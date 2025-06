BetMGM App: Guia completo para apostar no celular

Se você quer saber como baixar o aplicativo da BetMGM, está no lugar certo. Aqui você encontra tudo sobre o app desta casa de apostas licenciada, que atua conforme as leis brasileiras.



Embora seja nova no mercado, a BetMGM já chegou com força ao Brasil. A marca norte-americana desembarcou no país com o apoio da Rede Globo, o que fortalece sua reputação e a coloca entre as melhores casas de apostas do mundo.



Nesta análise do app BetMGM, trago todas as informações que você precisa. Vou te mostrar como criar uma conta, fazer depósitos, apostar, usar as principais funções do app e muito mais.







Passo a passo para baixar o BetMGM no celular

Vale destacar que o app da BetMGM está disponível apenas para Android. Atualmente, só é possível baixar a versão APK diretamente pelo site oficial. A seguir, confira o passo a passo completo:

Como baixar o app BetMGM no Android



Primeiro, entre no site da BetMGM usando o navegador do seu smartphone;

Depois, deslize a página até o final e toque na opção “Aplicativo Android”;

Toque para iniciar o download do arquivo APK do app;

Assim que o download terminar, abra o arquivo e ative a permissão para instalar apps de fontes desconhecidas, se necessário;

Conclua a instalação, abra o app e entre com sua conta ou crie uma nova para começar a apostar.







BetMGM para iOS: está disponível?



Essa marca, assim como algumas das melhores bets do Brasil, não oferece um app exclusivo para iOS. Mas isso, na prática, não chega a ser um problema. A BetMGM tem um site responsivo que roda super bem direto no navegador do celular.



Ou seja, se você preferir não instalar o app, é só acessar a BetMGM pelo browser do seu iPhone. A experiência é praticamente a mesma de quem usa o app ou aposta pelo computador, com todos os recursos disponíveis.



Dica do autor



Após instalar, mantenha o app da BetMGM Sportsbook na sua tela de início do celular. Assim, você acessa mais rápido e não perde tempo na hora de aproveitar as melhores odds em tempo real.



Outras opções de app confiáveis para apostar em 2025



Como fazer a primeira aposta no app BetMGM Brasil?



Apostar pelo app é simples e rápido. A operadora de apostas esportivas tem um layout intuitivo, pensado justamente para facilitar a vida do apostador.



Mesmo quem está começando agora no mundo das apostas online vai conseguir usar o app com facilidade. Confira o passo a passo:



Acesse o app ou o site pelo navegador, faça seu cadastro e valide a conta;

Realize um depósito para liberar as apostas;

Com o saldo disponível, escolha o esporte, a liga e evento desejado;

Selecione o mercado, defina o valor da aposta e confirme.







Cadastre-se diretamente pelo app BetMGM



O primeiro passo para começar a usar a BetMGM é abrir a sua conta. E aqui vai uma boa notícia: o processo de registro é bem simples e pensado para ser acessível a todos os usuários. Confira o passo a passo que criei:



Acesse o app da BetMGM Brasil ou a versão mobile do site e toque em “Registrar”, no canto superior direito;

Escolha a opção de cadastro sem usar conta Globo;

Informe seu e-mail, crie uma senha e confirme o código que será enviado para o seu e-mail;

Preencha seus dados, como nome completo, CPF, data de nascimento, telefone, endereço e outros dados solicitados;

Valide seu número de celular via SMS, aceite os termos da plataforma e finalize o cadastro.



Depois disso, será necessário enviar alguns documentos para verificar sua identidade. Esse procedimento é obrigatório, por questões legais, e também ajuda a manter sua conta mais segura.



Métodos de pagamento disponíveis no app BetMGM



Assim como outras grandes plataformas de apostas que atuam no Brasil, a BetMGM aceita Pix como única forma de depósito e saque, tanto no app quanto na versão desktop.



E essa escolha é totalmente compreensível, pois esse método tem ampla aceitação no Brasil, é seguro e as transferências são instantâneas.

Qual o depósito mínimo do app BetMGM?



A BetMGM Brasil definiu R$ 20 como valor mínimo para depósitos, o que segue o padrão adotado por muitas outras plataformas de apostas que pagam no Pix.



Como sacar pelo app BetMGM



Se você tiver ganhos, também vai precisar saber como sacar o seu dinheiro. Como todo o processo é feito via Pix, o valor cai na sua conta bancária em poucos instantes. Confira o passo a passo para fazer a retirada:



Faça login no app BetMGM;

Toque no ícone da carteira, no canto superior direito da tela inicial;

Acesse a opção “Saque” dentro do menu da carteira;

Informe o valor que deseja retirar, observando os limites permitidos pela plataforma;

Confirme a solicitação tocando novamente em “Sacar”.



Como funciona o app BetMGM



Se você já usou outros sites de apostas com app, vai se sentir em casa aqui. Essa operadora tem uma abordagem própria e ainda oferece algumas vantagens para quem aposta com ela. Para facilitar a sua vida, separei os principais destaques nos tópicos a seguir.



Estrutura e funcionalidades - minha experiência navegando no app



O app é muito bem feito e fácil de usar. Tudo é bem organizado, com menus simples que te levam rapidamente para os jogos que você quer acompanhar e apostar. No meu caso, testei o aplicativo da BetMGM e curti bastante a experiência.

Assim como no site, tudo é muito claro: é possível encontrar as seções, conferir as odds e explorar os recursos sem complicação, não precisa ser nenhum expert pra se virar bem dentro do aplicativo.



Bônus e promoções



A casa oferece apostas grátis em momentos específicos, o que sempre dá um “empurrãozinho” na hora de apostar. Outro destaque são as odds turbinadas nas apostas múltiplas. Dependendo da combinação, suas cotações podem subir até 200%.







Mercados e Cotações



A casa de apostas BetMGM também manda bem nas cotações e oferece boas opções em vários eventos esportivos. E tem mais: quando rolam jogos importantes (como Libertadores e Champions League), a plataforma costuma turbinar as odds.



Transmissão ao vivo



Uma função bem legal do BetMGM app é a exibição de estatísticas em tempo real. Em vários esportes, você pode acompanhar os números do evento enquanto ele acontece.



Assim, é possível ter uma melhor noção de como o jogo está andando e pensar com mais calma no próximo palpite.



Visão geral do aplicativo BetMGM



Apesar de ainda estar dando os primeiros passos no Brasil, a tendência é que a plataforma BetMGM ganhe mais espaço em pouco tempo. Para te ajudar a ter uma visão mais clara, separei abaixo os principais pontos positivos e negativos do serviço:



Prós



Casa que chega com o aval da Globo;



Uma das plataformas de mais sucesso nos Estados Unidos;



O site está 100% em português.



Contras



Poucos mercados em relação à grandes operadoras;



Sem app para iOS.



É seguro apostar pelo app BetMGM?



A plataforma é legalizada no Brasil: tem licença da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (Portaria nº 2.098/2024) e chegou ao país em parceria com o Grupo Globo (o que reforça ainda mais seu nível de confiabilidade).



Além disso, para quem gosta de usar o BetMGM Android App, saiba que a marca desenvolveu um aplicativo robusto e à prova de fraudes, o que torna a sua jornada como apostador muito mais segura.





Recomendo o app BetMGM? É realmente um aplicativo bom?



Minha experiência com o app da BetMGM, desde o cadastro até o saque, foi bem positiva. O aplicativo é leve, fácil de usar e funciona bem até em celulares mais simples. Ele oferece odds atualizadas, interface dinâmica e todas as funções que você teria acessando pelo computador.



E se você prefere não baixar o app, sem problema: o site da BetMGM também é otimizado para celular. É só acessar direto pelo navegador que tudo roda tranquilo, sem precisar instalar o app.



Perguntas Frequentes



O app BetMGM está disponível para iOS e Android?



Atualmente, o aplicativo BetMGM está disponível somente para o sistema Android.



O app BetMGM transmite partidas ao vivo?



A BetMGM ainda não oferece serviço de transmissão esportiva ao vivo.



O que preciso para apostar pelo BetMGM app?



Para começar a apostar no app da BetMGM, é simples: é só criar sua conta, fazer o primeiro depósito e pronto, já pode dar seus palpites.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente