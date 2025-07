Plataforma de 1 real: 10 Cassinos para Jogar em 2025

Encontre o melhor cassino de 1 real no Brasil e tire todas as suas dúvidas sobre bônus de apostas, depósitos com Pix e saques nos sites de apostas em 2025

O cassino de 1 real não deixa a desejar quando comparado a outros sites que têm pagamentos maiores. Graças à nova lei de apostas, os bônus e vantagens não são condicionados por depósitos. Portanto, depositar 1 real, R$ 50 ou até R$ 500 nos deixa elegíveis às melhores promoções!



Essa é também uma ótima escolha para quem busca jogar com responsabilidade, sem comprometer o orçamento. Com apenas um real, já é possível garantir algumas rodadas de sorte em slots populares e jogos de mesa selecionados.



Neste guia completo, você encontra o top 10 melhores cassinos de 1 real autorizados no Brasil e tira todas as suas dúvidas antes de começar. Fique comigo para saber mais!



Lista dos 10 melhores cassinos com depósito de 1 real - Atualizado 2025







Melhores 10 cassinos com depósito mínimo de 1 real

EstrelaBet - O melhor cassino para jogar com 1 real

Hiperbet - Deposite 1 real e ative até 50 giros grátis

Betnacional - Use o cupom e ative ofertas exclusivas

Esportes da Sorte - Jogue slots exclusivos a partir de 1 real

Superbet - Jogue grátis com as freespins da SuperSpin

Onabet - Deposite 1 real e receba vantagens exclusivas no primeiro jogo

Betboo - Oferta especial no Aviator a partir de 1 real

Luvabet - Aproveite a oferta de freespins e roleta premiada

Brazino - Deposite e aproveite 77 rodadas grátis em slots

Br4bet - Aproveite os torneios semanais depositando a partir de 1 real

Melhores jogos de cassino a partir de 1 real



Se você estiver apostando no cassino online com banca baixa, os jogos com RTP alto são a melhor escolha. Esses slots oferecem maiores chances de retorno e costumam aceitar apostas a partir de centavos, o que é ideal para quem quer jogar com controle.



Abaixo, você encontra uma tabela com as principais recomendações.



Cassino de 1 real

Jogos para testar com 1 real

Ganhos máximos

Métodos de depósitos

EstrelaBet Fortune Ox 2.500x Pix Hiperbet Big Bass Bonanza 2.100x Pix Betnacional Aviator 5.000x Pix Esportes da Sorte Squealin Riches 2: Loot Collect 25.000x Pix

Detalhes do top 10 cassinos de 1 real para brasileiros



O depósito mínimo de 1 real não é algo tão raro de se encontrar. Por causa do Pix, muitos sites de apostas compartilham pagamentos acessíveis, o que torna esses valores menores mais comuns. Entre tantas alternativas, 10 cassinos online se destacam. Saiba quais a seguir!



1. EstrelaBet - O melhor cassino para jogar com 1 real



A EstrelaBet é um cassino de 1 real que realmente vale a pena. Com suporte a depósitos via Pix, é possível jogar com pouco em slots, crash games e jackpots de grandes prêmios. O site conta com provedores renomados como Pragmatic Play, PG Soft e 3 Oaks.



>> Aposte a partir de 1 real na Estrela Bet



Após o cadastro e verificação da conta, o primeiro depósito de R$ 1 já vincula sua conta bancária automaticamente, facilitando os próximos saques. Os pagamentos via Pix são instantâneos, com saques liberados a partir de R$ 20 e limite diário de até R$ 30.000.



Entre os diferenciais, a EstrelaBet oferece promoções frequentes, como giros grátis, torneios e jackpots acumulados — tudo sem regras complicadas de saque.



Pontos positivos



Mostra os próximos lançamentos;



Os saques são processados em minutos;



Categoria específica para jogos participantes de torneios.



Ponto negativo



Saque mínimo de R$ 20.







2. Hiperbet - Deposite 1 real e ative até 50 giros grátis



Este cassino com depósito mínimo de 1 real está entre as melhores plataformas legalizadas do Brasil. A Hiperbet traz os jogos mais populares graças à parceria com os fornecedores mais buscados, como PG Soft, NetEnt e Wazdan. Não à toa, estão entre os principais games:



Slots;



Instant games;



Jogos de mesa virtuais;



Raspadinhas;



Crash games.



O depósito é feito via Pix e não é necessário adicionar uma conta bancária. A experiência acontece de forma bem intuitiva, com transferência via QR Code Pix ou código Copia e Cola.



A Hiperbet conta com saque de 1 real, e qualquer vitória com a sua aposta mínima pode ser sacada. Ainda traz promoções sazonais que liberam giros grátis. A própria marca compartilha frequentes rodadas grátis com os seguidores nas redes sociais!



>> Aproveite os bônus do cassino Hiperbet



Pontos positivos



Mais de 4.000 jogos no lobby;



Processo de pagamento bem intuitivo;



Giros grátis disponíveis no site e nas redes sociais.



Ponto negativo



Não tem missões diárias.







3. Betnacional - Use o cupom e ative ofertas exclusivas



A Betnacional não é um cassino de 1 real, mas sim um site de apostas de centavos. Essa marca aceita recargas a partir de R$ 0,01 e se destaca por unir excelentes provedores conhecidos, como Pragmatic, Spribe e Endorphina, com apostas em slots e crash games.



>> Aposte no jogo do aviãozinho no Pix a partir de 1 real



O depósito na Betnacional não é tão prático em comparação a outros sites da lista. Acontece que, após cumprir a verificação de identidade, e-mail e telefone, faz-se necessário adicionar a conta bancária pessoal manualmente.

Para fazer o levantamento dos prêmios, basta selecionar a conta bancária cadastrada, escolher o valor de retirada e confirmar o pedido. O pagamento acontece no mesmo instante.



Pontos positivos



Tem o menor depósito possível;



Traz sorteios frequentes para slots Pragmatic Play;



Os saques são processados de imediato.



Ponto negativo



Não tem bônus fixo.







4. Esportes da Sorte - Jogue slots exclusivos a partir de 1 real



Normalmente, quando você realiza um depósito, não escolhe o gateway de pagamento. Em vez disso, usa o único disponível. Isso é delicado, porque pode acontecer da operadora de depósitos e saques travar por motivos de força maior.



>> Jogue a partir de R$0,10 na Esportes da Sorte



Felizmente, esse problema não se estende ao cassino Esportes da Sorte. O site tem depósito mínimo de 1 real, mais de 2.000 jogos, presença da Pragmatic Play, SmartSoft e PG Soft, e não exige o cadastro prévio da conta bancária.



O site de apostas aparece entre os cassinos que pagam via Pix com dois gateways diferentes, desta vez a partir de R$ 10. O pagamento acontece imediatamente após o pedido e não acompanha requisitos de apostas ao utilizar bônus de giros grátis nos mais de 2.000 jogos!



Pontos positivos



Mais de 2.000 jogos;



2 possibilidades de gateways de pagamento;



Saque diário ilimitado até R$ 50.000.



Ponto negativo



Sem promoções diárias ou semanais.







5. Superbet - Jogue grátis com as freespins da SuperSpin



O cassino Superbet está entre os melhores sites de apostas de 1 real. Além do valor mínimo de depósito, vale destacar as promoções sem depósito com giros grátis e a roleta de prêmios diária SuperSpin.



>> Aposte no jogo da mina com aposta mínima de 1 real



Esta plataforma com depósito mínimo de R$ 1 tem um processo de pagamento semelhante ao da Betnacional. Você se cadastra, verifica a conta e precisa adicionar uma conta bancária. Feito isso, já é possível depositar e sacar sem problemas, desde que utilize a conta previamente indicada.



Por falar em saques, o levantamento também pode ser feito a partir de R$ 1. Os pagamentos não acompanham restrições por causa de bônus, nem exigências adicionais. O maior diferencial da Superbet é a possibilidade de baixar o aplicativo diretamente pela Google Play!



Pontos positivos



Novo aplicativo disponível na Google Play;



Libera novos bônus todos os dias;



Separa jogos famosos por categoria.



Ponto negativo



Sem programa de fidelidade.







6. Onabet - Deposite 1 real e receba vantagens exclusivas no primeiro jogo



Embora o cassino Onabet não permita depósitos de R$ 1, você pode sim apostar em jogos com valores a partir de R$ 1. O depósito mínimo exigido é de R$ 5 via Pix. Assim como na Esportes da Sorte, a Onabet conta com dois gateways de pagamento, o que permite depósitos e saques a qualquer momento, de forma rápida e sem surpresas.



>> Jogue na Onabet a partir de 1 real



A plataforma reúne mais de 2.000 jogos de cassino online, com provedores renomados como Wazdan, Pragmatic Play e PG Soft. Boa parte dos títulos aceita apostas de R$ 1 ou até menos, tornando a experiência acessível para quem quer apostar com pouco.



Os saques podem ser feitos a partir de R$ 10, com transferências diárias ilimitadas. Uma das grandes vantagens de escolher o site, mesmo não sendo um cassino de 1 real, é a rapidez nos pagamentos — todo prêmio cai na conta na hora, assim que o pedido é confirmado.



Pontos positivos



Mais de 2.000 jogos;



Possui até jogos de loteria;



O pagamento é instantâneo.



Ponto negativo



Depósito mínimo de R$ 5.







7. Betboo - Oferta especial no Aviator a partir de 1 real



Outro cassino com depósito mínimo de R$ 5, a Betboo se destaca pelos jackpots progressivos nos jogos da Playtech. Além disso, o catálogo inclui títulos de grandes fornecedores como Pragmatic Play, Amusnet e PG Soft. Mesmo não sendo possível depositar apenas R$ 1, a plataforma merece atenção.



>> Aposte no jogo da bombinha com aposta mínima de 1 real



O depósito é feito via Pix com 1 operador de pagamento e exige o cadastro manual da conta bancária. Depois disso, você pode usar QR Code Pix ou o código Copia e Cola para fazer pagamentos a partir de R$ 5, de forma intuitiva e prática.



Quanto aos saques, é possível levantar valores a partir de R$ 1. Os pagamentos via Pix são processados na hora. O grande destaque da Betboo são os jackpots progressivos: apostando R$ 1 ou até menos, qualquer vitória pode se transformar em um big win de até R$ 485 mil!



Pontos positivos



Inclui jackpots com prêmios de R$ 485 mil;



Tem uma categoria para jogos 100% brasileiros;



Possui jogos que nem sempre se encontra, como Pachinko.



Ponto negativo



Depósito mínimo de R$ 5.







8. Luvabet - Aproveite a oferta de freesspins e roleta premiada



Uma alternativa aos sites com depósito mínimo de 1 real, a Luvabet aceita recargas a partir de R$ 2 via Pix. O site de apostas conta com os jogos Luva Originals, desenvolvidos em parceria com a fornecedora Darwin Games. Também há títulos de estúdios consagrados como Pragmatic Play, PG Soft e outros.



>> Aproveite os bônus do cassino LuvaBet



Os pagamentos são bem práticos. Ao contrário de outros sites dessa lista, a Luvabet não exige o cadastro manual da conta bancária. Assim que você conclui o pagamento via QR Code Pix ou Copia e Cola, as informações são salvas automaticamente.



Essa praticidade também se estende aos saques. É possível sacar a partir de R$ 10 via Pix, sem limite de retiradas e sem restrições mesmo em vitórias com bônus. Outro destaque é o cashback semanal, que funciona para qualquer valor apostado.



Pontos positivos



Cashback semanal de 10%;



Jogos exclusivos na aba Luva Originals;



Loja com minigames e giros grátis.



Ponto negativo



Depósito mínimo de R$ 2.







9. Brazino - Deposite e aproveite 77 rodadas grátis nos slots



Entre os melhores sites de cassino online, a Brazino777 se destaca não apenas pela variedade de jogos, mas também por oferecer bônus sem depósito para usuários cadastrados e verificados. Os principais provedores disponíveis incluem:



PG Soft;



Pragmatic Play;



TaDa Gaming;



Playson;



Spribe.



Este cassino exige depósitos a partir de R$ 10, o que pode afastar jogadores com bancas mais reduzidas. Em compensação, não é necessário cadastrar a conta bancária manualmente para fazer saques.



>> Jogue grátis na Brazino com as freespins



Mesmo com essa exigência mínima de recarga, os saques podem ser feitos a partir de R$ 1 via Pix. Um dos destaques da plataforma é a oferta sem depósito que libera 77 giros grátis em slots. Após verificar sua conta, você pode sacar os prêmios conquistados com os giros ao cumprir o rollover de 40x o valor do bônus.

Pontos positivos



Competições com prêmios em milhares de reais;



O saque mínimo é de 1 real;



Bônus exclusivos para slots selecionados .

Ponto negativo



Depósito mínimo de R$ 10.







10. Br4bet - Aproveite os torneios semanais depositando a partir de 1 real



A Br4Bet aceita depósitos a partir de R$ 5 — e não de R$ 1, como outras plataformas da lista. Mesmo assim, ela vale a pena por oferecer promoções generosas e prêmios instantâneos no popular crash game JetX.



>> Aproveite os bônus do cassino Br4Bet



Um ponto negativo importante é o saque mínimo, que só fica disponível a partir de R$ 30. Isso pode ser um obstáculo para jogadores que estão começando ou preferem apostas menores.



Apesar disso, o bônus para cassino de R$ 1 é válido no JetX. Qualquer vitória nesse jogo da Smartsoft Gaming pode desbloquear um prêmio especial de até R$ 2.500, sem nenhum tipo de restrição de saque ou rollover.



Pontos positivos



Chega com mais inovações por ser uma marca nova;



Bônus válidos para o jogo JetX;



Promoção indique e ganhe.



Ponto negativo



Depósitos e saques com limites elevados (como R$ 30).







Melhores bônus em cassinos com depósito de 1 real



A banca com depósito mínimo de 1 real até parece pouca coisa. Mas quem utiliza esse valor sabe que dá para se divertir, desde que jogue com responsabilidade. Isso porque esse valor nos torna elegíveis para boas promoções, que aumentam os prêmios a receber.



Entre os melhores bônus estão:



Giros grátis;



Saldo sem depósito;



Cashback;



Torneios;



Jackpots acumulados.



Quer entender como funciona cada tipo de bônus em cassinos com depósito mínimo? Confira os detalhes a seguir:



Giros grátis



Os giros grátis em cassino de 1 real liberam apostas em jogos selecionados. Ao ter 50 giros grátis em Big Bass Bonanza no cassino Hiperbet, você tem 50 rodadas extras e só precisa torcer por bons prêmios!



Saldo sem depósito



O saldo sem depósito é um bônus oferecido sem que você precise colocar dinheiro na conta. Um ótimo exemplo é a roleta premiada SuperSpin, do cassino Superbet. Ao girar a roleta, é possível ganhar R$ 10 em créditos de aposta, que podem ser usados como quiser.



Cashback



O cashback considera sua perda líquida semanal. No cassino Luvabet, por exemplo, você recebe 10% de volta em bônus sobre os valores perdidos em jogos da Darwin Games. Com apenas uma vitória, o valor já pode ser sacado.



Torneios



Os torneios premiam os jogadores que obtêm as melhores vitórias em determinados jogos. No cassino Betnacional, por exemplo, há sorteios e torneios em jogos da Pragmatic Play, com R$ 1 milhão distribuído entre os melhores colocados.



Jackpots acumulados



Sabe a loteria Caixa? Então, quando ninguém vence, o prêmio é acumulado e continua assim até alguém ser sorteado. Essa lógica se estende em certos jogos de cassino. Na Betboo, há uma seleção de slots com jackpots acumulados que ultrapassam R$ 450 mil.



Comparando os 5 melhores bônus para jogos a partir de 1 real



Cassino Online

Bônus

Rollover

Validade

Hiperbet 50 rodadas extras em Big Bass Bonanza 1x 30/07/2025 Superbet SuperSpin 1x Não determinada Luvabet 10% de Cashback 1x Não determinada Betnacional Promoção do Milhão 0x Não determinada Betboo Jackpots 0x Até alguém conquistar

Como fazer um depósito mínimo de 1 real no cassino?



Você pode realizar um depósito mínimo de 1 real no cassino online após se registrar, verificar a conta e adicionar uma conta bancária.



A depender do site de apostas, não é necessário informar a conta manualmente e basta concluir um pagamento. Os passos são:



Registre-se no cassino de 1 real: escolha um do nosso ranking;

Informe os seus dados pessoais e de contato: lembre-se que as informações precisam estar corretas para serem verificadas;

Verifique a conta de apostas: fazendo uma selfie do rosto e tirando fotos de frente e verso do RG ou da CNH;

Vá em depósito e escolha o valor mínimo de 1 real: a depender do cassino online, podem ser solicitados dados da conta bancária. Neste caso, basta inserir as informações;

Confirme o pagamento via Pix: usando o código Copia e Cola ou QR Code.



Qual o valor mínimo de saque em cassinos online?

O saque em cassinos online é de 1 real na maioria das vezes. Certos sites podem aceitar pedidos menores, na casa dos centavos, enquanto outros trabalham com valores mínimos maiores, a partir de R$ 10.



. Crédito: Divulgação

Principais formas de depósitos de 1 real nos cassinos



A banca com depósito mínimo de 1 real pode ser feita de três formas: Pix, cartão de débito e transferência bancária. Outros jeitos são proibidos por lei, mais precisamente o marco regulatório 14.790/2023 das apostas online. Os detalhes estão abaixo.



Depósitos de 1 real nos cassinos via Pix



Um cassino a partir de 1 real aceita Pix na maioria das ocasiões. Esse pagamento não possui nenhum tipo de taxa, seja pelos cassinos online ou bancos. No máximo, há uma taxa de serviço caso deposite e saque sem fazer nenhuma aposta.

Depósitos de 1 real via carteiras digitais



Não existem cassinos online com pagamentos por carteiras digitais. Conforme ordena a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), apenas Pix, cartão de débito e transferência bancária podem ser usados.



Depósitos de 1 real via cartão de débito



Os cassinos que aceitam cartão de débito são uma raridade no Brasil. Ainda assim, dá para utilizá-lo. Neste caso, você informa os dados do seu cartão online e conclui o pagamento de forma instantânea. Na hora de sacar, o levantamento é feito via Pix.



Dicas para aproveitar seu depósito de 1 real no cassino



Quer aproveitar o cassino de 1 Real da melhor forma? Então coloque as dicas abaixo em prática!



Conhecer um novo cassino



Todo cassino online, especialmente os novos, esforçam-se para trazer as melhores condições de apostas. Como você vai acrescentar 1 real, vale a pena considerar esses sites recém-chegados, a fim de aproveitar bônus e outras vantagens mais pontuais!



Experimentar novos jogos



Conhecer jogos a partir de 1 real também é algo que eu encorajo. Novos títulos chegam frequentemente nos melhores cassinos online e quase sempre têm algo inédito: multiplicadores, símbolos novos, jeitos inéditos de pagar prêmios, etc. Com tantos formatos de aposta, vale a pena variar.



Risco baixo de perdas



Se for apostar com 1 real ou até R$ 10 mil, não importa. Você precisa ter responsabilidade sempre.

Utilize as ferramentas de Jogo Responsável de cada cassino e procure por ajuda caso a jogatina se torne uma necessidade, ainda mais quando a ideia de “recuperar o prejuízo” passa a fazer sentido para você!



Utilizar bônus e outras ofertas



E se eu disser que dá para prolongar a sua jogabilidade com apenas 1 real? Um cassino com depósito mínimo de 1 real pode ter bônus e outras ofertas que fazem a sua experiência durar por mais tempo. Vale a pena conferir a página de promoção de cada site e assim saber o que te espera!



Outros cassinos com depósito baixo que valem a pena



Além dos cassinos citados acima, existem outras opções que merecem a sua atenção. Abaixo, você encontra uma tabela que preparei e reuni as informações mais importantes!



Cassino Depósito Baixo

Depósito Mínimo

Saque Mínimo

Bônus Disponíveis

BetMGM R$ 20 R$ 20 Jackpot

Roleta premiada

Giros grátis

Cashback

Multibet R$ 10 R$ 10 Jackpot

Missões diárias

Giros grátis

Cashback Betano R$ 5 R$ 20 Jackpot

Missões diárias

Roleta premiada

Giros grátis

Bônus sem depósito HanzBet R$ 10 R$ 10 Jackpot

Missões diárias

Giros grátis

Cashback

Stake R$ 20 R$ 0,01 Torneio exclusivo

Bônus sem depósito

Programa de fidelidade

Conclusão

Um cassino de 1 Real é uma forma de democratizar os jogos. Acima de tudo, garantir que alguns jogadores façam depósitos com valores dentro da própria realidade. Aliado a isso, há ainda bônus de cassinos e vantagens que sequer exigem algum tipo de aposta.



Se for apostar, convém considerar todos os prós e contras, e ver quais são os bônus oferecidos por cada marca. Certos sites com bônus sem depósito diários ou até pontuais valem mais a pena, especialmente quando a ideia é depositar valores menores. Apenas siga de forma responsável!



Perguntas Frequentes



Qual o melhor cassino com depósito mínimo de 1 real?



O melhor cassino com depósito mínimo de 1 real é a EstrelaBet. Esse site de apostas compartilha promoções frequentes e tem uma experiência ímpar para quem busca apostar com pouco.



O que posso jogar no cassino com apenas 1 real?



Os cassinos online compartilham milhares de jogos e todos têm apostas na casa dos centavos. Dá para definir o valor da aposta em cada rodada e usar 1 real sem problema.



Quanto posso ganhar com um depósito de 1 real?



O quanto alguém ganha ao apostar 1 real depende do jogo. No caso do Fortune Ox, apostar 1 real pode render até R$ 2.500. Isso acontece porque a vitória máxima é 2.500x o valor da aposta.

Ganho algum bônus com um depósito de 1 real?



Não, você não ganha bônus se depositar apenas R$ 1. Por causa da nova lei de apostas online, os bônus não são condicionados por recargas. Em vez disso, as vantagens são liberadas sem nenhum depósito mínimo.



Quais os melhores jogos com um depósito de 1 real?



Os melhores jogos para testar com 1 real são o Fortune Ox, o jogo do pescador Big Bass Bonanza, Aviator e o Squealin Riches 2: Loot Collect. Este último aceita apostas a partir de R$ 0,20 e paga até 25.000x o valor da aposta.

Recado do autor

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

