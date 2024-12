Saiba como as odds funcionam nas apostas esportivas. Descubra como encontrar as melhores odds do mercado e de que maneira deve compará-las

Jogue com responsabilidade | 18+

Para que você entenda como calcular odds de um evento esportivo, é importante que você compreenda o que ela representa e quais fatores podem interferir na definição do seu valor.



De maneira geral, as odds são números atribuídos pelas casas de apostas, que representam a probabilidade de um evento acontecer e que definem o valor que será pago caso o apostador acerte o palpite.



Neste artigo, irei explicar o que é odd, como calcular, diferentes tipos de representação e os principais fatores que influenciam no valor da odd e, consequentemente, no seu lucro potencial.



Como as odds funcionam?



O conceito básico que você deve ter em mente é que quanto melhor for a odd de um evento, menor será a probabilidade deste evento acontecer. No caso de odds decimais, usadas pela maioria absoluta dos brasileiros, quanto mais perto de 1,00, maior a chance de acertar o palpite e a sua chance vai diminuindo conforme as odds crescem.



A tabela abaixo mostra um exemplo da partida entre Corinthians e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro:



Resultado

Corinthians

Empate

Bahia

Odds 1.57 4.15 6.00

Ao analisar as odds oferecidas pela casa de apostas, podemos concluir que a equipe do Corinthians tem uma probabilidade muito maior de vencer a partida, seguida pelo empate e a equipe do Bahia possui pequenas chances.



Cálculo de probabilidade das odds



Saber como calcular odds decimais é bem fácil, pois se trata de matemática básica e podemos chegar ao valor seguindo dois passos:



Defina a probabilidade de um evento acontecer por meio de análises e estatísticas das equipes envolvidas na partida;

Divida 100 pela probabilidade definida para o evento e você irá encontrar a odd decimal para o determinado evento.



Se utilizarmos como exemplo uma partida de tênis entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz em que você estudos todas as variáveis e acredita que ambos têm 50% de chances de ganhar, a odds que representa esta probabilidade é de 2,00, isso porque, 100% dividido por 50% vai resultar no valor 2,00 (100/50 = 2).



Comissão da casa de apostas



Neste momento, você deve estar se perguntando o porquê de nunca encontrar odds 2,00 para os dois oponentes em partidas muito disputadas como Djokovic x Alcaraz.



A resposta é simples: as casas de apostas precisam tirar uma margem de comissão, que permita que ela consiga arcar com todos os custos da operação do negócio e por este motivo, é fundamental que você compare odds entre casas de apostas.



Normalmente, as melhores casas de apostas brasileiras cobram comissões entre 3 e 5% sobre o valor do resultado da aposta.



Compare odds antes de apostar



Agora que você já sabe o que é odd, você precisa se preparar para tirar vantagem ao escolher a melhor casa de apostas para fazer seu palpite.



O ponto fundamental é que você não aposte em plataformas que cobram comissões superiores a 5% porque a longo prazo, os pequenos décimos irão fazer muita diferença no seu resultado com apostas esportivas.



Seguindo o mesmo exemplo da partida de tênis e, considerando que a casa de apostas cobra uma comissão de 5%, a odd oferecida para ambos jogadores será de 1,90. Isso porque a odd que representa 50% de probabilidade é 2,00, conforme calculamos acima, e 2,00 multiplicado por 0,05% resulta em 1,90.



Aposta

Probabilidade

Lucro em caso de acerto

Comissão da plataforma

R$ 100 50% (odds 2,00) R$ 90 R$ 10

Super Odds



Para se diferenciar da concorrência, algumas casas de apostas oferecem promoções denominadas como Super Odds, Odds Aumentadas, Oddão ou outras variáveis, que nada mais são, do que a redução da comissão em determinados eventos escolhidos por cada plataforma.



Algumas casas de apostas escolhem estes jogos e reduzem as comissões para um valor entre 1% e 2% e, com isso, geralmente conseguem oferecer as melhores odds no evento ou mercado específico. Outras operadoras, como, por exemplo, a Parimatch, fazem promoções mais ousadas e retiram totalmente a comissão das apostas em determinada partida.



Tipos de odds



Além de saber como calcular odds, é importante que você saiba que existem diversos tipos de apresentação das odds e que você pode fazer a alteração deste formato das odds de maneira simples e rápida através das configurações da sua conta.



Para se ter uma ideia da variedade, na 1xBet, você pode encontrar 6 diferentes formatos, entretanto, apenas as 3 primeiras possuem maior relevância entre os apostadores brasileiros.



Decimal;



Fracionária;



Americana;



Hong Kong;



Indonésia;



Malásia.



Odds Decimais



A odd decimal é amplamente utilizada pelos apostadores brasileiros por ser a maneira mais simples de entender o valor a receber ao acertar uma aposta. Basta multiplicar a odd pelo valor da aposta.

Exemplo: Se você apostar R$ 10 que a equipe A vai vencer a equipe B com uma odd decimal de 1,70, você receberá R$ 170 de retorno, porque 100 x 1,70 = 170.



Odds Fracionárias



A odd fracionária é o formato mais comum nos países europeus e ela indica apenas o lucro que você vai receber em caso de acerto na aposta.

Exemplo: Se você apostar R$ 10 e acertar que o Lutador A vai vencer o Lutador B com uma odd fracionária de 5/1, você ganhará R$ 5 para cada R$ 1 apostado, ou seja, você vai obter R$ 50 de lucro.



Odds Americanas



A odd americana, como o nome sugere, é muito utilizada nos E.U.A e é um pouco mais complexa porque apresenta odds que variam entre números positivos e negativos. A odd positiva indica quanto você vai ganhar se acertar o palpite e a negativa indica quanto precisa apostar para ter lucro de R$ 100.



Exemplo 1: Se você apostar R$ 100 que a equipe A vai vencer a equipe B e a odd americana for de +200, você receberá R$ 300 de retorno, sendo R$ 200 de lucro + R$ 100 da aposta inicial.



Exemplo 2: Se você apostar que a equipe A vai vencer a equipe B, com uma odd americana de -200, sua aposta deverá ser de R$ 200 para obter um lucro de R$ 100.



Calcular odds Crédito: Divulgação

Aplicação das odds em diferentes tipos de apostas



Se você está pesquisando sobre o que significa odds, provavelmente já atingiu o nível de saber que existem diversos tipos de apostas que podem ser realizadas nas plataformas. Estes tipos de apostas dizem respeito à quantidade de palpites que você vai colocar em um bilhete de apostas e à maneira como estes palpites irão se combinar dentro do boletim, gerando as probabilidades e odds totais.



Aposta simples



Nas apostas simples, você escolhe um único palpite para colocar no bilhete e realizar a aposta. Para saber o potencial de ganho, basta multiplicar o valor da aposta pela odd oferecida.

Por exemplo, se você aposta R$ 10 em um evento com odd 3,00, seus ganhos potenciais serão de R$ 30, porque R$ 10 x 3 = R$ 30.



Aposta múltipla



Se você quer saber como calcular odds em apostas múltiplas, basta multiplicar o valor apostado pela odd do palpite 1, o resultado obtido deve ser multiplicado pela odd do palpite 2 e assim por diante.



Por exemplo, se você faz um bilhete de aposta múltipla de R$ 10, onde o primeiro evento tem odd 2,00 e o segundo tem odd 1,50, o seu retorno possível será de R$ 30 porque R$ 10 x 2,00 x 1,50 = R$ 30.



Graças a esta multiplicação de resultados, você vai receber melhores odds do que se fizer diversas apostas simples utilizando a mesma banca, mas é importante saber que se você errar um único palpite, toda a aposta será perdida.



Promoções de bônus acumulador



Para cumprir requisitos da regulamentação das apostas esportivas no Brasil, as casas de apostas foram obrigadas a deixar de oferecer os bônus no cadastro e esta proibição causou um movimento de intensificação de outros tipos de promoções.



Uma das promoções que ganhou muita força entre as plataformas é o Bônus Acumulador, ou Múltiplas Acumuladas. Esta promoção é sempre aplicada em apostas múltiplas, onde as odds são multiplicadas entre si e todos os palpites devem ser acertados.



>> Aproveitar bônus acumulador na bet365



Geralmente, o benefício desta promoção é a aplicação de ganhos extras progressivos, ou seja, quanto mais palpites você colocar no boletim de apostas, maior será o percentual de bônus recebido caso acerte todos os prognósticos.



Aposta Combinada



A maioria dos apostadores iniciantes acredita que a aposta combinada e múltipla se trata da mesma coisa, mas este é um grande equívoco. Enquanto na múltipla um único erro de palpite te faz perder 100% do valor investido, na combinada você ainda consegue recuperar uma parte, ou até mesmo ganhar dinheiro, independente de errar um ou outro prognóstico.



Isso acontece porque a combinada divide o valor apostado no seu bilhete em diferentes combinações de resultados entre os seus palpites selecionados, sempre deixando um dos palpites de fora, como no exemplo abaixo de uma combinada com 3 palpites:



Palpite

Evento

Odds

A

Botafogo campeão do Brasileirão 1.50 B

Barcelona campeão da La Liga 2.70 C

Liverpool campeão da Premier League 3.50

Aposta 1: Botafogo campeão (1,50) x Barcelona campeão (2.70) = odds de 4,05;



Botafogo campeão (1,50) x Barcelona campeão (2.70) = odds de 4,05; Aposta 2: Botafogo campeão (1.50) x Liverpool campeão (3.50) = odds de 5,25;



Botafogo campeão (1.50) x Liverpool campeão (3.50) = odds de 5,25; Aposta 3: Barcelona campeão (2,70) x Liverpool campeão (3,50) = odds de 9,45.

Concluindo



Saber o que é odds e como calcular odds é extremamente importante para sua tomada de decisão sobre qual tipo de aposta fazer e qual o tamanho do risco que você está disposto a correr para tentar alcançar maiores lucros.



Você deve encontrar melhores odds comparando o mesmo evento e mercado entre casas de apostas distintas, pois isso irá melhorar muito os seus resultados no longo prazo.



Tenha cuidado ao fazer apostas com enormes odds, afinal de contas, quanto maiores elas forem, menor será a probabilidade de você acertar o seu palpite.



Perguntas Frequentes



Qual é o melhor formato de odd para utilizar?



O melhor formato de odd é o que te traz mais facilidade na hora de fazer os cálculos. No Brasil, a grande maioria dos apostadores utiliza a odd decimal.



Como encontrar o lucro ao calcular odds decimais?



Para encontrar o lucro de um palpite certo, você deve multiplicar o valor apostado pela odd e subtrair o valor apostado do resultado obtido. O resultado desta última subtração é o que representa o seu lucro caso acerte o palpite.



O que é Super Odds?



Super Odds são promoções oferecidas pelas casas de apostas, nas quais elas reduzem a própria comissão para entregar melhores odds para os apostadores, visando fidelizá-los.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente