Cassinos que Aceitam Cartão de Débito para Apostar Online

Descubra onde jogar com cartão de débito com segurança. Veja cassinos que aceitam cartão de débito e aproveite depósitos rápidos e práticos

Se você quer jogar com cartão de débito, eu posso te mostrar as melhores opções. Já testei várias plataformas que aceitam cartão de débito e sei como é importante encontrar um cassino que aceita cartão de débito de forma segura e prática.



Neste guia, vou te ajudar a entender como pagar com cartão de débito online, quais são os benefícios e onde fazer isso com total confiança. Assim, você consegue apostar sem complicação e aproveitar todos os jogos com depósitos rápidos e protegidos.



Qual a plataforma que aceita cartão de débito para jogar em 2025?



A BetMGM é uma das melhores plataformas que aceitam cartão de débito para jogar em 2025. Além de ser confiável e regulamentada, ela oferece promoções para o cassino que podem gerar prêmios em dinheiro, além de pagamentos rápidos.

Top 10 cassinos que aceitam cartão de débito em 2025







Detalhes sobre as plataformas de cassino para jogar com cartão de débito



Os melhores cassinos online unem praticidade na hora de depositar e sacar. Inclusive, eles rendem a chance de receber aposta extra e reivindicar outras condições especiais de aposta. Abaixo, eu analiso e explico todos os detalhes das principais marcas!



BetMGM - O melhor cassino com jogos originais para apostar do débito

Brazino777 - O melhor cassino com freebets para jogar

Br4Bet - Jogue no débito com cashback semanal no cassino

Betnacional - Depósito mínimo baixo e saques rápidos

Luva Bet - Jogue no cartão de débito e aproveite torneios semanais

Estrela Bet - Os melhores jogos com RTP alto no débito

F12.Bet - Jogue e faça saques rápidos e sem taxas

Multibet - Entre para o clube de fidelidade apostando no cartão de débito

Superbet - Rode a SuperSpin e ganhe freebets todos os dias

Esportes da Sorte - Deposite no débito e aproveite jogos de R$ 0,10



Confira todos os detalhes sobre as plataformas de cassino que aceitam cartão de débito e aposte com mais segurança:



1. BetMGM - O melhor cassino com jogos originais para apostar no débito



A plataforma que aceita cartão de débito BetMGM tem depósito mínimo de R$ 20. Você consegue adicionar fundos com Pix além do débito. Os dados bancários ficam armazenados, o que nos permite receber os futuros prêmios rapidamente no futuro.



>> Jogue os originais na BetMGM grátis

A BetMGM ainda tem um super jackpot, com R$ 4 milhões pela vitória aumentada em qualquer jogo promocional. Além disso, há giros extras na oferta Jogo da Semana, cashback, torneios e slots originais. Esses títulos inéditos aparecem em destaque e não estão em nenhum outro cassino online!



Pontos positivos



Slots originais;



Giros extras toda semana;



Cashback para slots e live casino.



Ponto negativo



Depósito mínimo elevado.







2. Brazino777 - O melhor cassino com freebets para jogar



O cassino online Brazino777 aceita cartão de débito e nos permite acrescentar fundos a partir de R$ 10. Você leva breves segundos para adicionar qualquer valor e os passos são bem intuitivos. É necessário fazer login e selecionar a opção “depositar”. Depois disso, escolha o valor e confirme o pagamento.



>> Aproveite as freespins da Brazino777



Entre tantos destaques, a Brazino conta com aposta extra depois de cumprir a verificação. Essa oferta não exige nenhum depósito e libera 77 giros grátis no jogo Fortune Tiger. Há ainda outras promoções e torneios com R$ 100 mil de premiação total!



Pontos positivos



Bônus sem depósito;



Torneios semanais;



Aceita cartão de débito e Pix.



Ponto negativo



Não tem clube de fidelidade.







3. Br4Bet - Jogue no débito com cashback semanal no cassino

Este cassino que aceita cartão de débito nos permite acrescentar fundos com R$ 5. O valor cai na hora e dá para depositar rapidamente tendo o Pix como alternativa. Esse site de apostas tem muitos slots, crash games e mesas de cassino ao vivo. Essa variedade de jogos acompanha diferentes bônus.



>> Jogue com o cashback da Br4Bet com débito



As ofertas incluem giros de prêmios diários com qualquer aposta de R$ 1 ou mais, prêmios ao indicar amigos e cashback semanal. Essa última oferta libera 10% até R$ 4.000 em aposta extra. O valor pode ser levantado com qualquer vitória líquida!



Pontos positivos



Cashback de 10% até R$ 4.000;



Torneios diários;



Promoção Indique e Ganhe.



Ponto negativo



Não tem programa de fidelidade.







4. Betnacional - Depósito mínimo baixo e saques rápidos

A plataforma de jogos com depósito de 1 real com cartão de débito tem a menor recarga mínima. Você adiciona fundos que caem na hora sem nenhum tipo de surpresa. Inclusive, os saques ficam disponíveis a partir de R$ 0,01 via Pix, caindo no mesmo instante ao finalizar o pedido.



>> Jogue agora com cartão no cassino Betnacional



Infelizmente, o cassino Betnacional não tem tantas promoções fixas ou vantagens sempre presentes. Os bônus de aposta extra são sazonais e incluem giros grátis, torneios exclusivos e sorteios de prêmios em dinheiro ou bônus com 1x de requisito de aposta.



Pontos positivos



Depósito de 1 real;



Aplicativo para Android;



Torneios e sorteios.



Ponto negativo



Sem ofertas fixas.







5. Luva Bet - Jogue no cartão de débito e aproveite torneios semanais

O cassino Luva Bet tem recarga mínima de R$ 2. Esta plataforma de jogos tem o pagamento facilitado, contando com valor mínimo acessível. Dá para jogar com cartão de débito nos títulos originais do Luva de Pedreiro que dá nome ao site e ainda ter 10% de dinheiro de volta aos fins de semana.



>> Jogar no cassino Luva Bet a partir de R$ 2



Além da promoção de dinheiro de volta, o jogador participa de eventos frequentemente. Toda semana há um sorteio novo e milhares de giros extras entre os usuários. A participação é bem simples: aposte nos slots, crash games ou mesas ao vivo elegíveis e pronto!



Ponto positivo



Sorteios e torneios semanais;



10% de cashback no fim de semana;



Jogos originais do Luva.



Ponto negativo



Não tem aplicativo.







6. Estrela Bet - Os melhores jogos com RTP alto no débito



A Estrela Bet está entre os cassinos que aceitam cartão de débito e permite depósitos a partir de R$ 1. Dá para adicionar fundos logo após concluir o seu registro e verificar a conta de apostas. Felizmente, não se faz necessário informar uma conta bancária manualmente.



>> Jogue grátis no cassino Estrela Bet no débito



Esse cassino possui uma longa lista de bônus: aposta extra no jogo da semana, giros adicionais nos slots Fortune e torneios todos os dias. O maior destaque é a presença de jogos com RTP alto e a possibilidade de jogar de graça a qualquer momento. Essa função libera o modo demo e banca fictícia para quem pretende apostar sem risco financeiro.



Pontos positivos



Modo de demonstração nos jogos;



Títulos que têm RTP elevado;



Promoções toda semana.



Ponto negativo



Não tem programa de fidelidade.







7. F12.Bet - Jogue e faça saques rápidos e sem taxas



Os melhores jogos de aposta com cartão de débito marcam presença na F12.Bet. Esse cassino online aceita R$ 2 ou mais e tem uma longa lista de slots, tendo caça-níqueis online, crash games e mesas de cassino ao vivo. Como o catálogo é vasto, o próprio site dá uma mãozinha para conhecer outros jogos.



>> Jogar com R$ 2 no cassino F12.Bet



Por isso, você tem a chance de ganhar giros extras ao acumular apostas no cassino. Se acumular R$ 20 em apostas, ganha 20 rodadas. Caso acumule R$ 50, aí o site adiciona 60 giros. Agora, caso aposte R$ 100 ou mais, você tem 120 giros extras. Há ainda torneios e missões frequentemente!



Pontos positivos



Giros extras para o jogador;



Mais de R$ 1 milhão em prêmios;



Depósito mínimo de R$ 2.



Ponto negativo



Não tem aplicativo de cassino.







8. Multibet - Entre para o clube de fidelidade apostando no cartão de débito



A lista de cassinos que aceitam cartão de débito inclui a Multibet. Esta plataforma de jogos vale a pena e aceita recargas a partir de R$ 10. O valor cai na hora e sem nenhum tipo de taxa. A melhor parte de jogar aqui é o programa de fidelidade.



>> Aproveite os bônus da Multibet



As apostas extras são reivindicadas a partir das multi$, moedas que são trocadas por giros extras, PS5 e até um iPhone 15. Para ganhar as multi$, o jogador deve cumprir missões, como apostar no Ratinho Sortudo ou simplesmente verificar a conta. As tarefas são atualizadas e rendem diferentes pontos!



Pontos positivos



Programa de fidelidade;



Torneios com prêmios em dinheiro;



Giro extra para diferentes títulos.



Ponto negativo



Não tem jogos exclusivos.







9. Superbet - Rode a SuperSpin e ganhe freebets todos os dias

Entre os cassinos que aceitam cartão de débito, a Superbet se destaca por permitir depósitos a partir de R$ 1. Além disso, a marca ainda traz promoções frequentes com aposta extra. Inclusive, existe a SuperSpin, uma roleta com a chance de ganhar prêmios sem depositar nada a mais por isso!



>> Aproveite os bônus da SuperSpin



Pontos positivos



Bônus sem depósito todo dia;



Aplicativo na Google Play;



Giros extras toda semana.



Ponto negativo



Não tem clube de fidelidade.





10. Esportes da Sorte - Deposite no débito e aproveite jogos de R$ 0,10



São mais de 2.000 jogos com cartão de débito na Esportes da Sorte. Esse cassino aceita depósitos a partir de 1 real. Infelizmente, mesmo com a expressiva quantidade de jogos, você não encontra jeitos de reivindicar uma aposta extra, ao contrário de outros sites dessa lista.



>> Jogar grátis no cassino Esportes da Sorte



O que pode acontecer é participar de alguma promoção relâmpago. Nesse caso, basta ficar atento aos alertas da operadora e lembrar de seguir à marca nas redes sociais. Caso dê, tente participar das gincanas e, quem sabe, receber apostas extras.



Pontos positivos



Mais de 2.000 jogos;



Depósito com cartão de débito de 1 real;



Site intuitivo e fácil de navegar.



Ponto negativo



Sem promoções de aposta extra.







Bônus de cassinos com depósitos via cartão de débito



Uma plataforma que aceita cartão de débito conta com diferentes vantagens. Entre as melhores estão a chance de reivindicar apostas extras com ganhos que podem ser sacados sem dificuldade. Graças à nova lei de apostas online, os pagamentos não têm restrições e nem letras miúdas.



Em vez disso, toda vitória aparece como saldo real. Assim, você decide o que fazer: continuar jogando ou sacar os ganhos como bem entender!



Como há diferentes bônus nos cassinos que aceitam cartão de débito, decidi listar os 5 melhores. Veja abaixo mais detalhes!



Brazino777 - Registre-se e verifique a conta para ganhar 77 giros extras no tigrinho;

BetMGM - Aposte 1 real ou mais e concorra a uma vitória de R$ 4 milhões;

Br4Bet - Tenha cashback semanal sem requisito de aposta toda semana até R$ 4.000;

Betnacional - Participe do torneio do milhão com prêmios todos os dias;

Superbet - Gire a roleta premiada todo dia sem necessidade de depósito.



Vale lembrar que todas essas promoções de apostas extras nos jogos com cartão de débito não dependem de valores mínimos.



Como exige a lei, o jogador tem todas essas ofertas à disposição sem ter que acrescentar fundos a mais ou a menos. No máximo, alguma oferta solicita um valor acumulado de aposta, como R$ 20.



A diferença entre cartão de crédito e débito é clara quando pensamos em responsabilidade. Aposte somente com dinheiro livre ao entretenimento, depois que cumprir com todos os seus compromissos financeiros.

As 5 melhores ofertas de cassino com cartão de débito no Brasil



Cassino

Bônus

Vantagens

Rollover

Brazino777 77 giros extras nos slots após a verificação de conta Não exige aposta;

São 77 rodadas extras;

Válido no slot mais popular do Brasil. 40x em 24 horas BetMGM MGM do Milhão, com mega jackpot de R$ 4 milhões em dinheiro em jogos selecionados Aposta mínima de 1 real;



Qualquer vitória pode desencadear um big win milionário;



Longa lista de jogos elegíveis.

0x Br4bet Cashback semanal de 10% até R$ 4.000 Oferta semanal;

Longa lista de jogos aceitos;

Tem 1x de rollover.

1x Betnacional Torneio do Milhão com R$ 1 milhão em prêmios sorteados Elegível para jogos da Pragmatic;

Não tem rollover;

Promoção diária.

0x F12.Bet Até 120 giros extras ao acumular R$ 20 em apostas ou mais Promoção semanal;

Até 120 giros extras;

1x de rollover.

1x

Como usar o cartão de débito em cassinos online



Usar o cartão de débito PicPay e de outros bancos tradicionais ou digitais funciona nos mesmos moldes de comprar online.

Na prática, você utiliza o cartão online e confirma o pagamento ao informar o número de cartão de débito e os seus dados pessoais. A seguir, eu trago todos os detalhes!



Como depositar com cartão de débito em cassinos



Entender como depositar com cartão de débito não tem segredo: você se cadastra, informa os dados do seu cartão online e confirma a recarga. Rapidamente, o valor aparece disponível e sem taxas.

Como comentei antes, o custo de operação fica a cargo do próprio cassino online. O passo a passo é:



Crie sua conta: Escolha uma plataforma segura que esteja no nosso ranking e faça o cadastro.

Acesse a área de depósito: Após confirmar sua conta, vá até a seção de pagamentos.

Selecione “Cartão de Débito”: Se essa opção não aparecer, você pode optar pelo Pix.

Informe os dados do cartão: Preencha as informações como faria em uma compra online.

Defina o valor e confirme: Escolha o valor que deseja depositar e finalize a transação para começar a jogar.



Dica do autor:



O cartão de débito Bradesco e de outros bancos não aparece disponível nas plataformas de cassino. Prefira a transferência bancária ou o Pix, sendo este último instantâneo, ilimitado e bem popular.



Como sacar usando cartão de débito em cassinos



O cartão de débito Visa não dá a opção de retirada. Você precisa informar os dados da conta bancária e confirmar o pedido de saque, que cai em até 2 horas e utiliza a transferência bancária ou o Pix. Neste último jeito de receber, o envio considera a chave Pix CPF, na maioria das vezes.



Vá até a área de saques: Acesse sua conta e selecione a opção de retirada de saldo.

Preencha os dados bancários: Use uma conta no seu nome, igual ao cadastro na plataforma.

Confirme a solicitação: Revise todas as informações e finalize o pedido de saque.



Qual o valor mínimo para jogar com cartão de débito?



O cartão de débito tem limite mínimo mais alto para depositar nos sites de apostas. Os cassinos exigem R$ 10 ou mais, a depender da marca sempre. Depois de acrescentar fundos, você joga de acordo com o valor mínimo de aposta.



No caso do jogo Aviator, o limite mínimo fica em R$ 0,1. Já os jogos da saga fortune, os valores começam em média a partir de R$ 0,40.



Cuidados ao jogar com cartão de débito em cassinos



Usar algumas bandeiras específicas, como o cartão de débito Mastercard, por exemplo, é um jeito prático de apostar, ainda mais quando os dados estão salvos na Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay. Isso porque em poucos cliques dá para fazer a recarga e jogar nos sites com esse meio de pagamento.



No entanto, o uso do cartão de débito Santander e de outras bandeiras estima cuidados. As minhas dicas para aproveitar da melhor forma incluem:



Não compartilhe os dados do cartão;



Confie apenas em sites de cassino autorizados;



Desative a função de débito automático, se houver;



Não utilize o cheque especial do débito.



Melhor app de cassino que aceita cartão de débito



Agora que você já sabe como funciona o cartão de débito, vale a pena somar a sua experiência com os melhores apps de cassino online com cartão. Da lista que preparei, os apps da Betnacional e da Superbet são os mais recomendados. Eles estão na Google Play no Android e são gratuitos.



Os melhores apps de cassino que aceitam cartão de débito incluem:



Você consegue instalar qualquer app de cassinos que aceitam cartão de débito a partir da versão mobile no Android. Basta selecionar o ícone de 3 pontinhos no canto superior direito e então ir em “adicionar à tela de início”. Aparece um banner e você deve selecionar a opção “instalar” para seguir.



As únicas exceções são a Betnacional e a Superbet. Essas duas plataformas de cassino aparecem na Google Play e permitem que o app seja instalado pela loja de apps.



É permitido apostar em cassinos com cartão de débito?



Sim, é permitido apostar em cassinos com cartões de débito no Brasil. A lei 14.790/2023 regula as apostas no Brasil e define que apenas o cartão de débito, a transferência bancária e o Pix sejam aceitos. Outros meios alternativos, como boleto, criptomoedas, cartão de crédito e mais, estão proibidos.



Problemas com cartão de débito? Confira outras opções de depósito



O cartão de débito Caixa costuma dar problema, assim como outras bandeiras de cartões tradicionais. Nesses casos, você tem como alternativa a transferência bancária e o Pix. Este último é a melhor e mais popular alternativa, apesar da pouca praticidade em comparação ao cartão.



Os cassinos que pagam via Pix estão entre as melhores recomendações e o jogador recebe na hora. Desta forma, dá para acrescentar fundos, vencer rodadas e sacar em poucos minutos. O TED ainda é uma alternativa, mas quase não se vê este jeito de acrescentar saldo.



Vale lembrar que o próprio banco pode cobrar uma taxa no cartão de débito e isso não depende do cassino online. Caso isso aconteça, prefira métodos alternativos, como o já recomendado Pix.



Concluindo: vale a pena jogar com cartão de débito?



Encontrar cassinos que aceitam cartão de débito ainda é um diferencial importante em 2025. Para quem busca praticidade, pagar com cartão de débito online evita etapas como abrir o app do banco, copiar chaves Pix e passar por autenticações extras.



Além disso, muitos jogadores preferem essa opção por permitir transações rápidas, seguras e sem taxas adicionais. Mesmo que o Pix seja o mais comum, o cartão de débito continua sendo uma alternativa confiável para quem valoriza a agilidade.



Quer descobrir as melhores plataformas que aceitam cartão de débito? Confira nosso ranking atualizado e escolha o cassino online ideal para apostar com seu cartão!



Perguntas frequentes



Quais cassinos aceitam cartão de débito?



Os cassinos que aceitam cartão de débito incluem Brazino777, BetMGM e Br4bet. Você consegue fazer recargas rápidas e tem a alternativa do Pix se o cartão não aparece disponível.



Qual o depósito mínimo com cartão de débito em cassinos?



O depósito mínimo para o cartão de débito é R$ 1, mas varia até R$ 10 dependendo do cassino online. O valor mínimo costuma ser ligeiramente maior devido aos custos de operação arcados pelo site.



É legalizado apostar com cartão de débito?



Sim, é legal apostar com cartão de débito no Brasil. A lei 14.790/2023 autoriza pagamentos com Pix, TED e cartão de débito. Os demais meios de transferência não citados são proibidos.



Existe algum bônus para quem deposita com cartão de débito?



Não, não há bônus para quem deposita. As ofertas de apostas não podem ser relacionadas às recargas ou jeitos específicos de adicionar fundos, de acordo com a nova lei de apostas.



É perigoso apostar com cartão de débito?



Não, não há perigo apostar com cartão de débito. No entanto, o jogador precisa ter responsabilidade, porque o limite especial e outros serviços financeiros do banco não podem ser usados no site em hipótese alguma.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

