Melhor Plataforma Para Jogar Aviator Com Bônus (Atualizado)

O jogo Aviator é um crash game desenvolvido pela Spribe. Também conhecido como jogo do Aviãozinho, o Aviator traz uma mecânica rápida baseada em multiplicadores progressivos. Tudo o que você precisa fazer para vencer é encerrar a partida na hora certa!



Neste guia completo, você fica por dentro de como jogar Aviator nos melhores cassinos online regulamentados do Brasil. Saiba tudo sobre regras, pagamentos, volatilidade e recursos deste crash game com RTP de 97% e dê o play ainda hoje.

Melhores sites para jogar aviator valendo dinheiro de verdade







Detalhes sobre as melhores plataformas para apostar com Aviator



Antes de entrarmos em detalhes sobre como ganhar no Aviator, que tal ficar por dentro dos melhores cassinos autorizados com o jogo no Brasil? Olha só o ranking completo:



Brazino777 - Melhor cassino com cashback no Aviator

BetMGM - Jogue Aviator e concorra a jackpots no BetMGM do Milhão

Br4Bet - Receba reembolso semanal no jogo do Aviãozinho

Betnacional - O melhor cassino Aviator com depósitos acessíveis

Luva Bet - Experimente Aviator e vários outros crash games originais



Se você quer ter a melhor experiência no jogo do Aviãozinho para ganhar dinheiro, é importante escolher novos cassinos online de qualidade para jogar. Pensando nisso, selecionei os top 5 cassinos com Aviator e te conto todos os detalhes sobre eles a seguir!



O cassino Brazino 777 é um dos melhores cassinos que pagam via Pix no Brasil porque oferece depósitos a partir de R$ 10 e paga em menos de 5 minutos. No site da Brazino, você pode jogar Aviator com todo o suporte de uma plataforma otimizada e legal.



>> Aproveite o cashback do aviator na Brazino777

Bônus para jogar Aviator no Brazino777



O catálogo promocional da Brazino777 tem várias ofertas bacanas que você pode usar no jogo do Aviator, como cashback semanal de até 12% e bônus da Brazino de aniversário.



Pontos positivos



Saques em menos de 5 minutos;



300 giros grátis na verificação.



Ponto negativo



Não tem app.







A BetMGM tem um dos melhores apps de cassino com Aviator para Android. Por lá, você pode baixar o jogo do Aviãozinho com segurança. Além de poder jogar Aviator demo grátis, há mais de 1.600 outros jogos com versões demo gratuitas no catálogo da BetMGM Brasil.



>> Jogue Aviator com cashback na BetMGM

Bônus para jogar Aviator no BetMGM



A BetMGM premia os jogadores com 10% de cashback nas suas perdas do Aviator durante o fim de semana. Há ainda ofertas como Rodas de Prêmios e o BetMGM do Milhão, um Super jackpot válido em apostas a partir de R$ 0,50.



Pontos positivos



Jogos exclusivos;



App de qualidade para Android.

Ponto negativo



Sem canal de suporte no WhatsApp.







A Br4Bet é a melhor plataforma para jogar Aviator com cashback. A marca é autorizada, conta com suporte humanizado 24h e ainda oferece depósitos acessíveis a partir de R$ 5.



>> Jogar Aviãozinho no cassino Br4Bet



Bônus para jogar Aviator no Br4Bet



Na Br4Bet, você tem a chance de jogar Aviator com cashback semanal de até 10%. Ao indicar amigos e participar das missões premiadas, dá para conseguir prêmios extras!



Pontos positivos



Saque imediato no Pix;



Torneios e missões exclusivas.



Ponto negativo



Não tem crash games originais.







O cassino Betnacional é um dos top cassinos com jogos de 1 real do Brasil. Com depósitos a partir de R$ 1, você consegue apostar em Aviator e em mais de 1.200 outros jogos.



>> Jogar Aviator online na Betnacional



Bônus para jogar Aviator no Betnacional



As ofertas para Aviator na Betnacional são sazonais, portanto a melhor maneira de conseguir bônus é ficar de olho nas atualizações pelo e-mail e pelas redes sociais.



Pontos positivos



Vasta seleção de crash games;



Depósito mínimo de apenas R$ 0,10.

Ponto negativo



Poucas promoções de longo prazo.







Se você gostou do jogo do Aviãozinho e quer experimentar outros crash games dinâmicos, a Luva Bet é para você! Por lá, há mais de 40 jogos instantâneos disponíveis e vários são originais, como no caso do Mines Luva.



>> Ganhe recompensas no clube Luva Bet com Aviator



Bônus para jogar Aviator no Luva Bet



A Luva Bet tem várias ofertas relâmpago de giros grátis, torneios e cashback em jogos selecionados. Para jogar Aviator com aposta de 1 real e receber prêmios exclusivos, você pode participar do Clube do Luva, o programa de fidelidade exclusivo da plataforma.



Pontos positivos



Jogos originais;



Clube de fidelidade.



Ponto negativo



Não aceita saque de R$ 1.







Escolhendo a melhor plataforma para jogar Aviator com dinheiro real



Agora que você já aprendeu como funciona o jogo do Aviãozinho, é hora de buscar o melhor Aviator para ganhar dinheiro. Mas atenção: o jogo não é garantia de lucro e não deve ser usado como fonte de renda, encare sempre como entretenimento, jogando com responsabilidade.



Se ainda assim quiser testar a sorte com dinheiro real, escolher um cassino confiável é essencial. A Brazino se destaca como a melhor plataforma para isso, oferecendo:

Cashback em perdas;



Programas de fidelidade com recompensas reais;



Torneios exclusivos com prêmios em dinheiro;



Missões premiadas para usuários ativos.



Aproveitar essas ofertas é uma forma de conseguir mais giros e explorar ao máximo as oportunidades do jogo. Pensando nisso, preparei uma tabela com os melhores bônus para quem quer jogar Aviator em um ambiente seguro e bem recompensado.



Cassino

Principal Bônus

Depósito Mínimo

Brazino777 Cashback semanal de até 12% nas perdas líquidas R$ 10 BetMGM Jogue o jogo do Aviãozinho e receba 10% de cashback nos fins de semana sem requisitos R$ 20 Br4bet 10% de cashback toda semana R$ 5 Betnacional Ofertas sazonais no Aviator e em jogos selecionados R$ 0,10 Luva Bet Clube do Luva com recompensas exclusivas R$ 2

O que é Aviator? Como o jogo do Aviãozinho funciona?



O Aviator online é um jogo crash lançado pela Spribe. Ele se destacou desde o seu lançamento por oferecer uma mecânica de jogo rápida com regras simples e multiplicadores progressivos que aumentam conforme o Aviãozinho permanece na tela.



Não é complicado entender como funciona o aviator. Há um Aviãozinho na tela e um gráfico que começa em 1.01x e aumenta de acordo com o tempo de voo do avião. Para vencer, você precisa encerrar a rodada antes que avião voe para longe.



Viu como é simples saber como ganhar no jogo do aviator? Além de oferecer pagamentos com multiplicadores, Aviator tem recursos especiais como estatísticas de jogo em tempo real e um chat multijogador onde você pode interagir com outros apostadores.



O jogo Aviator, assim como outros jogos de cassino, é baseado na sorte. Não há como prever resultados ou garantir ganhos. Jogue com responsabilidade e nunca aposte como forma de renda.



. Crédito: Divulgação

Recursos especiais do Aviãozinho - Como aproveitar



Se perguntando como jogar Aviator em cassinos que aceitam cartão de débito? É mais fácil do que você imagina. Basta apostar, acompanhar o multiplicador na tela e encerrar a aposta no momento certo. Olha só alguns dos recursos especiais do jogo e como utilizá-los:



Cash out: depois de fazer uma aposta única ou dupla na partida, você pode clicar no botão de cash out na base da tela para encerrar a aposta e coletar os seus ganhos, que serão calculados conforme o multiplicador na tela;



depois de fazer uma aposta única ou dupla na partida, você pode clicar no botão de cash out na base da tela para encerrar a aposta e coletar os seus ganhos, que serão calculados conforme o multiplicador na tela; Chat multijogador: o Aviator tem um chat multijogador imersivo onde você pode interagir com outros jogadores e receber apostas grátis aleatórias na Rain Promo;



o Aviator tem um chat multijogador imersivo onde você pode interagir com outros jogadores e receber apostas grátis aleatórias na Rain Promo; Estatísticas: a qualquer momento, você consegue visualizar dados sobre suas apostas, rodadas anteriores e maiores vitórias.

Top 5 melhores dicas para jogar Aviator



Acompanhe as melhores dicas para jogar aviator em cassinos brasileiros:



Comece com apostas menores: ao invés de usar todo o orçamento em poucas apostas, faça apostas menores para gerenciar o risco da sua estratégia;



ao invés de usar todo o orçamento em poucas apostas, faça apostas menores para gerenciar o risco da sua estratégia; Teste a demo grátis: ao invés de jogar a dinheiro real logo de cara, experimente a demo grátis sem risco para entender como o jogo funciona;



ao invés de jogar a dinheiro real logo de cara, experimente a demo grátis sem risco para entender como o jogo funciona; Gerencie sua banca com responsabilidade: aposte só o que pode e tenha limites claros no seu orçamento;



aposte só o que pode e tenha limites claros no seu orçamento; Faça apostas duplas: aproveite o recurso de fazer duas apostas na mesma rodada e faça o cash out em momentos diferentes para aumentar as suas chances;



aproveite o recurso de fazer duas apostas na mesma rodada e faça o cash out em momentos diferentes para aumentar as suas chances; Aproveite bônus de Aviator: priorize cassinos online com ofertas de qualidade no jogo do Aviãozinho e jamais ative um bônus sem antes ler os termos e condições.

Melhores apps com Aviator - Aviãozinho no seu celular!



Quer saber como jogar Aviator pelo celular? É fácil! Dá para acessar o site em versões mobile otimizadas de cassinos como a Brazino ou baixar os melhores apps para Android. Olha só a lista dos top aplicativos com Aviator no Brasil:



Concluindo - Vale a pena apostar no jogo do Aviãozinho?



Vale a pena apostar no jogo do Aviãozinho porque ele tem uma jogabilidade acessível para jogadores de qualquer nível e oferece uma experiência interativa em que você pode conversar com outros apostadores em tempo real pelo chat.



Nos melhores cassinos brasileiros, dá para jogar Aviator com bônus generosos, depósitos acessíveis a partir de R$ 1 e várias outras vantagens. Registre-se e decole!



Perguntas frequentes sobre jogar Aviator valendo dinheiro



Como funciona o Aviator online?



O Aviator funciona de forma simples. Há um avião na tela e um gráfico com multiplicadores que aumentam conforme o avião voa. Para vencer, você precisa encerrar a partida e fazer o cash out antes que o avião desapareça.



É seguro jogar Aviator com dinheiro real?



Sim, é seguro jogar Aviator com dinheiro real nos melhores cassinos brasileiros porque o jogo é imparcial, usa RNG e foi criado pela Spribe, uma provedora licenciada.



Posso jogar Aviator com bônus de boas-vindas?



No Brasil, não é mais possível jogar Aviator com bônus de boas-vindas porque esse tipo de oferta foi vetada, mas ainda é possível ativar bônus como cashback e torneios premiados.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

