Novo PAC confirma investimento de R$ 73,2 bilhões no Ceará; veja obras ao vivo

Com investimentos da ordem de R$ 73,2 bilhões confirmados para o Ceará, o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) irá investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil.

De acordo com o Governo, no conjunto de obras do programa, estão as mais importantes para o Ceará, como a duplicação da BR-116 - Pacajus - Boqueirão do Cesário - Tabuleiro do Norte, a Transnordestina, a duplicação do Eixão das Águas do Ceará, o Cinturão das Águas do Ceará - Trecho I, o Ramal do Salgado e moradias do Minha Casa, Minha Vida.



