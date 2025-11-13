Liniker vence três categorias do Grammy Latino 2025

Liniker recebe o prêmio de Melhor Canção em Língua Portuguesa no Grammy Latino / Crédito: Candice Ward/AFP

A cantora Liniker ganhou três prêmios do Grammy Latino 2025, cuja cerimônia da 26ª edição foi realizada ontem, 13, diretamente da MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Liniker ganhou como Melhor Intérprete Urbana em Língua Portuguesa. O álbum "Caju", lançado em agosto do ano passado, levou o prêmio de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e a música Veludo Marrom, o de Melhor Canção em Língua Portuguesa. Liniker era o principal destaque brasileiro, somando sete indicações na premiação.