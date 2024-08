Jogue com responsabilidade | 18+

Esse é um dos mercados mais interessantes no mundo das apostas, especialmente por ter ganhado popularidade entre diversos apostadores recentemente. Ao contrário das apostas tradicionais em escanteios, onde o apostador escolhe um número fixo de escanteios para uma partida ou um time, o escanteio asiático oferece uma flexibilidade maior, permitindo apostas mais ajustadas e estratégicas.



Apesar de ser bastante utilizado, é essencial entender as diversas regras e nuances para apostar com sucesso nesse mercado. Neste texto, vou explicar detalhadamente como funciona o escanteio asiático, para que você possa aproveitar ao máximo essa modalidade de aposta. Continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber.



Melhores plataformas para apostar em escanteio asiático



Betmotion - Use o código "OPOVO150" e garanta até 250% de bônus

F12.Bet - Melhores Odds para escanteio

bet365 - Ganhe até R$ 500 no seu cadastro

Betano - Excelente bônus de boas-vindas até R$ 1.000

EstrelaBet - Aposte em escanteios asiáticos com bônus de 100%

Betnacional - Maior catálogo de apostas do país

Parimatch - Registre e ganhe até R$ 500 no primeiro depósito

KTO - Faça sua aposta segura em escanteios

SuperBet - Aproveite as Super Odds em escanteios asiáticos

1xBet - Registre para apostar e ganhe até R$ 1.200



O que é escanteio asiático em apostas de futebol?



O escanteio asiático é um dos mercados alternativos que tem atraído muita atenção, especialmente entre jogadores mais experientes, por oferecer uma forma mais dinâmica e flexível de apostar no número de escanteios durante uma partida.



Ao contrário das apostas tradicionais, onde você aposta em um número exato de escanteios, o escanteio asiático permite apostar em frações ou múltiplos de escanteios, como 4.25 ou 5.5. Essas frações dividem a aposta em partes, reduzindo as chances de empate e permitindo resultados mais variados, como ganho ou perda parcial da aposta.



Como o escanteio asiático funciona?



Não existem muitos mistérios, mas há alguns pontos a serem entendidos sobre como funciona esse tipo de aposta. Se você já tem alguma experiência com handicap asiático, será muito fácil compreender, pois os dois mercados funcionam de forma semelhante.



O escanteio asiático oferece várias opções para reduzir o risco e aumentar as chances de um resultado positivo. A principal diferença em relação às apostas tradicionais de escanteios é a possibilidade de apostar em frações, meias linhas e linhas inteiras, o que proporciona um controle maior sobre as apostas. Veja alguns exemplos de como apostar no escanteio asiático:



Linhas fracionárias



Nas linhas fracionárias, como 4.25 ou 4.75, a aposta é dividida em duas partes. Ao apostar em 4.25 escanteios, metade da aposta vai para a linha de 4 escanteios e a outra metade para 4.5 escanteios.

Se houver exatamente 4 escanteios, você perde a parte que foi para 4.5, mas a outra metade é devolvida. Com 5 ou mais escanteios, você ganha ambas as partes. Esse tipo de aposta oferece uma proteção extra, especialmente em jogos com variação no número de escanteios.



Linhas inteiras



As linhas inteiras, como 4 ou 5 escanteios, são mais diretas. Se você apostar em 5 escanteios, ganha se houver 6 ou mais. Se houver exatamente 5 escanteios, o valor apostado é devolvido. Com 4 ou menos, você perde a aposta. Esse tipo de aposta é ideal para quem busca segurança, já que existe a possibilidade de empate (push), onde o valor da aposta é devolvido.



Meias linhas



As meias linhas, como escanteio asiático 4.5 ou 5.5 escanteios, são populares pela simplicidade. Ao apostar em 4.5 escanteios, você ganha 5 ou mais e perde se houver 4 ou menos. Não há devolução do valor apostado, o que torna a aposta mais arriscada, mas direta. É ideal para quem tem uma expectativa clara do número de escanteios e quer evitar empates.

. Crédito: Divulgação

Como apostar em escanteio asiático nos sites?



Particularmente, acho que é uma aposta para quem quer mais segurança em seus palpites e é uma maneira de explorar esse mercado nas suas partidas de futebol preferidas. Muitos sites de apostas oferecem essa modalidade, e entender como funciona pode te ajudar a tomar decisões mais precisas. Acompanhe um passo a passo que fiz para te ajudar:



Escolha um site de apostas confiável: Aproveite os sites que mencionei neste artigo, pois são altamente confiáveis. Mas sempre verifique se o site tem boas avaliações, métodos de pagamento seguros e suporte ao cliente eficiente.

Crie uma conta e faça um depósito: Caso ainda não tenha, faça o cadastro no site escolhido. Após criar a conta, deposite fundos usando o método de pagamento de sua preferência ou o meio que a plataforma oferecer.

Navegue até o mercado e escolha a linha de escanteio asiático: Acesse a seção de apostas de futebol e escolha a partida na qual deseja apostar. Em seguida, procure pela opção “Escanteios Asiáticos” para selecionar a linha de escanteio.

Confirme a aposta e acompanhe o jogo: Revise todos os detalhes da sua aposta e, se estiver satisfeito, confirme a aposta. Torça e acompanhe o jogo e o número de escanteios para ver se a aposta foi bem-sucedida.



Qual a diferença entre escanteio e escanteio asiático?



Já ficou claro que a principal diferença entre o escanteio tradicional e o escanteio asiático está na flexibilidade e nas opções de aposta. Isso significa que você pode dividir sua aposta em duas partes, minimizar perdas, ou até mesmo garantir ganhos parciais dependendo do resultado. Essa flexibilidade torna o escanteio asiático uma opção mais estratégica. Veja algumas diferenças:



Característica Escanteio Tradicional Escanteio Asiático Flexibilidade Baixa Alta Risco Alto Moderado Opções de aposta Número exato Acima/abaixo de um número Meio ponto Não Sim Reembolso parcial Não Sim (em alguns casos)

Onde apostar no escanteio asiático?



Você ainda está se perguntando como funciona o escanteio asiático? Se não, agora é o momento de explorar esse mercado. É essencial saber onde encontrar as melhores opções de apostas. Muitos sites de apostas novos oferecem o escanteio asiático, mas é importante escolher plataformas confiáveis, como as seguintes:



1. Betmotion - Use o código "OPOVO150" e garanta até 250% de bônus



Nada melhor do que sair na frente e ganhar um ótimo bônus, não é mesmo? Então, você pode utilizar o código promocional “OPOVO150” e garantir até 250% de bônus. Use esse bônus para apostar em uma casa de apostas segura como a Betmotion, que oferece diversos mercados, incluindo o escanteio asiático.







2. F12.Bet - Melhores Odds para escanteio



Em uma das melhores plataformas de apostas de 2024, você encontra algumas das maiores Odds do mercado para escanteios asiáticos. Com uma plataforma intuitiva e focada em oferecer condições competitivas, a F12.Bet é uma excelente opção se você busca apostar em escanteios.







3. bet365 - Ganhe até R$ 500 no seu cadastro



Ao se cadastrar na bet365, você pode ganhar até R$ 500 em bônus para apostar em escanteios asiáticos e outros mercados. A bet365 é renomada pela sua variedade de opções de apostas e excelente suporte ao cliente, tornando-se uma escolha popular entre os apostadores brasileiros.







4. Betano - Excelente bônus de boas-vindas até R$ 1.000



Um dos maiores bônus de boas-vindas é o da Betano. Ao se cadastrar, você pode receber 100% até R$ 1.000. Esta plataforma é fácil de usar, permitindo que você comece a apostar em escanteios asiáticos com um saldo inicial significativo.







5. Estrela Bet - Aposte em escanteios asiáticos com bônus de 100%



Se você deseja apostar com segurança em escanteios asiáticos, a Estrela Bet é uma das casas de apostas mais confiáveis do mercado. Além disso, ela oferece um bônus de 100% de até R$ 500, que você pode usar para fazer seus palpites nos jogos de futebol do campeonato que preferir, graças à vasta variedade de torneios disponíveis na plataforma.







6. Betnacional - Maior catálogo de apostas do país



Criada para atender ao gosto do brasileiro, a Betnacional oferece sempre opções de apostas que estão em alta, principalmente os escanteios asiáticos. Você pode desfrutar de uma enorme quantidade de mercados em um site muito organizado.







7. Parimatch - Registre e ganhe até R$ 500 no primeiro depósito



A Parimatch oferece 100% até R$ 500 em bônus de boas-vindas para novos apostadores. Com um design diferente do comum para casas de apostas esportivas e diversas opções de mercados, incluindo escanteios asiáticos, é uma excelente escolha para diversificar suas apostas.







8. KTO - Faça sua aposta segura em escanteios



A KTO oferece a chance de turbinar suas apostas com o mercado de escanteios asiáticos, proporcionando Odds competitivas e um sistema de apostas seguras, onde é possível minimizar perdas. Com um site bem otimizado, você encontrará tudo o que precisa de forma rápida.







9. SuperBet - Aproveite as Super Odds em escanteios asiáticos



Sem dúvida, a SuperBet é uma das melhores casas de apostas, pois oferece as chamadas Super Odds, com valores muito maiores do que os comuns. Além disso, seu catálogo inclui uma ampla variedade de campeonatos de futebol e mercados, como o de escanteios asiáticos.







10. 1xBet - Registre para apostar e ganhe até R$ 1.200



A 1xBet se destaca ao oferecer um bônus de boas-vindas de 100% até R$ 1.200, além de um extenso catálogo de opções de apostas que abrange muitos mercados. As cotações são ótimas, com uma média acima do mercado, incluindo a seleção para apostas em escanteios asiáticos.







Dicas para apostar em escanteio asiático



Apostar em escanteios asiáticos pode ser uma estratégia lucrativa, mas requer análise e conhecimento. Abaixo, listei algumas dicas para te ajudar a turbinar suas apostas:



Entenda o mercado e como funciona o escanteio asiático. Saiba, por exemplo, que o handicap adiciona uma margem de erro, tornando a aposta mais flexível.

Analise as estatísticas das equipes e compare a média de escanteios dos dois times. Verifique também como as equipes se comportaram nos últimos jogos.

Considere os fatores externos, como o clima, a importância da partida e a fase da competição. Estes fatores podem impactar o número de escanteios, e a ausência de jogadores-chave pode alterar o estilo de jogo da equipe.

Aposte com responsabilidade e defina um valor máximo para apostar, nunca ultrapassando esse limite. Não coloque todas as suas fichas em uma única aposta. Siga sua estratégia e evite apostar por impulso.

Explore diferentes mercados, como os de escanteios por tempo, onde você aposta no número de escanteios no primeiro ou no segundo tempo. Considere também os escanteios por equipe, apostando em qual equipe terá mais escanteios, entre muitos outros mercados.



Vantagens e desvantagens de apostar no escanteio asiático



Como qualquer tipo de aposta, o escanteio asiático possui seus prós e contras. Tudo vai depender do quanto você conhece sobre o uso desse mercado. Vou analisar as vantagens e desvantagens desse mercado a seguir. Acompanhe:



Vantagens



Maior flexibilidade: O mercado asiático oferece mais opções, como apostar acima ou abaixo de um número específico, com ou sem meio ponto. Isso permite que você encontre Odds mais atraentes e reduza o risco.



O mercado asiático oferece mais opções, como apostar acima ou abaixo de um número específico, com ou sem meio ponto. Isso permite que você encontre Odds mais atraentes e reduza o risco. Reembolso parcial: Em alguns casos, quando o resultado final fica exatamente na linha de aposta (por exemplo, escanteios asiáticos 3.5 e o jogo termina com 3 escanteios), você pode receber parte do valor apostado de volta.



Em alguns casos, quando o resultado final fica exatamente na linha de aposta (por exemplo, escanteios asiáticos 3.5 e o jogo termina com 3 escanteios), você pode receber parte do valor apostado de volta. Menos imprevisibilidade: O número de escanteios por jogo tende a ser menos volátil do que em outros mercados, como o placar exato. Isso permite uma análise mais precisa e aumenta as chances de acertar a aposta.



Desvantagens



Variação entre as casas de apostas: As Odds e as linhas de aposta podem variar significativamente entre diferentes casas de apostas, o que exige uma pesquisa mais detalhada para encontrar as melhores oportunidades.



As Odds e as linhas de aposta podem variar significativamente entre diferentes casas de apostas, o que exige uma pesquisa mais detalhada para encontrar as melhores oportunidades. Complexidade: Esse mercado de escanteios asiáticos pode ser mais complexo de entender para iniciantes, exigindo um estudo mais aprofundado das regras e das diferentes linhas de aposta.



Conclusão - Vale a pena apostar em escanteio asiático?



Vale realmente a pena, principalmente pela flexibilidade nas apostas e, em muitos casos, pela possibilidade de receber reembolso mesmo sem acertar o número exato de escanteios. Esse tipo de mercado pode parecer um pouco complicado à primeira vista, mas, com toda a explicação anterior, é possível aprender e usufruir da melhor maneira do mercado de escanteios asiáticos.



Perguntas frequentes



O que é escanteio asiático bet365?



É um tipo de aposta onde você prevê se o número total de escanteios em uma partida será maior ou menor que um valor definido. A bet365 também oferece esse tipo de aposta.



Qual a diferença entre escanteio e escanteio asiático?



A diferença está na flexibilidade. No escanteio tradicional, você aposta em um número exato; no asiático, você aposta em uma faixa de números, o que oferece mais opções e maior flexibilidade.



O que significa escanteio asiático?



É uma aposta que foca no número total de escanteios em uma partida, prevendo se será maior ou menor que um valor pré-definido, geralmente com meio ponto para mais opções de aposta e reembolsos parciais.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente