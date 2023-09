PF deflagra operação que apura furto de envelopes em caixas eletrônicos

Com a intenção de apanhar provas sobre um suposto esquema criminoso encampado no interior do Ceará, a Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 31, a Operação Pescador. Ação foi responsável pelo cumprimento de um mandado de prisão preventiva e de quatro mandados de busca e apreensão no município de Novo Oriente, distante 402,6 km de Fortaleza.

Segundo a PF, a atuação dos criminosos envolve a subtração de envelopes de depósito de dinheiro em equipamentos de autoatendimento localizados nas agências da Caixa Econômica Federal. A entidade aponta que três suspeitos atuam na engrenagem ilícita — um dos investigados, considerado foragido da Justiça, possui antecedentes criminais e condenações pela prática do mesmo crime.

Os homens podem pegar até 11 anos de prisão — eles podem responder pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. A PF aponta que as investigações continuam sendo realizadas.