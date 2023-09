Unidade de oncologia no Hospital do Vale do Jaguaribe deve atender 2 mil pessoas em um ano

A inauguração da unidade foi na manhã desta quarta-feira, 27, com a presença do governador Elmano de Freitas. Moradores de 40 municípios da região devem ser beneficiados

O Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ), localizado no município de Limoeiro do Norte, passa a ofertar serviços para o tratamento de pacientes com câncer. A estimativa é que, até outubro de 2024, o HRVJ atenda cerca de 2 mil pessoas diagnosticadas com a doença moradoras dos 40 municípios que compõem as regiões do Vale do Jaguaribe e do Sertão Central.

A inauguração da unidade de oncologia, bem como o início da prestação de serviços, ocorreu durante a manhã desta quarta-feira, 27. O novo setor foi projetado para tratar todos os tipos de câncer. Para ser atendido no Serviço de Oncologia do hospital, o paciente deve ser encaminhado via Central de Regulação.

A proposta da nova unidade é o atendimento de forma multidisciplinar, incluindo os serviços de oncologia clínica, ambulatorial, hospitalar, especializada, quimioterapia, hormonioterapia, entre outras. O setor ainda deve ofertar exames laboratoriais e de imagem, nutrição especializada, oncogenética, além de cirurgia.