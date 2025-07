10 Cassinos que Pagam via Pix: Saque Imediato - Julho 2025

Veja os melhores cassinos que pagam via Pix em 2025. Deposite, jogue e saque na hora. Bônus exclusivos e segurança para apostar com confiança

Os cassinos regulamentados que aceitam Pix no Brasil oferecem mais praticidade nas transações, com depósitos imediatos e saques rápidos. Além disso, o Pix é um dos poucos pagamentos permitidos em cassinos pelo governo brasileiro em 2025.



Transações com Pix são 100% livres de taxas e têm a segurança garantida do sistema bancário brasileiro. Por isso, é possível realizar depósitos e saques de forma simplificada e segura, respeitando os limites e regras definidos pelo cassino autorizado.



Depois de mais de 2 meses testando os mais famosos cassinos que pagam via Pix na hora no Brasil, selecionei os 10 melhores e te conto tudo sobre como começar a apostar neles em 2025. Deposite, jogue e saque na hora com Pix em cassinos confiáveis!

Lista dos 10 melhores cassinos que pagam via Pix - Atualizado 2025





Top 10 cassinos que pagam via Pix em 2025



Brazino777 - Pague no Pix e receba cashback semanal de até 12%

BetMGM - Jogue os melhores slots do momento com saque imediato no Pix

Br4bet - Deposite com Pix e participe de torneios exclusivos toda semana

Betnacional - Faça transações seguras com limites acessíveis a partir de R$ 1

Luvabet - Acesse os melhores jogos originais com Pix do Brasil

EstrelaBet - Aproveite mesas brasileiras ao vivo com limites acessíveis

F12.Bet - Deposite com Pix e receba giros grátis semanais

Multibet - Jogue com Pix e participe de torneios e missões premiadas

Superbet - Deposite com Pix e gire a Roda de Prêmios Superspin

Esportes da Sorte - Jogue mais de 1.000 jogos a dinheiro real no Pix

Qual o melhor cassino com Pix?



Para escolher os melhores cassinos com Pix no Brasil em 2025, levei em consideração vários critérios, incluindo velocidade de saque, confiabilidade da plataforma, variedade de jogos, otimização mobile e qualidade do suporte ao cliente.



Após testar na prática mais de 50 cassinos, escolhi o Brazino777 como o melhor site com Pix na hora.



O Brazino777 oferece saques rápidos (em média, 5 minutos), limites acessíveis e um catálogo com jogos de RTP elevado. A plataforma também disponibiliza promoções como giros grátis, cashback, bônus de aniversário e torneios, todos com termos claros e transparentes.



Visão geral dos cassinos que aceitam Pix



Confira os detalhes dos melhores cassinos brasileiros que pagam com Pix na hora e escolha o que mais combina com o seu perfil de jogador em 2025:



Cassino

Depósito mínimo

Saque mínimo

Saque máximo

Tempo de saque

Brazino777 R$ 10 R$ 1 R$ 19.999 Em média 5 minutos Luvabet R$ 2 R$ 10 Variável Em média 10 minutos Betnacional R$ 0,10 R$ 0,01 Variável Em média 15 minutos Br4bet R$ 5 R$ 30 Variável Em média 15 minutos EstrelaBet R$ 1 R$ 0,01 R$ 50.000 Em média 5 minutos BetMGM R$ 20 R$ 0,01 R$ 100.00 Em média 5 minutos Multibet R$ 20 R$ 30 Variável Em média 15 minutos Superbet R$ 1 R$ 1 Variável Em média 5 minutos Esportes da Sorte R$ 1 R$ 10 Variável Em média 8 minutos F12.Bet R$ 2 R$ 10 Variável Em média 10 minutos

Detalhes sobre os cassinos que pagam com Pix



Agora que você já está por dentro da lista de cassinos com Pix no Brasil, que tal se aprofundar nas vantagens de cada plataforma para escolher a opção ideal para você?



Confira a análise detalhada sobre os principais cassinos regulamentados que aceitam Pix no Brasil em 2025:

1. Brazino777 - Pague no Pix e receba cashback semanal de até 12%



A Brazino777 é a melhor opção para quem quer apostar com Pix sem complicações. A plataforma é fácil de navegar, tem um design moderno com várias referências à cultura brasileira e é totalmente otimizada. Portanto, você pode jogar quando e onde quiser.



Há mais de 1.500 jogos no catálogo da Brazino777 atualmente e novos lançamentos são adicionados todo mês. Por lá, você encontra jogos com RTP alto, como Touro Sortudo.



É possível filtrar os jogos por provedor com apenas um clique, facilitando a navegação. A Brazino tem títulos da Pragmatic Play, PG Soft, Endorphina e outros desenvolvedores renomados, portanto os jogos são seguros.



>> Aproveite as freespins da Brazino777



Informações importantes



Depósito mínimo via Pix: R$ 10 no primeiro depósito;



R$ 10 no primeiro depósito; Saque mínimo via Pix: R$ 1;



R$ 1; Tempo médio de saque: 4 minutos;



4 minutos; Bônus: cashback de até 12%, 77 giros grátis na verificação.







2. BetMGM - Jogue os melhores slots do momento com saque imediato no Pix



A BetMGM está entre os melhores cassinos online autorizados que aceitam Pix no Brasil, oferecendo transações rápidas, geralmente concluídas em menos de 10 minutos. Além disso, possui jogos exclusivos e uma seleção robusta de títulos com jackpots fixos e progressivos, como 9 Masks of Fire.



O cassino ao vivo da BetMGM se destaca com mais de 200 mesas, operadas por provedores renomados como Evolution Gaming e Playtech Live. Para quem prefere mesas em tempo real com dealers que falam português, há uma aba exclusiva com mesas brasileiras, algumas com apostas a partir de R$ 1.



>> Aproveite a oferta do cassino BetMGM



Informações importantes



Depósito mínimo via Pix: R$ 20;



R$ 20; Saque mínimo via Pix: R$ 0,01;



R$ 0,01; Tempo médio de saque: 10 minutos;



10 minutos; Bônus: Giros extras no jogo da semana, prêmios na Roleta de Ouro, cashback.







3. Br4bet - Deposite com Pix e participe de torneios exclusivos toda semana



O catálogo da Br4Bet conta com mais de 1.000 jogos de provedores renomados, como TaDa Gaming, PG Soft e Smartsoft Gaming. As seções do cassino são bem segmentadas, facilitando a navegação entre crash games, slots, jogos ao vivo, slots megaways e títulos em destaque.



A Br4Bet já foi eleita como “Melhor Cassino” pela Gambling Brasil e possui boa reputação em sites como o Reclame Aqui, o que transmite maior confiabilidade. Um dos diferenciais da Br4Bet no Brasil é a sua seção de bingo ao vivo. Para facilitar o acesso, a plataforma permite favoritar seus títulos preferidos.



>> Jogue com o cashback da Br4Bet



Informações importantes



Depósito mínimo via Pix: R$ 5;



R$ 5; Saque mínimo via Pix: R$ 30;



R$ 30; Tempo médio de saque: 8 minutos;



8 minutos; Bônus: Giro de Prêmios no JetX, torneios premiados, programa de indicação.







4. Betnacional - Faça transações seguras com limites acessíveis a partir de R$ 1



A Betnacional é uma das plataformas acessíveis para jogar com Pix em 2025, oferecendo depósitos a partir de R$ 0,10 e jogos com aposta mínima de R$ 0,20 ou menos. Os saques são processados rapidamente, e é simples solicitar retiradas tanto no site quanto na versão móvel otimizada para Android e iOS.



A seleção de crash games da Betnacional é ampla e inclui títulos populares, como JetX, Aviator e Spaceman. Usuários cadastrados têm acesso a ofertas semanais e podem utilizar recursos extras nos próprios jogos, como compra de bônus, giros grátis e jackpots.



>> Jogue agora no cassino Betnacional



Informações importantes



Depósito mínimo via Pix: R$ 0,10;



R$ 0,10; Saque mínimo via Pix: R$ 0,01;



R$ 0,01; Tempo médio de saque: 10 minutos;



10 minutos; Bônus: Promoção do Milhão, torneios relâmpago.







5. Luvabet - Acesse os melhores jogos originais com Pix do Brasil



A Luvabet ficou conhecida no Brasil por seus jogos originais, como Mines Luva e Luva Power Basket. Além desses títulos, a plataforma oferece mais de 1.200 jogos de desenvolvedores como PG Soft, Pragmatic Play, Spribe e Nolimit City.



Cada categoria do cassino é bem organizada, facilitando a busca por jackpots, loterias, slots ou jogos de mesa em destaque. Ao criar uma conta, é possível participar do Clube do Luva, que oferece benefícios exclusivos.



>> Jogar no cassino LuvaBet



Informações importantes



Depósito mínimo via Pix: R$ 2;



R$ 2; Saque mínimo via Pix: R$ 10;



R$ 10; Tempo médio de saque: 7 minutos;



7 minutos; Bônus: Clube do Luva.







6. EstrelaBet - Aproveite mesas brasileiras ao vivo com limites acessíveis



A EstrelaBet disponibiliza um dos aplicativos de cassino com Pix mais completos do Brasil. O app para Android pode ser baixado diretamente no site oficial, com acesso a mais de 1.400 jogos no celular de forma segura.



Tanto no aplicativo quanto no site e na versão mobile, há torneios semanais e promoções com rodadas extras em slots selecionados.



A qualidade do design, dos recursos e da interface já rendeu à EstrelaBet prêmios, incluindo reconhecimentos no Sigma Awards e no SBC Awards. Um diferencial da plataforma é a seção com jogos em destaque recentemente, além de uma aba com sugestões da própria casa.



>> Jogue grátis no cassino Estrela Bet



Informações importantes



Depósito mínimo via Pix: R$ 1;



R$ 1; Saque mínimo via Pix: R$ 0,01;



R$ 0,01; Tempo médio de saque: 10 minutos;



10 minutos; Bônus: torneios, Drops & Wins, rodadas extras no jogo da semana.







7. F12.Bet - Deposite com Pix e receba giros grátis semanais



A F12.Bet oferece mais de 1.000 jogos, incluindo mais de 80 jogos ao vivo em categorias como roleta, blackjack, bacará e game shows. A maioria tem limites acessíveis, o que pode ser interessante para quem prefere jogar com valores menores e de forma responsável.



A variedade de temas é um dos pontos fortes do catálogo da F12.Bet. Na página do cassino, é possível filtrar jogos por estilos como Egito Antigo, Deuses e Mitologia, Doces, Velho Oeste, Cultura Asiática, Animais, entre outros.



O suporte da F12.Bet é humanizado, eficiente e funciona 24h, permitindo esclarecer dúvidas com agilidade.



>> Jogue agora no cassino F12.Bet



Informações importantes



Depósito mínimo via Pix: R$ 2;



R$ 2; Saque mínimo via Pix: R$ 10;



R$ 10; Tempo médio de saque: 10 minutos;



10 minutos; Bônus: 20 rodadas grátis em jogos selecionados.







8. Multibet - Jogue com Pix e participe de torneios e missões premiadas



O Multibet é o melhor cassino com Pix para quem busca recompensas de fidelidade. Os jogadores frequentes podem usufruir de ofertas diárias como torneios e missões premiadas.



As recompensas VIP melhoram conforme o seu nível aumenta. Pelo app Multibet para Android, dá para acessar todas as promoções do site.



Alguns dos destaques no catálogo de mais de 1.600 jogos da Multibet incluem jogos da PG Soft como Fortune Rabbit e Fortune Dragon. A casa também oferece uma vasta seleção de crash games e tem várias mesas ao vivo com dealers que falam português.



>> Aproveite os bônus da Multibet



Informações importantes



Depósito mínimo via Pix: R$ 20;



R$ 20; Saque mínimo via Pix: R$ 30;



R$ 30; Tempo médio de saque: 10 minutos;



10 minutos; Bônus: torneios MultiVIP, missões MultiVIP, cashback de 5%.







9. Superbet - Deposite com Pix e gire a Roda de Prêmios Superspin



A Superbet é ideal para quem procura um cassino de 1 real com interface acessível para iniciantes. Os processos na plataforma são super descomplicados e as seções do cassino são fáceis de navegar.



Provedores como a Pragmatic Play têm vários jogos em destaque no catálogo, bem como provedores como Wazdan e Playtech.



O app Superbet está disponível para Android e oferece uma opção de chat social que eu achei o máximo. Por lá, dá para interagir em tempo real com outros jogadores. No cassino ao vivo da Superbet, há uma seção só para jogos brasileiros.



>> Aproveite os bônus da SuperSpin



Informações importantes



Depósito mínimo via Pix: R$ 1;



R$ 1; Saque mínimo via Pix: R$ 1;



R$ 1; Tempo médio de saque: 5 minutos;



5 minutos; Bônus: Roda de Prêmios SuperSpin.







10. Esportes da Sorte - Jogue mais de 1.000 jogos a dinheiro real no Pix



A Esportes da Sorte tem uma interface amigável. Os jogos são segmentados por categoria e há várias opções de jogos exclusivos e jogos em português. Por lá, você encontra versões de slots, raspadinhas, jogos de mesa e jogos ao vivo.



Todos os jogos são imparciais porque foram criados por provedores de qualidade como Pragmatic Play.

Apesar de não ter um aplicativo, a Esportes da Sorte tem um site responsivo e otimizado, então você pode acessar pelo Android ou pelo iOS sem se preocupar. Para receber ofertas em primeira mão, vale a pena se cadastrar e ativar as comunicações por e-mail.



>> Jogar grátis no cassino Esportes da Sorte



Informações importantes



Depósito mínimo via Pix: R$ 1;



R$ 1; Saque mínimo via Pix: R$ 10;



R$ 10; Tempo médio de saque: 5 minutos;



5 minutos; Bônus: ofertas surpresa por e-mail.







5 melhores bônus de cassino via Pix



Cassino

Bônus Via Pix

Valor do Bônus

Depósito Mínimo

Condições

Brazino777 Rodadas grátis 77 giros extras nos slots R$ 10 Necessário verificar o e-mail ou telefone. Rollover de 40x. Luvabet Cashback 10% de cashback até R$ 1.000 R$ 2 Válido em jogos da Darwin. Sem rollover. Betnacional Baile da Sorte Até R$ 1 milhão em prêmios R$ 1 Válido em jogos selecionados. Sem requisitos. Br4Bet Cashback semanal Até 10% de reembolso com limite de R$ 4.000 R$ 5 Reembolso no valor de perda líquida. Mínimo de R$ 1. EstrelaBet Rodadas grátis 100 giros grátis no jogo da semana R$ 2 Necessário acumular R$ 200 em apostas.

Como escolher o melhor cassino com Pix



Escolher um cassino de qualidade é o primeiro passo para fazer transações tranquilas com Pix. Com isso em mente, veja alguns dos critérios que não podem ficar de fora da sua análise na procura por um cassino com Pix:



Pagamento via Pix instantâneo



Vale a pena verificar se os depósitos são processados imediatamente com Pix e se os saques não demoram mais do que alguns minutos.



Suporte ao cliente em português



Entre em contato com o suporte ao cliente em canais como chat ao vivo e e-mail para saber se a equipe é competente e se oferece respostas rápidas em português.



Variedade de jogos com bons provedores



Navegue pelo catálogo e confira se há uma boa variedade de jogos em diferentes categorias. Analise os principais provedores de software disponíveis. Afinal, eles criam os jogos que pagam de verdade pelo Pix.



Promoções recorrentes



Dê uma olhada no acervo promocional para ver se o site oferece promoções legais como cashback e recompensas de fidelidade. Não esqueça de observar se os T&Cs são justos.



Licença de operação válida no Brasil ou internacional



Para saber se o cassino com Pix é confiável, verifique as informações de licenciamento da plataforma e veja se ela é autorizada por instituições como a SPA/MF.



. Crédito: Divulgação

Como depositar com Pix (testado pelo celular)



Testei o processo de depósito de todos os cassinos do ranking pelo celular e trouxe a seguir um passo a passo simples de como inserir fundos. Olha só:



Passo a passo simplificado:



Acesse sua conta no cassino;

Vá até a área de depósitos;

Escolha Pix como método de pagamento;

Copie o código ou escaneie o QR;

Confirme a operação no app do banco.



Qual o valor mínimo de depósito nos cassinos via Pix?



O valor mínimo de depósito em cassinos que pagam via Pix varia de site para site. Em vários cassinos populares, você consegue depositar a partir de R$ 1 na sua conta.



Como sacar com Pix



O saque via Pix é um processo simples e seguro. Veja o passo a passo para solicitar a retirada de fundos:



Faça o login na sua conta;

Toque no ícone do perfil;

Acesse a aba de retiradas;

Informe o valor que deseja retirar;

Confirme se os seus dados estão corretos e finalize o processo;

Aguarde até o dinheiro cair na conta.



Quanto tempo demora o Pix para cair?



Geralmente, os saques são processados em menos de 2 horas, desde que você não tenha pendências relacionadas à verificação da conta ou ao rollover de bônus.



5 motivos para apostar com Pix no seu cassino online



Apostar com Pix em cassinos online é vantajoso por vários motivos. Conheça algumas das principais vantagens desse método de pagamento autorizado pelo governo federal.



1. Saques instantâneos



Na maioria dos casos, os saques com Pix são processados instantaneamente. Nada de ficar esperando o dinheiro cair na conta, é só aproveitar.



2. Sem taxas adicionais



O Pix é 100% livre de tarifas tanto nos saques quanto nos depósitos. Por isso, você não precisa gastar valores extras nas suas apostas.



3. Alta compatibilidade com bancos



Quase todos os bancos e instituições financeiras do Brasil oferecem opções de pagamento com Pix, então você não precisa baixar apps extras para depositar e sacar.



4. Segurança bancária integrada



O Pix foi criado pelo Banco Central e é feito através dos bancos, então você conta com toda a estrutura e segurança das principais instituições financeiras do Brasil nas suas transações.



5. Simplicidade no uso via celular



Dá para enviar e receber valores no Pix em instantes direto no seu celular, sem burocracia e sem passos eternos. Por isso, ele é um dos métodos mais práticos do mercado.

Melhores aplicativos para apostar com Pix



Apps de cassino oferecem muito mais liberdade no seu dia a dia porque permitem que você aposte em qualquer lugar e por vezes oferecem bônus exclusivos. Confira os apps de cassino que recomendo para jogar com Pix em 2025:



Estrelabet app: o app Estrelabet é confiável, oferece promoções exclusivas, tem vários torneios de slots e conta com uma interface bastante amigável para iniciantes;



Multibet app: o app Multibet está disponível para Android e oferece mais de 1.000 jogos otimizados, suporte de qualidade e recompensas VIP.



Outros métodos de pagamento



No Brasil, apenas 3 métodos de pagamento são permitidos por lei: Pix, transferência bancária e cartões de débito ou pré-pago. Entenda as vantagens de cada método a seguir:



Cartão de débito



Os cassinos que aceitam cartão de débito não são tão comuns no Brasil. Porém, esse método traz vantagens como praticidade e depósitos sem taxa.



Transferência bancária



As transferências bancárias são processadas em até 2 dias úteis, quase sempre têm limites acessíveis e estão disponíveis em vários cassinos populares no Brasil.



Conclusão — Vale a pena apostar em cassinos com Pix?



Vale a pena apostar em cassinos com Pix porque esse método é liberado pelas novas leis brasileiras e oferece segurança, velocidade e praticidade nas suas transações. Após testar dezenas de cassinos, recomendei aqui apenas os que entregam uma excelente experiência e são regulamentados no Brasil. Cadastre-se e confira!

Perguntas frequentes — Cassinos que pagam no Pix



Apostar com Pix em cassinos é confiável?



Sim, cassinos com Pix são confiáveis e seguros, desde que você escolha apenas sites regulamentados e licenciados no Brasil.



Existem taxas para usar Pix?



Não existem taxas para usar o Pix em cassinos online no Brasil. Você pode depositar e sacar em instantes sem pagar tarifas extras por isso.



Quais os melhores cassinos que pagam via Pix?



Alguns dos melhores cassinos que pagam via Pix no Brasil atualmente incluem Multibet, Brazino777, F12bet, Estrelabet, Betnacional, Br4Bet, Luvabet e BetMGM, dentre outros.



Qual o valor mínimo de depósito com Pix?



O valor mínimo de depósito com Pix depende do cassino. Em alguns cassinos populares, o depósito mínimo é apenas R$ 1. Geralmente, os limites ficam entre R$ 1 e R$ 30.

Recado do autor

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente