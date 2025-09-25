Plinko Online: Melhores Plataformas Para Jogar (Atualizado)

Descubra onde jogar Plinko Online com segurança. Confira bônus exclusivos da BetMGM, Brazino e Luva Bet e aproveite dicas para se divertir ainda mais.

O Plinko Online é um dos jogos mais procurados em cassinos digitais pela sua simplicidade: basta soltar a bolinha e torcer para onde ela vai cair.



Plataformas como BetMGM, Brazino e Luva Bet oferecem versões confiáveis com bônus e promoções especiais.



Confira abaixo os 10 melhores sites para jogar Plinko hoje mesmo.



Top 10 cassinos com Plinko para jogar - Setembro 2025







Detalhes sobre as plataformas para jogar Plinko Online

BetMGM - Melhor cassino para jogar Plinko exclusivo com cashback

Brazino - Melhor cassino para jogar Plinko com cashback de até 12%

Luva Bet - Missões diárias todos os dias e ofertas para Plinko

Hiperbet - Diferentes versões do Plinko a partir de R$ 0,10

Br4Bet - Jogue Plinko com cashback semanal de até R$ 4.000

Multibet - Melhor cassino para jogar Plinko em aplicativo próprio

Estrela Bet - Experimente versões temáticas do Plinko com R$ 0,10

Onabet - Os clássicos Plinkos a partir de R$ 0,20

F12.Bet - Melhor plataforma para testar Plinko de graça na versão demo

Esportivabet - Cashback diário para jogar Plinko Online



Para facilitar a sua escolha, reuni abaixo as 10 melhores plataformas para jogar Plinko Online em 2025. Cada uma delas oferece versões confiáveis do jogo, com bônus, promoções e recursos exclusivos que podem fazer diferença na hora de apostar.



1. BetMGM - Melhor cassino para jogar Plinko exclusivo com cashback



A BetMGM é o melhor cassino para jogar Plinko Online com títulos exclusivos, incluindo versões da Hacksaw Gaming e da Darwin Gaming que não estão em outros cassinos.



Além disso, conta com saques a partir de R$ 0,01, uma roleta de ouro com prêmios de até R$ 500 todos os dias e um jackpot progressivo que começa em R$ 1 milhão para apostas a partir de R$ 0,50.



>> Jogue Plinko na BetMGM agora



Pontos positivos



Plinko original da própria BetMGM;



Versão mobile de Plinko disponível;



Saques a partir de R$ 0,01.



Ponto negativo



O depósito mínimo é alto comparado a outros cassinos, R$ 20.







2. Brazino - Melhor cassino para jogar Plinko com cashback de até 12%



A Brazino é um dos melhores cassinos online para jogar Plinko exclusivo com um cashback semanal de até 12%, sem limite de bônus.



Além disso, dá para mesclar versões tradicionais com opções temáticas, como Football Plinko, Pond of Plinko e Plinko XY. Incluindo, claro, bônus do cassino Brazino.



>> Aposte em Plinko já na Brazino777



Pontos positivos



Depósitos a partir de R$ 1 via Pix;



Cashback semanal de até 12%;



Versão exclusiva de Plinko.



Ponto negativo



Não tem um app oficial ativo para iOS ou Android.







3. Luva Bet - Missões diárias todos os dias e ofertas para Plinko



O Luva Bet é o melhor cassino para jogar Plinko Online com missões diárias no Clube do Luva. Essas missões podem render apostas grátis, créditos e outros benefícios exclusivos para jogadores ativos.



A plataforma traz versões de Plinko da Darwin Games, Galaxys, bGaming, Smartsoft, Pragmatic Play e TaDa Gaming. É uma boa variedade, embora ainda não conte com um título original próprio.



>> Jogue Plinko na Luva Bet e ganhe giros grátis



Pontos positivos



Boa variedade de jogos Plinko;



Depósitos a partir de R$ 2 via Pix;



Promoções sazonais de Plinko.



Ponto negativo



Não possui jogo Plinko original, exclusivo da plataforma.







4. Hiperbet - Diferentes versões do Plinko a partir de R$ 0,10



A Hiperbet é o melhor cassino online para jogar Plinko com apostas a partir de apenas R$ 0,10. São mais de cinco opções ideais para quem prefere testar jogos com baixo valor.



Entre os destaques estão Plinko X (Smartsoft), Easter Plinko (Gaming Corps), Neon Plinko (Darwin Gaming) e Xmas Plinko (Gaming Corps), todos acessíveis para diferentes perfis de jogadores.



>> Experiemente o Plinko Online na Hiperbet



Pontos positivos



Saques a partir de R$ 1 no Pix;



Boa variedade de provedores para jogar Plinko;



Guias exclusivos de cassino para iniciantes.



Ponto negativo



Poucas ofertas aplicáveis ao Plinko disponíveis.







5. Br4Bet - Jogue Plinko com cashback semanal de até R$ 4.000



A Br4Bet é um dos novos cassinos online ideais para jogar Plinko com cashback que pode chegar a R$ 4.000 por semana, variando conforme a frequência e o volume de perdas.



A promoção começa em 7% e pode atingir 10%, abrangendo todos os jogos de cassino, inclusive as três versões de Plinko disponíveis na plataforma.



>> Jogue Plinko agora na Br4Bet



Pontos positivos



Depósito mínimo de R$ 5 via Pix;



Versão clássica de Plinko da Smartsoft;



Plataforma mobile compacta e fácil de usar.



Ponto negativo



Saque mínimo de R$ 30.







6. Multibet - Melhor cassino para jogar Plinko em aplicativo próprio



O Multibet é o melhor cassino para jogar Plinko em um app dedicado, disponível via APK no site oficial. O aplicativo Plinko é simples de usar e permite acesso rápido a várias versões de Plinko.



Entre os destaques estão Plinko X, Plinko XY e o especial Bonanza Plinko Spin da Smartsoft. Além disso, a casa aceita depósitos a partir de R$ 5 e conta com missões MultiVip que rendem benefícios aplicáveis em jogos de Plinko.



>> Jogue Plinko no VIP da Multibet agora



Pontos positivos



Depósitos a partir de R$ 5 via Pix;



Apostas mínimas de R$ 0,10 no Plinko;



Missões MultiVip com benefícios em Plinko;



Ponto negativo



Não possui jogos de Plinko exclusivos.







7. Estrela Bet - Experimente versões temáticas do Plinko com R$ 0,10



A Estrela Bet é uma das plataformas legalizadas indicadas para jogar versões temáticas de Plinko, com títulos como Neo Plinko, Plinko Go, Plinko X, Xmas Plinko e Prospector’s Plinko.



A plataforma também promove desafios e torneios semanais que frequentemente incluem esses jogos, além de promoções atualizadas regularmente.



>> Divirta-se com Plinko na Estrela Bet



Pontos positivos



Saques mínimos a partir de R$ 0,01 via Pix;



Aplicativo Android disponível para download;



Apostas mínimas de apenas R$ 0,10.



Ponto negativo



Não oferece algumas versões famosas.







8. Onabet - Os clássicos Plinkos a partir de R$ 0,20



A Onabet é o melhor cassino para jogar clássicos de Plinko, como Plinko Plus (Pragmatic Play), Plinko (TaDa Gaming), Plinko X (Smartsoft) e Plinko (BGaming).



A casa não conta com promoções fixas, mas oferece um programa VIP que, em certas ocasiões, inclui missões que podem beneficiar quem gosta do famoso jogo da bolinha que cai.



>> Jogue Plinko com R$ 0,20 na Onabet



Pontos positivos



Catálogo com os principais clássicos de Plinko;



Apostas mínimas a partir de R$ 0,20;



Programa de fidelidade com benefícios ocasionais.



Ponto negativo



Valor mínimo de saque de R$ 30,00.







9. F12.Bet - Melhor plataforma para jogar Plinko de graça na versão demo



A F12.Bet é o melhor cassino online para jogar versões demo de Plinko, como Plinko Dare to Win (RockSol Gaming), Plinko X (Pragmatic Play) e Neo Plinko (Darwin Gaming).



Além disso, a plataforma aceita depósitos a partir de R$ 1, conta com guias explicativos de como jogar Plinko e oferece uma versão mobile leve e prática para rodar o jogo da bolinha.



>> Aposte na F12 e jogue Plinko Online



Pontos positivos



Saques a partir de R$ 0,01 sem restrição;



Versões clássicas de Plinko disponíveis;



Atendimento rápido com chat, em menos de 1 minuto.



Ponto negativo



Não há bônus dedicados ao Plinko.







10. Esportivabet - Cashback diário para jogar Plinko Online



A Esportivabet é um dos melhores cassinos com bônus para jogar Plinko e ganhar cashback diário de até R$ 2.500, conforme a frequência de apostas do jogador.



O site oferece versões da Pragmatic Play e da Smartsoft Gaming, aceita depósitos a partir de R$ 10 e garante reembolso imediato sem rollover.



>> Apostar na Esportivabet agora



Pontos positivos



Saques a partir de qualquer valor



Aplicativo para Android no site



Missões diárias e semanais



Ponto negativo



Oferece poucas opções de Plinko







Melhores bônus para jogar Plinko em cassinos online



É muito raro encontrar bônus exclusivos para Plinko, porém alguns sites oferecem promoções que incluem o jogo da bolinha. Confira na tabela abaixo alguns exemplos:



Cassino

Oferta

Depósito mínimo

Ganho máximo Br4Bet Cashback semanal de 10% R$ 5 R$ 4.000 Brazino Cashback semanal de 12% R$ 1 Sem limite BetMGM Roleta de Ouro

R$ 20 R$ 500

1. Br4Bet: 10% de cashback semanal em jogos Plinko



A Br4Bet oferece um cashback semanal de até R$ 4.000, com retorno de 10% para quem joga Plinko. Basta criar uma conta, acumular perdas de até R$ 40.000 e receber o valor de volta sempre às segundas-feiras.



>> Aproveite o cashback da Br4Bet em Plinko

2. Brazino: cashback semanal de 12% em Plinko



A Brazino oferece 12% de cashback para todos os jogadores que apostam em Plinko. O grande diferencial é que não existe limite máximo: você recupera quanto jogar, sem teto ou restrições complicadas, tornando a promoção simples e vantajosa.



>> Recupere até 12% de cashback semanal



3. BetMGM: prêmios de até R$ 500 em dinheiro para jogar Plinko



A BetMGM tem a Roleta de Ouro, uma roleta diária que qualquer jogador cadastrado, com saldo mínimo em conta, pode girar. Os prêmios vão de giros grátis e apostas grátis nos esportes até R$ 500 em créditos, que podem ser usados em qualquer jogo de Plinko.



>> Gire a Roleta de Ouro da BetMGM agora



Como funciona o Plinko?



O Plinko é um jogo simples de azar em que o jogador solta uma bolinha no topo de um tabuleiro cheio de pinos.



Conforme a bolinha desce, ela desvia aleatoriamente até cair em uma das casas da parte inferior, cada uma com um multiplicador de prêmio. O valor final ganho depende do multiplicador sorteado e do valor apostado.



. Crédito: Divulgação

Jogue Plinko com cashback na Brazino



Regras do Plinko



No Plinko, o jogador define o valor da aposta e solta a bolinha no tabuleiro. Ela percorre os pinos até cair em um dos slots de baixo, cada um com um multiplicador diferente. O prêmio é calculado multiplicando a aposta pelo valor da casa onde a bolinha parou.



Tabela com detalhes do Plinko



Confira abaixo os principais detalhes técnicos do Plinko, um dos títulos mais jogados do estúdio Pragmatic Play:

Detalhe Informação Desenvolvedora Pragmatic Play Lançamento 2022 Volatilidade Alta Linhas de pagamento Não se aplica Aposta mínima R$ 0,10 Aposta máxima R$ 1.000 Multiplicador Até 1.000x Símbolos especiais Não possui Ganho máximo R$ 1.000.000 Compatibilidade PC, Android e iOS Modo Demo Disponível RTP 97,50%

Experimente Plinko grátis



Você pode testar o Plinko grátis na BetMGM, que oferece versões exclusivas do jogo, incluindo opções originais. É a chance de conhecer a mecânica, entender os multiplicadores e se divertir sem arriscar saldo real antes de apostar de verdade.



>> Jogue Plinko grátis na BetMGM agora



Maiores ganhos na Plinko valendo dinheiro real



O maior ganho registrado em uma versão de Plinko foi de R$ 500.000, conquistado em 2023 na Estrela Bet com uma aposta única de R$ 500 que caiu no multiplicador máximo de x 1.000.



Esse tipo de prêmio é raro, mas pode ser conquistado em jogos com RTP alto e mostra o potencial do jogo quando a bolinha acerta o slot de maior valor.



>> Jogar Plinko valendo dinheiro real na Estrela Bet



Qual o melhor horário para jogar Plinko?



Não existe um horário melhor para jogar Plinko, já que os resultados são totalmente aleatórios. Como o jogo Plinko paga mesmo, o ideal é escolher momentos em que você esteja tranquilo, sem comprometer trabalho, estudos ou outras responsabilidades.



Principais recursos e RTP do jogo Plinko Online

Entre as versões mais jogadas, o Plinko da Pragmatic Play tem RTP mais estável, enquanto o Plinko X da Smartsoft oferece multiplicadores mais ousados, mas com maior risco. Veja um comparativo:



Plinko RTP Volatilidade Prêmio máximo Plinko (Pragmatic Play) 97,50% Alta Até 1.000x Plinko X (Smartsoft Gaming) 95% Alta Até 5.000x

RTP



O RTP indica a porcentagem média que o jogo devolve aos jogadores no longo prazo. No Plinko, ele mostra quanto das apostas tende a retornar em forma de prêmios, ajudando a entender se o jogo é mais ou menos vantajoso em comparação a outros títulos.



Volatilidade



A volatilidade mostra a frequência e o tamanho dos prêmios nos melhores slots do Brasil e em jogos Plinko.



Uma volatilidade alta significa retornos menos frequentes, mas com valores maiores, enquanto uma volatilidade baixa entrega prêmios menores de forma mais constante.



Aposta Mínima



A aposta mínima é o menor valor que você pode investir em uma plataforma com Plinko. Na Luva Bet, por exemplo, você pode apostar a partir de R$ 0,10.



>> Jogar Plinko na Luva Bet agora



Dicas para elevar as chances de ganhar na Plinko



O jogo de Plinko pode oferecer ganhos reais em dinheiro, mas é essencial jogar com consciência e estratégia. Confira algumas dicas rápidas:



Respeite seus limites: o jogo Plinko é confiável, mas é importante definir um valor máximo antes de começar e não ultrapasse o seu orçamento;

Aproveite as ofertas: use bônus e promoções quando disponíveis para jogar mais sem gastar além do planejado;

Experimente a versão demo: teste o jogo de graça para entender como os multiplicadores funcionam;

Entenda as regras: saiba como cada aposta é calculada e como os prêmios são definidos;

Jogue com responsabilidade: encare o Plinko como entretenimento e não como uma fonte de renda.



Conclusão: vale a pena apostar em Plinko?



Sim, vale a pena jogar Plinko, especialmente para quem já conhece slots com jackpot e busca um jogo simples, divertido e com potencial de bons prêmios.



Como não é preciso baixar o jogo Plinko, fica ainda mais fácil aproveitar a dinâmica rápida e o visual do tabuleiro, tanto para iniciantes quanto para jogadores mais experientes.



Se você gosta de variedade e promoções, a Brazino é uma ótima escolha. Já quem prefere praticidade e saques rápidos pode apostar na Br4Bet. Jogue Plinko por diversão!



Perguntas frequentes



Como funciona o Plinko?



O jogador solta uma bolinha no topo de um tabuleiro cheio de pinos, e ela desce aleatoriamente até cair em uma casa com um multiplicador. O prêmio é calculado multiplicando o valor apostado pelo multiplicador sorteado.



Qual a melhor plataforma para jogar Plinko?



A melhor plataforma para jogar Plinko hoje é a Brazino, pois ela oferece um cashback semanal fixo de 12% que também vale para o jogo.



Onde jogar Plinko grátis?



O melhor cassino para jogar Plinko grátis é a F12bet, já que libera versões demo de Plinko sem precisar depositar, ideal para quem quer praticar.



Onde jogar Plinko com dinheiro real?



A Br4Bet é o melhor cassino para apostar em Plinko com dinheiro real, pois tem depósitos via Pix a partir de R$ 5 e cashback semanal de até R$ 4.000 em jogos de Plinko.



Qual o melhor horário para a Plinko?



Não existe horário melhor, já que o jogo é aleatório. O ideal é jogar quando estiver tranquilo e sem comprometer outras responsabilidades.



Quanto posso ganhar na Plinko?



Os prêmios em jogos de Plinko podem chegar a 5.000x o valor da a aposta, porém, dependem da versão escolhida pelo jogador.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



