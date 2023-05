Cardápio completo para uma dieta sem glúten e sem lactose

O glúten é uma proteína presente no trigo, na aveia, no centeio, na cevada, no malte e em todos os produtos que utilizam esses ingredientes, como bolos, pães e pizzas. Segundo o nutricionista esportivo Ricardo Zanuto, diminuir a quantidade de consumo de glúten traz grandes benefícios para quem precisa emagrecer e melhorar o funcionamento intestinal. Por isso, confira a seguir um cardápio completo livre de glúten e de lactose elaborado pela nutricionista Vivian Cognetti, membro da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva.

Café da manhã

: em um recipiente, misture 1 ovo e 2 colheres de sopa de goma de mandioca hidratada (tapioca). Coloque em uma frigideira antiaderente, em fogo médio, e doure dos dois lados. Recheie com banana cortada em rodelas. 1 copo de suco verde: no liquidificador, bata couve, abacaxi, 1 colher de sopa de linhaça, gengibre e água de coco até obter um suco homogêneo.