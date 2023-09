Escola desativada em 2018 vira motivo de embate político em Aratuba

De acordo com a denúncia, a escola, desativada desde 2018, ainda recebe verba federal por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) . A vereadora e servidora pública, Mayara Acelino (União Brasil), foi procurada pelo O POVO para dar mais informações sobre o processo.

"Mas o prédio em si está as ruínas. A situação é essa. Tem recurso do FNDE entrando, inclusive já foi bloqueado e provavelmente pelo início desse processo. Porque a escola, através da associação da própria escola da localidade do Mundo Novo, que hoje está fechada, recebe recursos para gastar", disse.

Procurada também pelo O POVO, a Prefeitura de Aratuba afirmou que devido à precariedade da estrutura física da Escola Isabel Hermínia, os alunos e funcionários passaram a frequentar a nova instituição com pleno funcionamento e discentes cadastrados no sistema de matrículas do Ministério da Educação.

"Ou seja, não existe escola fantasma como noticiado, pois no prédio escolar desativado não há aplicação nenhuma de recursos públicos", diz em nota.

A Prefeitura afirmou que tramita na Superintendência de Obras Públicas (SOP), do Governo do Ceará, um projeto de reforma do prédio escolar no valor de R$ 663.918,6. Ela alega que será dado ainda neste ano o início da reforma após toda tramitação, aprovação e licitação da obra.