Plataformas Legalizadas no Brasil: Lista Atualizada 2025

Apostar em plataformas legalizadas é importante se você quer ter uma experiência segura e livre de estresse enquanto joga os seus jogos favoritos. No Brasil, o órgão que regulamenta os cassinos é a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.



Todas as plataformas legalizadas no Brasil passam por um processo extenso de auditoria para garantir que estejam em conformidade com as normas de jogo responsável, segurança dos jogos, proteção de menores e verificação de identidade.



Testei mais de 50 cassinos regulamentados no Brasil em 2025, e te conto tudo sobre as melhores neste ranking atualizado. Confira a lista de plataformas legalizadas no Brasil e jogue com segurança e ferramentas de proteção ao jogador.



Lista das 10 melhores plataformas legalizadas no Brasil em 2025





Top 10 cassinos legalizados no Brasil – Atualizado



Para escolher os 10 melhores cassinos autorizados do país em 2025, levei em consideração questões como confiabilidade, facilidade de navegação, catálogo, qualidade do suporte, otimização mobile e variedade de ofertas frequentes.



Acompanhe a lista de cassinos legalizados no Brasil e escolha a opção ideal para você.



BetMGM - Jogue no melhor cassino online legal com jackpots diários

Brazino777 - Aproveite ofertas legais de cashback, rodadas grátis e mais

EstrelaBet - Comece a apostar com segurança a partir de R$ 1

Br4Bet - Cadastre-se e receba cashback semanal nos melhores jogos

Multibet - Participe de missões e torneios VIP com total segurança

Luvabet - Explore jogos exclusivos nesta plataforma regulamentada

Hiperbet - Registre-se e acesse as mesas brasileiras legais em alta

Betnacional - Usufrua de uma experiência segura e acessível para iniciantes

Superbet - Concorra a prêmios semanais na Roda de Prêmios Superspin

Esportes da Sorte - Jogue grátis com as freebets nos maiores campeonatos

Detalhes sobre as plataformas de jogos legalizadas no Brasil



Descobrir quais são as plataformas legalizadas no Brasil que realmente valem a pena pode ser um desafio, mas estou aqui para te dar uma mãozinha. Analisei cada detalhe dos principais cassinos autorizados no ranking e te conto tudo o que você precisa saber a seguir.



1. BetMGM - Jogue no melhor cassino online legal com jackpots diários



A BetMGM é operada pela Boa Lion S.A., uma empresa autorizada pela SPA/MF. A marca está na lista dos melhores cassinos legalizados no Brasil porque oferece uma plataforma fácil de navegar, tem um app Android de qualidade e conta com mais de 1.000 jogos.



>> Aproveite a oferta do cassino BetMGM



Na BetMGM, você tem acesso a jackpots diários em jogos, como 9 Masks of Fire. Vários dos jogos da BetMGM são exclusivos e alguns, como o MGM Grand Finale, oferecem prêmios de até 50.000 vezes a aposta!



E tem mais: a BetMGM traz giros grátis no jogo da semana, tem roda de prêmios e concede cashback de até 10% em jogos selecionados.



Informações importantes



Plataforma legalizada com a licença SPA/MF: 0036/2024;



Depósito mínimo: R$ 20;



Saque mínimo: R$ 0,01.







2. Brazino777 - Aproveite ofertas de cashback, rodadas grátis e mais



A Brazino777 é uma das melhores plataformas de jogos legalizadas no Brasil porque tem uma interface amigável com um design super brasileiro e oferece uma seção só para jogos em português. No cassino ao vivo da Brazino, várias das mesas têm dealers brasileiros.



>> Aproveite as freespins da Brazino777



Os saques da Brazino777 são processados em menos de 5 minutos. Atualmente, há mais de 1.500 jogos no acervo, todos seguros, imparciais e oferecidos por provedores renomados como PG Soft e Pragmatic. Não é à toa que o site ganhou o SBC Awards 2025.



Informações importantes



Plataforma legalizada com a licença SPA/MF: 0023/2024;



Depósito mínimo: R$ 10;



Saque mínimo: R$ 1.







3. EstrelaBet - Comece a apostar com segurança a partir de R$ 1



A Estrelabet tem um dos melhores apps de cassino regulamentados no Brasil. Pelo app Estrelabet, você tem acesso a ofertas exclusivas e pode apostar dinheiro real em mais de 1.200 jogos com temas e recursos variados. Toda semana, há torneios premiados por lá.



>> Jogue grátis no cassino Estrela Bet



O cassino Estrelabet é bem organizado, oferece mesas brasileiras ao vivo e tem seções especiais só para jogos com RTP alto e slots recomendados pela marca. Assim, fica fácil encontrar a sua próxima aventura. Fique ligado na página de ofertas para receber giros grátis!



Informações importantes



Plataforma legalizada com a licença SPA/MF: 0012/2024;



Depósito mínimo: R$ 1;



Saque mínimo: R$ 0,01;







4. Br4Bet - Cadastre-se e receba cashback semanal nos melhores jogos



A Br4Bet oferece cashback semanal nos melhores jogos do catálogo e permite que você favorite os seus games preferidos com apenas 1 clique. Todos os dias, há uma lista de jogos recomendados pela Br4Bet na página inicial, onde, às vezes, você encontra pérolas.



>> Jogue com o cashback da Br4Bet



Com mais de 1.300 jogos no lobby, um sistema humanizado de atendimento ao cliente e pagamentos ágeis com métodos autorizados pelo Banco Central, a Br4Bet oferece uma experiência tranquila e vantajosa para os brasileiros.

A qualidade da plataforma já até rendeu um prêmio de “Melhor Cassino Online” da Gambling Brasil.



Informações importantes



Plataforma legalizada com a licença SPA/MF: 0066/2024;



Depósito mínimo: R$ 5;



Saque mínimo: R$ 30.







5. Multibet - Participe de missões e torneios VIP com total segurança



Se você tem o hábito de jogar com frequência no mesmo cassino, a Multibet é uma das melhores opções de plataformas autorizadas no Brasil. Por lá, jogadores assíduos têm acesso a vantagens como missões premiadas diárias e torneios exclusivos MultiVIP.



>> Aproveite os bônus da Multibet



Para quem curte apostar pelo celular, o app Multibet para Android é um dos melhores do mercado. Ele oferece cashback semanal, jogos seguros e opções de filtro para segmentar os games por provedor e categoria.

Outro detalhe bacana da plataforma é a sua Loja MultiVIP, onde você pode comprar recompensas e outras vantagens.



Informações importantes



Plataforma legalizada com a licença SPA/MF: 0077/2024;



Depósito mínimo: R$ 20;



Saque mínimo: R$ 30.







6. Luvabet - Explore jogos exclusivos nesta plataforma regulamentada



Um dos motivos pelos quais a Luvabet está na lista das plataformas legalizadas mais vantajosas no Brasil em 2025 é o seu catálogo de jogos originais. Para quem quer pensar fora da caixa, crash games como Luva Mines e Luva Power Basket são uma boa pedida.



>> Jogar no cassino LuvaBet



Os limites de depósito e saque da Luvabet são super acessíveis e os pagamentos são processados em poucos minutos sem taxas. Ao jogar na Luvabet com frequência, você libera acesso aos benefícios do Clube do Luva.

A página de ofertas frequentemente tem torneios de slots com T&Cs transparentes e prêmios generosos.



Informações importantes



Plataforma legalizada com a licença SPA/MF: 0010/2024;



Depósito mínimo: R$ 2;



Saque mínimo: R$ 10.







7. Hiperbet - Registre-se e acesse as mesas brasileiras legais em alta



A Hiperbet é uma boa alternativa para quem busca um cassino de 1 real legal e seguro. O site tem um design moderno, oferece uma seção só para jogos com jackpot e tem mais de 1.350 jogos de provedores licenciados com temas e recursos variados.



>> Jogar com 1 real no cassino HiperBet



Se você gosta de ter jogos que estão em alta sempre à disposição, vale a pena conferir a aba de partidas populares na Hiperbet. Jogadores cadastrados na Hiperbet podem concorrer a giros grátis e outras ofertas semanais direto no perfil logado.

Vale ressaltar que a Hiperbet tem certificado da IBIA e atualmente tem uma nota de 8.7 no Reclame Aqui.



Informações importantes



Plataforma legalizada com a licença SPA/MF: 0016/2024;



Depósito mínimo: R$ 1;



Saque mínimo: R$ 1.







8. Betnacional - Usufrua de uma experiência segura e acessível para iniciantes



A Betnacional é uma boa escolha para quem busca plataformas legalizadas pelo governo com uma interface amigável para iniciantes.



Na Betnacional, você encontra opções de slots, jogos de mesa, jogos ao vivo em português, crash games e mais. Quase sempre, há torneios e eventos premiados em jogos de provedores como Pragmatic Play e PG Soft.



>> Jogue agora no cassino Betnacional



Apesar de não ter um aplicativo, a Betnacional oferece uma experiência otimizada para mobile, então você pode jogar pelo seu dispositivo iOS ou Android quando e onde quiser. Dentre os cassinos licenciados no ranking, a Betnacional tem o menor depósito mínimo.



Informações importantes



Plataforma legalizada com a licença SPA/MF: 0006/2024;



Depósito mínimo: R$ 0,10;



Saque mínimo: R$ 0,01.







9. Superbet - Concorra a prêmios semanais na Roda de Prêmios Superspin



Se você está se perguntando quais plataformas legalizadas no Brasil têm o melhor catálogo, a Superbet definitivamente está na lista. Há mais de 1.400 jogos disponíveis por lá, incluindo sagas de sucesso como a série Fortune da PG Soft e a saga Sortuda da Pragmatic. O cassino ao vivo tem mesas brasileiras com limites a partir de R$ 0,50.



>> Aproveite os bônus da SuperSpin



As promoções da Superbet são outro motivo para visitar a plataforma. Quem já tem uma conta pode concorrer a giros grátis diários na Roda de Prêmios SuperSpin. Os giros na SuperSpin são gratuitos e os prêmios em rodadas grátis são livres de rollover.



Plataforma legalizada com a informações importantes



Licença SPA/MF: 0002/2024;



Depósito mínimo: R$ 1;



Saque mínimo: R$ 1.







10. Esportes da Sorte - Jogue grátis com as freebets nos maiores campeonatos



A Esportes da Sorte é regulamentada e se preocupa bastante com a qualidade do atendimento ao cliente. É possível resolver qualquer problema em instantes pelo chat. Além disso, o depósito mínimo de R$ 1 torna a Esportes da Sorte uma opção mais acessível.



>> Jogar grátis no cassino Esportes da Sorte



Um detalhe que faz toda a diferença na navegação é que os mais de 2.100 jogos na aba de cassino contam com etiquetas, então você consegue filtrar rapidamente jogos exclusivos, populares e lançamentos que estão bombando por lá.



Informações importantes



Licença SPA/MF: 0030/2024;



Depósito mínimo: R$ 1;



Saque mínimo: R$ 10.







O que são plataformas legalizadas no Brasil?



As plataformas autorizadas pelo governo brasileiro são aquelas que seguem todas as exigências legais para operar jogos online, incluindo cassinos e apostas esportivas. Elas são mais seguras e confiáveis porque garantem:



Transparência nos jogos: em plataformas legalizadas pela SPA/MF, os jogos são auditados e oferecidos por desenvolvedores licenciados;



em plataformas legalizadas pela SPA/MF, os jogos são auditados e oferecidos por desenvolvedores licenciados; Pagamentos regulamentados: apenas pagamentos autorizados, como cartões de débito, Pix e transferências bancárias são permitidos em cassinos autorizados;



apenas pagamentos autorizados, como cartões de débito, Pix e transferências bancárias são permitidos em cassinos autorizados; Apoio ao jogo responsável: cassinos autorizados contam com ferramentas de jogo responsável, como limites de atividade, autoexclusão e períodos de pausa;



cassinos autorizados contam com ferramentas de jogo responsável, como limites de atividade, autoexclusão e períodos de pausa; Segurança jurídica ao jogador: caso algum problema aconteça em um cassino licenciado, você tem todo o respaldo legal para buscar apoio perante a lei brasileira.

Por que apostar apenas em cassinos autorizados?



Agora que você sabe quais são as plataformas legalizadas que mais fazem sucesso entre os brasileiros, por que escolher apenas plataformas autorizadas? Há vários motivos para tomar esse cuidado na hora de escolher onde fazer suas apostas. Confira os principais:



Proteção de dados e privacidade



Em plataformas legalizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, as tecnologias, como criptografia de dados SSL, trabalham ao seu favor para garantir que nenhum dado financeiro ou pessoal vaze e cause danos.



Regulação oficial e chances justas



A Secretaria de Prêmios e Apostas realiza auditorias para garantir experiência segura nos cassinos licenciados. Nunca existem garantias de vitória em apostas online, mas as chances em sites autorizados são justas, já que os jogos contam com RNG.



Promoções validadas por lei



A legislação atual não permite ofertas como bônus de boas-vindas e bônus de depósito, mas libera vários outros tipos de promoções seguras com termos e condições mais justos para jogadores cadastrados. Assim, você tem outro nível de segurança ao ativar ofertas.



Suporte oficial e canais confiáveis



A qualidade do suporte ao cliente faz toda a diferença na hora de apostar em plataformas online. Nos melhores cassinos legalizados, você tem acesso a pessoas de verdade em canais confiáveis como chat ao vivo, ouvidorias e e-mails oficiais.



Direito de reclamação e disputa



Se o cassino não pagar ou caso você tenha qualquer outro tipo de problema durante a sua experiência de jogo, é possível buscar apoio legal. Em cassinos que não possuem licenciamento, você não tem esse respaldo da lei se algum problema surgir.



Compare os melhores 5 cassinos legalizados no Brasil



Antes de começar a jogar em cassinos que aceitam cartão de débito ou Pix legalmente, confira a tabela comparativa abaixo e fique por dentro dos principais diferenciais e ofertas das top 5 plataformas legalizadas no Brasil em 2025.



Cassino Licença Nacional

SPA/MF

Principais

Jogos

Oferta para jogadores BetMGM Nº0036/2024 Tigre Sortudo, High Flyer, Gold Blitz Extreme 50 giros grátis no jogo da semana Brazino777 Nº0023/2024 Fortune Rabbit, Burning Classics, Fortune Coins 77 giros grátis Estrelabet Nº0012/2024 Fortune Snake, JetX, Gates of Olympus 100 rodadas grátis no jogo da semana Br4Bet Nº0066/2024 Mines, Sweet Bonanza, Fortune Ox Cashback semanal de até 10% no cassino Multibet Nº0077/2024 Dragon Hatch, Spaceman, Fortune Rabbit Torneios e missões diárias premiadas

Quais são as plataformas legalizadas em 2025?



Há mais de 50 plataformas na lista oficial de cassinos regulamentados em 2025. Você pode conferir todos os detalhes do licenciamento no site oficial da SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas). Na minha opinião, dentre todos os sites regulamentados no Brasil em 2025, os melhores cassinos autorizados pelo governo federal, são:

Como funciona o processo de legalização de cassinos no Brasil?

Com a nova regulamentação das apostas online, o governo exige que todas as plataformas de jogos operem com licença válida emitida pelo Ministério da Fazenda. O processo envolve diversas etapas, incluindo as seguintes:



Envio de documentação e pagamento de taxa;

Avaliação técnica e financeira da empresa;

Publicação oficial das plataformas legalizadas pelo governo;

Atualização pública da lista com cassinos aprovados.



Riscos de apostar em cassinos sem licença no Brasil



Apostar em um cassino sem licenciamento pode ser bastante arriscado para apostadores brasileiros por vários motivos. Com a falta de regulamentação, muitos cassinos não confiáveis têm caminho livre para praticar ações fraudulentas. Os principais riscos de apostar em um cassino sem licença brasileira são os seguintes:



1. Pagamentos não regulamentados

Em cassinos regulamentados no Brasil, você só pode fazer pagamentos com três métodos: transferências bancárias, Pix e cartões de débito/pré-pago. Os cassinos que pagam via Pix são ágeis, fáceis de usar e têm todo o apoio e segurança da rede bancária nacional.



Já em cassinos sem autorização, métodos como criptomoedas e cartões de crédito são liberados. Embora pareçam bons no papel, esses métodos têm uma regulamentação menos estrita e abrem uma possibilidade maior de estourar o orçamento.



É exatamente por este motivo que o governo federal é tão cuidadoso com quais métodos são permitidos.



2. Sem respaldo legal em caso de problemas



Caso você tenha algum problema em cassinos regulamentados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, você pode entrar em contato através de canais oficiais de denúncia ou por meio de órgãos como o Procon, por exemplo.



Em sites sem regulamentação, você não tem a quem recorrer caso problemas como propagandas enganosas, pagamentos não processados ou saldo bloqueado aconteçam. Por isso, o nível de risco em sites não regulamentados é muito maior.



3. Promoções não validadas com requisitos injustos



No Brasil, ofertas como bônus de boas-vindas e bônus de depósito foram vetadas porque incentivaram apostas desenfreadas e por vezes tinham requisitos de apostas injustos.



Embora muitos apostadores brasileiros ainda sintam falta desse tipo de oferta, elas são menos amigáveis para promover o jogo responsável.



Mesmo em sites legais no Brasil, ainda é importante ler com atenção os termos e condições de qualquer bônus para ficar por dentro de requisitos, prazos, limites e jogos elegíveis.



4. Jogos sem imparcialidade comprovada



Os cassinos regulamentados no Brasil passam por auditorias para garantir que apenas jogos imparciais, legais e justos sejam oferecidos no catálogo. Já nos cassinos sem licença, nada impede a marca de oferecer jogos que não pagam de verdade.



Para evitar problemas com jogos de cassinos, jogue apenas em sites regulamentados e sempre confira se os jogos são oferecidos por provedores renomados como Pragmatic Play, NetEnt, PG Soft ou Play'n GO, dentre outros.



Vale a pena observar se os jogos têm selo Provably Fair e se foram testados por instituições independentes, como a iTechLabs.



5. Suporte inacessível



Quem aposta online com frequência sabe que, na hora que as coisas apertam, ter uma equipe especializada de suporte à disposição evita muito estresse. Em cassinos regulamentados, o suporte humanizado é obrigatório.



Já nos cassinos sem licenciamento oficial, por vezes, há apenas chatbots disponíveis para esclarecer dúvidas. Então, quando algum problema sério acontece, você fica preso sem saber onde buscar o apoio necessário para resolver a questão.



Conclusão



As leis de apostas no Brasil evoluíram bastante nos últimos anos e agora oferecem um amparo muito maior aos jogadores.



Os processos de verificação de identidade estão mais sofisticados, as políticas de jogo responsável são mais completas e há um cuidado muito maior na seleção de ofertas e promoções disponíveis para jogadores registrados.



Com essas mudanças em plataformas legalizadas, os jogadores brasileiros podem ter experiências mais tranquilas. Isso se aplica tanto à experiência de jogo em si quanto a processos como depósitos, saques e registros de conta.



Por isso, é importante jogar apenas em sites autorizados pela SPA/MF que estejam na lista oficial da SIGAP. Todos os cassinos que selecionei para o ranking neste artigo são confiáveis, seguros e regulamentados. Escolha o seu, cadastre-se e aposte com segurança.

Perguntas frequentes sobre cassinos legalizados no Brasil (FAQ)



Quais são as plataformas legalizadas no Brasil?



Há dezenas de plataformas legalizadas e autorizadas pela SPA/MF de apostas no Brasil. Algumas das mais populares incluem Multibet, BetMGM, Hiperbet, EstrelaBet, Betnacional, Br4Bet, Brazino777, Superbet, Luvabet e Esportes da Sorte, dentre outras. No site do governo federal, você consegue acessar a lista completa de cassinos com licença.



Como saber se um cassino é autorizado no Brasil?



Você consegue acessar a lista atualizada e completa de cassinos licenciados no site da Sigap. Nos cassinos regulamentados, geralmente há uma aba no rodapé da página inicial com dados sobre a empresa operadora, CNPJ, licença e localização da sede.



Quais os riscos de apostas em cassinos sem licença?



Apostar em cassinos sem licença é arriscado porque esse tipo de plataforma não oferece pagamentos regulamentados e não passa por auditorias. Na prática, isso significa que é muito mais provável que fraudes e golpes aconteçam em sites sem licenciamento oficial.



Quais cassinos não são legalizados no Brasil?



A maneira mais simples de conferir quais cassinos não são legalizados no Brasil é conferir o site oficial do governo. Por lá, a lista de sites com autorização para operar no país é atualizada com frequência. Se o cassino no qual você quer apostar não estiver na lista oficial da SIGAP, isso provavelmente significa que ele não tem licenciamento.

Recado do autor

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente