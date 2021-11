UFC recebe doação de hospital que está sendo construído no Porangabussu

O complexo de saúde da Universidade Federal do Ceará (UFC), no campus do Porangabussu, em Fortaleza, ganhará uma nova unidade hospitalar. Isso porque o Instituto de Ciências Médicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ICM) decidiu doar à Universidade as instalações de um edifício e o terreno que a obra ocupa. O prédio está em construção, que passa a ser responsabilidade da UFC.

A Universidade já tinha o direito de ocupar parte do imóvel, devido a um convênio celebrado para que o hospital fosse construído e passasse a ser local de formação para os estudantes da Faculdade de Medicina. Com a doação, o domínio será integral, tanto do equipamento de saúde quanto do terreno que ocupa, até então propriedade do ICM.

Os projetos arquitetônicos e de engenharia, que também foram doados, detalham a construção dos dez pavimentos. São previstos dez pavimentos e cerca de 23,5 mil m² de área construída. A expectativa é de que o equipamento tenha capacidade para realizar 14.800 exames e 1.084 internações por mês.

Veja como o hospital foi pensado:

Térreo – Recepção, Pronto Atendimento e Laboratório de engenharia

1º pavimento – Salas de Hemodinâmica, Ressonância e Tomografia

2º pavimento – Salas de Ecocardiograma e de Ergometria, e Instituto de ensino e pesquisa

3º pavimento – Medicina Nuclear e salas de endoscopia

4º pavimento – 34 leitos de internação

5º pavimento – 34 leitos de internação

6º pavimento – 17 leitos de internação

7º pavimento – Unidade Semi-Intensiva com 16 quartos individuais

8º pavimento – Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Geral com 10 leitos e UTI Cardiológica com 9 leitos

9º pavimento – Centro Cirúrgico com 06 salas de cirurgia

10º pavimento – Área Técnica

Segundo o ICM, os recursos para a construção vieram da iniciativa privada e da destinação de emendas parlamentares.

Previsão de funcionamento era 2018

Em 2016, O POVO acompanhou o início da segunda fase de obras do hospital do ICM. Na época, o investimento estimado era de R$ 79 milhões e as obras haviam atingido 40% do projeto, avançando na na medida em que havia caixa.

A cardiologia seria a principal especialidade atendida no equipamento e havia previsão de começar a atender no início de 2018. Hoje, o hospital ainda segue em construção.

Sobre o ICM

O ICM é uma instituição da sociedade civil, sem fins lucrativos. Presidido pelo ex-secretário Estadual da Saúde, Carlos Roberto Martins Sobrinho, o Dr. Cabeto, o instituto é dedicado ao desenvolvimento das ciências médicas no Estado, com programas próprios ou através de colaboração com os setores público e privado.

O Instituto afirma ter como objetivo a implementação, no Ceará, de um Centro de Referência Nacional em Pesquisa, Ensino, Assistência de alta qualidade e Produção de Tecnologia.