R$ 500. E não acaba por aí, o site voltou com uma antiga promoção que paga R$ 10 em freebets (apostas grátis) ao acertar um palpite feito gratuitamente.



Informações importantes



Depósito mínimo a partir de 1 Real.



O Pix é o único meio de fazer depósitos e saques.



Após a aprovação, os saques são liberados instantaneamente.







7. Bet7 - Bônus de R$ 500 para esportes



O Bet7 é um dos melhores sites de apostas que entraram no mercado em 2020. Operando há 4 anos, ele oferece uma página totalmente otimizada para navegar, formas de pagamentos variadas e bônus de todos os tipos, incluindo promoções diárias.



Por que a Bet7 está entre as melhores casas de apostas?



Além de disponibilizar métodos de pagamentos acessíveis, a casa presenteia os novos cadastrados com um bônus que pode chegar até R$ 500. Essa é uma oportunidade de explorar o site e apostar em diferentes mercados com o valor do bônus.



Informações importantes



Depósitos no Pix a partir de 5 reais.



Saques a partir de 5 reais no Pix.



Os saques podem levar até 72h para serem processados.







8. Betnacional - Melhor site com depósito mínimo de 1 real



Neste site de apostas esportivas é possível fazer palpites com apenas 1 real na conta. São diversos eventos com cotações alinhadas acima da média do mercado para aproveitar.



Acessar site da Betnacional apostas

Por que o Betnacional foi eleito um dos melhores sites de apostas online?



A Betnacional é uma das casas de apostas que destaca pelos seus serviços em palpites esportivos, oferecendo apostas ao vivo e cash out. O seu fácil acesso à plataforma é algo que ganha destaque, já que todas as informações são encontradas sem dificuldade.



Informações importantes



Processamento do Saque de até 1h.



Único método de pagamento é o Pix.



Atendimento do suporte totalmente em português.







9. Esportes da Sorte - Melhor site com bônus aposte R$ 10 e ganhe R$ 10



A Esportes da Sorte já é um site de apostas muito popular, tanto pela sua parceria com clubes conhecidos como por ser um site muito atrativo que oferece diversas vantagens aos seus usuários. Uma dessas vantagens é a promoção “Aposte R$ 10 e Ganhe R$ 10”, presenteando os apostadores que acertarem seu palpite com uma freebet.



Conheça o site Esportes da Sorte



Por que o Esportes da Sorte é um dos melhores sites para apostar?



É interessante mencionar que o Esportes da Sorte também oferece a possibilidade de fazer aposta a partir de 1 real com Pix, um valor abaixo do mercado, assim como o valor mínimo exigido para saque.



Informações importantes



Depósitos a partir de 1 real.



Valor mínimo de saque a partir de R$ 10.



Saque liberado imediatamente após a confirmação.



10. Aposta Quente - 150% até R$ 500 para aproveitar em apostas esportivas



O Aposta Quente é um dos melhores sites de apostas e vem se destacando com seu amplo mercado nos principais jogos do mundo. A oferta de maior destaque da casa é a de boas-vindas, pagando R$ 500 para os novos cadastrados aproveitarem nos dois primeiros depósitos.



Cadastre-se na Aposta Quente



Por que o ApostaQuente está entre os melhores sites de apostas?



Aqui, você pode depositar por diferentes métodos de pagamento, como Pix e até mesmo utilizando seu cartão de débito. A Aposta Quente oferece outros bônus interessantes, além de uma ótima navegação pela plataforma.



Informações importantes



Possui App disponível para Android.



Vários métodos de pagamento disponíveis, incluindo Pix.



Possui outros bônus generosos com freebets.







Como escolher os melhores bônus em sites de apostas esportivas?

Antes de escolher um entre os melhores sites de apostas com bônus, observe os detalhes de cada oferta. É importante verificar as condições do bônus e se os valores são adequados às suas expectativas. A seguir, classifiquei os melhores bônus de cadastro dos sites para comparação:

Comparando os 5 melhores bônus esportivos de boas-vindas

Casa de apostas Bônus oferecido Odds mínima Quero o bônus bet365 100% até R$ 200 1.2 Bônus bet365 Bet 77 300% do primeiro depósito até R$ 6000 1.95 Bônus Bet77 Aposta Quente 100% até R$ 500 nos 2 primeiros depósitos.

1.8 Bônus Aposta Quente Betmotion 150% do primeiro depósito até R$ 200 1.8 Bônus Betmotion Estrela Bet 100% do primeiro depósito até R$ 500 2.0 Bônus Estrela Bet

Como escolher o melhor site para apostar?

A escolha do melhor site para apostar é uma decisão que você mesmo deve avaliar. Como citei no início deste artigo, há alguns fatores a serem vistos e que fazem total diferença na sua experiência de apostas.

A seguir trouxe os principais critérios, os quais também considerei para classificar os 10 melhores sites de apostas esportivas 2024 e que devemos ficar atentos na tomada desta decisão:

Segurança e confiabilidade

Sem dúvidas este é o primeiro e principal ponto a ser visto. A segurança de um site de apostas se dá pela sua boa reputação entre seus usuários, mas principalmente pelo seu licenciamento. É através das licenças e certificados que fica comprovado se uma plataforma é segura e realiza o pagamento dos prêmios.

Confira se o site possui licenciamento válido, geralmente esta informação fica localizada no rodapé da página.

Métodos de pagamento acessíveis

Nós, brasileiros, estamos acostumados a utilizar plataformas acessíveis, e realizar pagamentos de forma fácil online. Por isso, é importante que a plataforma ofereça diversas opções conhecidas para seus usuários, como nas casas de aposta que aceitam Pix.

Variedade de mercados

Algo que tem o potencial de melhorar a experiência com certeza são as variedades de mercados. Ter um catálogo amplo em tipos de apostas faz total diferença para quem gosta de variar os palpites, já que permite tipos de apostas diferentes em um evento.

Compare as odds

É essencial comparar as cotações oferecidas nos diferentes mercados de apostas entre as plataformas que você está avaliando. Opte pela que ofereça cotações vantajosas, pois isso indica que suas apostas e a experiência no site serão mais rentáveis.

App e serviços

Não há nada melhor que encontrar um lugar que proporcione facilidade na hora de apostar. Ter um app para baixar com certeza é um fator relevante para se tornar um dos melhores sites de apostas 2024. Os serviços como Cash Out, Livestreaming e Apostas Ao Vivo também tornam a experiência ainda mais completa.

Bônus para apostar

Os bônus são uma ótima chance de apostar ainda mais e explorar os mercados, como nas casas de apostas com bônus de registro. É interessante procurar por bônus generosos, mas que também sejam alcançáveis para utilização. Por isso, é importante ler os termos e condições das promoções disponibilizadas pelos melhores sites de apostas esportivas do Brasil.

Melhores sites de aposta online Crédito: Divulgação

As apostas esportivas são legais no Brasil?

Sim, as apostas esportivas são legais no Brasil desde 2018. Em 2024 foi instaurada a Lei nº 14.790, estabelecendo os novos parâmetros da legislação brasileira a serem cumpridos pelos sites esportivos. Para que a casa seja legalizada, ela deve ser confiável e atuar conforme as exigências desta lei.

Dicas para começar nos melhores sites de apostas esportivas

Apostar pode parecer fácil, mas dar um bom palpite com potencial de acerto é algo trabalhoso que exige pesquisas. Confira algumas dicas que podem te auxiliar:

Estude as estatísticas

Não aposte em qualquer jogo apenas pelas odds, estude sobre os times, jogadores e eventos. Acompanhe as notícias, quem foi contratado, tática de jogo e outras mudanças nas equipes que podem tornar um time ou atleta favorito, ou não.

Defina um orçamento

Gerencie seu dinheiro e defina um orçamento para suas apostas, tente não ultrapassá-lo. Evite apostas em grandes quantidades em um jogo, uma boa dica é distribuir as apostas em mercados diferentes.

Aproveite os bônus

Muitos sites de apostas oferecem bônus esportivos, como o de boas-vindas, freebets ou no depósito.

Fique atento aos termos de uso e aproveite as promoções para apostar ainda mais.

Aposte com responsabilidade

É importante lembrar que apostas esportivas são uma forma de entretenimento, caso haja qualquer sinal de jogo compulsivo é importante buscar ajuda.

Como iniciar nos melhores sites de apostas esportivas?

Para começar a apostar é fácil, basicamente é só se cadastrar no site onde escolheu apostar e realizar um depósito. Os cadastros da maioria das plataformas são bem simples, precisando preencher informações básicas como CPF, nome completo, e-mail e telefone.

Alguns sites podem exigir a verificação da identidade através do contato informado, enviando um código via SMS ou e-mail para digitar na plataforma e finalizar seu cadastro. Com o cadastro pronto, caso não haja um bônus grátis no registro, é só depositar e começar as suas apostas.

Concluindo

Este artigo avaliou e classificou quais os melhores sites de apostas esportivas do mundo para apostar com segurança e conseguir aproveitar todas as vantagens. A ideia é que você consiga avaliar entre as opções para escolher qual o melhor site para apostar.

Espero ter ajudado com a avaliação e dicas mencionadas. Agora é hora de começar a aproveitar esse incrível mundo do entretenimento com os palpites esportivos.

Perguntas frequentes sobre os melhores sites de apostas

Como escolher o melhor site para apostar?

A melhor forma de escolher o melhor site para apostas esportivas é verificar alguns critérios, como as formas de pagamento, os bônus oferecidos, os mercados disponíveis, as odds e a confiabilidade da plataforma. Assim, é possível decidir qual casa se adapta melhor ao seu perfil de apostador.

Quais os melhores sites de apostas esportivas?

A Betmotion, bet365 e Bet77 estão no topo da lista dos melhores sites para apostas esportivas.



Quais os melhores sites de apostas esportivas para iniciantes?

A Betmotion, bet365, Betnacional e Esportes da Sorte são os melhores sites de apostas para iniciantes. É interessante pensar que, como iniciante, muitas vezes o melhor é começar investindo pouco.

Quais os métodos de pagamento disponíveis nos melhores sites de apostas?

São diversos tipos de pagamentos, incluindo o Pix, que é muito procurado pelos apostadores. Também é possível apostar com cartões de débito ou transferência bancária.

Como funcionam os melhores sites de apostas?

O propósito dos sites é permitir a previsão e palpites sobre eventos esportivos, como forma de entretenimento. Mesmo assim, é importante ficar atento, pois cada plataforma tem suas regras de funcionamento.

É possível aproveitar bônus no cadastro nos melhores sites de apostas?

A maioria dos sites de apostas oferece bônus no cadastro. Com exceção do F12.Bet e Betnacional, todas as casas citadas neste artigo disponibilizam esse bônus.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

