As apostas múltiplas são um dos tipos de apostas que eu mais gosto de realizar, principalmente pela emoção que elas me trazem. Durante os meus anos como apostador, encontrei alguns sites que se destacaram para esse tipo de entretenimento.



Para facilitar a vida de quem está procurando pelas melhores plataformas de apostas brasileiras, fiz este artigo. Nele, abordarei todos os principais sites que utilizo para me divertir, e que aceitam apostadores brasileiros. Também vou trazer dicas importantes, e até mesmo falar sobre promoções e ofertas para esse tipo de aposta. Então, acompanhe o artigo até o final. Vamos lá!



10 Melhores plataformas para fazer apostas múltiplas



Na lista abaixo, trouxe as melhores plataformas que o mercado tem a oferecer. Claro, a lista é influenciada pela minha experiência pessoal com cada site, mas todas as plataformas abaixo são excelentes escolhas para quem deseja fazer apostas.



É importante deixar bem claro que cada uma dessas casas de apostas tem as suas vantagens, suas desvantagens, e pontos fortes. A minha recomendação para quem vai escolher um desses sites, é sempre considerar principalmente aquilo que está procurando para as suas apostas. Conheça agora as plataformas:



Betano - Múltiplas turbinadas com o bônus acumulador

PagBet - Apostas múltiplas no Pix em segundos

F12.bet - Melhores Odds para apostar em escanteios

Luva Bet - Aproveite o pagamento mais rápido do Brasil

Bet77 - Até 300% em bônus nas múltiplas

Betnacional - Apostas seguras em futebol com Odds altas

Estrela Bet - Múltiplas turbinadas com o Turbina Bet

VBet - Ganhe até 100% em bônus nas múltiplas

bet365 - Acumuladores aumentados em multiesportes

Bet7 - Apostas múltiplas nos eventos ao vivo com Odds acima da média



Qual a melhor plataforma para fazer uma aposta múltipla?



Dentre os melhores sites de apostas de 2024, o que mais gostei foi a Betano. Esse é um site muito moderno e prático, fácil de utilizar, e com tudo o que eu procurava para as minhas apostas. A cobertura da plataforma vai desde os grandes campeonatos brasileiros, até os eventos internacionais mais importantes.



Detalhes sobre plataformas com apostas múltiplas



Como gosto de deixar tudo bem explicado, fiz uma lista detalhada com o site de apostas que mencionei acima. Abordarei todos os principais pontos positivos e alguns dos fatores negativos desses sites, para ficar mais fácil de escolher em qual deles se cadastrar. Mas gosto de lembrar que é necessário avaliar as plataformas sempre com atenção.



1. Betano - Múltiplas turbinadas com o bônus acumulador



Essa é outra plataforma que já é bem famosa, e que utilizo há alguns anos. O site passou recentemente por algumas mudanças, que tornaram a experiência de usuário mais divertida, e as apostas esportivas muito mais práticas. É muito fácil aprender como fazer aposta múltipla na Betano.



Pontos positivos sobre a plataforma Betano



A plataforma de apostas conta com excelentes promoções para apostadores de todos os níveis, algo que adorei.



O site é bem moderno, e a experiência de usuário nele é muito prática e intuitiva para fazer uma aposta múltipla Betano.



O atendimento ao cliente é feito totalmente em português, o que tornou tudo dinâmico durante o meu contato.



Ponto negativo sobre a Betano



O site usa fontes pequenas para algumas informações importantes, como nos bônus, dificultando o entendimento.







2. PagBet - Apostas múltiplas no Pix em segundos



Uma das coisas que mais gostei sobre a PagBet foi que o site é excelente para apostas no futebol. Encontrei nele cobertura para todas as principais competições do mundo inteiro, o que me trouxe muita diversão com os meus palpites múltiplos.



Pontos positivos sobre a casa de apostas PagBet



Você pode apostar com Pix de forma rápida e prática.



Na plataforma, acessei muitas opções de apostas em jogos de futebol.



É um site feito pensando no apostador brasileiro, o que fez muita diferença para mim.



Ponto negativo sobre a PagBet



Infelizmente não encontrei promoções ou ofertas enquanto estava utilizando esse site.







3. F12.bet - Melhores Odds para apostar em escanteios



F12.bet é a plataforma de apostas que tem como embaixador o Falcão, um dos maiores jogadores de futsal de todos os tempos. É uma plataforma que tem cotações bem atrativas para as apostas múltiplas, em vários esportes e mercados, como o de escanteios.



Pontos positivos sobre a plataforma F12.bet



A plataforma tem um design muito divertido, que faz diferença nas minhas apostas.



O site tem um bom catálogo de modalidades esportivas para os meus palpites.



As cotações para as apostas que encontrei foram bem atrativas na F12.bet.



Ponto negativo sobre a F12.bet



O site indica métodos de pagamento como criptomoedas, mas não as ofereceu para os meus pagamentos.







4. Luva Bet - aproveite o pagamento mais rápido do Brasil



Essa plataforma de apostas me chamou a atenção por conta de suas cotações, além de serviços de alta qualidade, com um dos pagamentos mais rápidos do mercado. Por mais que essa plataforma seja bem nova, entrega muitas qualidades, o que fez com que eu gostasse muito dela.



Pontos positivos sobre o site de apostas Luva Bet



É uma casa de apostas feita pensando no brasileiro e tem como embaixador o ‘’Luva de Pedreiro’’.



O site é muito completo e encontrei opções de apostas no futebol tanto nacionais quanto internacionais.



A plataforma conta com algumas promoções que me chamaram muita atenção na hora da diversão, como a de cashback.



Ponto negativo sobre a Luva Bet



O aplicativo para acesso móvel da Luva Bet ainda não está disponível.







5. Bet77 - Até 300% em bônus nas múltiplas



A Bet77 é uma plataforma de apostas que, nos últimos tempos, tem chamado muito a minha atenção. É um site bem dinâmico, com muitas opções de apostas atrativas, que me permitiram fazer palpites múltiplos de qualidade.



Pontos positivos sobre a casa de apostas Bet77



O site conta com promoções bem atrativas para os recém cadastrados, algo que gostei muito de ver.



A cobertura para as apostas ao vivo que encontrei no site é enorme, com dezenas de eventos disponíveis todos os dias.



O acesso móvel dessa plataforma é bem dinâmico e me trouxe uma boa experiência de usuário.



Ponto negativo sobre a Bet77



O atendimento ao cliente da Bet77 é um pouco demorado, algo que atrapalhou um pouco quando quis tirar as minhas dúvidas.







6. Betnacional - Apostas seguras em futebol com Odds altas



A Betnacional é um site que gostei de usar por conta da qualidade dos serviços oferecidos. É uma plataforma bem dinâmica e com muitas opções de eventos para as apostas múltiplas, principalmente quando falamos de futebol.



Pontos positivos sobre a plataforma Betnacional



O site tem cotações que são bem competitivas com outras plataformas, o que me permitiu muitas oportunidades boas de apostas.



Como o site tem cobertura para muitas modalidades, consegui fazer muitas apostas nos campeonatos que eu acompanho.



O atendimento ao cliente da plataforma é feito totalmente em português, o que torna tudo bem mais dinâmico.



Ponto negativo sobre a Betnacional



Essa casa de apostas não tem muitas promoções diferentes que me trouxessem benefícios nos meus depósitos.







7. Estrela Bet - Múltiplas turbinadas com o Turbina Bet



Essa é uma plataforma de apostas muito famosa entre os apostadores brasileiros e uma das minhas prediletas. O site é bem renomado e tem tudo o que preciso para a minha aposta múltipla Estrela Bet, com um bom catálogo de modalidades esportivas.



3 pontos positivos sobre o site de apostas Estrela Bet



A plataforma conta com algumas promoções e ofertas que gostei muito de aproveitar.



O acesso mobile oferecido neste site é bem dinâmico, tanto em dispositivos Android quanto iOS, e testei em ambos.



A plataforma tem uma cobertura grande para eventos esportivos de vários países do mundo.



Ponto negativo sobre a Estrela Bet



O serviço de atendimento do site é um pouco lento, algo que me incomodou quando estava conversando com os atendentes.







8. VBet - Ganhe até 100% em bônus nas múltiplas



Para quem gosta muito de torneios, assim como eu, a plataforma VBet é uma escolha bem divertida. Além de ser um site completo para quem quer apostar, encontrei na plataforma um excelente serviço para apostas múltiplas com bônus até 100%.



Pontos positivos sobre o site de apostas VBet



É uma plataforma que me permitiu ter acesso a boas cotações para os palpites múltiplos.



O site é bem moderno e me trouxe uma ótima experiência de usuário para as apostas que estava realizando.



Essa casa de apostas me permitiu participar de torneios e aproveitar muitas promoções excelentes.



Ponto negativo sobre a VBet



Algumas das informações da plataforma não estavam traduzidas para o português brasileiro, o que me incomodou, mesmo sabendo inglês.







9. bet365 - Acumuladores aumentados em multiesportes



Sempre que falo sobre apostas, é muito difícil não mencionar a bet365. Essa é uma das plataformas mais famosas do mundo inteiro, e gosto muito dela, principalmente por conta de recursos como o serviço de Cash out e outras ferramentas e ofertas exclusivas da casa.



Pontos positivos sobre a casa de apostas bet365



É uma das plataformas de apostas mais confiáveis do mercado e com um excelente renome internacional.



O site é muito prático e tem todas as melhores ferramentas e recursos para as minhas apostas múltiplas.



As cotações que encontrei neste site são umas das melhores do mercado nacional de apostas.



Ponto negativo sobre a bet365



É uma plataforma voltada para os apostadores veteranos, e confusa para apostadores iniciantes, na minha opinião.







10. Bet7 - apostas múltiplas nos eventos ao vivo com Odds acima da média



Quando quero fazer apostas ao vivo, além das minhas apostas múltiplas, a opção de site que escolho é a Bet7. A plataforma é muito moderna, tem uma ótima cobertura para palpites ao vivo, e muitas modalidades esportivas.



3 pontos positivos sobre o site de apostas Bet7



O site é bem moderno e fácil de utilizar, com recursos de alta qualidade, que aproveitei em minhas apostas.



Encontrei no site cobertura para muitas opções de apostas ao vivo diferentes, incluindo o futebol brasileiro.



As apostas múltiplas que fiz no site tiveram cotações muito atrativas para os palpites.



Ponto negativo sobre a Bet7



Não encontrei uma grande variedade de promoções e ofertas quando estava utilizando essa plataforma.



5 Melhores bônus para aproveitar nas apostas múltiplas



Encontrar boas promoções para as fazer apostas múltiplas é algo que gosto muito. E para facilitar a pesquisa para quem gosta desse tipo de oferta, criei uma lista com as casas de apostas com bônus no cadastro que você também pode aproveitar.



Bet77 - Bônus de boas-vindas de até R$ 2.000 para apostas esportivas.

Estrela Bet - Bônus de boas-vindas de até R$ 500 para apostas esportivas.

VBet - Bônus de boas-vindas de até R$ 500 para apostas esportivas.

bet365 - Bônus de boas-vindas de até R$ 500 para apostas esportivas.

Betano - Bônus de boas-vindas de até R$ 1.000 para apostas esportivas.



Comparando os 5 melhores bônus das casas de apostas



O que é aposta múltipla?



Aposta múltipla nada mais é do que uma aposta onde seleciono múltiplos eventos para o mesmo palpite. É um pouco confuso para quem nunca realizou esse tipo de aposta, mas é algo bem simples.



Minha última aposta múltipla foi no Campeonato Brasileiro. Escolhi jogos da série A para o meu palpite múltiplo. Em todos eles, a aposta que fiz foi no número total de gols de cada uma das partidas.



A plataforma de apostas que escolhi, que foi a Betano, multiplicou as cotações individuais de cada um dos eventos, e me ofereceu uma nova cotação. A cotação da minha aposta múltipla foi de 13.20, e escolhi o valor do meu palpite usando o meu gerenciamento de banca.



Como funcionam as apostas múltiplas esportivas?



Como existem algumas opções de apostas múltiplas no mercado, abaixo expliquei um pouco mais sobre elas. Algumas delas até mesmo oferecem cotações melhoradas para os palpites.



Aposta Combinada



Essa é a opção de aposta múltipla mais comum. Aposta combinada nada mais é do que apenas um outro termo para aposta múltipla! Sempre que faço uma aposta com mais de um evento no mesmo palpite, ela automaticamente se torna uma aposta combinada.



Aposta múltipla turbinada



Esse tipo de aposta múltipla já tem uma cotação turbinada para o palpite que estou realizando. O quanto a cotação é melhorada depende muito da plataforma, e das escolhas que fiz.



Combo boost



Aposta múltipla com Combo Boost é uma aposta que recebe um “boost” sempre que um número determinado de eventos é escolhido para o palpite. É o tipo de opção de aposta múltipla que me agrada muito, principalmente quando estou escolhendo muitos eventos.



Como fazer uma aposta múltipla?



O processo para eu fazer as minhas apostas múltiplas variam um pouco de site de apostas para site de apostas. Mas ele segue um procedimento bem simples, que escrevi logo abaixo.



A primeira coisa que faço é acessar o site de apostas que escolhi para o meu palpite.

No setor de apostas esportivas, escolho a opção de apostas múltiplas, e então começo a selecionar os eventos.

Analiso com atenção as cotações de cada uma das minhas escolhas e depois a cotação final da aposta múltipla.

O próximo passo é selecionar o valor do meu palpite, algo que faço sempre respeitando o meu gerenciamento de banca.



Jogo adiado: Como impactam as apostas múltiplas?



Sempre que faço uma aposta múltipla e algum jogo é suspenso ou adiado não me preocupo muito. As casas de apostas sempre seguem um padrão quando isso acontece, que é recalcular a cotação do jogo adiado em aposta múltipla.



O jogo que foi adiado ou suspenso é retirado do cálculo e uma nova cotação é oferecida para a minha aposta múltipla. Isso é algo um pouco incômodo, principalmente quando o jogo que estou mais ansioso para acompanhar é o que foi suspenso.



Dicas e estratégias para usar nas apostas múltiplas



As apostas múltiplas são bem interessantes, e sempre que as utilizo para me divertir, aplico algumas dicas que aprendi ao longo dos anos como apostador. Abaixo falarei sobre algumas dessas dicas, que fazem muita diferença quando se está divertindo.



Para as minhas apostas múltiplas, sempre faço questão de criar um bom prognóstico para os eventos que escolho.



Todas as apostas que realizei seguiram um padrão, estabelecido pelo meu gerenciamento de banca, que me permite a longo prazo utilizar o meu saldo de uma forma bem melhor.



Quando faço apostas múltiplas, lembro que as cotações são melhores, mas as probabilidades de acertar são menores, e faça o meu palpite levando isso em consideração.



Assim como para qualquer outra aposta, sempre faço os palpites múltiplos com muita responsabilidade, respeitando os meus limites e as minhas finanças.



Vantagens e desvantagens das apostas múltiplas



Fazer apostas múltiplas é algo que traz vantagens, mas também desvantagens. Assim como qualquer tipo de aposta, eu sempre avalio muito bem a situação. Confira abaixo os principais prós e contras dessas apostas.



Vantagens



As apostas múltiplas trazem uma oportunidade bem mais interessante quando estou procurando por boas cotações.



Esse tipo de palpite oferece um desafio muito maior, o que é muito divertido para as minhas apostas.



É uma opção de palpite que me permite apostar em vários eventos com Odds melhoradas.



Desvantagens



As apostas múltiplas tornam muito mais difícil acertar o palpite que estou realizando no momento.



Nem sempre encontro um bom conjunto de eventos para as minhas apostas múltiplas online.



As cotações aprimoradas das apostas múltiplas não valem a pena dependendo da aposta que estou realizando.



Conclusão - vale a pena fazer apostas múltiplas?



Se você gosta desse estilo de palpite, com certeza vale muito a pena apostar nas múltiplas. As apostas múltiplas oferecem um potencial de ganho maior, já que você pode selecionar várias equipes e mercados ao mesmo tempo. Por outro lado, também são mais arriscadas, sugiro que avalie com atenção as escolhas para esse tipo de palpite.



Perguntas frequentes sobre as apostas múltiplas



Como as apostas múltiplas são um assunto bem complexo, é comum restarem algumas dúvidas. Abaixo, respondi alguns dos questionamentos mais frequentes que encontrei na internet sobre esse tipo de aposta.



Qual a diferença entre aposta múltipla e aposta combinada?



Não existe diferença entre esses tipos de apostas, já que são dois termos que se referem à mesma coisa. Minhas apostas múltiplas são apostas combinadas, e vice-versa, onde escolho múltiplos eventos para o palpite.



Posso utilizar o recurso de Cash Out nas apostas múltiplas?



Nem sempre consigo acesso à ferramenta de encerramento de apostas nos meus palpites múltiplos. Isso é algo que depende muito do site de apostas que estou utilizando e das escolhas do meu palpite.



Quando fazer uma aposta múltipla?



Realizo apostas múltiplas quando tenho um bom prognóstico para as escolhas do palpite. Isso permite que eu tenha uma possibilidade maior de acertar o meu palpite múltiplo, aproveitando as cotações da melhor maneira.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.