Síndrome do Intestino Irritável: o que é a dieta low FODMAP e como funciona

A dieta Low FODMAP tem sido amplamente recomendada para pessoas que sofrem com a Síndrome do Intestino Irritável (SII) e outros distúrbios digestivos.

Em entrevista ao O POVO , o gastroenterologista e membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia, Diego Baima, informou que a SII é uma condição que afeta o funcionamento do intestino, tornando-o mais sensível e reativo a certos alimentos, estresse e até emoções.

Os FODMAPs são um grupo de carboidratos de difícil digestão que fermentam no intestino, aumentando a produção de gases e a retenção de líquidos. O nome FODMAP é um acrônimo em inglês para Fermentáveis, Oligossacarídeos, Dissacarídeos, Monossacarídeos e Polióis.

“Os sintomas mais comuns são dor abdominal que melhora depois de ir ao banheiro, diarreia, constipação ou alternância entre os dois, estufamento, excesso de gases e a sensação de evacuação incompleta”, explica. O diagnóstico é feito com base nos sintomas, pois não há um exame específico para detectar a doença.

A dieta não é isenta de carboidratos, mas prioriza opções que não fermentam no intestino, como arroz, batata, cenoura, ovos, carnes magras e queijos maturados.

“Esses compostos podem ser problemáticos para quem tem SII porque acabam fermentando no intestino e gerando sintomas desconfortáveis”, afirma Baima. Ele ressalta que nem todas as pessoas têm problemas com esses alimentos, mas, para quem já tem predisposição a distúrbios intestinais, a redução de FODMAPs pode trazer um grande alívio.

Baima destaca que a dieta deve ser seguida com acompanhamento profissional para evitar deficiências nutricionais.

Além disso, a dieta não deve ser seguida indefinidamente. “Alguns FODMAPs são importantes para a microbiota intestinal. Se forem excluídos por muito tempo, pode haver impacto na saúde das bactérias boas do intestino”, alerta o especialista.

Apesar de ser amplamente recomendada para a Síndrome do Intestino Irritável, a dieta Low FODMAP não é indicada para todas as pessoas. Como se trata de uma restrição alimentar significativa, é essencial o acompanhamento de um nutricionista para evitar deficiências nutricionais.

Além disso, o médico ressalta que seguir a dieta sem orientação pode gerar dificuldades sociais e emocionais, já que muitas restrições podem tornar as refeições fora de casa mais complicadas.

Síndrome do Intestino Irritável: qual a diferença entre SII e intolerância à lactose?

Muitas pessoas confundem a SII com a intolerância à lactose, pois ambas causam desconforto digestivo. No entanto, Baima explica que há diferenças fundamentais entre as duas condições.

“A intolerância à lactose ocorre porque o organismo não consegue digerir bem o açúcar do leite. Já a SII é um problema mais amplo, ligado à sensibilidade do intestino, e pode ser desencadeada por vários alimentos, não apenas laticínios”, afirma.

Se houver dúvidas sobre qual das duas condições está causando os sintomas, exames específicos para intolerância à lactose podem ajudar no diagnóstico. No entanto, Baima lembra que é possível ter ambas as condições ao mesmo tempo.

Dieta do ovo: SAIBA tudo sobre a nova 'moda' entre os influencers



Síndrome do Intestino Irritável: alternativas à dieta Low FODMAP

Embora a dieta Low FODMAP seja uma abordagem eficaz para o controle da SII, ela não é a única estratégia disponível. “O principal fator da SII é a ansiedade e o estresse, então o tratamento precisa focar principalmente na melhora da saúde mental e no estilo de vida saudável”, enfatiza Diego Baima.

Outras medidas que podem ajudar no controle dos sintomas incluem:

Exercício físico : melhora o trânsito intestinal e reduz o estresse.

: melhora o trânsito intestinal e reduz o estresse. Terapia e técnicas de relaxamento : controlar a ansiedade pode reduzir crises de SII.

: controlar a ansiedade pode reduzir crises de SII. Medicamentos específicos : em alguns casos, o médico pode indicar remédios para aliviar os sintomas.

: em alguns casos, o médico pode indicar remédios para aliviar os sintomas. Probióticos: podem auxiliar no equilíbrio da microbiota intestinal, mas nem todos são eficazes para a SII.

Cada pessoa responde de forma diferente às abordagens disponíveis, por isso, o acompanhamento médico e nutricional é fundamental para encontrar o melhor tratamento.



Jejum intermitente: como a dieta pode estar associada à compulsão alimentar; VEJA